Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября
Президент России Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме, в которой затронул актуальные вопросы мировой политики, ВС РФ продолжают продвигаться на ряде участков фронта
2025-10-02T19:24
Президент Путин сделал ряд важных заявлений на Валдайском форумеПрезидент России выступил с речью на Валдайском форуме, в ходе выступления глава государства сделал ряд важных заявлений. В частности, Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации в мире ставки чрезвычайно высоки, поскольку в настоящий момент идет процесс выстраивания многополярного мира. Российский лидер также отметил, что пространство многополярности очень динамично, перемены порой невозможно угадать и реагировать приходится быстро. Кроме того, президент России добавил, что никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.Путин также заявил, что у мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но страны Запада не устояли перед соблазном абсолютной власти и напомнил, что Россия дважды пробовала вступить в НАТО, в 1954-м и 2000-м году, однако оба раза получала отказ.Глава государства отметил, что в обществах многих стран есть запрос на перемены, и привел в пример США, в которых произошла довольно радикальная смена политического вектора, предупредив, что этот пример может оказаться заразительным. При этом Путин обратил внимание на то, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан и привел в пример выборы в Румынии, добавив, что бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.Также российский лидер обратил внимание на беспрецедентные меры давления, примененные к России и отметил, что Россия выдержала давление, которое "могло сломить не одну страну, а целую коалицию государств". Он также заявил, что о том, что до сих пор находятся желающие нанести России стратегическое поражение и выразил надежду, что "время все расставит на свои места".Президент России также подчеркнул, что Россия следит за милитаризацией Европы, и добавил, что ответные меры России не заставят себя ждать. Глава государства особенно отметил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, и тем, кто готов к противостоянию с Москвой, предстоит убедиться в этом на практике.В ходе своего выступления президент России затронул также и тему Украины, подчеркнув, что конфликт на Украине – "это боль для всех нас, и для украинцев, и для русских". Путин также добавил, что украинцы являются расходным материалом для глобалистов Запада и предположил, что если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать. Он подчеркнул, что если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.По мнению Путина, стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России и отметил, что именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем, а для других стран ситуация на Украине - способ расширить зону контроля и подзаработать.Президент России выразил сожаление, что прекратить боевые действия на Украине не удалось и заявил, что ответственность за это лежит на Европе. Он добавил, что изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам и предположил, что если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным.Что происходит на фронтеВ Запорожской области бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Успеновка – об этом сообщает военный обозреватель Игорь Рублев. Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения украинской армии покинули населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области, а также подтвердил информацию об освобождении российскими войсками сел Ольговское, Березовое и Калиновское – об их переходе под контроль ВС РФ ранее сообщало Минобороны России.На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в сторону населенных пунктов Дробышево и Ставки, а также в районе ранее освобожденного поселка Кировск. Кроме того, российский картографический ресурс "Divgen" сообщил об успешном отражении контратаки ВСУ в районе поселка Торское. Также телеграм-канал "Шепот фронта" сообщает, что в поселке Ямполь под контроль ВС РФ перешло здание поселкового совета и железнодорожная станция "Ямполь".На Добропольском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ продвинулись вперед на 4 километра и вышли к населенному пункту Золотой Колодезь – об этом сообщает российский OSINT-проект "Сливочный каприз".На Северском направлении подразделения армии России форсировали реку Сухая Плотва и продвинулись в сторону Северска – об этом сообщает телеграм-канал "Шепот Фронта".Министерство обороны России сообщает об обмене военнопленными, который прошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 23 июля в Стамбуле. В ведомстве отметили, что в результате обмена российской стороне были возвращены 185 российских военнослужащих – взамен Украине были переданы 185 украинских военнопленных. Минобороны также подчеркивает, что украинская сторона также передала России двадцать гражданских лиц и отмечает, что все возвращенные в настоящий момент находятся на территории Белоруссии.
