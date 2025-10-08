Не оправдал ожиданий Порошенко*: почему Байден просил ЦРУ засекретить информацию о визите в Киев

https://ukraina.ru/20251008/ne-opravdal-ozhidaniy-poroshenko-pochemu-bayden-prosil-tsru-zasekretit-informatsiyu-o-vizite-v-kiev-1069817857.html

46-й президент США Джо Байден в период работы вице-президентом курировал украинское направление и неоднократно бывал в Киеве, но детали поездки в конце 2015 года, когда произнёс в Верховной Раде свою историческую речь, предпочёл от общественности скрыть

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 7 октября объявил, что рассекретил разведданные ЦРУ, касающиеся Украины, решив, что это отвечает общественным интересам. Речь идёт о визите Джо Байдена в бытность вице-президентом США в Киев 7–8 декабря 2015 года.Эти документы демонстрируют пример политизации разведданных в интересах отдельных лиц, подчеркнул Рэтклифф.Отчёт имел гриф "совершенно секретно". Официальное решение не распространять его, как следует из письма одного из сотрудников разведсообщества от 10 февраля 2016 года, приняли по настоятельной рекомендации офиса вице-президента/Совета национальной безопасности США (VP/NSA). И хотя аналитики ЦРУ сочли документ важным, распространение всё же остановили по просьбе Байдена. В конце 2024 года при проверке архивов было признано, что эта информация, хотя и была актуальна в 2015-м, не добавляет ничего существенного к имевшейся на тот момент разведывательной картине из-за своей давности и смены правительства на Украине. Теперь с ней могут ознакомиться все желающие, перейдя по ссылке, которую опубликовал Рэтклифф.От Байдена в Киеве ждали совершенно другогоРассекреченный документ гласит: "Официальные лица администрации президента Украины Петра Порошенко* выражали недоумение и разочарование после визита вице-президента США в Киев 7–8 декабря 2015 года. Они пришли к выводу, что вице-президент США приехал практически исключительно для того, чтобы произнести речь на широкую аудиторию, а не для проведения переговоров с Порошенко или членами украинского правительства. Чиновники ожидали, что в ходе этого визита вице-президент США обсудит с Порошенко кадровый состав правительства Украины, выскажется за или против определённых кандидатур".На тот момент отношения между президентом и премьер-министром страны были напряжёнными, шёл сбор подписей за отставку главы правительства, но Байден сказал, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Арсением Яценюком, назвав его другом и партнёром США.В день выступления американского вице-президента в Верховной Раде не было свободного места, это очень контрастировало с обычными рабочими буднями парламента, когда с трудом удавалось набрать необходимое количество голосов для принятия законов, а на улице шёл митинг с требованиями отставки Кабмина.В своей речи Байден много говорил об истории Соединённых Штатов, подчёркивая, что лидеры смогли объединиться, чтобы спасти страну, таким образом призывая руководство Украины, прежде всего, Порошенко и Яценюка, присутствовавших в зале, избежать повторения ошибок 2005 года, когда после "оранжевой революции" Украина оказалась в политическом кризисе из-за разногласий между президентом и премьер-министром.Кроме того, Байден, как бы ни странно было бы это слышать сейчас, говорил о необходимости выполнять Минские соглашения, альтернативы которым для урегулирования конфликта в Донбассе не существует."Украина имеет свои обязательства, которые включают предоставление амнистии лицам, которые не совершили тяжких преступлений, предусматривающих высшую меру наказания, а также децентрализацию управления в Донбассе. Мы сказали всем, что дальнейшее затягивание недопустимо, включая выборы в Донбассе", — заявил вице-президент США, курировавший в Белом доме украинское направление.Байден критикует коррупцию на Украине и сам же со своей семьёй её подпитывает"Во время этого визита вице-президента США чиновники администрации Порошенко в частных беседах расценивали предполагаемые связи семьи вице-президента США с коррупционными схемами на Украине, о чём говорили американские СМИ, как свидетельство двойных стандартов правительства США в вопросах коррупции и политической власти", — написано в отчёте, рассекреченном ЦРУ.Именно коррупции касалась самая яркая часть выступления Байдена в Верховной Раде 8 декабря 2015 года."Я никогда не говорю другим лидерам, что им делать в своей стране, но вы не найдёте в мире ни одной демократии, где раковая опухоль коррупции так процветает. Вы не найдёте ни одной такой страны. Недостаточно просто организовать бюро по борьбе с коррупцией, нужно провести необходимые судебные реформы, чтобы можно было привлечь к ответственности определённых лиц, чтобы избираемые лица могли отделять свои интересы от государственных. В этом и заключается принцип демократии. США стоят вместе с вами в этой борьбе", — заявил тогда он.