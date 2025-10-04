"Православный Ватикан" Габсбургов: 150 лет Черновицкому университету

https://ukraina.ru/20251004/pravoslavnyy-vatikan-gabsburgov-150-let-chernovitskomu-universitetu-1069570487.html

4 октября 1875 года, в Черновцах был торжественно открыт университет, первоначально носивший имя императора Франца-Иосифа I. Создание этого учебного заведения было следствием игр Вены с православием в Австро-Венгрии

Когда Австрия в 1775 году аннексировала Буковину, подавляющее большинство населения этого края – молдаване и русины – были православными. Центром новой административно-территориальной единицы были выбраны Черновцы, и сюда в 1781 году была перенесена епископская кафедра из города Рэдэуци. В 1783 году епископ Черновицкий и Буковинский был переведён в юрисдикцию Карловацкого митрополита, которому подчинялись все православные приходы Австрийской империи. Но Буковинская епархия сохраняла автономию согласно "Духовного регламента", изданного императором Иосифом II.Поначалу Буковина входила в состав созданной в 1772 году коронной земли Австрийской империи – Королевства Галиция и Лодомерия (Владимирия, т.е. Волынь – Авт.), большинство населения которой составляли полки-католики и русины-униаты. Но в 1823 году галицкий губернатор подал австрийским властям петицию буковинских жителей о необходимости основания богословской семинарии в Черновцах. В октябре 1827 года она была открыта. Преподавание там велось на латинском и немецком, кроме богословских дисциплин также читались лекции по сельскому хозяйству и педагогике.После "Весны народов" 1848-1849 годов в Вене стали готовить внутреннюю трансформацию империи, пытаясь удовлетворить требования населявших её народов. Хотя православные подданные Габсбургов составляли в империи меньшинство, однако поддерживать единую православную иерархию для сербов, молдаван и русинов было сложно. Особенно в условиях, когда митрополит Карловацкий, провозгласивший себя в 1848-м патриархом, заботился в первую очередь об интересах своих соплеменников-сербов. Кроме того, его резиденция находилась в городе Сремские Карловци, в провинции Войводина, которая должна была отойти к венгерской части проектируемой Австро-Венгрии (была официально создана в 1867 году).В 1864 году в Вене, наконец, определились с видением будущего православной церкви в империи. В ведении Карловацкого патриархата остались только епархии с сербским большинством, "румынские" епархии вошли в состав Германштадтской православной митрополии, а на основе Буковинской и Далматинской епархий было запланировано создание Буковинско-Далматинской православной митрополии (решение было реализовано в 1873-м).Это было абсолютно искусственное создание, хотя бы потому, что Буковина и Далмация находились на противоположных концах империи. Но венские проектанты решили именно из этой православной митрополии сделать образец для всех остальных, а в Черновцах построить своеобразный "православный Ватикан" – помпезную резиденцию митрополита. Причём с перспективой превращения её в резиденцию патриарха для всех православных подданных Габсбургов (с прицелом на Малороссию).На идеологии в империи не экономили: строительство новой резиденции, начавшееся летом 1864 года, оценили в астрономическую по тем временам сумму – 1 миллион 750 тысяч флоринов (почти 20 тонн серебра). В то время на эти деньги можно было приобрести около 260 тысяч лошадей. Формально строительство финансировал Буковинский православный фонд, но на самом деле значительную помощь осуществляло Министерство культов и образования Австрии. Параллельно в 1866 году начались подготовительные работы по открытию в Черновцах богословского факультета.В 1868 году в Буковинском краевом сейме был поставлен вопрос об учреждении юридической академии в Черновцах. А в 1872-м депутат сейма, доктор права Константин Томащук, выдвинул и обосновал предложение об учреждении в Черновцах университета.В то время за право открыть университет в австрийской части империи соревновались Триест, Брно и Любляна. Но чтобы укрепить авторитет центральной власти в своих восточных владениях, император Франц Иосиф I отдал предпочтение Черновцам. 13 марта 1875 года на заседании Буковинского сейма была принята резолюция:"Вместо передаваемой богословскому факультету кафедры ориентальных языков создать на философском факультете кафедру филологии романского языка (латыни), кафедру румынского языка и литературы, и кафедру русинского языка и литературы".31 марта 1875 года император подписал указ о создании в Черновцах университета имени Франца Иосифа I. В университете изначально было три факультета: философский (там также изучали филологию, математику и естественные науки), факультет права и политических наук, где также изучали экономику, и факультет православного богословия – единственный во всей империи в составе государственного университета.Сейм сразу же принял решение передать университету краевую библиотеку, а также финансировать строительство университета в сумме 50 тысяч флоринов из краевых средств. Общинный совет Черновцов также выделил 50 тысяч флоринов на университет. Все эти деньги пошли на строительство отдельного корпуса для естественнонаучных кафедр философского факультета.