https://ukraina.ru/20251006/kak-moskva-unizhaet-ameriku-ili-kuda-na-ukraine-devalis-15-tonn-dollarov--1069676738.html

Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов

Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов - 06.10.2025 Украина.ру

Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов

Поговорим о деньгах? О тех деньгах, которые Саманта Пауэр, глава агентства USAID, отправляла властям Украины и Владимиру Зеленскому. Многие об этом знали или догадывались, а недавно выяснилась и сумма. Да, настало время удивительных историй. С интереснейшими заявлениями выступила не кто иной как сама Саманта Пауэр.

2025-10-06T05:10

2025-10-06T05:10

2025-10-06T05:13

эксклюзив

сша

украина

россия

чуркин

владимир зеленский

дональд трамп

оон

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101594/41/1015944190_0:0:1601:902_1920x0_80_0_0_69797485316696f118b9c48e3f757bcc.jpg

"Ирландская фурия"Помните неистовую Саманту?Многие помнят эту "ирландскую фурию" по перепалкам в ООН с нашим замечательным представителем России в ООН, великим дипломатом Виталием Чуркиным.Она, кажется, пыталась однажды даже публично применить против Чуркина физическую силу.Ирландка по происхождению, но гражданка США, Саманта тогда была представителем США в ООН.С тех пор Саманта уже написала мемуары, где называет Виталия Чуркина "маэстро дипломатии", рассказывает, как пыталась "инвестировать в Чуркина" и сожалеет о его раннем уходе из жизни.Она призналась, что Виталий Чуркин даже иногда предлагал ей немного выпить вместе! Когда они работали над сложными формулировками совместной резолюции, и Чуркин даже покинул место их встречи в раздражении на Саманту. Потом он вернулся, и "появился его сотрудник с большой бутылкой виски с чёрной этикеткой".О том, что было дальше, Саманта благоразумно умалчивает.Более того, они ходили вместе на матчи и спектакли."Мне нравился Виталий, и я его уважала, между нами сложилось некое подобие настоящей дружбы", - с ностальгией написала Саманта Пауэр.Саманта, которую мы помним по внешним эмоциональным проявлениям, крикам и жестикуляции в ООН, оказалась совсем не так проста!И Виталий Чуркин, сумевший создать с "неистовой Самантой" дружеские отношения, был великий человек и высочайшего уровня дипломат."Москва унижает Америку"Но вспомним, что она сказала, о чём был спор в 2014 году. Речь шла о проведении референдума в Крыму о присоединении к России.США и их представительница призывали не признавать референдум. Россия наложила вето на резолюцию США."Россия не должна забывать, что она не победитель, а побеждённый!" - заявила тогда Саманта Пауэр. И продолжила:"Поведение Москвы возмутительно, потому что Москва, шантажируя США ядерным оружием, унижает Америку".При этом она грозно тыкала кулачком в сторону нашего дипломата, подбежав к его месту.Виталий Чуркин тогда аккуратно отодвинул Саманту в сторону и попросил "не плеваться".Так что Саманта Пауэр, вне зависимости от личных отношений с нашим послом, по сути своей, конечно, - оголтелый американский ястреб."Звонок от Петра"И тем более интересно, что она попалась на удочку пранкерам Вовану и Лексусу.Те поговорили с Самантой от имени якобы Петра Порошенко, и узнали от бывшего управляющего USAID (Саманта Пауэр перешла на это место после работы в ООН) много интересного.Вопрос: "попалась" ли она?Или Саманта Пауэр поняла, что это пранкеры, но решила, что будет полезно вывести информацию, которой она владеет, в публичную плоскость?Эта информация наверняка уже давно известна спецслужбам в США. И Саманта Пауэр наверняка будет отвечать перед Конгрессом по поводу расходования средств.Но может быть, ей и выгодно было всё это заявить именно так, как она сделала: "это деньги Зеленского". Причем заявить представителю якобы "украинской стороны".Хотя понятно, что эти огромные суммы не могли полностью отправляться на Украину "украинским братьям".