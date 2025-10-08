Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/vasiliy-stoyakin-rasskazal-zapretyat-li-mayonez-v-rossii---1069817609.html
Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России
Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России - 08.10.2025 Украина.ру
Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России
Во вторник, 7 октября, депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить продажу майонеза в России.
2025-10-08T16:47
2025-10-08T16:47
россия
василий стоякин
украина.ру
видео
милонов
запрет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069817188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad1a57b209569bdc604d748e3e51e6a9.jpg
О том, какие цели преследовал депутат, рассказал журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.
https://ukraina.ru/20251008/fenomen-milonova-nemnogo-o-gosudarstvennoy-informatsionnoy-politike--1069809878.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069817188_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0a8287bf9ca09308165a7a6ae4f9a2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, василий стоякин, украина.ру, видео, милонов, запрет
Россия, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео, Милонов, запрет

Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России

16:47 08.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Во вторник, 7 октября, депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил запретить продажу майонеза в России.
О том, какие цели преследовал депутат, рассказал журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
15:40
Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике Российский политтехнолог Евгений Минченко лет 25 назад сказал: "Жириновский (…) – единственный профессиональный политик у нас в стране. Это человек, который абсолютно продуманно, осмысленно выстраивает свой образ, который очень качественно работает и с техникой своих выступлений, и с социологией, и с запросами избирателей". Жириновскому понравилось
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияВасилий СтоякинУкраина.руВидеоМилоновзапрет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР
17:24Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дни
17:24Стало известно, что горит в Сумах в результате ударов ВС РФ
17:14Российские штурмовики вошли в Золотой Колодезь
17:09Не оправдал ожиданий Порошенко*: почему Байден просил ЦРУ засекретить информацию о визите в Киев
16:50На Краснолиманском направлении продолжаются бои за Ямполь
16:47Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России
16:46Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв
16:34В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
16:25Розовый "Фламинго" - дитя отката: что не поделили Зеленский и Касьянов
16:18Один против пятерых: в Сети появилось видео боев за Новогригоровку
16:13ВСУ обстреляли село Хинель в Брянской области — ранена мирная жительница
16:05Позывной "Умка": Люди на гражданке нас не понимают. Здесь совсем другая жизнь, а там просто скучно
15:55Завершено расследование теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов
15:54Европа киевскому режиму: "Денег нет, но вы держитесь!"
15:47ВС РФ закрепились на шахте "Покровск", Госдума денонсировала соглашение с США. Главное на этот час
15:40Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике
15:22Угроза Белгороду и Курску, штурм армии РФ: что происходит на фронте
15:19Польша против экстрадиции в ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
15:01Вернули контроль и продолжают наступление: с Дружковского направления поступают новости о продвижении
Лента новостейМолния