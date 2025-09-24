https://ukraina.ru/20250924/evolyutsiya-zelenskogo-kak-iz-tenevogo-oruzheynogo-barona-on-khochet-prevratitsya-v-ofitsialnogo-1069112148.html

Некто Зеленский сделал не так давно интересное обращение. Оно было не таким заметным на фоне бесконечных "победных" инициатив давно нелегитимного бывшего президента Украины.

Но многих, особенно на Украине, оно просто обескуражило."Будем заниматься экспортом вооружения!" - заявил Зеленский.Страна находится в невероятных долгах, продолжаются военные действия. А Зеленский собрался торговать оружием? Как, откуда?"Это анекдот какой-то", - так оценивает перспективы украинского "экспорта оружия" Юрий Дудкин, украинский военный эксперт.Концепция "экспорта"Зеленский же подробно расписал, что некоторого оружия у Украины - излишки, и почему бы его не продать, чтобы "заткнуть дыры в бюджете".И занялся, конечно же, любимой "маниловщиной": будем, дескать, заводы военные строить и торговать.Скоро будет создана целая "концепция украинского экспорта оружия"!Её в ближайшее время "презентует офис президента Украины".А поскольку покупателей, желающих приобрести уникальную украинскую военную технику, очень много (в воображении Зеленского, конечно), их вообще пришлось выстроить в очередь."В приоритете - США"В приоритете у Зеленского - США, на втором месте - Европа, а уже только потом - остальные страны, которые тоже якобы мечтают закупить украинское оружие. 100 стран!Вот так расписал всё Зеленский в своём обращении к украинскому народу.Это, конечно, невероятный талант. Талантище! Просто невероятное, сногсшибательное умение врать в глаза.Это Хлестаков, Манилов и Шариков вместе, в одном лице, а не Зеленский.Ну, на этом-то умении он, собственно, и "победил на выборах"."Обогащаемся, сограждане!"Вспоминаются другие "проекты" Зеленского, ещё ранних лет его президентства: высадим МИЛЛИАРД деревьев на Украине, построим СТО школ за год.Нечего и говорить, что не было построено вообще ничего, ни одной школы. Деревья если и сажали, то без Зеленского, по проектам озеленения городов, и конечно, не миллиард (это вообще цифра невозможная).И вот теперь - строим заводы, продаём оружие, обогащаемся, украинцы!Уже полезли на украинский телеэкран "эксперты" (там, напомним, действует только один канал телевидения, правительственный, остальные Зеленский выключил)"Эксперты" вещают: для себя мы на Украине будем производить и продавать подешевле, а для Запада - ну минимум на десять процентов дороже.Интересно, кто же будет строить военные заводы в стране, где уже почти нет инфраструктуры. Да и из чего производить будут? И кто?Там же уже лампочки на улицах некому включать, "отмобилизовали" последнего городского электрика (реальная ситуация в городе Каневе).Кто покупатели "супероружия"?И с какой стати западные страны будут это нечто покупать у Зеленского?Как рассказывал в английской прессе бывший министр обороны Украины Резников: "Наши гениальные инженеры, в гаражах, создают супероружие".Ну кто в это всё может поверить? Даже жители Украины уже, наверное, не очень-то верят.Но всё становится на свои места, если понять настоящий смысл сказанного: речь не про экспорт, а про реэкспорт.РеэкспортЗеленский с Умеровым, а до того - с предыдущим министром обороны, Резниковым (оба "министра" не имеют никакого опыта работы ни в армии, ни хоть где-то близко от армии) успешно продавали и продают оружие.Уже давно, с 2022 года. А скорее всего, ещё раньше, ведь Украину отлично снабжали и готовили к войне страны НАТО с 2014 года как минимум.Что вполне логично, продают его ещё до того, как оно поступает на Украину. Зачем эта лишняя логистика?И часто, надо сказать, даже без участия Зеленского с Умеровым.От "министра обороны Украины" вообще требуется только одно: подпись. И еще второе: молчание. Поэтому в министрах там и ходят странные мутные личности, на которых есть тонны компромата: так надёжнее.Американцы в темеПольская журналистка Каролина Паячковская рассказывала в мае этого года про эксперимент в аэропорту Жешув. Польский Жешув стал основным хабом по снабжению Украины.Но это на самом деле - хаб по хищению западной "военной помощи" с последующей перепродажей на чёрном рынке вооружения.Каролина Паячковская сообщила, что её друзья поставили маячки на контейнеры с оружием. Все эти контейнеры "даже не доехали до Львова".