Куски в виде десятков и сотен миллионов должны были отваливаться по дороге.Но о какой же сумме речь?Полтора миллиарда в месяцОсновная "бомба" в очередном пранке Вована и Лексуса - это то, что по линии USAID Зеленскому в Киев ежемесячно отправляли по полтора миллиарда долларов наличными."Во время войны мы ежемесячно перечисляли полтора миллиарда долларов прямо в казну Украины просто наличными средствами. Но... Трамп пришел и потребовал сокращений, эти деньги исчезли".Саманта добавила, что для перечислений использовались механизмы Всемирного банка.Рассказала она и о финансировании СМИ на Украине:"Столько независимых СМИ. Я бы предположила, навскидку, вероятно, пятьдесят процентов их бюджетов, особенно в первые годы, поступали от USAID."Как мы знаем из украинских источников, почти 90 процентов вообще всех СМИ на Украине финансировались из зарубежных источников.Они называют их "независимыми".Есть и много других интересных фактов в её рассказе, но вся система, в принципе, давно известна."Мягкая сила" заключается в примитивном финансировании политиков, партий и журналистов."Залей их деньгами", "возбуди их жадность" - и всё. Парламент, партии, политики и СМИ - все в "кармане дяди Сэма".Безотчетно!Но конечно, "полтора миллиарда наличными" - это поражает.И никакого контроля не было, никаких отчётов не требовали!Теперь тоже средства выделяют, "но только под отчёт", - с грустью говорит Саманта.Можно только представить, сколько миллионов из этих миллиардов "не улетело" из США, прямиком отправившись к новым американским владельцам.Сегодня Саманта лишилась былого влияния:"Мне нужны люди... Я привыкла, что на меня в USAID работали 50 тысяч человек. Всё произошедшее меня деморализовало".500 МИЛЛИАРДОВТеперь становится понятно, почему Трамп называл цифру в 500 миллиардов - таковы были, по его мнению, затраты на Украину за три года, до его прихода, со стороны США.Потом 500 миллиардов без дополнительных объяснений превратились в 360 или 300 миллиардов. Потом в 200 миллиардов.Зеленский тогда удивлённо сказал, что до него дошли 76 миллиардов, а остальные остались в США? Впрочем, это шла речь о военной помощи.Но была же ещё и "не военная".По линии USAID поступило, получается, минимум 52 миллиарда за три года.Ну а потом заключили "сделку по недрам" между США и Украиной, и разговоры про сотни миллиардов для Украины как-то сами собой прекратились.Трамп назвал сумму в 120 миллиардов военной помощи, которую должна "компенсировать Украина" американским налогоплательщикам "сделкой по недрам".Но вот опять возникает эта тема, про "новые" миллиарды!Неужели от Украины хотят откусить что-то ещё? Так вроде бы всё уже продали? И на земле, и под землёй. И кредиты, которые будет отдавать будущая "Украина" столетиями.А оппозиция в лице реального Петра Порошенко, например, получает аргументы. Можно строго спросить у Зеленского: где же 52 миллиарда? "Спаситель" нации?Полтора миллиарда в 100-долларовых купюрах - это 15 тонн.15 тонн нарезанной зелёной бумаги каждый месяц - и вожди аборигенов готовы продавать мужчин местного племени "на войну". И не только мужчин.В общем-то, ничего не изменилось с тех пор, как предки сегодняшних правителей США купили у местных племен остров Манхэттен за 24 доллара.Правда, история интереснее: индейцы племени канарси, которые получили бусы, а также ножи, мотыги, материю, порох и много других ценных для них вещей "за остров Манхэттен", продавали чужую землю!Они сами жили в районе сегодняшнего Бруклина и по сути, обманули белых поселенцев.Так и сегодняшние власти Украины продают чужую для них землю!Практически ничего не изменилось.О том, как на Украине идет разграбление культурного наследия - в статье Елены Кирюшкиной "Под предлогом войны. Как и куда исчезает культурное наследие Украины"

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, россия, чуркин, владимир зеленский, дональд трамп, оон, всемирный банк