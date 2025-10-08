Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике - 08.10.2025 Украина.ру
Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике
Российский политтехнолог Евгений Минченко лет 25 назад сказал: "Жириновский (…) – единственный профессиональный политик у нас в стране. Это человек, который абсолютно продуманно, осмысленно выстраивает свой образ, который очень качественно работает и с техникой своих выступлений, и с социологией, и с запросами избирателей". Жириновскому понравилось
2025-10-08T15:40
2025-10-08T15:40
Так вот, сейчас в России профессиональных политиков уровня Жириновского, наверное, и нет, хотя госаппарат, в лице "эффективных менеджеров", знающих волшебное буквосочетание KPI (кипиай – от Key Performance Indicators – "ключевые показатели эффективности"), некоторые уроки Жириновского всё же воспринял. Ну – в меру своего понимания.Депутата Виталия Милонова или хвалят, или ругают.Хвалят за то, что он человек всесторонне положительный – и воевал, и отец множества детей (родных и приёмных), и за традиционные ценности горой.Ругают за фриковатость, склонность к запретам и дурацким инициативам.Так вот, ругают его во многом зря. Это всё KPI.Не секрет, что один из способов оценки работы депутатов – частота упоминаний в СМИ. По каким-то причинам, надо надеяться, объективным, этот способ оценки KPI депутата стал чуть ли не основным. А как сделать так, чтобы о тебе писали?Можно, например, активно работать с избирателями и постоянно появляться на центральных каналах в качестве эксперта. Яркий пример – Мария Бутина, которая не только всё это делает, но и очень востребована в СМИ как уникальный специалист по США, знающий эту страну изнутри. При этом она контактна, превосходный спикер… Ну и необычайно интересная личная история.А вот Жанна Рябцева, подозреваем, не на самом лучшем счету. Она занимается делом очень важным, но СМИ к её расследованиям финансовых нарушений при реализации национальных проектов относятся с опаской – слишком конфликтная тема. Связываться же с влиятельными региональными и федеральными чиновниками мало кому хочется.Но, если вы в любом поисковике наберёте сочетание "депутат Госдумы", то там не будет ни Рябцевой, ни даже Бутиной, а будет Милонов. Почему? Потому что он знает, как привлекать внимание СМИ, умеет это делать и постоянно практикует привлечение такого внимания.Чтобы привлечь внимание СМИ нужно устроить скандал. Можно на ровном месте, но можно и подать вполне серьёзную мысль в предельно скандальном ключе.Ну вот последняя его инициатива – запретить майонез. Именно так сообщили многие СМИ: "в Госдуме предложили запретить россиянам есть майонез".Это, конечно, уже доработка журналистов – предельно кривая формулировка (если уборщица Госдумы, не умеющим пользоваться мусорным ведром, депутатам пожелает провалиться – это тоже "в Думе предложили") и запрет, который сам по себе привлекает внимание.Между тем, Милонов говорил о серьёзных вещах.Майонез, которого действительно многовато в современной российской кухне, куда он попал из Франции (в старых поваренных книга – "прованский соус"), действительно вреден из-за высокой калорийности, большого содержания жиров (даже в "лёгких" версиях запредельные 30% жира) и соли. Его не рекомендуется есть детям и пожилым людям. Запрещён он и по диетам для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.Самое интересное, по тем же диетам (советские диеты вообще производят иногда странное впечатление) домашний майонез в умеренных количествах можно, но не в коем случае нельзя фабричный – из-за добавок вроде пальмового масла, о котором говорил Милонов.То есть смотрите как – сказано по делу, но так, чтобы в авторе предложения нельзя было заподозрить вменяемого человека… А он просто усвоил уроки Жириновского, которого при жизни тоже многие считали клоуном.По поводу же запретов Владимир Путин чётко высказался на Валдае – запреты не работают. Он, конечно, говорил о практике политических и культурных запретов на Западе, но… очень многие наблюдатели в России (что характерно – совершенно разных политических взглядов) сочли, что это высказывание президента обращено и к отечественным запретителям всего и вся.Что до оценки деятельности депутатов и госчиновников по упоминаниям в СМИ… Можно это, конечно запретить (ну и запреты запретить тоже – чтобы два раза не вставать), но это как раз не выход и это мы проходили на украинском опыте.С одной стороны, менеджеры, не умеющие ничего кроме пиара, с другой, менеджеры советской школы, которые умеют всё, кроме пиара. Вторые всегда проигрывают первым. На Украине, в результате, самое профессиональное и эффективное в истории страны правительство Николая Азарова пользовалось дурной славой. В то время как сколь-угодно некомпетентные правительства оппозиции, начиная с правительства Виктора Ющенко, напротив имели довольно значительный кредит доверия со стороны общественности, а их главы уверенно претендовали на пост президента.Общий вывод – тоньше надо работать. Это ко всем относится – даже к Милонову, хотя он-то вроде всё делает по науке. Потому что против России сейчас ведётся информационная война и мы должны, с одной стороны, уметь правильно представлять свои положительные стороны, с другой – не давать повода для зубоскальства с той стороны (что не означает отказа от критики недостатков).Об особенностях информационной войны на Украине можно прочитать в статье Ольги Ярмак "Как работает украинская пропаганда. Анализ западных экспертов"
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике

15:40 08.10.2025
 
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Российский политтехнолог Евгений Минченко лет 25 назад сказал: "Жириновский (…) – единственный профессиональный политик у нас в стране. Это человек, который абсолютно продуманно, осмысленно выстраивает свой образ, который очень качественно работает и с техникой своих выступлений, и с социологией, и с запросами избирателей". Жириновскому понравилось
Так вот, сейчас в России профессиональных политиков уровня Жириновского, наверное, и нет, хотя госаппарат, в лице "эффективных менеджеров", знающих волшебное буквосочетание KPI (кипиай – от Key Performance Indicators – "ключевые показатели эффективности"), некоторые уроки Жириновского всё же воспринял. Ну – в меру своего понимания.
