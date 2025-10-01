https://ukraina.ru/20251001/prezident-gruzii-porassuzhdal-o-voyne-s-rossiey-1069458542.html
Президент Грузии порассуждал о войне с Россией
Война с Россией, которую требовали от Тбилиси страны Запада, привела бы Грузию к катастрофе. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили в интервью американскому изданию Responsible Statecraft
Он указал, что Запад требовал от страны войны с РФ, которая бы противоречила "жизненно важным национальным интересам Грузии".Кавелашвили отметил, что Грузия направила Киеву гуманитарную помощь и ввела ряд санкций против России. При этом, правительство страны отказалось отправлять добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.Зеленский, выступая с трибуны ООН, заявил, что Европа якобы "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается. Подробнее — в материале Грузинский депутат призвал Зеленского промыть рот после высказываний на ГА ООН.
Президент Грузии порассуждал о войне с Россией
14:54 01.10.2025 (обновлено: 16:29 01.10.2025)
Он указал, что Запад требовал от страны войны с РФ, которая бы противоречила "жизненно важным национальным интересам Грузии".
"Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе", — заверил президент.
Кавелашвили отметил, что Грузия направила Киеву гуманитарную помощь и ввела ряд санкций против России. При этом, правительство страны отказалось отправлять добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Зеленский, выступая с трибуны ООН, заявил, что Европа якобы "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается. Подробнее — в материале Грузинский депутат призвал Зеленского промыть рот после высказываний на ГА ООН.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.