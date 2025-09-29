https://ukraina.ru/20250929/sekrety-kotorye-znayut-vse-chto-takoe-drony-i-kak-s-nimi-borotsya-1069311505.html

Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться

Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться

На границе Белгородской и Харьковской областей война напоминает "встревоженный пчелиный улей". Все гудит и громыхает.

Ещё с середины сентября противник осуществляет массированные налёты беспилотниками самолетного типа и fpv-дронами по приграничным районам области, включая Белгород. Они, к сожалению, имеют технологическую возможность долетать. И город постоянно слышит звуки автоматных и пулемётных очередей, взрывы сбиваемых дронов. Ежедневно растет количество мирных граждан, которые получают ранения, кто-то погибает (машины скорой помощи не успевают довести до районных и городских больниц). ВСУ постоянно меняют тактику воздушных атак. К примеру, в течение минувших трех суток возобновились ракетные обстрелы Белгородчины, чего не наблюдалось уже давно, если сравнивать с прошлогодним периодом и первых месяцев текущего года.Даже идеально выстроенная в этом регионе система безопасности неспособна справиться с таким количеством дронов, которые летят на город. Причем, часто совершенно бессмысленно летят, бесцельно. Нет в городе военных целей, по которым надо было бы запускать fpv-дроны, это всё летит на гражданскую инфраструктуру. При этом Киев утверждает, что число таких атак будет только возрастать. В то же время американские СМИ утверждают, что на Украине сейчас разрабатывается около шести моделей дальнобойных дронов, некоторые из которых способны летать на расстояние более тысячи километров.Беспилотники, которые летят со скоростью 130-150 км в час — это очень сложная цель, отмечают военные специалисты и эксперты. А это значит, что БПЛА попадают в тот спектр скоростей, которые система радиолокационного наблюдения видит ограниченно. Спектр селекции движущихся целей должен отсеять цели, которые идут с такой скоростью, скажем, движение стай птиц и так далее. Радиолокаторы их видят, отражение от сигнала есть, но малая скорость этих целей снимает с контроля эти цели потому что они классифицируются как ложные. Так что беспилотник, который идет со скоростью 130—150 километров в час, может быть обнаружен буквально при атаке в лоб. Это надо хорошо понимать. И это, во-первых.Второй момент — это то, что он просто малоразмерная цель. Если он сделан еще из неотражающих материалов, таких как картон, и тому подобное, то это ещё и малоотражаемая цель. Противник часто использует подобные БПЛА "Дартс". Но из картона мотор не сделаешь. Поэтому двигатель, радиоэлектроника, которая стоит там на борту, она обнаруживается. Система противовоздушной обороны не является идеальной. То, что мы сегодня имеем, уничтожаем под 95% воздушных целей — это суперсистема. Таких больше нет. Израильская система противоракетной обороны пропускает до 40% ракет. Мы уничтожаем до 95%. И всё равно пропускаем много.Сколько разговоров сегодня идет о защите наших военных и промышленных объектов от атак дронов. Оно и понятно. То в одном, то в другом месте загораются хранилища топлива, цеха предприятий ВПК, объекты критической инфраструктуры от "обломков дронов" или "в результате нарушения технологии ремонтных работ". Отказываться от опыта Советского Союза, конечно, не стоит. Были там очень интересные и полезные наработки. Вроде земляных валов между опасными объектами. Вроде ерунда копеечная, а работала и работает. Взорвали одну цистерну, другие в безопасности. Но это не решение конкретной задачи. Это борьба не именно с дронами, а с последствиями ударов.А ведь есть уже отработанные и простые решения, которые можно реализовать на многих объектах в короткие сроки и при минимальных затратах. Например, защита тех же самолетов на аэродромах. Ангары и капониры? В перспективе – да. А если взять мангалы! Сложно и дорого устроить такие сооружения на аэродромах? Отработал самолет, вернулся на стоянку, под сетку. От ракет не спасет, а вот дрон против мангала бессилен. Точно так же можно защитить и хранилища топлива. Бензовозы – в индивидуальные капониры и под сетку. Все! Даже если будет массированный удар, потери будут в разы меньше, чем на открытых площадках.Кстати, эти вопросы конкретно обсуждаются в силовых структурах и оперативных штабах в приграничных регионах страны. Спецы вносят конкретные предложения. Например, охотничьи и антидроновые ружья! Объекты охраняются. Так почему нельзя обучить часть охраны обращению с таким оружием и создать в каждой смене мобильную группу, которая бы в случае необходимости выдвигалась на опасные направления и работала бы по прорвавшимся БПЛА. Эти функции на Белгородчине сейчас выполняют и мобильные группы подразделений "Барс" и "Орлан", которые подчинены Минобороны и Росгвардии.Это только один из примеров того, как необходимо использовать опыт СВО по борьбе с дронами противника в тылу. Уверен, что это не последние "изобретения" наших бойцов. Так что задача не столько в создании чего-то нового и сверх эффективного, а в быстрой реализации на местах уже имеющегося, хорошо зарекомендовавшего себя в боевых условиях.Но это совсем не отменяет и другие средства защиты. На более дальних рубежах. Те же РЭБ, даже ЗСУ-23 или пулеметы на подступах к объекту. Это другой уровень защиты. Полностью поддерживаю мнение бывалых и опытных специалистов, которые считают, что вкладываться сегодня в дорогостоящие проекты антидроновой защиты не стоит. Просто необходимо, на мой взгляд, помнить о давнем противостоянии, которое длится веками: противостоянии снаряда и брони. Это современное противостояние. Только дроны в заведомо лучшем положении. Они наступают. Они постоянно совершенствуются. Защита же менее мобильна.СВО многое изменила в понимании современной войны. В том числе и роль дронов на поле боя. Мало кто ожидал, что именно беспилотники станут самым грозным оружием XXI века. Уже никто не удивляется тому, что дроны постоянно осваивают все новые и новые военные специальности. Никто уже не удивляется и тому, что они гораздо эффективнее. При этом дрон становится ещё и "бюджетной" версией вооружения. Стоимость беспилотника даже не в разы, а на порядки ниже стоимости поражаемых объектов. Не побоюсь сказать, дроны совершили революцию в военной науке. Конечно, ни в коем случае нельзя уменьшать роли другого вооружения. Оно по-прежнему играет огромную роль на поле боя. Но, согласитесь, теперь никто не может действовать без учета действий беспилотников. Значит – проблему защиты от этого оружия надо решать срочно: на передовой и в тылу.Спецы уверены, проблема будет решена. Но пока этого не случилось, надо пользоваться тем, что уже испытано и действует. Пусть не с той эффективностью, с какой хотелось бы, но работает. Военные рассказывали мне, что на дронах стоит полноценный компьютер со своим процессором, памятью, операционной системой. К центральному компьютеру подключены периферийные устройства, которые являются, с одной стороны, датчиками, а с другой стороны — исполнительными устройствами. Все обрабатывается программным обеспечением на борту. Это в разы упрощает сборку. Задача — просто спаять, не нужно с нуля придумывать какие-то инженерные решения. Вся сложность приходится на программное обеспечение. А программное обеспечение меняется намного быстрее, чем новации при создании нового изделия.Есть еще нюансы. Разведчик, который сделан из пенопласта с электромотором с навигацией в пространстве по анализу подстилающей поверхности, может часами находиться в воздухе. Если он наберет большую высоту, его ничем не обнаружить. Он летит по заданной траектории и в эфир вообще никак не выходит, ему достаточно видеть землю и анализировать картинку с камер с записанным изображением карты полета. В качестве боевого разведывательного задания он записывает на флешку изображение, прилетает назад, флешку достают и информацию получают. Как их в воздухе находить? Нет сегодня еще эффективных инструментов.FPV-устройства, как считают военные специалисты, очень разные. У них разная поляризация, разная диаграмма направленности, разные чувствительные характеристики, разная модуляция сигнала. То есть сам сигнал в эфире может по-разному передаваться. Нужно многообразие — и в дронах, и в средствах противодействия. Потому что дроны слишком быстро меняются. Именно поэтому система РЭБ не будет абсолютно эффективна примерно никогда: как только вы найдете, чем гасить конкретный дрон, противник об этом быстро догадается, и через неделю к вам прилетят новые устройства, и вы будете на какое-то время беззащитны.На сегодня самым эффективным средством борьбы с FPV-устройствами и другими цифролетами является уничтожение FPV-расчета. То есть необходимо быстро обнаружить того, кто это дело запускает, и, соответственно, отработать по этому расчету. Этими сложными боевыми задачами занимаются наши разведчики, артиллеристы, расчёты ПВО. К тому же, важно учитывать весьма немаловажный фактор-линия боевого соприкосновения на отдельных участках фронта вплотную примыкает к границам Харьковской и Белгородской областей. Порой, едва добравшись до ЛБС, начинается настоящая заруба (армейский сленг). Раненых вывезти оттуда – уже считается небольшим подвигом, если есть на чем. Любая техника крупнее мотоцикла в зоне 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения - будет сожжена, и нами и у них. Круглые сутки местность изучается мавистами (операторами Мавиков). Шевеление в кустах - туда летит FPV дрон, в засадах стоят дроны-ждуны с временем подлета 1-2 минуты. С нашей стороны еще не хватает тяжелых агродронов снабжения, а очень нужны! Просто доставить воду, еду, провизию.Не сомневаюсь в том, что на общем фоне наступательных действий российской армии на Харьковском направлении наше командование учитывает доминирование над полем боя малоразмерных FPV дронов.Но при этом главное - искать решения по нейтрализации дронов, привлекать к этому не только военных, но и ученых, организаторов производства.О применений дронов в боевых условиях - в интервью с командиром отделения БПЛА штурмовой роты "В" с позывным Серб "Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми"

