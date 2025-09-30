https://ukraina.ru/20250930/ne-boitsya-govorit-pravdu-ob-ukraine-pochemu-britanskogo-politika-zaderzhali-v-londone-posle-vizita-v-1069410212.html

Не боится говорить правду об Украине: почему британского политика задержали в Лондоне после визита в РФ

Уникальная фигура политической и журналисткой сферы Соединённого Королевства, который производит неизгалдимое впечатление с первой же встречи. Каким Джорджа Гэллоуэя увидела корреспондент издания Украина.ру незадолго до его задержания в Лондоне

Отсутствие враждебного отношения к России на Западе считается уже достаточным основанием для преследования того или иного публичного человека, а если он высказывается в пользу России – так тем более. Ярким тому примером стала история лидера Рабочей партии Великобритании, писателя и журналиста Джорджа Гэллоуэя, которого полиция 27 сентября задержала вместе с супругой в лондонском аэропорту Гатвик по возвращении из Москвы транзитом через Абу-Даби.Без суда и следствия объявили врагом и террористомПравоохранительные органы, как поясняется в официальном заявлении, воспользовались своим правом остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для выяснения, не вовлечён ли он во враждебную деятельность, в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ. Пару допрашивали на протяжении 9 часов, после чего отпустили, не назвав ни одной конкретной причины для проведения проверки."Они спрашивали у Гаятри (супруги – ред.), почему её ногти накрашены в цвета флага Палестины, каково её отношение к конфликту в секторе Газа. Ещё её спросили, почему она восхищается Лавровым и почему она дружественно настроена к Китаю. Какое отношение это имеет к терроризму? Как к терроризму относится моё мнение Си Цзиньпине и Лаврове? Вы знаете ответ - совершенно никакого", — недоумевает политик.Гэллоуэй и глава МИД РФ Сергей Лавров в июне выступали на "Форуме Будущего 2050" в Москве. Позже британец, делясь своими впечатлениями от речи российского министра, назвал Лаврова величайшим дипломатом в мире, что признают даже его злейшие враги, и величайшим министром иностранных дел в истории человечества на сегодняшний день, добавив, что "России очень повезло, что он у неё есть, вы должны молиться за его здоровье и долгую жизнь".Гэллоуэй уверен, что единственная причина, почему полицейские задержали их с супругой в аэропорту, ссылаясь на законодательную норму о противодействии терроризму, - желание получить доступ к их переписке, конфисковать телефоны и ноутбуки. Силовики потребовали назвать пароль от смартфона, но политик отказался, подчеркнув, что как депутат Палаты общин (нижней палаты парламента Великобритании) в течение более 26 лет и как журналист он имеет множество секретных переписок и подставлять этих людей не собирается. В итоге у супругов изъяли ноутбуки и телефоны, таким образом, они не могли связаться ни с родственниками, ни с друзьями, ни со своими законными представителями.Человек, который не боится говорить правду в лицоГэллоуэй – один из самых ярких представителей британской политики. Он стал активно участвовать в деятельности Лейбористской партии с 13 лет, как вступил в её ряды, в 1987 году впервые избран депутатом и занимал место в парламенте до мая 2010-го. В 2003-м за критику вторжения коалиции западных стран в Ирак и резких высказываний лично в адрес Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, бывших на тот момент президентом США и премьер-министром Великобритании, его исключили из Лейбористской партии. В 2005 году Гэллоуэя вновь избрали в Палату общин, но уже от партии Respect, а в 2019 году он создал собственную политическую силу - Рабочую партию Великобритании, от которой избрался в 2024 году всего на 3 месяца (на досрочных выборах после роспуска парламента переизбраться не смог).Гэллоуэй всегда открыто озвучивает свою позицию, пусть даже она идёт вразрез с общей линией партии или государства. В том числе по крупнейшим кризисам сегодняшних дней.Виновником конфликта на Украине он видит Запад, который не сдержал данное в начале 1990-х годов обещание о нерасширении НАТО на восток, а действия России сейчас – это законный ответ на экспансию Североатлантического альянса, Владимира Путина Гэллоуэй считает "сильным лидером", способным отстаивать национальные интересы РФ против давления Запада. Поставки оружия Киеву западными государствами, включая Великобританию, только затягивают конфликт и приводят к большему кровопролитию, при том, что шансов на военную победу у ВСУ нет, отмечает Гэллоуэй."Участие Великобритании в конфликте на Украине началось не 3 года назад, а в 2014 году. Хотя, если так подумать, оно началось в 1950-х годах, когда британская политика, направленная на разделение и ослабление тогдашнего Советского Союза, а затем и России, стала ключевой для роли британского государства в мире. У Великобритании есть очень высококвалифицированные войска. И, к сожалению, возможности этих ресурсов используются на службе у дьявола. И это вечный позор для политиков, которые послали их выполнять эту грязную работу, иначе это не назовёшь. Сейчас мы участвуем в обучении украинских террористов, учим их методам "грязной войны" для ведения боевых действий низкой интенсивности за линией фронта в России, среди гражданского населения, против гражданских объектов и инфраструктуры. Должен сказать, это очень мрачный конец Британской империи", - сказал Гэллоуэй в кулуарах "Форума Будущего 2050".Западные страны, несомненно, обогатились на поставках оружия Украине, и часть этой прибыли ушла политикам, заключившим контракты, добавил лидер Рабочей партии Великобритании, например, по его словам, много вопросов к банковским счетам американского сенатора Линдси Грэма*, который часто ездил на Украину и играл там воинственную роль, так что "военно-политическая элита и их друзья в ВПК – единственные, кто выигрывает в сложившейся ситуации".Гэллоуэй выступает за скорейшее начало мирных переговоров, по итогам которых ни Украины не должно быть в НАТО, ни НАТО на Украине, государство должно принять нейтральный статус и учесть территориальные изменения, произошедшие за период СВО.Политик неоднократно отмечал сдержанность Путина в ходе украинского конфликта. В декабре прошлого года он написал в соцсетях, что у президента РФ ангельское терпение, а будь на его месте бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Киев уже был бы полностью разрушен. Своё восхищение российским лидером Гэллоуэй повторил на днях в эфире шоу Рика Санчеса на RT, но проведя параллель между ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке."Конечно, если бы Россия вела себя так, как ведёт себя Нетаньяху, который получает от Америки деньги, оружие и дипломатическую поддержку, Киев выглядел бы, как Газа, и война закончилась бы давным-давно, не прошло бы и, может, 4 недель, но, поскольку Россия себя так не ведёт, всё растянулось на куда более долгий срок", - заявил лидер Рабочей партии Великобритании.Почему поездка Гэллоуэя в Нижний Новгород привлекла внимание ЛондонаТак случилось, что меньше 2 недель назад мы с Гэллоуэем принимали участие в одном мероприятии – слёте Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде.Пропустив первые минуты кейс-сессии, я зашла в зал как раз в тот момент, когда шло его выступление. На что я прежде всего обратила внимание, так это его интонация – чёткая, уверенная, но в то же время звучавшая не как лекция корифея политики, а, скорее, как дружеский совет подрастающему поколению. И уже потом в глаза бросается элегантная шляпа - неотъемлемая часть образа. Вместе со своим давним соратником - генеральным директором по Азии, Ближнему Востоку и Латинской Америке JPA International Legal Services Кристофером Хелали из США они размышляли о дипломатии нового поколения, какие инструменты и практики можно задействовать для межгосударственного диалога в нынешних условиях. Это было более чем актуально, учитывая, что на мероприятии многие участники с Ближнего Востока и Азии задавали экспертам вопросы, как им участвовать в жизни государства, если в политическую систему доступа молодым не дают.Совет спикеров был прост: когда традиционная дипломатия перестаёт работать (а в большой дипломатии в западных странах вообще много людей, которых направляли целенаправленно лгать), ей на смену приходит цифровая дипломатия, и дипломатом может стать каждый при помощи своего телефона, который оказывается сильнее автомата и благодаря которому вы находитесь на переднем крае борьбы.