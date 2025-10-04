Британский флагман екатерининской индустриализации. 225 лет предтече Луганского патронного завода - 04.10.2025 Украина.ру
История
История
Британский флагман екатерининской индустриализации. 225 лет предтече Луганского патронного завода
Британский флагман екатерининской индустриализации. 225 лет предтече Луганского патронного завода - 04.10.2025 Украина.ру
Британский флагман екатерининской индустриализации. 225 лет предтече Луганского патронного завода
4 октября 1800 года на Луганском литейном заводе была запущена доменная печь, на которой впервые в России чугун был выплавлен с использованием кокса. Завод был создан по указу императрицы Екатерины II трудами знаменитого шотландского инженера и бизнесмена Чарьльза Гаскойна. Так было положено начало тяжёлой промышленности Донбасса и всей Новороссии
2025-10-04T08:00
2025-10-04T08:00
история
луганск
металлургия
екатерина ii
xviii век
история
донбасс
россия
новороссия
российская империя
В результате первой плавки получили 3581 пуд 19 фунтов (58,7 тонн) чугуна. 16 октября 1800 года Правлению завода была представлена первая продукция: ядро, бомба и граната, "которые суть первые посредством кокса в сей империи отлиты".Потребителем всей этой продукции должен был стать в Черноморский флот. Два из четырёх новосозданных приморских городов были целиком обязаны ему своим существованием – Николаев, где корабли строились, и Севастополь, где они базировались. С пуском литейного завода к ним прибавился ещё и Луганск.Создание и вооружение флота требовало большое количество металла, и командующий флотом вице-адмирал Николай Мордвинов выступил с инициативой создания в Новороссии металлургического завода для нужд флота. Для реализации этой задачи в район р. Лугань, где уже были разведаны залежи каменного угля, в 1794 году был направлен находящийся на русской службе шотландский инженер Карл Гаскойн.Гаскойна можно смело назвать отцом промышленной революции в России. Именно он за 20 лет своей службы сыграл важнейшую роль в переносе в Россию самых современных британских технологий. В первую очередь речь идёт о металлургических производствах и о внедрении первых в России паровых машин.Гаскойн прибыл в Россию в 1786 году на корабле, который привёз закупленные в Великобритании машины и механизмы. К тому времени шотландский промышленник и инженер уже имел за плечами опыт руководства одним из флагманов промышленной революции в Великобритании – Кэрронского завода.Главное достижение самого Гаскойна – новая разновидность корабельных пушек, названных в честь знаменитого завода карронадами. Особенность этих орудий была в том, что они изготавливались из чугуна, а не из меди, а значит были дешевле, при этом благодаря особенностям конструкции при равном калибре они были легче и скорострельнее обычных пушек, и требовали для заряда меньше пороха. Так же шотландцам удалось заполучить и внедрить новейшую секретную французскую технологию изготовления пушек, которая значительно облегчала и удешевляла их производство. Сперва отливалась чугунная болванка, а потом при помощи специальных станков высверливался канал ствола.Все эти новшества, преодолев сопротивление британского правительства, и привез с собой в Россию Чарльз Гаскойн. Кроме того, он способствовал переезду в Россию ряда ценных британских специалистов и обучению русских кадров.Именно на этого, уже совсем не молодого человека, была возложена обязанность на малоосвоенных ещё землях, удалённых от коммуникаций и центров цивилизации, основать принципиально новое для России производство – получать чугун на полностью местном минеральном сырье. Для этого необходимо было впервые в России наладить промышленную добычу угля и железной руды.Во время своей первой, разведочной поездки в Новороссию после Донбасса Гаскойн посетил и Николаев, где сообщил об итогах изысканий адмиралу Мордвинову, а так же дал ценные консультации по использованию паровых машин в доках Николаева и Севастополя.25 ноября 1795 года Екатерина II своим указом повелела: "В Славяно-сербском уезде Екатеринославской губернии учредить литейный завод". Завод и снабжавшая его топливом шахта в Лисьей балке, вокруг которой возник сначала посёлок, а затем и город Лисичанск, привлекали в этот прежде малолюдный край новых переселенцев.В 1798 году в качестве лекаря горного ведомства в заводской поселок приезжает Йохан Кристиан фон Даль с супругой Марией Христофоровной, урожденной Фрайтах. Через год он принимает русское подданство как Иван Матвеевич Даль, а еще спустя два года жена приносит ему первенца Владимира. Знаменитый русский филолог Владимир Иванович Даль не забыл о месте своего рождения и первая книга – сборник русских сказок – была выпущена им под псевдонимом "казал Владимир Луганский".