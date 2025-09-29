https://ukraina.ru/20250929/vybory-po-moldavski-demokratii-bolshe-net-1069337876.html

В войне против России все средства хороши. В Молдавии на выборах зафиксированы массовые фальсификации

В Молдавии прошли важные парламентские выборы. Победила партия Майи Санду, набрав более половины голосов избирателей. После подсчёта более 99,5% бюллетеней партия "Действие и солидарность" (PAS) набрала 50,03% голосов в парламент, состоящий из 101 депутата. У пророссийского "Патриотического блока" — 24,26%.

В общей сложности оппозиционные партии набрали лишь 49,54% голосов. Оппозиция результаты выборов не признала и будет их опротестовывать. Почему эти выборы были так важны для всего региона? Что будет с Приднестровьем и Гагаузией? Первыми выводами и прогнозами поделились эксперты в своих соцсетях.Директор института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНынешние результаты PAS оказались даже ниже тех 52,8%, которые партия получила в 2021 году. Но результата, нарисованного этой ночью, вполне достаточно для получения требуемого Санду большинства в парламенте. Впрочем, угроза для её режима ещё не миновала: Молдавию могут ждать протесты, подкуп депутатов (разумеется, "Россией") и другие факторы, затрудняющие формирование "проевропейского правительства". Обсуждать честность молдавских выборов, как и легитимность старого-нового правительства, нет смысла. Достаточно упомянуть перекрытые из-за "минирования" мосты в Приднестровье, из-за которых немалое число пророссийского электората вообще не смогло проголосовать. А также ещё раз обратить внимание на уже традиционную для Санду ставку на европейскую диаспору, волеизъявлению которой всячески способствовали и сам Кишинёв, и Брюссель. Игорь Додон, бывший президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока", призвал "мирно протестовать" в понедельник, обвинив партию власти в фальсификации выборов. Увы, эти протесты заметят разве что в России, поскольку Запад остался равнодушен не только к сотням обысков и арестам десятков людей, состоявшимся перед выборами, но и к запрету целых партий, вроде "Сердце Молдовы" экс-башкана Гагаузии Ирины Влах. Что же дальше? Одним из самых животрепещущих вопросов после "натянутой победы" PAS становится будущее Приднестровья. В том числе потому, что евроинтеграция евроинтеграцией, а денег от неё у Кишинёва больше не становится. Более того, на конец августа госдолг Молдавии достиг 125,7 млрд леев ($6,87 млрд), увеличившись за год на 17 млрд (+15,6%). С августа 2021 года, то есть за четыре года правления PAS, долг вырос на 52,3 млрд леев (+71%). Иными словами, денег правление Санду стране не приносит, Молдавия стремительно нищает и влезает в долги, а значит её вряд ли кто-то рассматривает в качестве будущего экономического флагмана Восточной Европы. Возникает вопрос: какой именно "миссией" озадачат Санду и Ко, чтобы их победа на выборах окупилась, да и вообще имела смысл в глазах западных кураторов? И кроме "окончательного решения приднестровского вопроса" что-либо придумать, с учётом нынешнего потенциала Молдавии, сложно.Публицист Андрей ПерлаПро Молдавию. Нужно просто усвоить, что нельзя рассчитывать на работу "европейских демократических институтов". И не только "на постсоветском пространстве", а вообще нигде нельзя. В тот момент, когда в любой европейской стране возникает реальная возможность голосования большинства, выгодного России, включаются совсем другие институты. И эти институты работают тем интенсивнее и жёстче, чем убедительнее пророссийское большинство. Что в Австрии, что во Франции, что в Румынии, что вот в Молдавии. "По правилам" Россия в Европе никогда ничего не получит. Никакие "политические технологии" неуместны. Уместно только давление, принуждение и... "Но сего не кончаем".Политолог Вадим ТрухачёвА в Молдавии всё, как и ожидалось. Санду рисуют такой итог выборов, который даёт возможность начать войну в Приднестровье и Гагаузии, и изменить конституцию для вступления в НАТО. За ночь благодаря голосам "диаспоры" партии президента "Действие и солидарность" дорисовали столько, чтобы получилось более 50% голосов и 55-56 мест из 101. Ещё 5,6% и шесть мест получили безоговорочные сторонники объединения с Румынией из партии "Демократия дома". Вместе две партии образуют конституционное большинство - 61 из 101 голоса. А тут можно и призывать ВСУ в Приднестровье, и призывать Румынию в Гагаузию, и вступать в НАТО. И запрещать РПЦ, отдавая все приходы Румынской церкви. И отменять автономию Гагаузии, и запрещать русский язык. Как это достигалось - говорить излишне. Из 180 тысяч жителей Приднестровья с молдавским паспортом проголосовали только 11 тысяч. В России открыли только два участка - столько же, сколько в одном итальянском Брешиа. В США использовали бюллетени с неполным списком партий... В целом молдаване, живущие за границей, писали о том, что когда они приходили к открытию участков, в урнах уже лежали бюллетени. Россия такие выборы признавать не должна. На практике это мало поможет, но позволит хоть как-то сохранить лицо. И уровень отношений с такой Молдавией пора понизить до поверенного в делах. Евросоюз и НАТО же дали Санду полную свободу действий. Для них по логике военного времени важно полностью подконтрольное молдавское руководство. Любой ценой.