Причём это касается и крупных вооружённых конфликтов. По Палестине и сектору Газа в этом плане прогресса больше, чем по Украине: именно обнародованные видео очевидцев дают представление о бедственном положении людей, оказавшихся в зоне боевых действий на Ближнем Востоке, о масштабах царящего в регионе голода. Хелали рассказал, как он и его соратники посетили Донбасс и хотели поделиться с мировой общественностью увиденным там, и это удалось сделать за счёт подключения неофициальной дипломатии – они выступили от лица американского народа, а не от Госдепартамента США на заседании Совета Безопасности ООН по приглашению постоянного представительства РФ.Политики призвали участников кейс-сессии не бояться делать ошибки, да, не сразу получается идеально, но пробовать стоит, ведь всего один человек реально способен оказать влияние на мнение тысяч и миллионов людей. Самый яркий пример тому – известный американский телеведущий Такер Карлсон, после сюжетов которого в Штатах только и обсуждали невероятную красоту московского метро и ассортимент продуктов в магазинах российской столицы.Кроме того, Гэллоуэй участвовать в тренд-баттле на тему "Новые медиа. Блогеры или журналисты: кто формирует повестку?", на которой он как журналист отстаивал позицию традиционных СМИ, а Михаил Звинчук, руководитель аналитического центра "Рыбарь", - позицию блогеров, соответственно.Перед началом мероприятия мнение аудитории, где преимущественно находились молодые люди поколения зумеров, почти у каждого из которых есть собственный канал в соцсетях, было очевидным – информационную картину формируют блогеры, это подтвердили и результаты голосования. Однако и сами тезисы Гэллоуэя были настолько убедительными, и его способность презентовать их, и манера дискутировать с оппонентом изменили мнение присутствующих – в каждом раунде уверенную победу одерживала журналистика.Учитывая всё это, неудивительно, что британские полицейские такое пристальное внимание уделили Гэллоуэю по прибытии из России – человек, который не просто занимает диаметрально противоположную позицию, нежели вся западная элита, а ещё и умеет убедить в своей правоте широкую аудиторию, невыгоден никому. Вдобавок ко всему, писатель ещё и показал своим подписчикам красоты древнего русского города Нижний Новгород, которые они вряд ли увидят сами.К фотографии Собора святого благоверного князя Александра Невского Гэллоуэй добавил комментарий: "Война с религией была грубой ошибкой СССР. Почти все эти великие храмы стояли пустыми в руинах или были разрушены, пока сам Путин не выделил миллиарды на их восстановление, как, например, здесь, в случае с Невским собором. Сейчас это потрясающе святое место, и здесь яблоку негде упасть".Место действительно пользуется большой популярностью среди местных жителей и гостей города. Во время экскурсии по Стрелке (на месте слияния Оки и Волги), куда мы отправились в один из дней слёта ВФМ, иностранные участники были искренне восхищены и красотой собора, и его историей, а ещё они с большой надеждой ждали, что стоящий рядом колокол - третий по величине в России, его вес составляет 64 тонны – зазвонит, ведь как раз в тот момент шла вечерняя служба, но нет, этого не произошло, и тогда все они пообещали приехать в Нижний Новгород, чтобы услышать этот звон.ВНУТРИ ФОТО НА ФОНЕ СОБОРА https://inosmi.ru/20250928/gellouey-274891435.htmlПубликация политика тоже вызвала восторг у пользователей соцсетей, в комментариях они написали, что каждый раз завидуют, когда видят посты о поездках в Россию, и сами очень хотели бы её посетить. Другие же акцентировали внимание на том, что Владимир Зеленский и Кир Стармер лишь разрушают церкви в отличие от Владимира Путина, который их восстанавливает.Гэллоуэй не собирается спускать полицейским, продержавшим их с супругой 9 часов на допросе, всё с рук и готовится подать на них в суд. По словам адвоката Кевина Уинтерса, это было надуманное и политически мотивированное задержание с целью унизить и поставить в неловкое положение политика и его супругу, причём один из правоохранителей, проводивших допрос, заявил, что связан со спецслужбами, в связи с этом команда Гэллоуэя намерена через суд выяснить, причастны ли к инциденту разведслужбы MI-5 или MI-6.*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: "Картина вырисовывается мрачная": Киселев о том, как Украина ведет Европу к катастрофе

