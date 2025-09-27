https://ukraina.ru/20250927/kak-borba-za-lozhku-i-koryttse-vliyaet-na-pozitsii-zelenskogo-ischenko-o-denezhnykh-skandalakh-na-ukraine-1069276026.html
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине - 27.09.2025 Украина.ру
Как "борьба за ложку и корытце" влияет на позиции Зеленского: Ищенко о денежных скандалах на Украине
Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие... Украина.ру, 27.09.2025
2025-09-27T15:07
2025-09-27T15:07
2025-09-27T15:07
новости
украина
флорида
нью-йорк
владимир зеленский
трамп и зеленский
ростислав ищенко
украина.ру
снбо
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069276231_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d0460f9cf20f42a2939832381825d21.jpg
Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие скандалы украинское руководство попадает с завидной регулярностью. При этом киевский режим раскручивает нарративы о новой "Отечественной войне", а элита покупает предметы роскоши, как Елена Зеленская — Bugatti и ювелирные украшения. Почему эти люди позволяют себе такие выпады, если мотивации воевать у украинцев, судя по видео с ТЦК, не так уж и много? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. *В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
флорида
нью-йорк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069276231_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c377a613de25211d6b8434b2001dfa5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, флорида, нью-йорк, владимир зеленский, трамп и зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, снбо, видео, видео
Новости, Украина, Флорида, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СНБО, Видео
Центр противодействия коррупции нашёл у секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восемь элитных объектов недвижимости — во Флориде и Нью-Йорке (США). В такие скандалы украинское руководство попадает с завидной регулярностью.
При этом киевский режим раскручивает нарративы о новой "Отечественной войне", а элита покупает предметы роскоши, как Елена Зеленская — Bugatti и ювелирные украшения.
Почему эти люди позволяют себе такие выпады, если мотивации воевать у украинцев, судя по видео с ТЦК, не так уж и много?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
*В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру