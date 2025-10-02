Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/putin-nazval-vinovnykh-v-prodolzhenii-voyny-vsu-prodolzhayut-otstupat-glavnoe-na-vecher-2-oktyabrya-1069530287.html
Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября
Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября - 02.10.2025 Украина.ру
Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября
Президент России Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме, в которой затронул актуальные вопросы мировой политики, ВС РФ продолжают продвигаться на ряде участков фронта
2025-10-02T19:24
2025-10-02T19:24
хроники
эксклюзив
россия
украина
европа
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069528984_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_67231bd4350779c5d632f0ff557f8c20.jpg
Президент Путин сделал ряд важных заявлений на Валдайском форумеПрезидент России выступил с речью на Валдайском форуме, в ходе выступления глава государства сделал ряд важных заявлений. В частности, Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации в мире ставки чрезвычайно высоки, поскольку в настоящий момент идет процесс выстраивания многополярного мира. Российский лидер также отметил, что пространство многополярности очень динамично, перемены порой невозможно угадать и реагировать приходится быстро. Кроме того, президент России добавил, что никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.Путин также заявил, что у мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но страны Запада не устояли перед соблазном абсолютной власти и напомнил, что Россия дважды пробовала вступить в НАТО, в 1954-м и 2000-м году, однако оба раза получала отказ.Глава государства отметил, что в обществах многих стран есть запрос на перемены, и привел в пример США, в которых произошла довольно радикальная смена политического вектора, предупредив, что этот пример может оказаться заразительным. При этом Путин обратил внимание на то, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан и привел в пример выборы в Румынии, добавив, что бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.Также российский лидер обратил внимание на беспрецедентные меры давления, примененные к России и отметил, что Россия выдержала давление, которое "могло сломить не одну страну, а целую коалицию государств". Он также заявил, что о том, что до сих пор находятся желающие нанести России стратегическое поражение и выразил надежду, что "время все расставит на свои места".Президент России также подчеркнул, что Россия следит за милитаризацией Европы, и добавил, что ответные меры России не заставят себя ждать. Глава государства особенно отметил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, и тем, кто готов к противостоянию с Москвой, предстоит убедиться в этом на практике.В ходе своего выступления президент России затронул также и тему Украины, подчеркнув, что конфликт на Украине – "это боль для всех нас, и для украинцев, и для русских". Путин также добавил, что украинцы являются расходным материалом для глобалистов Запада и предположил, что если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать. Он подчеркнул, что если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.По мнению Путина, стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России и отметил, что именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем, а для других стран ситуация на Украине - способ расширить зону контроля и подзаработать.Президент России выразил сожаление, что прекратить боевые действия на Украине не удалось и заявил, что ответственность за это лежит на Европе. Он добавил, что изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам и предположил, что если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным.Что происходит на фронтеВ Запорожской области бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Успеновка – об этом сообщает военный обозреватель Игорь Рублев. Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения украинской армии покинули населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области, а также подтвердил информацию об освобождении российскими войсками сел Ольговское, Березовое и Калиновское – об их переходе под контроль ВС РФ ранее сообщало Минобороны России.На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в сторону населенных пунктов Дробышево и Ставки, а также в районе ранее освобожденного поселка Кировск. Кроме того, российский картографический ресурс "Divgen" сообщил об успешном отражении контратаки ВСУ в районе поселка Торское. Также телеграм-канал "Шепот фронта" сообщает, что в поселке Ямполь под контроль ВС РФ перешло здание поселкового совета и железнодорожная станция "Ямполь".На Добропольском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ продвинулись вперед на 4 километра и вышли к населенному пункту Золотой Колодезь – об этом сообщает российский OSINT-проект "Сливочный каприз".На Северском направлении подразделения армии России форсировали реку Сухая Плотва и продвинулись в сторону Северска – об этом сообщает телеграм-канал "Шепот Фронта".Министерство обороны России сообщает об обмене военнопленными, который прошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 23 июля в Стамбуле. В ведомстве отметили, что в результате обмена российской стороне были возвращены 185 российских военнослужащих – взамен Украине были переданы 185 украинских военнопленных. Минобороны также подчеркивает, что украинская сторона также передала России двадцать гражданских лиц и отмечает, что все возвращенные в настоящий момент находятся на территории Белоруссии.
https://ukraina.ru/20250807/velikiy-obedinitel-kak-sam-ne-khotya-etogo-tramp-rabotaet-nad-sozdaniem-mnogopolyarnogo-mira-1066599850.html
https://ukraina.ru/20251002/1069521805.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069528984_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c2855edb93c9898079ec789b5bc412cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, украина, европа, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, минобороны, вс рф, сво, новости сво
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Минобороны, ВС РФ, СВО, новости СВО

Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября

19:24 02.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме, в которой затронул актуальные вопросы мировой политики, ВС РФ продолжают продвигаться на ряде участков фронта
Президент Путин сделал ряд важных заявлений на Валдайском форуме
Президент России выступил с речью на Валдайском форуме, в ходе выступления глава государства сделал ряд важных заявлений. В частности, Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации в мире ставки чрезвычайно высоки, поскольку в настоящий момент идет процесс выстраивания многополярного мира. Российский лидер также отметил, что пространство многополярности очень динамично, перемены порой невозможно угадать и реагировать приходится быстро. Кроме того, президент России добавил, что никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.
Многополярность в мире уже по факту сложилась
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Путин также заявил, что у мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но страны Запада не устояли перед соблазном абсолютной власти и напомнил, что Россия дважды пробовала вступить в НАТО, в 1954-м и 2000-м году, однако оба раза получала отказ.
