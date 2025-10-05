https://ukraina.ru/20251005/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-obostrenie-druzhby-s-polshey-i-ugroza-ekologicheskoy-katastrofy-1069637520.html

Западная Украина за минувшую неделю: обострение "дружбы" с Польшей и угроза экологической катастрофы

Западная Украина за минувшую неделю: обострение "дружбы" с Польшей и угроза экологической катастрофы

Закарпатский посёлок Солотвино оказался в эпицентре экологической опасности, которая может обернуться катастрофой не только для местных жителей, но и для бассейна реки Тисы и всего Дунайского региона

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066110367_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_be52aed771af42f10da9fc3ff3ba3a2b.jpg

Львовский облсовет вставил свои пять копеек в ухудшение польско-украинских отношенийЛьвовский областной совет обратился к президенту Украины, Верховной Раде, Министерству иностранных дел Украины и Сейму Польши относительно признания 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой.Обращение поддержал 51 депутат на очередной сессии 30 сентября."Этот односторонний политический шаг мы расцениваем как противоречащий духу партнёрства, добрососедства и примирения, над которыми Украина и Польша работали на протяжении многих лет. Подобные действия ставят под сомнение проведение диалога по истории и поиск взаимопонимания", — говорится в обращении облсовета.Депутаты уверены, что поисками исторической правды должны заниматься учёные, а не политики. "Мы призываем польскую сторону воздержаться от решений и заявлений, обостряющих межгосударственные отношения, порождающих вражду и подрывающих доверие между нашими народами. Вместо противопоставления политических оценок — лучше объединиться в совместной борьбе против реального врага, России, которая является угрозой для всего цивилизованного мира", — заявили они.В своём обращении Львовский облсовет призвал польскую сторону "к взвешенности, взаимному уважению и продолжению сотрудничества ради мира, безопасности и единства наших стран", однако сам этот орган в течение многих лет демонстрирует совершенно противоположный подход. Напомним, что с 2012 года Львовский областной совет присуждает "Премию имени Героя Украины Степана Бандеры", проект положения о премии презентовала в своё время печально известная Ирина Фарион.А в 2013 году тогдашний депутат Львовского облсовета, директор поискового предприятия "Судьба" Святослав Шеремета организовал перезахоронение останков воинов дивизии СС "Галичина", на котором сам щеголял в эсэсовской форме. Кстати, Шеремета возглавляет это предприятие до сих пор, и как раз 30 сентября его сотрудники находились в Польше, где вблизи села Юречкова начались поиски захоронения боевиков УПА, погибших весной 1947 года в бою с польскими правительственными войсками.При этом депутаты облсовета лицемерно заявили, что "несмотря на политизированный характер принятого Сеймом решения, украинская сторона продолжает способствовать проведению поисково-эксгумационных исследований, это — путь к реальному пониманию и достойному почитанию всех погибших, независимо от национальности". На самом деле на территории Львовской области эксгумационные работы прошли только в одном месте, где похоронены польские военные, погибшие в боях с вермахтом в сентябре 1939 года. Никакие захоронения мирных поляков, убитых боевиками УПА, пока исследовать не позволили.Обращение Львовского областного совета выглядит неуклюже ещё по одной причине. Накануне его принятия, 29 сентября, президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм давно анонсированный им законопроект о предотвращении "пропаганды бандеризма". В частности, в Уголовный кодекс Польши предлагается добавить положение, приравнивающее "пропаганду идеологии ОУН фракции Бандеры и УПА" к пропаганде тоталитаризма и подстрекательству к ненависти, за что предусматривается наказание до трёх лет лишения свободы.Однако депутаты и аппарат Львовского областного совета, похоже, просто не знали об этом факте, выступив против решения Сейма Польши, принятого ещё в июне этого года.В Закарпатье возможна рукотворная экологическая катастрофа, которая затронет соседние страныПосёлок Солотвино в Тячевском районе Закарпатья оказался в эпицентре экологической опасности, которая может обернуться катастрофой не только для местных жителей, но и для целого бассейна Тисы — одной из главных рек всего Дунайского региона.На прошлой неделе Государственная экологическая инспекция провела проверку на территории Солотвинского соляного рудника и зафиксировала неконтролируемую деятельность местных предпринимателей, которая с молчаливого согласия местных властей уничтожает уникальную экосистему.Проверка показала, что территория бывшего соляного рудника остаётся неограждённой, со свободным доступом для посторонних. В районе бывших шахт №7 и №8 зафиксированы огромные карстовые провалы, уже заполненные водой. На их поверхности плавают самодельные плоты, а рядом найдены свёртки электрокабелей и двенадцать шлангов. Местные жители утверждают, что именно эти шланги используются для незаконной откачки соляной рапы, которая затем оказывается в частных бассейнах и туристических комплексах, которых в Солотвине и его окрестностях построено несколько десятков. На место пришлось вызвать полицию, а пробы воды из Тисы и потоков Глод и Млинский отправили на исследование.Закарпатские экологи напомнили, что в 2023 году в селе Яноши Береговского района Закарпатья состоялась заключительная конференция международного проекта REVITAL-1, цель которого — восстановление природных ресурсов Солотвина и предотвращение дальнейшего загрязнения бассейна Верхней Тисы.