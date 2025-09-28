Ольга Лепешинская: любимая балерина Сталина

https://ukraina.ru/20250928/olga-lepeshinskaya-lyubimaya-balerina-stalina-1069271932.html

Ольгу Лепешинскую недаром называют легендой русского балета. Легенда и есть. Десятки великолепных образов на сцене, всесоюзная слава, масса наград... Она завершила сценическую карьеру в 1963 году, но продолжала работать в качестве педагога. В ГИТИСе она более 50-ти лет возглавляла экзаменационную комиссию на кафедре хореографии

Родилась Ольга Васильевна Лепешинская 28 сентября 1916 года в Киеве в дворянской семье. Происхождение рода польское. Не только в юности, но и позже Лепешинская не любила, когда ей напоминали о её происхождении.Дед Лепешинской – Василий Павлович – участвовал в "Народной воле", а позже построил в своем имении школу и обучал в ней грамоте крестьянских детей. Отец, Василий Васильевич, был инженером-мостостроителем, ответственным работником Госплана СССР с первого дня существования этой организации. Именно благодаря талантам родителя семья оказалась в Москве. Он, правда, увлечённость дочери танцами считал несерьёзным, а позже говорил: "теперь все будут говорить, что у Лепешинских две дочери: одна умная, другая – балерина". Надо было добавить – великая…Существует легенда, по которой мысль о том, что Ольга может заниматься балетом, появилась благодаря Ленину – с ним общался дядя Ольги – профессиональный революционер и историк революции Пантелеймон Лепешинский. Легенда выглядит… легендой.Поддержал Ольгу друг семьи – главный художник Большого театра (с 1929 по 1953 год) Фёдор Федоровский*, и его жена – бывшая балерина.Видимо именно благодаря им (а также своему несомненному таланту) Ольга в 1926 году впервые вышла на сцену Большого – в прологе оперы "Снегурочка" исполняла роль "пичужки", приветствующей приход весны. Большое испытание для десятилетней девочки…Потом она начала брать уроки у легендарной балерины Ольги Некрасовой и приступила к системному образованию (мать отвела её на учёбу втайне от отца) – в 1933 году окончила балетный техникум при ГАБТ (Государственный Академический Большой театр). Надо сказать, что учёба шла непросто, сначала вообще не хотели её брать, да и потом смотрели с некоторым даже недоумением – Ольга отличалась невысоким ростом. Впрочем, великолепная Матильда Кшесинская тоже была далека от балетных стандартов.Первым серьёзным выступлением Ольги на сцене ГАБТ было участие в юбилейном вечере в 1932 году. В этом же году состоялась ученическая постановка "Щелкунчика" на сцене Большого театра (Фея Драже).Но настоящий балетный дебют Лепешинской состоялся уже после окончания техникума, когда она сразу оказалась в главной роли, сыграв партию Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Жана Доберваля (это, кстати, единственный дошедший до нашего времени балет классического репертуара, в котором герои были современниками зрителя премьеры, состоявшейся в 1789 году – тогда под "классикой" разумелся антик). Само по себе включение в труппу сразу на ведущие позиции вообще крайне необычно и, наверное, воспринято было неоднозначно, даже при том, что ГАБТ, по сравнению с другими театральными коллективами, не был славен интригами.Надо отдать должно Лепешинской – она не "зазвездилась", а продолжала совершенствоваться… При этом оставалась самым суровым критиком своей работы. Дошло до совершенно необычной ситуации – ей предложили сыграть Одетту-Одиллию в "Лебедином озере" (мечта любой балерины), она сыграла и… отказалась от дальнейшего исполнения этой роли, мотивируя невозможностью реализовать образ при её внешности и характере, а танцевать "в полноги" она не привыкла. Было ли дело только в этом? Кто знает…Позднее Лепешинская танцевала отнюдь не только балетную классику, но и современные танцы. Всесоюзное признание к ней пришло в 1935 году после исполнения роли Суок в балете по мотивам произведения Юрия Олеши. Там сложность была в том, что Суок с одной стороны – девочка, с другой – механическая кукла, что требовала двух разных техник танца.В апреле 1935 года была приглашена на весенний бал в резиденции посла США, который потом был описан Михаилом Булгаковым в романе "Мастер и Маргарита". Танцевала там грузинский танец с маршалом Тухачевским.В связи с этой историей нельзя не вспомнить, что балерины такие мероприятия посещали не просто так – почти все они сотрудничали с НКВД… Но именно к Лепешинской это скорее всего не относилось – большим поклонником её таланта был Иосиф Сталин, специально ходивший на балеты с её участием и обеспечивающий приглашение "Стрекозы" на концерты в Кремле. Сама Лепешинская позже говорила об этом так:"В Большой театр приходил Сталин. Когда у него было свободное время, он всегда приезжал, садился в свою ложу, и мы знали, что Сталин в театре. (…) Сталин очень любил балет „Пламя Парижа“, который и для нас был святым. Он часто приходил только на один акт, в котором происходило взятие Тюильри. Сталин сделал очень много для Большого театра, при нём театр превратился в единое целое. Появились первоклассные музыканты, а сам оркестр стал таким же цехом, как балет и опера"**.Была замужем, но с первым мужем, кинорежиссёром Ильёй Траубергом, она развелась незадолго до войны.Во время войны Лепешинская сначала попыталась отправиться на фронт – ведь у неё был значок "Ворошиловский стрелок". Не сложилось, а предложение пойти на курсы медсестёр она отвергла (боялась крови).