Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно

Западные страны приступили к официальному признанию независимого государства Палестина, на основе резолюции Совета безопасности ООН, принятой еще в далеком 1967 году, которая подтверждает право на существование "двух государств для двух народов" – израильтян и палестинцев.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069008367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c51063adbffb0efa9fdb7e0d40a7baaf.jpg

Об этом решении официально заявили власти Великобритании, а также руководство ее политических сателлитов – Австралии и Канады.Ожидается, что в течение ближайших часов к ним присоединится Франция, а также некоторые другие члены Европейского союза. Несмотря на то, что Лондон и Брюссель в течение десятилетий считались преданными союзниками и покровителями Тель-Авива.Европейцы до конца оттягивали легитимизацию Палестины, которую к настоящему моменту признало 151 государство из 193 членов Организации Объединенных наций – то есть, практически все страны мира, за исключением коллективного Запада, на поддержку которого всегда опирался Израиль.Правительство Кира Стармера было вынуждено пойти на этот шаг под давлением общественных настроений. Кампания по зачистке сектора Газа, которая сопровождается продуктовой блокадой и убийствами мирного населения, вызывает в Великобритании возмущение. Катастрофически непопулярные лейбористы вынуждены учитывать настроения своих избирателей, пополняющих ряды массовых демонстраций против политики израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.Тем не менее, все понимают – до тех пор, пока Израиль опирается на военно-политическое содействие Соединенных Штатов Америки, европейская поддержка Палестины будет оставаться чисто декларативной. И каких-либо серьезных действий, направленных против израильского правительства, по-прежнему не предвидится.Великобритания всего лишь поменяет свои политические карты – территории Сектора Газа и Западного берега реки Иордан отныне будут обозначены на них как Государство Палестина. Однако Европа не будет вводить против Тель-Авива серьезные экономические санкции, ограничившись ликвидацией привилегированного режима двухсторонней торговли, чтобы торговать с израильтянами на общих основаниях. И даже не прекратит продавать Нетаньяху оружие и боеприпасы, которые применяются против палестинцев и жителей соседних арабских стран.Дипломатическое признание со стороны европейцев значит в наше время не так уж много. К примеру, правительство Франции до сих пор не установило дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, фактически отказывая ей в легитимности. Однако это не вызывает в Пхеньяне какого-то беспокойства."Действия ряда западных государств носят исключительно формальный характер и мало что изменят в том, что разворачивается на земле – в Секторе Газа и на других территориях", – отмечает в этой связи американист Дмитрий Дробницкий.Израиль продолжает ощущать свою безнаказанность, а его руководство ответило европейцам с демонстративной непримиримостью. Нетаньяху обвинил признавшие Палестину страны в поддержке терроризма и полностью исключил возможность создания отдельного палестинского государства – не только в Газе, но и на Западном берегу реки Иордан, где нет никакого присутствия организации ХАМАС."У меня есть четкое послание для тех лидеров, которые признают государство Палестину. Вы тем самым вознаграждаете террор. Этого не будет. Палестинское государство на западе от Иордана не возникнет", – заявил в специальном видеообращении глава израильского правительства.Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал Европе незамедлительную реакцию в виде полной аннексии Западного берега, который на сегодня остается под частичным контролем палестинской администрации. По данным издания Haaretz, Тель-Авив объявит об этом решении уже в ближайшее время, после консультаций с администрацией Дональда Трампа.В правительстве Нетаньяху убеждены, что в Белом доме надавят на европейцев, которые не решатся на новые враждебные шаги против израильтян. К примеру, США намерены блокировать любые декларации Совбеза ООН, направленные на прекращение огня в Газе, и осуждают попытки отстранить израильских спортсменов от участия в международных соревнованиях, приравнивая подобные призывы к антисемитизму.Кроме того, Израиль опирается на поддержку со стороны германского канцлера Фридриха Мерца. Германия отрицает выводы недавнего доклада специальной комиссии ООН, согласно которым Израиль совершает в Газе геноцидные действия. А руководство ФРГ игнорирует многотысячные акции в защиту палестинцев, не прекращая военное сотрудничество с Нетаньяху. Несмотря на то, что общественное давление на низкорейтингового лидера ФРГ тоже усилилось."66% импортируемых Израилем вооружений поставляются США. 33% вооружений, в первую очередь – морских, Израилю поставляет Германия. Поэтому, пока Израиль не поссорился с Берлином и к власти в Вашингтоне не пришла недружественно настроенная администрация, непосредственной угрозы прекращения поставок нет", – пишут в израильской прессе. После международного скандала, спровоцированного воздушным ударом по территории Катара, израильская армия продолжает систематические бомбардировки Йемена, Сирии и Ливана, полностью игнорируя все нормы действующего международного права.А на днях Нетаньяху начал открыто угрожать самой многонаселенной стране арабского мира – Египту, требуя от Каира ограничить численность вооруженного контингента, расположенного вблизи границы с Сектором Газа. Что расценивается наблюдателями как возможная прелюдия к предстоящим обстрелам территории Синайского полуострова.Стратегия израильского правительства сводится к тому, что оно позволяет себе любые силовые действия в ближневосточном регионе, используя для этого современные западные технологии – а в случае каких-либо угроз сразу прячется за спиной Вашингтона.При этом, соратники Нетаньяху считают себя частью западного политического истеблишмента. Они стали позволять себе недружественные высказывания в адрес Китая и поддержали антироссийские провокации, которые устраивают европейские ястребы."Израиль выражает обеспокоенность нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. Эти нарушения вместе с недавними событиями в Польше могут угрожать стабильности и миру в регионе и должны быть предотвращены", – с особым цинизмом заявил на днях министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.Израильское руководство привыкло существовать в условиях постоянной войны, позиционируя себя как "Новую Спарту", окруженную врагами со всех сторон. Формальное признание Палестины, которое состоялось сейчас в Европе, не окажет влияние на политику Нетаньяху по отношению к палестинцам.Однако недовольство действиями Израиля нарастает – в том числе, в США. И в перспективе это может привести к по-настоящему серьезным внешнеполитическим переменам.О праздновании Рош-ха-Шана в Умани читайте в статье Дмитрия Ковалевича: "В ожидании провокации. Хасиды в Умани встречают свой Новый года танцами. Что происходит в центре Украины".

