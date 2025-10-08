Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине

Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю Поставки президентом США Дональдом Трампом американского оружия неонацистам из Украины напоминает, с одной стороны, детские шуточки из разряда "хочу дам, хочу не дам, а если дам, то потом и не вам".