Была эвакуирована и позже работала в составе фронтовых бригад. Гвоздём программы Большого театра в то время был балет "Алые паруса", впервые поставленный в Куйбышеве 30 декабря 1942 года. Его ставили, обычно, в освобождённых городах с очевидным посылом – вы ждали и дождались. Не обходилось без травм – танцевать приходилось даже на песке: "носок проваливался, а я его вытаскивала... от этого одна нога потом стала короче другой, и появилось искривление позвоночника". В Черновцах партнёр уронил её в оркестровую яму, она вывихнула ногу, которую вправлял ветеринар.10 мая 1945 года в Варшаве получила телеграмму от хореографа Ростислава Захарова – "немедленно возвращайтесь в Москву, для вас делаю "Золушку". В Большой театр балерина явилась в телогрейке и грязных сапогах. Уже 21 ноября этот балет стал первой послевоенной премьерой ГАБТ.Во время войны вступила в ВКП(б). Но активную общественную жизнь она вела и раньше – в 1939 году даже стала депутатом Моссовета.Танцевала с Алексеем Ермолаевым, Асафом Мессерером, Петром Гусевым и другими звёздами тогдашнего балета.Признание имело вполне определённое материальное воплощение – в 1951 году Лепешинская стала народной артисткой СССР, она четырежды (!) удостаивалась Сталинской премии – в 1941, 1946, 1947 (за "Пламя Парижа", кстати) и 1950 годах. Для сравнения – четыре Сталинские премии имел создатель советского ядерного оружия Игорь Курчатов.В том же 1951 году был арестован второй муж, генерал МГБ Леонид Райхман. Лепешинскую не тронули, но из партии на всякий случай исключили. Райхмана после смерти Сталина выпустили как невинно пострадавшего (к жене он не вернулся), но после ареста Берия повторно арестовали за "преступление перед КПСС" (участвовал в подготовке ряда резонансных дел 1930-х, но также и в борьбе против бандеровцев) выпущен в 1956 году и вскоре умер. На этот, как и на следующий брак Лепешинской в театральной среде смотрели косо – в тех кругах принято жениться на своих…Окончание сталинской эпохи совпало с серьёзной травмой – в 1954 году она прямо во время выступления получила сложный перелом стопы.В 1959 году Лепешинская снялась в первом поставленном в стране оригинальном телебалете "Граф Нулин" на музыку Бориса Асафьева.В 1956 году вышла замуж третий раз – за известного советского штабиста Алексея Антонова, который был правой рукой Сталина в военных вопросах во второй половине войны. Он умер в 1962 году. Шок от его смерти был так силён, что она на время потеряла зрение – это, собственно, предопределило уход со сцены.После завершения сценической карьеры занялась преподаванием, но… в СССР её таланты удивительным образом не пригодились. Наверняка не обошлось без интриг. Лепешинская уехала создавать балетную труппу в музыкальном театре "Komische Oper" в Берлине. Позже работала в Риме, Будапеште, Мюнхене, Берлине, Дрездене, Штутгарте, Вене, Белграде, Стокгольме, Нью-Йорке, Токио, Лондона, Осло и других городах. Профессором ГИТИСа стала только в 1997 году…Впрочем, большую Родину никогда не забывала – с 1973 года Лепешинская возглавляла оргкомитет международных конкурсов артистов балета в Москве. Работала в Союзе советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, в частности, была членом правления или вице-президентом "обществ дружбы и связей" с Японией, США, Швецией, Венгрией.С 1992 года – президент Российской хореографической ассоциации, а с 1996 возглавляла правление Центрального дома работников искусств.Семейную жизнь Лепешинской трудно назвать счастливой. Как это часто бывает у артисток балета детей у Лепешинской не было – в молодости делается выбор в пользу карьеры, а к моменту окончания карьеры ей было уже 47 лет...С 1944 по 2008 год жила в Москве по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, д. 36, стр. 1. На стене дома установлена памятная табличка.Умерла Лепешинская 20 декабря 2008 года. Похоронена на Введенском кладбище.P.S.: Театральный анекдот:Некогда ответственный сотрудник Госплана СССР Василий Васильевич Лепешинский встретил академика Владимира Николаевича Образцова и пожаловался ему на дочь:- Моя-то дура, всё пляшет... Нет бы на врача выучиться или учителя – пользу людям приносить...Образцов не остался в долгу:- А мой-то дурак и того хуже – в куклы играет!Ольга Васильевна Лепешинская – прима-балерина Государственного Академического Большого театра, народная артистка СССР, лауреат четырёх Сталинских премий, кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени и множества других наград.Сергей Владимирович Образцов – основатель и первый руководитель Центрального театра кукол, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии РСФСР им. Станиславского, кавалер трёх орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и иных наград.* В некоторых источниках фамилия художника – Фёдоров и он был не другом семьи, а с ним случайно пересеклись на отдыхе в Крыму. В таком случае это мог быть Василий Фёдоров, работавший в ленинградском Большом драматическом театре.** Интересный момент – уже упомянутый Михаил Булгаков, в прах разругавшийся с руководством МХАТ, где работал режиссёром после разговора со Сталиным весной 1930 года, в 1936 году перешёл в Большой театр в качестве либреттиста. Естественно – по приглашению администрации ГАБТ… Почему-то нам кажется, что интерес ГАБТ к Булгакову не был случайным.

