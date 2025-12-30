https://ukraina.ru/20251230/agoniya-kievskogo-rezhima-slutskiy-vyskazalsya-ob-atake-dronov-na-rezidentsiyu-putina-1073825376.html
"Агония киевского режима": Слуцкий высказался об атаке дронов на резиденцию Путина
"Агония киевского режима": Слуцкий высказался об атаке дронов на резиденцию Путина - 30.12.2025 Украина.ру
"Агония киевского режима": Слуцкий высказался об атаке дронов на резиденцию Путина
Атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует об "агонии и полнейшей деградации" киевских властей, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2025-12-30T12:23
2025-12-30T12:23
2025-12-30T17:18
новости
россия
сша
украина
леонид слуцкий
владимир путин
госдума
лдпр
владимир зеленский
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101552/82/1015528205_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_67073e1f5ed238bd83100474a78b3e8a.jpg
Политик охарактеризовал инцидент как акт государственного терроризма, прямым соучастником которого является "европейская партия войны". Слуцкий также связал эту атаку с дипломатическими процессами, отметив, что она была предпринята после "фактического провала плана Зеленского" на переговорах с американской стороной и создаёт препятствия для дипломатических инициатив.Политик предупредил, что ответные меры со стороны России будут неизбежны.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на этом фоне не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101552/82/1015528205_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d90dfccb25c0a347cd4fd85b804a15d7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, леонид слуцкий, владимир путин, госдума, лдпр, владимир зеленский, мид, украина.ру, украина.ру, сергей лавров
Новости, Россия, США, Украина, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Госдума, ЛДПР, Владимир Зеленский, МИД, Украина.ру, Украина.ру, Сергей Лавров
"Агония киевского режима": Слуцкий высказался об атаке дронов на резиденцию Путина
12:23 30.12.2025 (обновлено: 17:18 30.12.2025)
Атака украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует об "агонии и полнейшей деградации" киевских властей, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Политик охарактеризовал инцидент как акт государственного терроризма, прямым соучастником которого является "европейская партия войны".
Слуцкий также связал эту атаку с дипломатическими процессами, отметив, что она была предпринята после "фактического провала плана Зеленского" на переговорах с американской стороной и создаёт препятствия для дипломатических инициатив.
Политик предупредил, что ответные меры со стороны России будут неизбежны.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на этом фоне не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Москва после атаки Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по Украине. Подробнее — в материале Кто стоит за атаками на резиденцию Путина.