Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине - 27.09.2025
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине
2025-09-27T15:07
2025-09-27T15:07
Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие скандалы украинское руководство попадает с завидной регулярностью. При этом киевский режим раскручивает нарративы о новой "Отечественной войне", а элита покупает предметы роскоши, как Елена Зеленская — Bugatti и ювелирные украшения. Почему эти люди позволяют себе такие выпады, если мотивации воевать у украинцев, судя по видео с ТЦК, не так уж и много? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине

15:07 27.09.2025
 
Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие скандалы украинское руководство попадает с завидной регулярностью.
При этом киевский режим раскручивает нарративы о новой "Отечественной войне", а элита покупает предметы роскоши, как Елена Зеленская — Bugatti и ювелирные украшения.
Почему эти люди позволяют себе такие выпады, если мотивации воевать у украинцев, судя по видео с ТЦК, не так уж и много?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
