Двойной удар: военный эксперт рассказал о синхронном наступлении на Северск и Красный Лиман
Двойной удар: военный эксперт рассказал о синхронном наступлении на Северск и Красный Лиман
Синхронное наступление на Красный Лиман и Северск позволяет российским войскам создавать оперативные клещи для окружения украинской группировки в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-05T04:00
2025-10-05T04:00
Евсеев подчеркнул важность синхронизации флангов при наступлении на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Он считает, что успех операции зависит от слаженного продвижения по всем направлениям. "Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — отметил эксперт."Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса", — добавил аналитик. Это, по его словам, позволяет российским войскам выходить на позиции для более эффективного применения авиации и артиллерии.Военный эксперт выразил уверенность в успехе одновременного наступления на оба города. "Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска", — заявил Евсеев. Такой подход, по его мнению, не позволит ВСУ маневрировать резервами между направлениями."Этот маневр создает условия для полного окружения донецкой группировки противника", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Синхронное наступление на Красный Лиман и Северск позволяет российским войскам создавать оперативные клещи для окружения украинской группировки в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев подчеркнул важность синхронизации флангов при наступлении на ключевые узлы обороны ВСУ в Донбассе. Он считает, что успех операции зависит от слаженного продвижения по всем направлениям. "Повторюсь, очень важно, чтобы фланги шли вместе", — отметил эксперт.
"Поэтому хорошо, что мы освободили Серебрянку и Кременские леса", — добавил аналитик. Это, по его словам, позволяет российским войскам выходить на позиции для более эффективного применения авиации и артиллерии.
Военный эксперт выразил уверенность в успехе одновременного наступления на оба города. "Надеюсь, освобождение Лимана произойдет одновременно с освобождением Северска", — заявил Евсеев. Такой подход, по его мнению, не позволит ВСУ маневрировать резервами между направлениями.
"Этот маневр создает условия для полного окружения донецкой группировки противника", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния