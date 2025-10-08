https://ukraina.ru/20251008/aleksey-tumanov-o-roli-niderlandov-v-vozmozhnykh-postavkakh-tomagavkov-ukraine--1069826829.html
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине - 08.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине
В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
2025-10-08T20:00
2025-10-08T20:00
2025-10-08T20:00
нидерланды
сша
киев
мария захарова
дональд трамп
мид
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069823489_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6011961d412871a6ed0699665cb7d6e5.jpg
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" относительно передачи ракет Киеву. О том, при чем в этой истории Нидерланды, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
https://ukraina.ru/20251008/tomahawk--eto-otsrochka-i-proverka-rossii-na-prochnost-kak-tramp-stroit-svoyu-imperiyu----1069815394.html
нидерланды
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069823489_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52b1e651d4dbb0016f481a9503305581.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нидерланды, сша, киев, мария захарова, дональд трамп, мид, украина.ру, видео
Нидерланды, США, Киев, Мария Захарова, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, Видео
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине
В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.