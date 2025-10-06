https://ukraina.ru/20251006/kak-moskva-unizhaet-ameriku-ili-kuda-na-ukraine-devalis-15-tonn-dollarov--1069676738.html
Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов
Поговорим о деньгах? О тех деньгах, которые Саманта Пауэр, глава агентства USAID, отправляла властям Украины и Владимиру Зеленскому. Многие об этом знали или догадывались, а недавно выяснилась и сумма. Да, настало время удивительных историй. С интереснейшими заявлениями выступила не кто иной как сама Саманта Пауэр.
05:10 06.10.2025
Поговорим о деньгах? О тех деньгах, которые Саманта Пауэр, глава агентства USAID, отправляла властям Украины и Владимиру Зеленскому. Многие об этом знали или догадывались, а недавно выяснилась и сумма. Да, настало время удивительных историй. С интереснейшими заявлениями выступила не кто иной как сама Саманта Пауэр.
Помните неистовую Саманту?
Многие помнят эту "ирландскую фурию" по перепалкам в ООН с нашим замечательным представителем России в ООН, великим дипломатом Виталием Чуркиным.
Она, кажется, пыталась однажды даже публично применить против Чуркина физическую силу.
Ирландка по происхождению, но гражданка США, Саманта тогда была представителем США в ООН.
С тех пор Саманта уже написала мемуары, где называет Виталия Чуркина "маэстро дипломатии", рассказывает, как пыталась "инвестировать в Чуркина" и сожалеет о его раннем уходе из жизни.
Она призналась, что Виталий Чуркин даже иногда предлагал ей немного выпить вместе! Когда они работали над сложными формулировками совместной резолюции, и Чуркин даже покинул место их встречи в раздражении на Саманту. Потом он вернулся, и "появился его сотрудник с большой бутылкой виски с чёрной этикеткой".
О том, что было дальше, Саманта благоразумно умалчивает.
Более того, они ходили вместе на матчи и спектакли.
"Мне нравился Виталий, и я его уважала, между нами сложилось некое подобие настоящей дружбы", - с ностальгией написала Саманта Пауэр.
Саманта, которую мы помним по внешним эмоциональным проявлениям, крикам и жестикуляции в ООН, оказалась совсем не так проста!
И Виталий Чуркин, сумевший создать с "неистовой Самантой" дружеские отношения, был великий человек и высочайшего уровня дипломат.
Но вспомним, что она сказала, о чём был спор в 2014 году. Речь шла о проведении референдума в Крыму о присоединении к России.
США и их представительница призывали не признавать референдум. Россия наложила вето на резолюцию США.
"Россия не должна забывать, что она не победитель, а побеждённый!" - заявила тогда Саманта Пауэр. И продолжила:
"Поведение Москвы возмутительно, потому что Москва, шантажируя США ядерным оружием, унижает Америку".
При этом она грозно тыкала кулачком в сторону нашего дипломата, подбежав к его месту.
Виталий Чуркин тогда аккуратно отодвинул Саманту в сторону и попросил "не плеваться".
Так что Саманта Пауэр, вне зависимости от личных отношений с нашим послом, по сути своей, конечно, - оголтелый американский ястреб.
И тем более интересно, что она попалась на удочку пранкерам Вовану и Лексусу.
Те поговорили с Самантой от имени якобы Петра Порошенко, и узнали от бывшего управляющего USAID (Саманта Пауэр перешла на это место после работы в ООН) много интересного.
Вопрос: "попалась" ли она?
Или Саманта Пауэр поняла, что это пранкеры, но решила, что будет полезно вывести информацию, которой она владеет, в публичную плоскость?
Эта информация наверняка уже давно известна спецслужбам в США. И Саманта Пауэр наверняка будет отвечать перед Конгрессом по поводу расходования средств.
Но может быть, ей и выгодно было всё это заявить именно так, как она сделала: "это деньги Зеленского". Причем заявить представителю якобы "украинской стороны".
Хотя понятно, что эти огромные суммы не могли полностью отправляться на Украину "украинским братьям".
