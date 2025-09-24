Для кого было предупреждение Путина - 24.09.2025 Украина.ру
Для кого было предупреждение Путина
Для кого было предупреждение Путина
Состоялось интереснейшее заседание Совбеза Российской Федерации. Доподлинно мы знаем только то, что попало в открытые источники — и это заявление Владимира Путина.
2025-09-24T15:02
2025-09-24T15:02
Скажем так, по моему мнению, более чем симптоматичное и более чем важное. Потому что хоть речь там и шла о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, о глобальной стабильности, которая, по заявлению российского президента, деградировала и продолжает деградировать, и упоминались в целом только Соединённые Штаты Америки, но, как мне кажется, ключевыми адресатами были всё-таки не США и не столько США, будет так правильнее сказать.Возможно, они и были прямым адресатом — по части коллективной ответственности за глобальную безопасность. Это такой проброс в двадцать первый год, в те самые переговоры Путина и Байдена, которые не завершились успешным соглашением или какими-то договорённостями. Но опосредованно, конечно же, сигнал ключевой был направлен совершенно другим персонажам, а конкретно европейским глобалистам. Фактически речь шла даже не столько о деградации глобальной стабильности и не о продлении действия договора СНВ, сколько о том, что Россия готова дать адекватный ответ на любые угрозы в военно-техническом смысле. Очень интересное заявление и очень симптоматичное, повторюсь. И важно, что оно прозвучало именно сейчас. Более того — заявление, сделанное публично.Почему? Понятное дело, что происходит сейчас много событий, связанных в том числе с переговорным треком, вроде бы уже практически почившим, как говорится, в бозе. По крайней мере, как сказал Песков, находящимся "на паузе". Но, как мне кажется, ключевая причина — события, произошедшие за последние недели вокруг вопросов безопасности Восточной Европы. Это более чем несимметричный ответ на учение "Запад-2025" в Белоруссии в рамках Союзного государства, с участием небольшого индийского контингента.На это Польша переместила почти сорокатысячную группировку к белорусской границе. Потом начались события: закрытие неба, малопонятный — или наоборот слишком легко объяснимый — инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Польша принялась их залихватски, но малоэффективно сбивать, что лишний раз продемонстрировало: Россия и Украина ушли на десять лет вперёд по части беспилотных войн. НАТО в целом к такой войне не готово.Дальше события развивались: перекрытие границы Польшей даже после завершения учений "Запад-2025", перекрытие границ прибалтами — литовцами и латышами. Инцидент с тремя российскими истребителями, которые якобы зашли в эстонское воздушное пространство. Не берусь интерпретировать — нет полноты информации, заходили ли они туда, а, если заходили, то насколько и как долго, и насколько это важно.Последним аккордом истерии (якобы) для меня стало внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта о возможности перемещения и нахождения контингентов ВСУ за границей. В частности, речь шла о подразделениях украинских ВМС. В марте Зеленский уже подписывал документ, позволяющий ВСУ размещать ограниченные контингенты за границей. И всё это, на мой взгляд, звенья одной цепи. Вишенкой на торте стали заявления польских официальных лиц о готовности разместить французские ядерные силы на своей территории.А это, если не casus belli, то почти casus belli для России. Рекомендую вспомнить: причиной начала широкомасштабных военных действий после неудачи переговоров 2021 года и невыполнения Украиной договорённостей в рамках нормандского формата в Париже стала именно проблема расширения НАТО на восток, приближение натовских наступательных комплексов к границе России, сокращения подлётного времени, создания экзистенциальной угрозы безопасности РФ. И вот теперь Польша заявляет о готовности разместить французское ядерное оружие...При этом происходит целый ряд "инцидентов": Украина заявляет о планах перемещения своих частей за границу, фиксируются странные налёты дронов на Копенгаген и Норвегию — были ли они вообще, непонятно, фото- и видеоподтверждений я не видел, но шума было много. Всё это звенья одной цепи событий, на которые Путин отвечает предупреждением: Россия ответит гарантированно в военно-техническом смысле на все угрозы.Почему эти, казалось бы, склоки или инциденты выглядят тревожными сигналами? Помимо вопроса размещения французского ядерного оружия в Польше, совершенно точно можно сказать: мы наблюдаем "бета-тест". Тестирование границ возможного. Тестирование реакции России на недружественные шаги европейских государств.Тестируются сценарии, когда неочевидные поводы становятся причиной, если не прямого военного столкновения, то как минимум эскалации. В прямое столкновение с Россией европейцы, на мой взгляд, не пойдут — без американского ядерного зонтика, они ведь не самоубийцы. Но военные доктрины Запада меняются. Аналитические центры изучают опыт противостояния России и Украины, и меняется представление о финальной "невыживаемости" после ядерного конфликта. Теперь считается, что при определённых обстоятельствах инициатор ядерного конфликта может его пережить, и почти наверняка переживёт. Это становится доминирующей точкой зрения среди западных военных экспертов и политиков. Это прямо скажем, расхолаживает натовских стратегов. Но, несмотря на это, повторюсь, я не верю в прямое столкновение Европы с Россией. Они побоятся. Но они будут создавать очаги напряжённости и нестабильности, которые, по их мнению, позволят, если не усилить санкционное давление (усиливать уже особо некуда), то хотя бы создать проблемы для российского экспорта, прежде всего углеводородного. Втягивание России в такие конфликты, как они считают, создаст нагрузку на ее экономику, демографию, социально-экономическую сферу, вынудит уделять больше ресурсов ВПК, а не развитию логистики, железнодорожных маршрутов, контейнерных перевозок, трубопроводов, портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.