Одной из главных проблем был недостаток рабочих рук. Ее пытались решить и привлечением каторжников, от чего вскоре отказались, так и использованием труда рекрутов и солдат.Возникали и чисто административные трудности.Император Павел I, вступивший на престол в конце 1796 года, как известно крайне негативно относился ко всем проектам своей матушки, в особенности к тем, которые касались освоения Новороссии. Не стал исключением и завод, первоначально носивший имя Екатеринославского, по губернии в которой был расположен. Однако специально созданная комиссия подтвердила, что металлургический завод на юге необходим, и его создание продолжилось.Первая печь, работающая на местном каменном угле, была построена в конце 1787 года. Она осуществляла переплавку пришедших в негодность старых пушек, ядер и других снарядов, привозившихся из Херсона, Таганрога и других близлежащих мест. Производительность завода в этот период 1000 пудов (16,4 тонны) боеприпасов в неделю, которые начинают поступать на флот. В 1798 году был принят своеобразный пятилетний план производства, который включал в себя не только снаряды, но и орудия. В 1789 году из лисичанского угля был получен первый в России кокс. Для поиска руд на завод прибыли выпускники Петербургского горного института Иван Ильин, Иван Соколов и Василий Пиленко, уже работавшие ранее с Гаскойном.К концу 1800 года было смонтировано необходимое для выпуска пушек оборудование – новые печи, подъёмные механизмы и сверлильные станки. Установленное на заводе оборудование изготавливалось на Александровском заводе в Петрозаводске, управлявшемся Гаскойном.Однако главным было создание доменных печей, которые должны были работать на коксе, произведенном из местного угля и местной же железной руде.Хотя первая выплавка состоялась в октябре 1800 года, качество чугуна не удовлетворило заказчиков. Возник конфликт между специально привлеченным британским металлургом Джоном Волкером и правлением завода, которые перекладывали друг на друга ответственность. В ситуацию пришлось вмешиваться лично Гаскойну, который прибыл на завод в июле 1801 года и пробыл там до марта 1802-го. Его главной задачей было наладить производство пушек, причём сделать это на местном сырье.С этой задачей знаменитому промышленнику удалось справиться только на половину. С февраля 1804 года пушки, включая знаменитые карронады, завод начал производить, но вот добиться качественного чугуна он не смог. Имеющуюся технологию необходимо было адаптировать под местную руду и уголь, а это была сложная научно-практическая задача, требующая специальных усилий.Тем не менее завод развивается. В 1803 году была построена вторая домна, годом позже наконец смонтирована паровая машина для сверления пушечных стволов, взамен той, что работала от водяного колеса. Эта машина была третьей произведённой в Российской империи. Помимо вооружения на заводе начинают изготавливаться детали для паровых машин, а также художественное литьё. В 1805 году здесь был размещён заказ памятника, который в столетний юбилей Полтавской виктории должен был быть установлен на поле битвы. В 1806 году Карл Карлович Госкойн скончался, немного не дожив до своего семидесятилетия.И хотя в конечном итоге поставленную перед Гаскойном задачу наладить работу предприятия полностью на местном сырье реализовать не удалось, но завод, тем не менее просуществовал почти сто лет вплоть до 1787 года. Луганский литейный завод стал одним из главных поставщиков артиллерийского вооружения в войнах России первой половины – середины XIX столетия, прежде всего во время Отечественной и Крымской.Создание Луганского литейного завода заложило основы промышленного развития края и внесло большой вклад в индустриальную революцию в России. Благодаря его работе началась промышленная добыча каменного угля, начала развиваться транспортная и промышленная инфраструктура, осваиваться технологии, разрастался заводской поселок, позднее превратившийся в город Луганск. Закрытие завода не остановила этих процессов промышленного развития региона.В 1880-х годах Луганский литейный завод начал проигрывать конкуренцию новым частным предприятиям (прежде всего – основанному в 1870 году Юзовскому). Попытки продать предприятие успехом не увенчались, и оно было закрыто.Однако, в 1892 году недействующий завод был передан из Горного в Военное ведомству, а уже в августе следующего года на освободившейся площадке было заложено новое предприятие – Луганский патронный завод.