Куски в виде десятков и сотен миллионов должны были отваливаться по дороге.
Но о какой же сумме речь?
Полтора миллиарда в месяц
Основная "бомба" в очередном пранке Вована и Лексуса - это то, что по линии USAID Зеленскому в Киев ежемесячно отправляли по полтора миллиарда долларов наличными.
"Во время войны мы ежемесячно перечисляли полтора миллиарда долларов прямо в казну Украины просто наличными средствами. Но... Трамп пришел и потребовал сокращений, эти деньги исчезли".
Саманта добавила, что для перечислений использовались механизмы Всемирного банка.
Рассказала она и о финансировании СМИ на Украине:
"Столько независимых СМИ. Я бы предположила, навскидку, вероятно, пятьдесят процентов их бюджетов, особенно в первые годы, поступали от USAID."
Как мы знаем из украинских источников, почти 90 процентов вообще всех СМИ на Украине финансировались из зарубежных источников.
Они называют их "независимыми".
Есть и много других интересных фактов в её рассказе, но вся система, в принципе, давно известна.
"Мягкая сила" заключается в примитивном финансировании политиков, партий и журналистов.
"Залей их деньгами", "возбуди их жадность" - и всё. Парламент, партии, политики и СМИ - все в "кармане дяди Сэма".
Но конечно, "полтора миллиарда наличными" - это поражает.
И никакого контроля не было, никаких отчётов не требовали!
Теперь тоже средства выделяют, "но только под отчёт", - с грустью говорит Саманта.
Можно только представить, сколько миллионов из этих миллиардов "не улетело" из США, прямиком отправившись к новым американским владельцам.
Сегодня Саманта лишилась былого влияния:
"Мне нужны люди... Я привыкла, что на меня в USAID работали 50 тысяч человек. Всё произошедшее меня деморализовало".
Теперь становится понятно, почему Трамп называл цифру в 500 миллиардов - таковы были, по его мнению, затраты на Украину за три года, до его прихода, со стороны США.
Потом 500 миллиардов без дополнительных объяснений превратились в 360 или 300 миллиардов. Потом в 200 миллиардов.
Зеленский тогда удивлённо сказал, что до него дошли 76 миллиардов, а остальные остались в США? Впрочем, это шла речь о военной помощи.
Но была же ещё и "не военная".
По линии USAID поступило, получается, минимум 52 миллиарда за три года.
Ну а потом заключили "сделку по недрам" между США и Украиной, и разговоры про сотни миллиардов для Украины как-то сами собой прекратились.
Трамп назвал сумму в 120 миллиардов военной помощи, которую должна "компенсировать Украина" американским налогоплательщикам "сделкой по недрам".
Но вот опять возникает эта тема, про "новые" миллиарды!
Неужели от Украины хотят откусить что-то ещё? Так вроде бы всё уже продали? И на земле, и под землёй. И кредиты, которые будет отдавать будущая "Украина" столетиями.
А оппозиция в лице реального Петра Порошенко, например, получает аргументы. Можно строго спросить у Зеленского: где же 52 миллиарда? "Спаситель" нации?
Полтора миллиарда в 100-долларовых купюрах - это 15 тонн.
15 тонн нарезанной зелёной бумаги каждый месяц - и вожди аборигенов готовы продавать мужчин местного племени "на войну". И не только мужчин.
В общем-то, ничего не изменилось с тех пор, как предки сегодняшних правителей США купили у местных племен остров Манхэттен за 24 доллара.
Правда, история интереснее: индейцы племени канарси, которые получили бусы, а также ножи, мотыги, материю, порох и много других ценных для них вещей "за остров Манхэттен", продавали чужую землю!
Они сами жили в районе сегодняшнего Бруклина и по сути, обманули белых поселенцев.
Так и сегодняшние власти Украины продают чужую для них землю!
Практически ничего не изменилось.
О том, как на Украине идет разграбление культурного наследия - в статье Елены Кирюшкиной "Под предлогом войны. Как и куда исчезает культурное наследие Украины"