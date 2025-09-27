https://ukraina.ru/20250927/kak-borba-za-lozhku-i-koryttse-vliyaet-na-pozitsii-zelenskogo-ischenko-o-denezhnykh-skandalakh-na-ukraine-1069276026.html

Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине

Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие... Украина.ру, 27.09.2025

Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие скандалы украинское руководство попадает с завидной регулярностью. При этом киевский режим раскручивает нарративы о новой "Отечественной войне", а элита покупает предметы роскоши, как Елена Зеленская — Bugatti и ювелирные украшения. Почему эти люди позволяют себе такие выпады, если мотивации воевать у украинцев, судя по видео с ТЦК, не так уж и много? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

