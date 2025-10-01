https://ukraina.ru/20251001/prezident-gruzii-porassuzhdal-o-voyne-s-rossiey-1069458542.html

Президент Грузии порассуждал о войне с Россией

Война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили в интервью американскому изданию Responsible Statecraft

Он указал, что Запад требовал от страны войны с РФ, которая бы противоречила "жизненно важным национальным интересам Грузии".Кавелашвили отметил, что Грузия направила Киеву гуманитарную помощь и ввела ряд санкций против России. При этом, правительство страны отказалось отправлять добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Зеленский, выступая с трибуны ООН, заявил, что Европа якобы "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается. Подробнее — в материале Грузинский депутат призвал Зеленского промыть рот после высказываний на ГА ООН.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

