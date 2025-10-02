"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину - 02.10.2025 Украина.ру
"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину - 02.10.2025 Украина.ру
"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
Массовое признание независимости Палестины рядом западных стран является следствием изменения демографической ситуации в Европе, где растет влияние исламских общин, а поддержка Израиля становится все более токсичной для правительств. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, жесткая реакция Израиля на атаку ХАМАС привела к серьезным последствиям. "Когда произошла атака ХАМАС на Израиль, его реакция была неадекватной с точки зрения работы с информационным пространством. То есть она была традиционной для него: на силу ответим силой, ударим в ответ так, чтобы было неповадно больше на нас нападать", — отметил Ищенко.Он подчеркнул, что масштабы разрушений в Газе видны невооруженным глазом, в отличие от украинских заявлений, что и вызывает мощную эмоциональную реакцию в мире. Ключевым фактором, по мнению Ищенко, стало давление на европейские правительства со стороны мусульманских общин. "Не надо забывать, что за последние 20-30 лет Европа стала в значительной мере исламской. А независимо от того, это пакистанцы, это марокканцы или это арабы, они все поддерживают мусульман против Израиля. И, естественно, они давят серьезно на европейские правительства", — пояснил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
новости, палестина, израиль, европа, ростислав ищенко, украина.ру, хамас, мусульмане, гуманитарный кризис, гуманитарная катастрофа
Массовое признание независимости Палестины рядом западных стран является следствием изменения демографической ситуации в Европе, где растет влияние исламских общин, а поддержка Израиля становится все более токсичной для правительств. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, жесткая реакция Израиля на атаку ХАМАС привела к серьезным последствиям. "Когда произошла атака ХАМАС на Израиль, его реакция была неадекватной с точки зрения работы с информационным пространством. То есть она была традиционной для него: на силу ответим силой, ударим в ответ так, чтобы было неповадно больше на нас нападать", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что масштабы разрушений в Газе видны невооруженным глазом, в отличие от украинских заявлений, что и вызывает мощную эмоциональную реакцию в мире.
"А в Газе видят, что здесь стояли дома, а сейчас пустое пространство. Два миллиона человек находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, люди умирают от голода", — заявил обозреватель.
Ключевым фактором, по мнению Ищенко, стало давление на европейские правительства со стороны мусульманских общин.
"Не надо забывать, что за последние 20-30 лет Европа стала в значительной мере исламской. А независимо от того, это пакистанцы, это марокканцы или это арабы, они все поддерживают мусульман против Израиля. И, естественно, они давят серьезно на европейские правительства", — пояснил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Александра Сокуренко "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно" на сайте Украина.ру.