Депутата Виталия Милонова или хвалят, или ругают.
Хвалят за то, что он человек всесторонне положительный – и воевал, и отец множества детей (родных и приёмных), и за традиционные ценности горой.
Ругают за фриковатость, склонность к запретам и дурацким инициативам.
Так вот, ругают его во многом зря. Это всё KPI.
Не секрет, что один из способов оценки работы депутатов – частота упоминаний в СМИ. По каким-то причинам, надо надеяться, объективным, этот способ оценки KPI депутата стал чуть ли не основным. А как сделать так, чтобы о тебе писали?
Можно, например, активно работать с избирателями и постоянно появляться на центральных каналах в качестве эксперта. Яркий пример – Мария Бутина, которая не только всё это делает, но и очень востребована в СМИ как уникальный специалист по США, знающий эту страну изнутри. При этом она контактна, превосходный спикер… Ну и необычайно интересная личная история.
А вот Жанна Рябцева, подозреваем, не на самом лучшем счету. Она занимается делом очень важным, но СМИ к её расследованиям финансовых нарушений при реализации национальных проектов относятся с опаской – слишком конфликтная тема. Связываться же с влиятельными региональными и федеральными чиновниками мало кому хочется.
Но, если вы в любом поисковике наберёте сочетание "депутат Госдумы", то там не будет ни Рябцевой, ни даже Бутиной, а будет Милонов. Почему? Потому что он знает, как привлекать внимание СМИ, умеет это делать и постоянно практикует привлечение такого внимания.
Чтобы привлечь внимание СМИ нужно устроить скандал. Можно на ровном месте, но можно и подать вполне серьёзную мысль в предельно скандальном ключе.
Ну вот последняя его инициатива – запретить майонез. Именно так сообщили многие СМИ: "в Госдуме предложили запретить россиянам есть майонез".
Это, конечно, уже доработка журналистов – предельно кривая формулировка (если уборщица Госдумы, не умеющим пользоваться мусорным ведром, депутатам пожелает провалиться – это тоже "в Думе предложили") и запрет, который сам по себе привлекает внимание.
Между тем, Милонов говорил о серьёзных вещах.
Майонез, которого действительно многовато в современной российской кухне, куда он попал из Франции (в старых поваренных книга – "прованский соус"), действительно вреден из-за высокой калорийности, большого содержания жиров (даже в "лёгких" версиях запредельные 30% жира) и соли. Его не рекомендуется есть детям и пожилым людям. Запрещён он и по диетам для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.
Самое интересное, по тем же диетам (советские диеты вообще производят иногда странное впечатление) домашний майонез в умеренных количествах можно, но не в коем случае нельзя фабричный – из-за добавок вроде пальмового масла, о котором говорил Милонов.
То есть смотрите как – сказано по делу, но так, чтобы в авторе предложения нельзя было заподозрить вменяемого человека… А он просто усвоил уроки Жириновского, которого при жизни тоже многие считали клоуном.
По поводу же запретов Владимир Путин чётко высказался на Валдае – запреты не работают. Он, конечно, говорил о практике политических и культурных запретов на Западе, но… очень многие наблюдатели в России (что характерно – совершенно разных политических взглядов) сочли, что это высказывание президента обращено и к отечественным запретителям всего и вся.
Что до оценки деятельности депутатов и госчиновников по упоминаниям в СМИ… Можно это, конечно запретить (ну и запреты запретить тоже – чтобы два раза не вставать), но это как раз не выход и это мы проходили на украинском опыте.
С одной стороны, менеджеры, не умеющие ничего кроме пиара, с другой, менеджеры советской школы, которые умеют всё, кроме пиара. Вторые всегда проигрывают первым. На Украине, в результате, самое профессиональное и эффективное в истории страны правительство Николая Азарова пользовалось дурной славой. В то время как сколь-угодно некомпетентные правительства оппозиции, начиная с правительства Виктора Ющенко, напротив имели довольно значительный кредит доверия со стороны общественности, а их главы уверенно претендовали на пост президента.
Общий вывод – тоньше надо работать. Это ко всем относится – даже к Милонову, хотя он-то вроде всё делает по науке. Потому что против России сейчас ведётся информационная война и мы должны, с одной стороны, уметь правильно представлять свои положительные стороны, с другой – не давать повода для зубоскальства с той стороны (что не означает отказа от критики недостатков).
Об особенностях информационной войны на Украине можно прочитать в статье Ольги Ярмак "Как работает украинская пропаганда. Анализ западных экспертов"