Именно это здание, где сейчас находится факультет математики и информатики, на протяжении десятилетий и было символом Черновицкого университета имени Франца Иосифа I, или, как его называли студенты и профессора, Francisco-Josephina. В комплексе зданий резиденции митрополитов, достроенном лишь в 1882 году, проходили только отдельные занятия студентов богословского факультета – совместно со слушателями духовной семинарии, действовавшей при митрополии.Открытие университета было назначено на 4 октября 1875 года, когда в Австро-Венгрии отмечались именины императора, а также 100-летие присоединения Буковины к Австрии. На первый семестр в новую альма-матер было зачислено 208 студентов, среди них 53 румына, 41 русин, 28 поляков, 4 чеха и 82 немецкоговорящих (в т.ч. немало евреев). Для преподавания в вузе пригласили 127 преподавателей и профессоров из Вены, Граца, Праги и Инсбрука, десять из Германии, трёх из Швейцарии. Первым ректором стал доктор Константин Томащук.На церемонию открытия университета прибыли министр культов и образования Австро-Венгрии Карл фон Штремайр, представители университетов Вены, Праги, Граца, Клаузенбурга, Базеля, Берлина, Берна, Бреслау, Эрлангена, Гайденберга, Йены, Кенигсберга, Лейпцига, Магдебурга, Мюнстера, Одессы, Тюбингена, Франкфурта-на-Майне, Инсбрука, Кракова, Львова, Геттингена и Страсбурга, а также руководство города и края.5 октября 1875 года более двух сотен экипажей, в каждом из которых сидели по двое студентов во фраках, проехали улицами Черновцов к зданию университета. Там состоялся праздничный концерт, после чего студенты прошли факельным шествием по центру города.Поначалу преподавание в Черновицком университете велось только на немецком языке, но со временем началось использование румынского и русинского языков. Со временем увеличивалось число студентов – в 1914 году их было уже 1198. В годы Первой мировой войны университет прекращал деятельность только в то время, когда Черновцы находились под контролем русских войск (самым длительным был период с июня 1916 по август 1917 года).Осенью 1917 года Черновицкий университет возобновил свою деятельность, но вскоре ему пришлось сменить название. Австро-Венгерская империя развалилась, 1 декабря 1918 года Черновцы стали частью Королевства Румыния, и университет получил сначала имя короля Фердинанда I, потом – короля Кароля I. Университет был румынизирован, в него стало сложно поступить русинам-украинцам. Однако румынские власти продолжили инфраструктурное развитие университета, в 1935 году был сдан в эксплуатацию его третий корпус, где разместились естественнонаучные факультеты.В 1940 году, когда Северная Буковина стала частью СССР, вуз на несколько месяцев стал Черновицким государственным университетом (ЧГУ), но с возвращением румынских властей летом 1941-го они восстановили прежнее название – имени короля Кароля I. Советские войска освободили Черновцы в конце марта 1944 года, и осенью того же года состоялся очередной набор студентов в ЧГУ.Учились они всё в тех же трёх корпусах, а бывшая резиденция митрополитов поначалу использовалась военными (в частности, тут некоторое время располагался штаб 18-й армии, начальником политуправления которой был Леонид Брежнев), а потом была передана краеведческому музею. Причём передана в плачевном состоянии: в центральном корпусе произошёл пожар, полностью уничтоживший её Голубой зал, и значительно повредивший главный, Мраморный зал.У Министерства культуры УССР не было денег на содержание такого объекта. В конце концов, в 1955 году комплекс зданий бывшей резиденции митрополитов был передан Министерству высшего и среднего специального образования УССР для использования под корпуса ЧГУ.В 1959 году, после четырёх лет ремонта и частично реставрации, туда переехал ректорат ЧГУ, ряд общеуниверситетских кафедр, а также географический и филологический факультеты. При этом в бывшей семинарской церкви был сначала устроен склад, а потом машинный зал для одной из первых советских ЭВМ (Иван Драч позже написал об этом "Балладу про кибернетический собор").Именно с тех пор здание бывшей резиденции православных митрополитов стало символом Черновицкого государственного университета. В конце 1980-х сначала Буковинская епархия Русской православной церкви, а потом и различные раскольничьи конфессии риторически требовали "вернуть" им комплекс зданий, но дальше слов дело не пошло.В 1989 году ЧГУ было присвоено имя писателя Юрия Федьковича, который не имел к университету никакого отношения. Как шутили тогда отдельные черновицкие историки, деградация университета очевидна: раньше он носил имя императора, а теперь – одного из поручиков императорской армии.В 2000 году Черновицкий университет получил статус национального, а в 2011 году благодаря усилиям руководства заведения его центральные корпуса, то есть комплекс зданий бывшей резиденции православных митрополитов, были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Ныне в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича обучается более 14 тысяч студентов, в его составе функционируют два учебно-научных института (биологии, химии и биоресурсов, а также физико-технических и компьютерных наук), и 10 факультетов. В 1993 году в университете был открыт философско-богословский факультет (ректор тогда даже заявлял о "восстановлении исторической справедливости"), но в 2020-м его сократили до кафедры философии и культурологии филологического факультета – из-за нехватки студентов. Может, Габсбурги в своё время недоработали?..