Общественный деятель Татьяна ПопНу что, "демократия по-молдавански" работает без сбоев. К утру партия Санду насчитала перемогу – более 50% голосов. Правда, как и на президентских выборах, все решили голоса западной диаспоры. Если брать волеизъявление внутри страны, то даже несмотря на все созданные властью (или уже режимом) препоны, ее оппоненты могли бы претендовать на создание своего большинства в парламенте. Неожиданного в этом, увы, ничего нет. В принципе, после беспредела на прошлых выборах в Молдавии и Румынии не стоит удивляться, что мнение граждан восточноевропейских стран никого в Европе вообще не волнует.На будущее же стоит зафиксировать, что де-факта в этой части континента появляется уже вторая страна под полным управлением глобалистов (первую, думаю, вы сами легко угадаете). Каков будет общий курс этого управления тоже несложно понять – милитаризация и накрутка страхов и русофобии по украинским лекалам. При этом даже такие искаженные результаты выборов говорят о существенном расколе в молдавском обществе. Так что если Молдову начнут радикально толкать по пути Украины, высок риск устроить гражданский конфликт в еще одной стране.PS: Кстати, я давно задаюсь вопросом, почему Киев не пытается исправить свои проблемы с легитимностью власти по молдавскому образцу? Однозначного ответа у меня нет – может считают себя неуязвимыми, а может, наоборот, боятся, что даже так не смогут сохранить власть клоуна. Но вот что точно Незалежная переймет и будет использовать – так это практику "правильного" голосования всех уехавших. Таким образом, в случае чего, беженцы и ухилянты легко обеспечат поддержку войны до последнего оставшегося в стране украинца.Общественный деятель Татьяна МонтянВыборы в Молдове, или Против лома нет приёма. Победителем парламентских выборов в Молдове объявлена партия PAS президента Майи Санду: она якобы набрала 46,2 % голосов избирателей и получает 51 место из 101 места в парламенте, то есть, может самостоятельно сформировать большинство, а Санду сосредотачивает в своих руках всю полноту власти в стране. Правда, для достижения такого результата молдавским властям пришлось немало потрудиться: накануне выборов все опросы давали PAS не более 28 % голосов, так что дорисовывать пришлось где-то в полтора раза голосов к тому, что она реально набрала, но чего не сделаешь ради победы демократии, не так ли? Политтехнологи говорят, что невозможно дорисовать больше 10 % голосов к тому, что партия набрала реально, но тут есть важная оговорка: это невозможно сделать незаметно. А власти Молдовы даже не старались действовать незаметно. К примеру, накануне дня голосования Центризбирком заявил, что экзитполы на выходе с избирательных участков проводиться не будут: а и правда, ну их! Дело в том, что экзитполы дают примерную картину результатов голосования до процедуры дорисовки голосов, и слишком большое расхождение выглядело бы подозрительным, поэтому ну их, эти экзитполы! В сам день голосования власти Молдовы мутили тоже весьма активно, причём креативненько, с выдумкой! Например, в Гагаузии, где большинство населения Санду не поддерживает, процесс голосования регулярно останавливали: мол, "компьютеры зависли"! При этом в других регионах Молдовы таких проблем не наблюдалось. Ещё одной проблемой традиционно является Приднестровье: в нём самом, конечно, избирательных участков нет, но жители Приднестровья, технически являющиеся гражданами Молдовы, имеют полное право приехать и проголосовать, и голосовали бы они вряд ли за Санду. Чтобы решить эту проблему, власти Молдовы поступили просто, перекрыв ведущие в Приднестровье мосты под предлогом того, что их заминировали. "Разминирование" затянулось как раз до вечера: движение по мостам открыли ровно за полчаса до закрытия участков с тем, чтобы попасть на них приднестровцы точно никак не смогли. Но всё это мелочи, а точнее, верхушка айсберга: самое интересное творилось в избирательных комиссиях, и в особенности на центральном сервере ЦИК, но об этом мы с вами ничего не узнаем. Итог на табло: Санду получает контроль над парламентом и страной вообще ещё на 4 года, и теперь может делать всё, что ей заблагорассудится. И вряд ли это будет что-то хорошее. Да и могло ли быть иначе? Молдова нынче имеет стратегическое геополитическое положение, являясь фактически тыловой базой войны Запада против России на территории Украины, а потому терять контроль над ней Запад себе позволить не мог. Именно поэтому было ясно, что как бы там ни проголосовали жители Молдовы, власть отдадут партии Санду. Возможность победы оппозиции (если это не прозападная оппозиция!) в современных "демократиях", контролируемых элитками Коллективного Запада — просто не предусматривается! Поскольку все маски давно сброшены и идёт полномасштабная война — больше нет никакой необходимости имитировать какую-то там хотя бы отдалённо честную политическую борьбу.О том, зачем президенту Молдавии нужна победа в парламентских выборах - в интервью Ростислава Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии

