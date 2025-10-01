https://ukraina.ru/20251001/letyat-bestselno-ekspert-alekhin-ob-atakakh-dronov-na-grazhdanskuyu-infrastrukturu-belgoroda-1069405221.html

Даже идеально выстроенная система ПВО не способна справиться со всем количеством дронов, атакующих Белгород, при этом многие из них летят совершенно бесцельно, не неся военной нагрузки и атакуя гражданские объекты города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064257880_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_75d9399c6c4e85d4e60aeebb8e591418.jpg

Эксперт также обращает внимание на характер украинских атак: "Причем, часто совершенно бессмысленно летят, бесцельно. Нет в городе военных целей, по которым надо было бы запускать fpv-дроны, это всё летит на гражданскую инфраструктуру". Он подробно объясняет, почему дроны являются сложной целью для систем обнаружения. "Беспилотники, которые летят со скоростью 130-150 км в час — это очень сложная цель, отмечают военные специалисты и эксперты", — говорит Алехин. — "Спектр селекции движущихся целей должен отсеять цели, которые идут с такой скоростью, скажем, движение стай птиц и так далее. Радиолокаторы их видят, отражение от сигнала есть, но малая скорость этих целей снимает с контроля эти цели потому что они классифицируются как ложные".При этом Алехин подчеркивает эффективность российской ПВО в сравнении с зарубежными аналогами. "Система противовоздушной обороны не является идеальной. То, что мы сегодня имеем, уничтожаем под 95% воздушных целей — это суперсистема. Таких больше нет. Израильская система противоракетной обороны пропускает до 40% ракет", — отмечает автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине: "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года".

