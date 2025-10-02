https://ukraina.ru/20251002/lyudi-umirayut-ot-goloda-ischenko-obyasnil-pochemu-zapadnye-strany-odna-za-drugoy-priznayut-palestinu-1069445420.html
"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
Массовое признание независимости Палестины рядом западных стран является следствием изменения демографической ситуации в Европе, где растет влияние исламских общин, а поддержка Израиля становится все более токсичной для правительств. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, жесткая реакция Израиля на атаку ХАМАС привела к серьезным последствиям. "Когда произошла атака ХАМАС на Израиль, его реакция была неадекватной с точки зрения работы с информационным пространством. То есть она была традиционной для него: на силу ответим силой, ударим в ответ так, чтобы было неповадно больше на нас нападать", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что масштабы разрушений в Газе видны невооруженным глазом, в отличие от украинских заявлений, что и вызывает мощную эмоциональную реакцию в мире. Ключевым фактором, по мнению Ищенко, стало давление на европейские правительства со стороны мусульманских общин. "Не надо забывать, что за последние 20-30 лет Европа стала в значительной мере исламской. А независимо от того, это пакистанцы, это марокканцы или это арабы, они все поддерживают мусульман против Израиля. И, естественно, они давят серьезно на европейские правительства", — пояснил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