луганск
донбасс
россия
новороссия
российская империя
Британский флагман екатерининской индустриализации. 225 лет предтече Луганского патронного завода

08:00 04.10.2025
 
© lugansk-lg-ua.livejournal.com Луганский литейный завод
Луганский литейный завод
© lugansk-lg-ua.livejournal.com
Перейти в фотобанк
Александр Васильев
Обозреватель
4 октября 1800 года на Луганском литейном заводе была запущена доменная печь, на которой впервые в России чугун был выплавлен с использованием кокса. Завод был создан по указу императрицы Екатерины II трудами знаменитого шотландского инженера и бизнесмена Чарьльза Гаскойна. Так было положено начало тяжёлой промышленности Донбасса и всей Новороссии
В результате первой плавки получили 3581 пуд 19 фунтов (58,7 тонн) чугуна. 16 октября 1800 года Правлению завода была представлена первая продукция: ядро, бомба и граната, "которые суть первые посредством кокса в сей империи отлиты".
Потребителем всей этой продукции должен был стать в Черноморский флот. Два из четырёх новосозданных приморских городов были целиком обязаны ему своим существованием – Николаев, где корабли строились, и Севастополь, где они базировались. С пуском литейного завода к ним прибавился ещё и Луганск.
Создание и вооружение флота требовало большое количество металла, и командующий флотом вице-адмирал Николай Мордвинов выступил с инициативой создания в Новороссии металлургического завода для нужд флота. Для реализации этой задачи в район р. Лугань, где уже были разведаны залежи каменного угля, в 1794 году был направлен находящийся на русской службе шотландский инженер Карл Гаскойн.
Гаскойна можно смело назвать отцом промышленной революции в России. Именно он за 20 лет своей службы сыграл важнейшую роль в переносе в Россию самых современных британских технологий. В первую очередь речь идёт о металлургических производствах и о внедрении первых в России паровых машин.
Гаскойн прибыл в Россию в 1786 году на корабле, который привёз закупленные в Великобритании машины и механизмы. К тому времени шотландский промышленник и инженер уже имел за плечами опыт руководства одним из флагманов промышленной революции в Великобритании – Кэрронского завода.
Е. Августинович Эскадра вице-адмирала Ф.А. Клокачева входит в Ахтиарскую бухту (фото МО РФ)
Главное достижение самого Гаскойна – новая разновидность корабельных пушек, названных в честь знаменитого завода карронадами. Особенность этих орудий была в том, что они изготавливались из чугуна, а не из меди, а значит были дешевле, при этом благодаря особенностям конструкции при равном калибре они были легче и скорострельнее обычных пушек, и требовали для заряда меньше пороха. Так же шотландцам удалось заполучить и внедрить новейшую секретную французскую технологию изготовления пушек, которая значительно облегчала и удешевляла их производство. Сперва отливалась чугунная болванка, а потом при помощи специальных станков высверливался канал ствола.
Все эти новшества, преодолев сопротивление британского правительства, и привез с собой в Россию Чарльз Гаскойн. Кроме того, он способствовал переезду в Россию ряда ценных британских специалистов и обучению русских кадров.
© commons.wikimedia.org / Saxon, JamesКарл Гаскойн
Карл Гаскойн - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© commons.wikimedia.org / Saxon, James
Карл Гаскойн
Именно на этого, уже совсем не молодого человека, была возложена обязанность на малоосвоенных ещё землях, удалённых от коммуникаций и центров цивилизации, основать принципиально новое для России производство – получать чугун на полностью местном минеральном сырье. Для этого необходимо было впервые в России наладить промышленную добычу угля и железной руды.
Во время своей первой, разведочной поездки в Новороссию после Донбасса Гаскойн посетил и Николаев, где сообщил об итогах изысканий адмиралу Мордвинову, а так же дал ценные консультации по использованию паровых машин в доках Николаева и Севастополя.
25 ноября 1795 года Екатерина II своим указом повелела: "В Славяно-сербском уезде Екатеринославской губернии учредить литейный завод". Завод и снабжавшая его топливом шахта в Лисьей балке, вокруг которой возник сначала посёлок, а затем и город Лисичанск, привлекали в этот прежде малолюдный край новых переселенцев.
В 1798 году в качестве лекаря горного ведомства в заводской поселок приезжает Йохан Кристиан фон Даль с супругой Марией Христофоровной, урожденной Фрайтах. Через год он принимает русское подданство как Иван Матвеевич Даль, а еще спустя два года жена приносит ему первенца Владимира. Знаменитый русский филолог Владимир Иванович Даль не забыл о месте своего рождения и первая книга – сборник русских сказок – была выпущена им под псевдонимом "казал Владимир Луганский".
