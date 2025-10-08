Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России

Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике Российский политтехнолог Евгений Минченко лет 25 назад сказал: "Жириновский (…) – единственный профессиональный политик у нас в стране. Это человек, который абсолютно продуманно, осмысленно выстраивает свой образ, который очень качественно работает и с техникой своих выступлений, и с социологией, и с запросами избирателей". Жириновскому понравилось