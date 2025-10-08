https://ukraina.ru/20251008/fenomen-milonova-nemnogo-o-gosudarstvennoy-informatsionnoy-politike--1069809878.html

Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике

Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике - 08.10.2025 Украина.ру

Феномен Милонова. Немного о государственной информационной политике

Российский политтехнолог Евгений Минченко лет 25 назад сказал: "Жириновский (…) – единственный профессиональный политик у нас в стране. Это человек, который абсолютно продуманно, осмысленно выстраивает свой образ, который очень качественно работает и с техникой своих выступлений, и с социологией, и с запросами избирателей". Жириновскому понравилось

2025-10-08T15:40

2025-10-08T15:40

2025-10-08T15:40

россия

украина

сша

милонов

владимир жириновский

мария бутина

госдума

запрет

информационная война

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355532_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_cc1dfb69501718c81a1731f8d43e3ae2.jpg

Так вот, сейчас в России профессиональных политиков уровня Жириновского, наверное, и нет, хотя госаппарат, в лице "эффективных менеджеров", знающих волшебное буквосочетание KPI (кипиай – от Key Performance Indicators – "ключевые показатели эффективности"), некоторые уроки Жириновского всё же воспринял. Ну – в меру своего понимания.Депутата Виталия Милонова или хвалят, или ругают.Хвалят за то, что он человек всесторонне положительный – и воевал, и отец множества детей (родных и приёмных), и за традиционные ценности горой.Ругают за фриковатость, склонность к запретам и дурацким инициативам.Так вот, ругают его во многом зря. Это всё KPI.Не секрет, что один из способов оценки работы депутатов – частота упоминаний в СМИ. По каким-то причинам, надо надеяться, объективным, этот способ оценки KPI депутата стал чуть ли не основным. А как сделать так, чтобы о тебе писали?Можно, например, активно работать с избирателями и постоянно появляться на центральных каналах в качестве эксперта. Яркий пример – Мария Бутина, которая не только всё это делает, но и очень востребована в СМИ как уникальный специалист по США, знающий эту страну изнутри. При этом она контактна, превосходный спикер… Ну и необычайно интересная личная история.А вот Жанна Рябцева, подозреваем, не на самом лучшем счету. Она занимается делом очень важным, но СМИ к её расследованиям финансовых нарушений при реализации национальных проектов относятся с опаской – слишком конфликтная тема. Связываться же с влиятельными региональными и федеральными чиновниками мало кому хочется.Но, если вы в любом поисковике наберёте сочетание "депутат Госдумы", то там не будет ни Рябцевой, ни даже Бутиной, а будет Милонов. Почему? Потому что он знает, как привлекать внимание СМИ, умеет это делать и постоянно практикует привлечение такого внимания.Чтобы привлечь внимание СМИ нужно устроить скандал. Можно на ровном месте, но можно и подать вполне серьёзную мысль в предельно скандальном ключе.Ну вот последняя его инициатива – запретить майонез. Именно так сообщили многие СМИ: "в Госдуме предложили запретить россиянам есть майонез".Это, конечно, уже доработка журналистов – предельно кривая формулировка (если уборщица Госдумы, не умеющим пользоваться мусорным ведром, депутатам пожелает провалиться – это тоже "в Думе предложили") и запрет, который сам по себе привлекает внимание.Между тем, Милонов говорил о серьёзных вещах.Майонез, которого действительно многовато в современной российской кухне, куда он попал из Франции (в старых поваренных книга – "прованский соус"), действительно вреден из-за высокой калорийности, большого содержания жиров (даже в "лёгких" версиях запредельные 30% жира) и соли. Его не рекомендуется есть детям и пожилым людям. Запрещён он и по диетам для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы.Самое интересное, по тем же диетам (советские диеты вообще производят иногда странное впечатление) домашний майонез в умеренных количествах можно, но не в коем случае нельзя фабричный – из-за добавок вроде пальмового масла, о котором говорил Милонов.То есть смотрите как – сказано по делу, но так, чтобы в авторе предложения нельзя было заподозрить вменяемого человека… А он просто усвоил уроки Жириновского, которого при жизни тоже многие считали клоуном.По поводу же запретов Владимир Путин чётко высказался на Валдае – запреты не работают. Он, конечно, говорил о практике политических и культурных запретов на Западе, но… очень многие наблюдатели в России (что характерно – совершенно разных политических взглядов) сочли, что это высказывание президента обращено и к отечественным запретителям всего и вся.Что до оценки деятельности депутатов и госчиновников по упоминаниям в СМИ… Можно это, конечно запретить (ну и запреты запретить тоже – чтобы два раза не вставать), но это как раз не выход и это мы проходили на украинском опыте.С одной стороны, менеджеры, не умеющие ничего кроме пиара, с другой, менеджеры советской школы, которые умеют всё, кроме пиара. Вторые всегда проигрывают первым. На Украине, в результате, самое профессиональное и эффективное в истории страны правительство Николая Азарова пользовалось дурной славой. В то время как сколь-угодно некомпетентные правительства оппозиции, начиная с правительства Виктора Ющенко, напротив имели довольно значительный кредит доверия со стороны общественности, а их главы уверенно претендовали на пост президента.Общий вывод – тоньше надо работать. Это ко всем относится – даже к Милонову, хотя он-то вроде всё делает по науке. Потому что против России сейчас ведётся информационная война и мы должны, с одной стороны, уметь правильно представлять свои положительные стороны, с другой – не давать повода для зубоскальства с той стороны (что не означает отказа от критики недостатков).Об особенностях информационной войны на Украине можно прочитать в статье Ольги Ярмак "Как работает украинская пропаганда. Анализ западных экспертов"

https://ukraina.ru/20240804/1056662663.html

https://ukraina.ru/20241007/1057930718.html

https://ukraina.ru/20241228/1060050300.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

россия, украина, сша, милонов, владимир жириновский, мария бутина, госдума, запрет, информационная война, политика, сми, пиар