Самое парадоксальное в этой ситуации, что со временем связи семейства Байденов с коррупционными схемами на Украине, впоследствии получившие подтверждение, только крепли. Младший сын политика Хантер Байден в период с апреля 2014 года по апрель 2019-го входил в совет директоров одной из крупнейших частных добывающих компаний на Украине Burisma Holdings, которой руководил бывший министр экологии страны Николай Злочевский.Настоящим кладезем компромата на вице-президентское семейство стал ноутбук Хантера, который он забыл вовремя забрать из компьютерной мастерской, а в нём хранилась любопытная переписка. В письме, преданном огласке газетой The New York Post, советник председателя Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал: Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск — хотя в публичном поле пытался откреститься от этой истории, утверждая, что влезть в его компьютер могла русская разведка, однако американские спецслужбы никакого российского следа не нашли.Для сокрытия коррупционных схем, к которым причастны члены семьи, Джо Байден в бытность вице-президентом США в переписках с Хантером пользовался псевдонимами. Например, в электронном письме 2016 года с указанием темы "Карточка с расписанием на пятницу", отправленном Роберту Питерсу, — это один из псевдонимов нынешнего американского президента, — говорилось о запланированном телефонном разговоре с Порошенко, а в копии стоял Хантер."Зачем Байдену использовать псевдоним, чтобы передать эту информацию своему сыну? И почему, если бы существовала "абсолютная стена" между зарубежными бизнес-схемами Хантера и обязанностями его отца на посту вице-президента (как неоднократно заявлял Байден), он рассказал своему сыну о телефонном разговоре с украинским президентом? Вся страна знает почему. По той же причине Байден пил кофе и ходил на обеды с иностранными деловыми партнёрами своего сына, когда был вице-президентом. По той же причине Хантер звонил своему отцу и включал громкую связь во время деловых встреч", — пишет издание Federalist.Кроме того, журналисты информационного портала The Daily Caller обнаружили среди электронных писем на ноутбуке Хантера свидетельства того, что в 2014–2016 годах он вместе с деловыми партнёрами пытался помочь Злочевскому получить повторную американскую визу, а также визу в Мексику. Госдепартамент внёс бывшего украинского министра в "чёрный список" после Майдана и в 2014-м аннулировал его визу. Руководитель Burisma был готов подать запрос на новое разрешение для въезда в США, но ему требовалось приглашение, и Пожарский попросил, чтобы документ "подписал юрист/партнёр одной из компаний, а именно Хантер Байден".Эксперты, чьё мнение приводит The Daily Caller, расценивают действия Байдена и его партнёров как лоббистскую деятельность, для осуществления которой в США необходима регистрация, а они этого не делали. Соответственно, можно говорить о нарушении американского законодательства.Сам факт работы в Burisma Хантер не считает ошибкой, но признал, что недооценил, как это может быть использовано против него.Байден был не в восторге от украинских политиковВ своих мемуарах под названием "Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели", выпущенных в 2017 году, Байден-отец поделился некоторыми деталями работы с властями Украины, которую в статусе вице-президента США он посетил 6 раз.Американский политик рассказал, что неоднократно пытался заставить Порошенко и Яценюка работать вместе."Я месяцами созванивался с Порошенко и Яценюком, пытаясь убедить каждого по отдельности в необходимости поставить верность стране выше верности политической партии. <…> Президент Пётр Порошенко и премьер-министр Яценюк были из соперничающих партий, а недавние выборы оказались болезненными и разобщающими. Партии Порошенко и Яценюка по-прежнему больше внимания уделяли достижению политических целей, чем управлению. Они тратили впустую энергию друг на друга, когда им следовало создавать институты и силы безопасности", — вспоминал Байден.В этой "ссорящейся паре" американский политик явно больше симпатизировал Яценюку.А что касается Порошенко, то Байден был разочарован его "вялой борьбой с коррупцией" и на протяжении всего срока пребывания на посту вице-президента оказывал давление на украинскую власть, чтобы та предпринимала шаги для борьбы с коррупцией.В этом контексте упоминается первый бизнес-форум США — Украина, состоявшийся летом 2015 года: "В тот день премьер-министр Яценюк был в Вашингтоне, и мне нужно было быть там, чтобы донести сообщение о том, что мы были на стороне украинского народа и их правительства, а также убедиться в том, что он понял, что ему и Порошенко нужно ускорить антикоррупционные реформы, если они хотят, чтобы США продолжали оказывать помощь".Байден не критиковал 44-го президента США Барака Обаму, в администрации которого работал, за отказ вооружать Украину, но выразил своё мнение по этому вопросу: Украина "заслуживает более сильной помощи в защите со стороны Запада, включая щедрые поставки современного оружия". Что мы позже и увидели, когда сам Байден возглавил Соединённые Штаты и на период его правления пришлось начало СВО.* входит в состав организации, признанной в РФ экстремистскойО том, как США финансировали Украину уже при Владимире Зеленском, читайте в статье Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов

