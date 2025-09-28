https://ukraina.ru/20250928/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-samoe-derzkoe-napadenie-na-ttsk-s-22-goda-1069286266.html

Западная Украина за минувшую неделю: самое дерзкое нападение на ТЦК с 22 года

Западная Украина за минувшую неделю: самое дерзкое нападение на ТЦК с 22 года

Нападение на ТЦК в Калуше совершено в соответствии с тактикой, используемой в 1940-х Украинской повстанческой армией*: атаковать не главное здание, а приспособленные помещения для содержания арестантов

.В Калуше неизвестные "повстанцы" освободили насильственно мобилизованныхПравоохранители расследуют нападение на одно из помещений Калушского районного территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, откуда скрылись военнообязанные. Сама атака произошла вечером 22 сентября, однако до сих пор ни нападавшие, ни освобождённые ими "бусифицированные" мужчины не задержаны.Как официально сообщила областная полиция, 22 сентября около 18:30 к ним поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери одного из зданий, которое использует Калушский районный территориальный центр комплектования. В свою очередь, Ивано-Франковский областной ТЦК сообщил, что в результате таких действий из помещения скрылись трое военнообязанных."По разным оценкам, на прилегающей территории собралось около 15–20 человек, большинство из которых были наблюдателями, а четыре человека совершили противоправные действия — повредили окна и двери. Их личности устанавливаются следствием, им грозит уголовная ответственность. Кроме того, не исключается, что ответственность будет предусмотрена и для военнообязанных, которые покинули помещение после того, как неустановленные лица предоставили им возможность выйти", — сообщил львовскому изданию ZAXID.net источник в Силах обороны.Пресс-офицер Ивано-Франковского областного ТЦК Наталья Коцкович отметила, что военнослужащие районного территориального центра комплектования не пострадали. "Обошлось без травм, но есть ущерб, ведь нападавшие выбили окна и двери", — отметила она. В областном ТЦК считают, что это был самый дерзкий побег военнообязанных с начала мобилизации в Украине.Как рассказала спикер Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Мария Рымарь, следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины ("Препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины и других военных формирований"). В случае доказательства вины фигурантам может грозить от 5 до 8 лет заключения.На вопросы журналистов о том, задержаны ли лица, которые повредили двери и окна помещения, предоставив возможность выйти военнообязанным, и были ли нападавшие родственниками этих военнообязанных, правоохранители воздерживаются от ответа. Однако если на второй вопрос ответ неизвестен, то первый риторический: ни освобождённые мужчины, ни их освободители до сих пор не задержаны.Местные комментаторы иронизируют, что нападение на здание ТЦК в Калуше совершено в соответствии с тактикой, используемой в 1940-х Украинской повстанческой армией* (УПА*). Боевики УПА* всегда пытались освободить своих задержанных побратимов ещё до того, как их отвезут в серьёзно защищённую тюрьму, штурмуя сельские отделения милиции или приспособленные помещения для содержания арестантов. Вот и в Калуше нападение было совершено не на главное здание районного ТЦК, где есть вооружённая охрана, а на помещение, которое "людоловы" использовали как своеобразный "пересыльный пункт". Туда "бусифицированных" свозили прямо с улиц, и документы об их мобилизации ещё не были оформлены.Сейчас как военные, так и правоохранители пытаются замолчать инцидент в Калуше, и не только потому, что властям невыгодно распространение информации об успешном силовом освобождении "бусифицированных". По слухам, из "пересыльного пункта" мужчины могли выйти на свободу, если их родные или друзья привозили сотрудникам ТЦК взятку в несколько тысяч долларов. Не исключено, что калушские "повстанцы", оценив ситуацию, решили не платить, а просто освободить своих близких силой.Как отметил львовский публицист Артур Левченко, ТЦК за короткий период заработали себе репутацию хуже советских и постсоветских военкоматов. "По крайней мере, фраза, сказанная моим знакомым о том, что в 1990-х на Востоке во время процесса прохождения военно-врачебной комиссии к нему, вчерашнему студенту, относились гораздо человечнее, чем сейчас к уважаемому мужчине с репутацией, и на традиционно более гуманистическом Западе, — уже не является чем-то уникальным. Подобные истории — практически мейнстрим", — написал он.Подтверждений бесчеловечного отношения сотрудников ТЦК к мужчинам мобилизационного возраста — пруд пруди. Так, на этой неделе стало известно, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области прикованный к постели из-за болезни 70-летний Иосиф Малицкий оказался без присмотра после того, как его единственного сына Владимира мобилизовали. Вместе с хозяином без присмотра осталось и хозяйство — скот и домашняя птица.