"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политическую ситуацию во Франции, стратегию Запада в отношении России и позицию Трампа по Украине, а также поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения
00:18 – Отставка премьер-министра Франции.06:31 – Стратегия Запада и война на истощение.19:48 – День рождения Владимира Путина.20:42 – Позиция Дональда Трампа и эскалация конфликта на Украине.
"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал политическую ситуацию во Франции, стратегию Запада в отношении России и позицию Трампа по Украине, а также поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения
00:18 – Отставка премьер-министра Франции.
06:31 – Стратегия Запада и война на истощение.
19:48 – День рождения Владимира Путина.
20:42 – Позиция Дональда Трампа и эскалация конфликта на Украине.
