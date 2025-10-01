"Летят бесцельно": эксперт Алехин об атаках дронов на гражданскую инфраструктуру Белгорода - 01.10.2025 Украина.ру
"Летят бесцельно": эксперт Алехин об атаках дронов на гражданскую инфраструктуру Белгорода
"Летят бесцельно": эксперт Алехин об атаках дронов на гражданскую инфраструктуру Белгорода - 01.10.2025 Украина.ру
"Летят бесцельно": эксперт Алехин об атаках дронов на гражданскую инфраструктуру Белгорода
Даже идеально выстроенная система ПВО не способна справиться со всем количеством дронов, атакующих Белгород, при этом многие из них летят совершенно бесцельно, не неся военной нагрузки и атакуя гражданские объекты города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-01T04:12
2025-10-01T04:12
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064257880_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_75d9399c6c4e85d4e60aeebb8e591418.jpg
Эксперт также обращает внимание на характер украинских атак: "Причем, часто совершенно бессмысленно летят, бесцельно. Нет в городе военных целей, по которым надо было бы запускать fpv-дроны, это всё летит на гражданскую инфраструктуру". Он подробно объясняет, почему дроны являются сложной целью для систем обнаружения. "Беспилотники, которые летят со скоростью 130-150 км в час — это очень сложная цель, отмечают военные специалисты и эксперты", — говорит Алехин. — "Спектр селекции движущихся целей должен отсеять цели, которые идут с такой скоростью, скажем, движение стай птиц и так далее. Радиолокаторы их видят, отражение от сигнала есть, но малая скорость этих целей снимает с контроля эти цели потому что они классифицируются как ложные".При этом Алехин подчеркивает эффективность российской ПВО в сравнении с зарубежными аналогами. "Система противовоздушной обороны не является идеальной. То, что мы сегодня имеем, уничтожаем под 95% воздушных целей — это суперсистема. Таких больше нет. Израильская система противоракетной обороны пропускает до 40% ракет", — отмечает автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине: "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года".
"Летят бесцельно": эксперт Алехин об атаках дронов на гражданскую инфраструктуру Белгорода

© РИА Новости . Станислав Красильников
Даже идеально выстроенная система ПВО не способна справиться со всем количеством дронов, атакующих Белгород, при этом многие из них летят совершенно бесцельно, не неся военной нагрузки и атакуя гражданские объекты города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Даже идеально выстроенная в этом регионе система безопасности не способна справиться с таким количеством [украинских] дронов, которые летят на город", — констатирует Алехин.
Эксперт также обращает внимание на характер украинских атак: "Причем, часто совершенно бессмысленно летят, бесцельно. Нет в городе военных целей, по которым надо было бы запускать fpv-дроны, это всё летит на гражданскую инфраструктуру". Он подробно объясняет, почему дроны являются сложной целью для систем обнаружения.
"Беспилотники, которые летят со скоростью 130-150 км в час — это очень сложная цель, отмечают военные специалисты и эксперты", — говорит Алехин. — "Спектр селекции движущихся целей должен отсеять цели, которые идут с такой скоростью, скажем, движение стай птиц и так далее. Радиолокаторы их видят, отражение от сигнала есть, но малая скорость этих целей снимает с контроля эти цели потому что они классифицируются как ложные".
При этом Алехин подчеркивает эффективность российской ПВО в сравнении с зарубежными аналогами. "Система противовоздушной обороны не является идеальной. То, что мы сегодня имеем, уничтожаем под 95% воздушных целей — это суперсистема. Таких больше нет. Израильская система противоракетной обороны пропускает до 40% ракет", — отмечает автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине: "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года".
Лента новостейМолния