Кто работает в Жешуве?"Это бывшие военные, преимущественно американцы, которые выступают посредниками между США и украинской армией", - рассказала польская журналистка.Ну то есть сами американцы и отправляли контейнеры с оружием в другие страны?Не может быть! Честнейшие, демократичнейшие "помощники Украины"?Конечно же, это правда. Было бы странно предположить, что этого "реэкспорта" нет. Учитывая те баснословные прибыли, которые на нём можно получить.Такер Карлсон: "Это факт!"В том, что Украина и её партнёры беззастенчиво воровали и воруют оружие и занимаются "управляемым экспортом", наверное, никто не сомневается.Знаменитый американский журналист Такер Карлсон говорит, что оружие с Украины всплывает у мексиканских наркокартелей:"Они продают оружие наркокартелям. Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем.""Это не мои догадки или домыслы. Это факт", - сказал Такер.Оружие всплывало много где. В Испании, в Финляндии (не зря так часто на Украину мотается президент Финляндии Стубб). В Израиле и в Палестине. И даже в Африке.Украина и озеро ЧадПрезидент Нигерии говорил об этом ещё три года назад. Когда только открылась бездонная бочка под названием "Украина", и в неё полетело всё, что можно так легко украсть на войне.Президент Мухаммад Бухари заявил, что оружие с Украины попадает в район озера Чад, им снабжаются террористические группировки."Оружие, используемое в конфликте на Украине, начинает просачиваться в регион", - заявил Бухари.Это супер выгодная схема: сначала за оружие платят налогоплательщики США и Европы, либо эти суммы ложатся кредитом на Украину, либо превращаются в "столетние договора" права собственности на её недра и земли.А потом можно продать то же самое оружие ещё раз: каким-нибудь группировкам возле озера Чад, в другие страны Африки или Азии.Двойной или тройной "навар".Но дело ещё хуже.Зеленский: "А я продам еще раз!"Что же происходит с тем оружием, которое всё-таки доходит до Украины?Вот что говорит американский писатель, актёр и подкастер Брайан Каллен:"Мы посылаем кучу вещей. Рации, оружие и боеприпасы, что угодно.Когда помощь приземляется в аэропорту, там стоят грузовики. Все они уже распределены между людьми, которые управляют районами Украины, бандитами.И угадайте, куда это идёт? На их склады.Вся помощь попадает на склады. А потом фронт получает возможность купить всё это.Угадайте, кто получает помощь первыми? Те кто докажут свою преданность Зеленскому больше, чем остальные.Знаете, кто это мне сказал? Мне сказали это ребята из ЦРУ.Там целая система. Если бы вы узнали, сколько реально доходит до передовой, вы бы расплакались.Скорее всего, это 10 процентов. Остальное лежит на складе, чтобы потом быть ПРОДАННЫМ всем остальным."Зеленский не был бы Зеленским, чтобы не перепродать поставки оружия ещё раз.Всё-таки не зря за Украиной закрепилась печальная слава "самой коррумпированной страны Европы".Современное рабство на Украине: для чего?Но коррупция, воровство, "экспорт и реэкспорт" - это не самое страшное во всём происходящем.Самое страшное - что весь этот шахер-махер криворжско-днепропетровских "экономистов" оплачивается жизнями современных украинских рабов, которых гонят на фронт "мобилизаторы".Теперь понятно, почему "прогрессивный Запад" не возмущается жуткими кадрами отлова людей на улицах городов и сёл Украины.Нет войны - нет поставок оружия. Вот и закончились такие лёгкие, падающие с неба миллиарды."Управляемый экспорт"Ну и наконец, вопрос: зачем Зеленский вообще поднял эту тему сейчас?Видимо, появились доказательства. Возможно, готовятся какие-то публикации. Да и аудит американский наверняка что-то насчитал, неприятное для компании украинских управленцев. Многое можно скрыть, но далеко не всё.Особенно интересно то, что Зеленский говорит: "теперь будет управляемый экспорт".То есть до этого был неуправляемый?Рано или поздно факты торговли оружием со стороны режима Зеленского будут опубликованы. И тогда - вот, скажет киевский торгаш оружием - вот, я же говорил, предупреждал, "управляемый экспорт".Как будто он солидный бизнесмен, управленец, а не встроенный в схемы Запада криворожский махинатор, он же теневой оружейный барон.Подробнее о о воровстве на государственному уровне - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"

