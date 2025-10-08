https://ukraina.ru/20251008/tomagavki-mirovoy-krizis-i-ozhidanie-samoy-strashnoy-voyny-ischenko-o-slozhnosti-situatsii-dlya-rossii-1069784967.html
"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России - 08.10.2025 Украина.ру
"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политическую ситуацию во Франции, стратегию Запада в отношении России и позицию Трампа по Украине, а также поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения
2025-10-08T08:13
2025-10-08T08:13
2025-10-08T08:13
видео
политика
россия
франция
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069784843_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2abb866af146bb6d02738c68dbde693b.jpg
00:18 – Отставка премьер-министра Франции.06:31 – Стратегия Запада и война на истощение.19:48 – День рождения Владимира Путина.20:42 – Позиция Дональда Трампа и эскалация конфликта на Украине.
россия
франция
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069784843_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e29382fb42b4ece84a5199f67586fa1b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, политика, россия, франция, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир путин, видео
Видео, политика, Россия, Франция, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политическую ситуацию во Франции, стратегию Запада в отношении России и позицию Трампа по Украине, а также поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения
00:18 – Отставка премьер-министра Франции.
06:31 – Стратегия Запада и война на истощение.
19:48 – День рождения Владимира Путина.
20:42 – Позиция Дональда Трампа и эскалация конфликта на Украине.