У Владимира была отсрочка от мобилизации по уходу за отцом, которую нужно было обновлять каждые три месяца. Последняя такая отсрочка действовала до 6 августа. Он пытался её обновить, но не смог, причём не из-за своей халатности. Как объяснил староста села Михаил Гетьманчик, мужчина не успел продлить отсрочку от мобилизации из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности.Задержка, по словам чиновника, произошла из-за реорганизации управления социальной защиты, когда с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Министерства социальной политики в Пенсионный фонд. 18 сентября Владимир Малицкий был мобилизован, несмотря на то что в предоставленных им документах было указано состояние его отца и необходимый ему уход. Староста села говорит, что нужную справку уже принесли, но в ТЦК её не приняли.По пояснениям юристов, закон действительно требует обязательного заявления на продление отсрочки. В случаях, когда документы не представлены в срок, ТЦК имеет формальные основания для мобилизации. В свою очередь, Малицкий может подать заявление на увольнение из рядов ВСУ по уходу за отцом-инвалидом. Конечно, если к тому времени не сгинет.Мошенники из колл-центра в Черновцах обманули более 300 казахстанцевВо вторник, 23 августа, в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая личная встреча президентов Украины и Казахстана — Владимира Зеленского и Касым-Жомарта Токаева. Они обсудили достижение мира на Украине и развитие двусторонних отношений, в частности торгово-экономическое сотрудничество. Однако во время разговора была ещё одна тема, о которой стало известно только два дня спустя.25 сентября Национальная полиция Украины сообщила, что в Черновцах украинские и казахские полицейские ликвидировали международный мошеннический колл-центр, организованный 29-летним жителем Черновцов и 40-летним гражданином России. Группа специализировалась на мошенничестве в отношении граждан Казахстана. В тот же день об этом отчитались и в МВД Республики Казахстан.Аферисты выдавали себя за работников Комитета национальной безопасности и Национального банка Республики Казахстан. "Под предлогом борьбы с финансированием терроризма, необходимости проверки сомнительных операций и защиты счетов они мошенническим путём убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные преступной организации счета", — говорится в сообщении. Во время видеозвонков мошенники использовали технологию дипфейка, а также форменную одежду. Они заставляли людей осуществлять платежи под предлогом возможных проблем с правоохранителями и последующего уголовного преследования.Украинские полицейские совместно с работниками Департамента противодействия киберпреступности МВД Республики Казахстан задокументировали 20 эпизодов преступлений, нанесённый ущерб превышает 5,3 млн грн. Кроме того, проверяют ещё более 300 пострадавших, которым нанесён ущерб более чем на 70 млн грн. Вряд ли это окончательная сумма, поскольку только содержание центра обходилось в 2,5 миллиона гривен в месяц, а его организатор за последние полгода приобрёл пять автомобилей.В ходе обысков изъяли 79 мобильных телефонов, форменную одежду, шевроны и другие опознавательные знаки работников правоохранительных органов Республики Казахстан, а также банковские и рекламные карточки, бейджи сотрудников банков Казахстана. В рамках уголовного производства сообщено о подозрении шести лицам: организатору, соорганизатору и четырём исполнителям. Им инкриминировано создание и участие в преступной организации (ч. 1 и 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины) и мошенничество (ч. 5 ст. 190 УКУ). Санкции статей предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.Следует отметить, что это далеко не первая мошенническая группа на Западной Украине, жертвами которой стали иностранные граждане. В марте 2023 года полиция разоблачила масштабный колл-центр, действовавший в Ужгороде. Его операторы выманивали у граждан Польши, Чехии, Словакии и Венгрии деньги, которые затем переводили в криптовалюту. При этом жертвами мошенников стали также переселенцы с Украины, живущие в этих государствах Европейского Союза. По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тысяч долларов прибыли.А в июле того же года польские СМИ сообщили, что во Львове действует сеть мошеннических "инвестиционных фирм", которые выманили десятки миллионов евро у граждан Польши. Польские журналисты допустили, что злоумышленники действуют под прикрытием украинских правоохранителей. "Хотя украинские правоохранители регулярно отчитываются о ликвидации подобных структур, однако они продолжают работать, часто просто меняя вывески", — писало тогда издание wPolityce.pl.Кстати, именно такую "инвестиционную фирму", специализировавшуюся на обмане граждан Казахстана, ликвидировали 19 сентября в Киеве. Сумма ущерба от её многомесячной деятельности превысила 4 миллиона долларов. Правда, когда Зеленский после встречи с Токаевым сообщил о "заинтересованности казахстанских компаний инвестировать в восстановление Украины", вряд ли он имел в виду подобные "инвестиции".* деятельность организации запрещена на территории РФЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: массовый побег молодёжи в Польшу и железная дорога в Австро-Венгрию

западная украина

