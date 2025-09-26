https://ukraina.ru/20250926/amerikanskaya-paradigma-putin-sdelal-predlozhenie-ot-kotorogo-trampu-budet-trudno-otkazatsya-1069170868.html

Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться

Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказаться

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой добровольно продолжать соблюдать ограничения по вооружениям. Дональд Трамп, конечно, может ответить как угодно, но для его страны эта сделка была бы на руку

Американская сторона до сих пор не дала ответа на предложение президента РФ Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений, заложенных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), на протяжении года после даты истечения его действия, т.е. после 5 февраля 2026 года.Вот какие лимиты на стратегические наступательные вооружения предусматривает документ для обеих держав:Значимость этой инициативы сложно переоценить, поскольку СНВ-3 – последнее международное соглашение о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Документ вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет с возможностью продления ещё на 5 лет, так что теперь необходимо вырабатывать новое соглашение, но из-за враждебной политики администрации 46-го президента США Джо Байдена диалог по этому вопросу был прерван, а Дональд Трамп после возвращения к власти хоть и призывал к возобновлению переговоров, но дальше слов дело не продвинулось.Продолжение соблюдения установленных ограничений необходимо для того, чтобы "не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений" и сохранить статус-кво, сложившийся благодаря СНВ-3, подчеркнул Путин, озвучивая своё предложение.Окончательное прекращение действия договора приведёт, как объясняет в колонке для издания "Коммерсантъ" бывший посол РФ в США Анатолий Антонов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах по выработке СНВ-3, к образованию вакуума в договорно-правовой области между Россией и США, исчезновению договорённостей по ограничению ядерных потенциалов двух стран, в конце концов, обострится гонка вооружений, которая, по ряду признаков, уже началась.Таким образом, соблюдение положений СНВ-3 до выработки нового соглашения отвечает национальным интересам как РФ, так и Соединённых Штатов. Россия готова продолжить придерживаться обозначенных в документе ограничений, но при условии, что американская сторона будет действовать аналогично.При этом Россия, как подчеркнул Путин, "в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер". И вот тут преимущество будет не на американской стороне, поскольку Соединённые Штаты отстают в гонке вооружений.Более того, Россия очевидно опережает США по темпам обновления ядерной триады. Этот факт даже не пытаются отрицать американские должностные лица. В январе 2024 года сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Дебра Фишер в статье для издания The Wall Street Journal написали, что ядерный арсенал США опасно устарел в то время, как РФ управляет крупнейшими в мире ядерными силами, а также может похвастаться преимуществом в тактическом ядерном оружии малой дальности, межконтинентальных ядерных торпедах и крылатых ракетах.Почему так получилось, Пентагон объяснил весной 2022 года в докладе для Конгресса под названием "Ядерное оружие России: доктрина, силы и модернизация": "Соединённые Штаты отстают, потому что Россия начала развёртывать новые ракеты и подводные лодки уже в начале 2000-х годов, в то время как у США таких не будет до конца 2020-х годов. Кроме этого, Россия разрабатывает новые и более экзотические системы".Для более наглядного понимания ситуации вспомним слова заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джона Хайтена в феврале 2021 года (к моменту истечения основного срока действия СНВ-3): пока Россия завершает свою программу модернизации ядерного арсенала, Соединённые Штаты только начинают её, отмечал тогда генерал.Эта проблема США имеет куда более давние корни. После распада СССР для США исчез противник с сопоставимой ядерной мощью, соответственно, стала крепнуть убеждённость, что ядерное оружие никогда не будет применено. Как следствие начали сокращать траты на это направление: заводы по обогащению урана закрывали, производство расщепляющихся материалов и других комплектующих сворачивали. Последний ядерный боезаряд изготовлен в США в 1991 году. Следовательно, сейчас в Штатах нет серийного производства таковых – они модернизацию старых зарядов.Россия же никогда не расслаблялась и всегда сохраняла производство. Как результат, РФ на сегодняшний день обладает и серийными ядерными зарядами разных видов, и средствами доставки, а США ещё предстоит пройти этот путь.Так что, Трампу лучше всё-таки принять предложение своего российского коллеги и не допустить крах последнего бастиона глобальной архитектуры контроля над вооружениями.К кому ещё обращался президент РФ, выдвигая эту инициативу, читайте в статье Для кого было предупреждение Путина