Глава государства отметил, что в обществах многих стран есть запрос на перемены, и привел в пример США, в которых произошла довольно радикальная смена политического вектора, предупредив, что этот пример может оказаться заразительным. При этом Путин обратил внимание на то, что истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан и привел в пример выборы в Румынии, добавив, что бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.
Также российский лидер обратил внимание на беспрецедентные меры давления, примененные к России и отметил, что Россия выдержала давление, которое "могло сломить не одну страну, а целую коалицию государств". Он также заявил, что о том, что до сих пор находятся желающие нанести России стратегическое поражение и выразил надежду, что "время все расставит на свои места".
Президент России также подчеркнул, что Россия следит за милитаризацией Европы, и добавил, что ответные меры России не заставят себя ждать. Глава государства особенно отметил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, и тем, кто готов к противостоянию с Москвой, предстоит убедиться в этом на практике.
Вольному воля. Если с нами хотят потягаться силами — вперед.
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
В ходе своего выступления президент России затронул также и тему Украины, подчеркнув, что конфликт на Украине – "это боль для всех нас, и для украинцев, и для русских". Путин также добавил, что украинцы являются расходным материалом для глобалистов Запада и предположил, что если бы Трамп был у власти, конфликта на Украине можно было бы избежать. Он подчеркнул, что если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать.
По мнению Путина, стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России и отметил, что именно государствам региона должно принадлежать главное слово при выстраивании региональных систем, а для других стран ситуация на Украине - способ расширить зону контроля и подзаработать.
Президент России выразил сожаление, что прекратить боевые действия на Украине не удалось и заявил, что ответственность за это лежит на Европе. Он добавил, что изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам и предположил, что если бы конфликт на Украине решался по принципам многополярного мира, коллективное решение было бы более взвешенным.
Трамп как архитектор многополярного мира - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
7 августа, 13:32
"Великий объединитель". Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мираСегодня вступили в силу новые торговые пошлины, которые были анонсированы президентом Соединенных Штатов Америки еще в начале июля, и в итоге затронут не менее шестидесяти стран.
Что происходит на фронте
В Запорожской области бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Успеновка – об этом сообщает военный обозреватель Игорь Рублев. Кроме того, украинский картографический ресурс DeepState сообщил, что подразделения украинской армии покинули населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области, а также подтвердил информацию об освобождении российскими войсками сел Ольговское, Березовое и Калиновское – об их переходе под контроль ВС РФ ранее сообщало Минобороны России.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Запад" ВС РФ значительно продвинулись в сторону населенных пунктов Дробышево и Ставки, а также в районе ранее освобожденного поселка Кировск. Кроме того, российский картографический ресурс "Divgen" сообщил об успешном отражении контратаки ВСУ в районе поселка Торское. Также телеграм-канал "Шепот фронта" сообщает, что в поселке Ямполь под контроль ВС РФ перешло здание поселкового совета и железнодорожная станция "Ямполь".
На Добропольском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ продвинулись вперед на 4 километра и вышли к населенному пункту Золотой Колодезь – об этом сообщает российский OSINT-проект "Сливочный каприз".
На Северском направлении подразделения армии России форсировали реку Сухая Плотва и продвинулись в сторону Северска – об этом сообщает телеграм-канал "Шепот Фронта".
Министерство обороны России сообщает об обмене военнопленными, который прошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 23 июля в Стамбуле. В ведомстве отметили, что в результате обмена российской стороне были возвращены 185 российских военнослужащих – взамен Украине были переданы 185 украинских военнопленных. Минобороны также подчеркивает, что украинская сторона также передала России двадцать гражданских лиц и отмечает, что все возвращенные в настоящий момент находятся на территории Белоруссии.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
17:04
Полковник Геннадий Алехин: Армия России в Купянске выбила ВСУ с вещевого рынка и вокзала ЭстакадныйЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОМинобороныВС РФСВОновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:29Планомерное наступление: подразделения группировки "Восток" развивают успех на Гуляйпольском направлении
19:59Путин озвучил количество потерь украинской армии
19:50Алексей Туманов: Брюссель готовится к войне
19:24Путин назвал виновных в продолжении войны, ВСУ продолжают отступать. Главное на вечер 2 октября
19:01Против лома нет приема, окромя другого лома, а он всегда появляется – Путин на "Валдае"
18:54Мы живем в такое время, когда все меняется и очень быстро - Путин
18:48Армия РФ взяла под контроль три населенных пункта, Путин говорит на "Валдае". Новости к 18.50
18:41Украинец в Польше угрожал своим землякам, а потом откусил кусок полицейской машины
18:21Минфин Украины назвал зарплаты руководителей госорганов
18:16Главарь "Азова"* Билецкий** говорит, что добровольцы не возьмут наград от предателя Зеленского: видео
18:11Власти Чернигова вводят жёсткие ночные ограничения
17:52США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину - Белый дом
17:45Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, поделились эмоциями и созвонились с родными
17:39ВСУ ударили по жителям Макеевки и Харцызска - ранены мирные жительницы
17:31В Днепропетровской области первоклашки и родители просят освободить "незаконно мобилизованного" учителя
17:20Саммит в Дании: Зеленский учит Европу безопасности, а Санду – честным выборам
17:14Еще десять жителей Курской области, удерживавшихся в Сумах, возвращаются в Россию — Москалькова
17:14В киевском эфире проболтались: на головы киевлян падают обломки по вине ПВО
17:10«Бандеровские хунвейбины» атаковали книжный рынок в Киеве в поисках русскоязычных книг
17:10В Кремле предупредили об ответе на поставки "Томагавков" Украине: главные заявления Пескова
Лента новостейМолния