Участие в ней приняли учёные из университета города Мишкольц (Венгрия), технического университета Кошице (Словакия), Института геологических наук Академии наук Украины, представители муниципалитета Сигету-Мармацией в Румынии (он граничит с Солотвиной по реке Тисе), а также руководство Закарпатской областной военной администрации (ОВА) и областного совета.Председатель общего собрания венгерской области Сабольч-Сатмар-Берег Оскар Шестак, возглавляющий европейское объединение территориального сотрудничества ТИСА, на этой конференции подчеркнул: любое откачивание рапы из шахт оказывает крайне негативное влияние на окружающую среду и является недопустимым. Речь ведь не только об угрозе для местных жителей, но и об опасности для всего Дунайского региона, где водные артерии связывают несколько стран.Но, несмотря на международные предостережения, в Солотвине действует отлаженная теневая схема использования природных ресурсов. Предприниматели качают соляную рапу в частные объекты, а её излишки сливают в реку Тису. Эта рапа содержит высокие концентрации солей и примесей, что чревато отравлением экосистем, повышением солёности воды и переносом проблемы в соседние страны, прежде всего в Румынию и Венгрию.Добыча соляной рапы является прямым нарушением закона. Но, по словам очевидцев, происходит она с ведома председателя Солотвинской общины Василия Йовдия, получающего за это вознаграждение от предпринимателей. То есть местное самоуправление превратилось не в защитника окружающей среды, а в сообщника, зарабатывающего на её уничтожении.После проверки Госэкоинспекция обратилась к начальнику Закарпатской ОВА, Тячевской районной военной администрации и Солотвинскому поссовету с требованием созвать внеочередные заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и принять на них решения о немедленном прекращении незаконной откачки рапы. Однако пока этого не сделано, что неудивительно, ведь многие туристические комплексы с соляными бассейнами в Солотвине принадлежат чиновникам и депутатам разных уровней.В Черновцах отметили День города и 150-летие университетаЧерновцы традиционно отмечают День города в первую субботу октября, выпавшую в этом году на 4 октября. Таким образом, 617-я годовщина первого упоминания о Черновцах совпала со 150-летием со дня открытия Черновицкого университета. Несмотря на военное положение, празднование обеих дат сопровождалось разнообразными массовыми мероприятиями. При этом, как ни парадоксально, городские чиновники практически "не заметили" юбилея университета — возможно, потому, что мэр Черновцов Роман Кличук окончил не этот вуз, а Черновицкий медицинский институт.Празднование 150-летия со дня открытия Черновицкого университета (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, ЧНУ) началось 2 октября с проведения торжественного заседания его Учёного совета. Событие собрало преподавателей, студентов, выпускников и почётных гостей, на нём традиционно было присвоено звание почётных докторов. Среди номинированных стоит обратить внимание на профессора Яна-Урбана Сандала из Норвегии. Он возглавляет частный университет своего имени, сотрудники которого готовят украинских студентов к осуществлению кибератак против России.На следующий день ЧНУ посетил лидер раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний, который отслужил торжественную литургию в храме Трёх Святителей, расположенном в комплексе сооружений бывшей резиденции православных митрополитов Буковины. Собственно, в этом комплексе с 1955 года расположены центральные корпуса университета, а с 2011 года резиденция внесена в перечень памятников ЮНЕСКО.Следует отметить, что в 1993 году в вузе был открыт философско-богословский факультет (ректор тогда даже заявлял о "восстановлении исторической справедливости", ведь в 1875 году Черновицкий университет начинался с философского, богословского и юридического факультетов). Но в 2020 году его сократили до кафедры философии и культурологии филологического факультета — из-за нехватки студентов.Также 3 октября по случаю 150-летия Черновицкого университета состоялась торжественная академия в областной филармонии, что выглядело довольно странно — ранее подобные мероприятия проходили в здании драматического театра, зал которого вмещает гораздо больше людей. Бросалось в глаза также небольшое количество гостей из Австрии, которых на предыдущих юбилеях было очень много — ведь университет был основан указом императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I и до 1918 года носил его имя.Однако во время празднования 150-летия Черновицкого университета об этом упомянули лишь 4 октября, когда в его первом корпусе была открыта мемориальная доска по случаю юбилея. Одним словом, как шутили некоторые черновицкие историки в 1989 году, когда вуз получил имя писателя Юрия Федьковича (бывшего австрийского военного), деградация университета стала очевидна: раньше он носил имя императора, а теперь — одного из поручиков императорской армии.Бюджет празднования 150-летия Черновицкого университета пока не обнародован, а вот на празднование Дня города Черновицкий городской совет в 2025 году выделил миллион гривен, причём в следующем году эту сумму обещали увеличить втрое. Возможно, тогда среди мероприятий будет что-то интереснее ярмарки местных продуктов, фестиваля молодёжных театров или конкурса среди никому не известных рок-групп. Конечно, на бесплатное выступление звезды уровня Тото Кутуньо, как в 2008 году, когда Черновцы отмечали 600-летие, никто в городе уже не надеется. Однако даже за Вакарчука будут благодарны.* запрещенная в РФ организацияЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: самое дерзкое нападение на ТЦК с 22 года

