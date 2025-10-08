Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине - 08.10.2025 Украина.ру
Алексей Туманов о роли Нидерландов в возможных поставках "Томагавков" Украине
В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" относительно передачи ракет Киеву. О том, при чем в этой истории Нидерланды, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
нидерланды, сша, киев, мария захарова, дональд трамп, мид
Нидерланды, США, Киев, Мария Захарова, Дональд Трамп, МИД

В среду, 8 октября, спикер МИД Мария Захарова заявила, что если США всё же решат передать Киеву ракеты Tomahawk, это нанесёт непоправимый ущерб российско-американским отношениям.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" относительно передачи ракет Киеву.
О том, при чем в этой истории Нидерланды, рассказал обозреватель издания Украина.ру Алексей Туманов.
Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю Поставки президентом США Дональдом Трампом американского оружия неонацистам из Украины напоминает, с одной стороны, детские шуточки из разряда "хочу дам, хочу не дам, а если дам, то потом и не вам".