Одной из главных проблем был недостаток рабочих рук. Ее пытались решить и привлечением каторжников, от чего вскоре отказались, так и использованием труда рекрутов и солдат.
Возникали и чисто административные трудности.
Император Павел I, вступивший на престол в конце 1796 года, как известно крайне негативно относился ко всем проектам своей матушки, в особенности к тем, которые касались освоения Новороссии. Не стал исключением и завод, первоначально носивший имя Екатеринославского, по губернии в которой был расположен. Однако специально созданная комиссия подтвердила, что металлургический завод на юге необходим, и его создание продолжилось.
Первая печь, работающая на местном каменном угле, была построена в конце 1787 года. Она осуществляла переплавку пришедших в негодность старых пушек, ядер и других снарядов, привозившихся из Херсона, Таганрога и других близлежащих мест. Производительность завода в этот период 1000 пудов (16,4 тонны) боеприпасов в неделю, которые начинают поступать на флот. В 1798 году был принят своеобразный пятилетний план производства, который включал в себя не только снаряды, но и орудия. В 1789 году из лисичанского угля был получен первый в России кокс. Для поиска руд на завод прибыли выпускники Петербургского горного института Иван Ильин, Иван Соколов и Василий Пиленко, уже работавшие ранее с Гаскойном.
К концу 1800 года было смонтировано необходимое для выпуска пушек оборудование – новые печи, подъёмные механизмы и сверлильные станки. Установленное на заводе оборудование изготавливалось на Александровском заводе в Петрозаводске, управлявшемся Гаскойном.
Однако главным было создание доменных печей, которые должны были работать на коксе, произведенном из местного угля и местной же железной руде.
Хотя первая выплавка состоялась в октябре 1800 года, качество чугуна не удовлетворило заказчиков. Возник конфликт между специально привлеченным британским металлургом Джоном Волкером и правлением завода, которые перекладывали друг на друга ответственность. В ситуацию пришлось вмешиваться лично Гаскойну, который прибыл на завод в июле 1801 года и пробыл там до марта 1802-го. Его главной задачей было наладить производство пушек, причём сделать это на местном сырье.
С этой задачей знаменитому промышленнику удалось справиться только на половину. С февраля 1804 года пушки, включая знаменитые карронады, завод начал производить, но вот добиться качественного чугуна он не смог. Имеющуюся технологию необходимо было адаптировать под местную руду и уголь, а это была сложная научно-практическая задача, требующая специальных усилий.
Тем не менее завод развивается. В 1803 году была построена вторая домна, годом позже наконец смонтирована паровая машина для сверления пушечных стволов, взамен той, что работала от водяного колеса. Эта машина была третьей произведённой в Российской империи. Помимо вооружения на заводе начинают изготавливаться детали для паровых машин, а также художественное литьё. В 1805 году здесь был размещён заказ памятника, который в столетний юбилей Полтавской виктории должен был быть установлен на поле битвы. В 1806 году Карл Карлович Госкойн скончался, немного не дожив до своего семидесятилетия.
И хотя в конечном итоге поставленную перед Гаскойном задачу наладить работу предприятия полностью на местном сырье реализовать не удалось, но завод, тем не менее просуществовал почти сто лет вплоть до 1787 года. Луганский литейный завод стал одним из главных поставщиков артиллерийского вооружения в войнах России первой половины – середины XIX столетия, прежде всего во время Отечественной и Крымской.
Создание Луганского литейного завода заложило основы промышленного развития края и внесло большой вклад в индустриальную революцию в России. Благодаря его работе началась промышленная добыча каменного угля, начала развиваться транспортная и промышленная инфраструктура, осваиваться технологии, разрастался заводской поселок, позднее превратившийся в город Луганск. Закрытие завода не остановила этих процессов промышленного развития региона.
В 1880-х годах Луганский литейный завод начал проигрывать конкуренцию новым частным предприятиям (прежде всего – основанному в 1870 году Юзовскому). Попытки продать предприятие успехом не увенчались, и оно было закрыто.
Однако, в 1892 году недействующий завод был передан из Горного в Военное ведомству, а уже в августе следующего года на освободившейся площадке было заложено новое предприятие – Луганский патронный завод.
