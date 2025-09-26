https://ukraina.ru/20250926/amerikanskaya-paradigma-putin-sdelal-predlozhenie-ot-kotorogo-trampu-budet-trudno-otkazatsya-1069170868.html
Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться
Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться - 26.09.2025
Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой добровольно продолжать соблюдать ограничения по вооружениям. Дональд Трамп, конечно, может ответить как угодно, но для его страны эта сделка была бы на руку
2025-09-26T04:41
2025-09-26T04:41
2025-09-26T04:41
Американская сторона до сих пор не дала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений, заложенных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на протяжении года после даты истечения его действия, т.е. после 5 февраля 2026 года.Вот какие лимиты на стратегические наступательные вооружения предусматривает документ для обеих держав:Значимость этой инициативы сложно переоценить, поскольку СНВ-3 – последнее международное соглашение о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Документ вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет, так что теперь необходимо вырабатывать новое соглашение, но из-за враждебной политики администрации 46-го президента США Джо Байдена диалог по этому вопросу был прерван, а Дональд Трамп после возвращения к власти хоть и призывал к возобновлению переговоров, но дальше слов дело не продвинулось.Продолжение соблюдения установленных ограничений необходимо для того, чтобы "не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений" и сохранить статус-кво, сложившийся благодаря СНВ-3, подчеркнул Путин, озвучивая своё предложение.Окончательное прекращение действия договора приведёт, как объясняет в колонке для издания "Коммерсантъ" бывший посол РФ в США Анатолий Антонов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах по выработке СНВ-3, к образованию вакуума в договорно-правовой области между Россией и США, исчезновению договорённостей по ограничению ядерных потенциалов двух стран, в конце концов, обострится гонка вооружений, которая, по ряду признаков, уже началась.Таким образом, соблюдение положений СНВ-3 до выработки нового соглашения отвечает национальным интересам как РФ, так и Соединённых Штатов. Россия готова продолжить придерживаться обозначенных в документе ограничений, но при условии, что американская сторона будет действовать аналогично.При этом Россия, как подчеркнул Путин, "в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер". И вот тут преимущество будет не на американской стороне, поскольку Соединённые Штаты отстают в гонке вооружений.Более того, Россия очевидно опережает США по темпам обновления ядерной триады. Этот факт даже не пытаются отрицать американские должностные лица. В январе 2024 года сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Дебра Фишер в статье для издания The Wall Street Journal написали, что ядерный арсенал США опасно устарел в то время, как РФ управляет крупнейшими в мире ядерными силами, а также может похвастаться преимуществом в тактическом ядерном оружии малой дальности, межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах.Почему так получилось, Пентагон объяснил весной 2022 года в докладе для Конгресса под названием "Ядерное оружие России: доктрина, силы и модернизация": "Соединённые Штаты отстают, потому что Россия начала развёртывать новые ракеты и подводные лодки уже в начале 2000-х годов, в то время как у США таких не будет до конца 2020-х годов. Кроме этого, Россия разрабатывает новые и более экзотические системы".Для более наглядного понимания ситуации вспомним слова заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джона Хайтена в феврале 2021 года (к моменту истечения основного срока действия СНВ-3): пока Россия завершает свою программу модернизации ядерного арсенала, Соединённые Штаты только начинают её, отмечал тогда генерал.Эта проблема США имеет куда более давние корни. После распада СССР для США исчез противник с сопоставимой ядерной мощью, соответственно, стала крепнуть убеждённость, что ядерное оружие никогда не будет применено. Как следствие начали сокращать траты на это направление: заводы по обогащению урана закрывали, производство расщепляющихся материалов и других комплектующих сворачивали. Последний ядерный боезаряд изготовлен в США в 1991 году. Следовательно, сейчас в Штатах нет серийного производства таковых – они модернизацию старых зарядов.Россия же никогда не расслаблялась и всегда сохраняла производство. Как результат, РФ на сегодняшний день обладает и серийными ядерными зарядами разных видов, и средствами доставки, а США ещё предстоит пройти этот путь.Так что, Трампу лучше всё-таки принять предложение своего российского коллеги и не допустить крах последнего бастиона глобальной архитектуры контроля над вооружениями.К кому ещё обращался президент РФ, выдвигая эту инициативу, читайте в статье Для кого было предупреждение Путина
