"Разворот Дональда Фредовича Трампа над Атлантикой" выглядит почти по-примаковски. За последние несколько суток я услышал максимально широкий спектр комментариев о встрече Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Вашингтоне.

Украинская пресса поспешила объявить сенсацию: Трамп якобы развернулся на сто восемьдесят градусов от своих заявлений после Анкориджа, после саммита на Аляске и последующих встреч в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами. Он выдал в социальной сети выдающийся, как они пишут, пост, где заявил, что Украина дойдет до границ девяносто первого года и даже дальше. В Киеве это подано как триумф. Ну и обратная ситуация во многих российских медиа - риторика уровня: шеф, всё пропало, клиент уезжает.Но всё совсем не так. Достаточно открыть западные медиа, чтобы увидеть реальную картину. Уже через сутки после того как сошла пена пэрэмоги, хотя в украинской медиасреде она продолжает пузыриться до небес, появились критические комментарии. Особенно показательным стал заголовок в британском The Telegraph, где написали, что Трамп призывает Украину "воевать парацетамолом". Британцы высмеяли эксцентричность высказываний Трампа последних суток и пустоту обещаний. И действительно, пост Трампа не дал Зеленскому ровным счётом ничего. Впрочем и в негативном ключе ничего. Никакого нажима, никакой угрозы персональных санкций и уголовных дел. А ведь фактажа, как говорят в Одессе, хватает "за горло". Но этого не произошло. По сути Трамп показал, что умывает рук в отношении украинского кризиса.Характерна реакция других ключевых фигур команды Трампа. Глава Госдепа Рубио, встретившийся на следующий день с министром иностранных дел России Лавровым, промолчал. Лавров так же ограничился самыми общими фразами. Отдельно, еще до встречи, Рубио сделал заявление явно в миролюбивом ключе и о том, что все войны заканчиваются переговорами. Джей Ди Венс сделал заявление, где формально пригрозил России, но по факту ничего конкретного не сказал. И это ключевой момент во всех американских заявлениях по вопросу: за фасадом риторики отсутствует содержательная поддержка Украины. И слава Богу, как говорится.И, по факту, когда спадает пена, остаётся сухой остаток. Трамп не подтвердил военную помощь. Не объявил о прямых поставках оружия или материальных ценностей. Не пообещал финансов. А между тем в США завершается финансовый год, начинается новый, и в Конгрессе даже не готовятся законопроекты о финансировании Украины.Единственное, что прозвучало: Украина победит, но только вместе с Европой. США же готовы продавать оружие европейцам (формально прозвучало НАТО). Но эта программа уже и так запущена, по ней даже миллиард долларов отписан. Но важно тут понимать вот что: речь не идёт о поставках со складов. Напротив, Пентагон замораживает отгрузки. Причём речь идёт не только об Украине, но и о Восточной Европе, Прибалтике, Финляндии, Польше. Пентагон переводит поставки в режим долгосрочных производственных программ, а это очереди и годы ожидания. А это значит, что европейцы окажутся в ситуации а ля восьмидесятые-девяностые на постсоветском пространстве: с номерком на ладони в очереди и с надеждой, что удастся купить что-то для Украины, толкаясь локтями и рассказывая "вас здесь не стояло". Ритмичных поставок не будет. Будет бюрократическая очередь, которая растянется на годы. Для Киева это смертельно опасно, особенно в сфере ПВО. Кстати, где те 17 Patriot о которых как о вот-вот появляющихся на Украине Трамп говорил в июле? Ах, производственная очередь? Ну-ну.При этом Пентагон кладет на стол Трампу документ, где прибалтийские страны, эти прибалтийские Вымираты, маркируются как идеологические оппоненты России. Логика проста: надо держиться от них подальше, чтобы они не привезли новых проблем в отношениях с Москвой. И оружие туда не поставлять. Что уж тут про Украину говорить. Ну, и по факту, Пентагон не отгружает ничего. Все его договоры расписаны на годы вперёд в рамках производственных программ. И на этом всё. Массовых ритмичных поставок не будет.Итого: ни оружия, ни финансов, ни кнута, ни пряника для Зеленского и его окружения. Украина остаётся заложником криворожского "нового Черчилля", а украинцы остаются заложниками его мании величия, и продолжают сидеть взаперти в этом концлагере под названием Украина (а некоторые вполне себе интенсивно умирать как мухи на фронте). И конца края не видно власти этих упырей.Что дальше? Переговорные инициативы заморожены. Киев будет имитировать для западных медиа деятельность — объявлять контрнаступы, организовывать, увы, террористические атаки на территории России и в новых регионов. Беспилотные налёты на Донбасс и Новороссию уже наращиваются. Будут демонстрировать готовность "побеждать Россию", как бы нелепо это ни выглядело. Внутри Украины курс уже понятен. Ужесточение ответственности за незаконный выезд из страны. Ужесточение наказания за самовольные оставления части и дезертирство. Отмена льгот. Всё это превращается в систему внутренних репрессий. Уже звучат предложения закрыть недавно предоставленную возможность выезда для молодых мужчин: слишком много людей ломанулась за границу из "концлагеря".Попробуют воевать. Но реальность прорывается даже в заявлениях военных. Экс-главком Залужный открыто признал пока наличествующий стратегический и тактический тупик на фронте. Но, он же сообщил о нецелостности обороны и о том, что российские войска выработали новую тактику просачивания. И что это, наряду с нарастающим доминированием России в применении БПЛА, ведет к большим проблемам для ВСУ. Это прямая констатация кризиса. Но официальная пропаганда переворачивает все с ног на голову. И уже Зеленский грозит в интервью российскому руководству. Шизофрения в отношении к происходящему военно-политического руководства Украины очевидна. Они продолжают рассказывать о победе, но внутри, не на публику, истерят, и понемногу готовятся к выборам, и борьбе за власть после войны. Но, по факту, пока что сакраментальное британское: "давайте просто дальше воевать".О планах самого главаря украинского режима - статье Елены Мурзиной ""Эволюция Зеленского". Как из теневого оружейного барона он хочет превратиться в официального экспортера"