В их представлении это даже не просто сдерживание, а конфликты, которые должны надломить внутреннюю стабильность в России и создать предпосылки для сценария воссоздания "компрадорской" России, находящейся под управлением Запада, в первую очередь Лондона, Берлина и Парижа. В лучшем для них варианте — декомпозиция и распад России с последующими "выгодными" двусторонними отношениями с её обломками, также компрадорскими.Вот почему это тестирование — прощупывание границ этих сценариев. Где Россия ответит, как ответит, что будет заявлять. Россия действует очевидным образом: совещание Совбеза и публичное выступление Путина. Американцам сигнал: давайте продлевать договор и серьёзно заниматься глобальной безопасностью. Европейским милитаристам и реваншистам — предупреждение: не пытайтесь прощупывать. Вы будете думать, что проверяете, а Россия уже начнёт отвечать. И ответ будет вполне конкретным — военно-техническим.Это ещё не аналог заявления ТАСС 1941 года, но уже очень серьёзно. Недооценивать нельзя. Всё это взаимосвязано: разговоры о французском ядерном присутствии в Восточной Европе, о сохранении украинских вооружённых контингентов как резерва будущих конфликтов даже в случае мирных соглашений о демилитаризации Украины. Формально, за счёт вывода контингентов за границу, создаётся резерв. Потом их можно интернировать и переподчинить — как частные военные компании (законодательство уже создано), как "особые контингенты" Бундесвера, британских ВМС или французского Иностранного легиона. Юридические формы будут найдены, предпосылки создаются сейчас.А вообще, всё это — истерия вокруг беспилотников в Польше, трёх истребителей в Эстонии, закрытия границ и неба в Польше и Прибалтике. Даже разговоры о возобновлении торфодобычи и заболачивании в регионе выглядят комично, но призваны сформировать у восточноевропейского обывателя состояние "необратимой войны", загодя подавить пацифистские настроения и подготовить к милитаризации.Я говорил и повторю: кризис с Россией готовится ими на конец десятилетия. Осталось не так много лет — два, три, максимум четыре года. Вряд ли пять: они не будут ждать запуска "Силы Сибири-2". Дать России быстро закончить конфликт на Украине, за пять лет построить новые экспортные маршруты на Севморпути и Дальнем Востоке — в их планах этого нет. Они хотят ударить в самый сложный момент, до завершения этих проектов, чтобы резко сократить доходы российского бюджета.Именно поэтому уже сейчас следует воспринимать заявление Путина как очень грозное предупреждение, потому что военно-политическое руководство России явно осознает риски и готово действовать.О ситуации в Европе - в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны"
Состоялось интереснейшее заседание Совбеза Российской Федерации. Доподлинно мы знаем только то, что попало в открытые источники — и это заявление Владимира Путина.
Скажем так, по моему мнению, более чем симптоматичное и более чем важное. Потому что хоть речь там и шла о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях, о глобальной стабильности, которая, по заявлению российского президента, деградировала и продолжает деградировать, и упоминались в целом только Соединённые Штаты Америки, но, как мне кажется, ключевыми адресатами были всё-таки не США и не столько США, будет так правильнее сказать.
Возможно, они и были прямым адресатом — по части коллективной ответственности за глобальную безопасность. Это такой проброс в двадцать первый год, в те самые переговоры Путина и Байдена, которые не завершились успешным соглашением или какими-то договорённостями. Но опосредованно, конечно же, сигнал ключевой был направлен совершенно другим персонажам, а конкретно европейским глобалистам.
Фактически речь шла даже не столько о деградации глобальной стабильности и не о продлении действия договора СНВ, сколько о том, что Россия готова дать адекватный ответ на любые угрозы в военно-техническом смысле.
Очень интересное заявление и очень симптоматичное, повторюсь. И важно, что оно прозвучало именно сейчас. Более того — заявление, сделанное публично.
Почему? Понятное дело, что происходит сейчас много событий, связанных в том числе с переговорным треком, вроде бы уже практически почившим, как говорится, в бозе. По крайней мере, как сказал Песков, находящимся "на паузе". Но, как мне кажется, ключевая причина — события, произошедшие за последние недели вокруг вопросов безопасности Восточной Европы. Это более чем несимметричный ответ на учение "Запад-2025" в Белоруссии в рамках Союзного государства, с участием небольшого индийского контингента.
На это Польша переместила почти сорокатысячную группировку к белорусской границе. Потом начались события: закрытие неба, малопонятный — или наоборот слишком легко объяснимый — инцидент с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши. Польша принялась их залихватски, но малоэффективно сбивать, что лишний раз продемонстрировало: Россия и Украина ушли на десять лет вперёд по части беспилотных войн. НАТО в целом к такой войне не готово.
Дальше события развивались: перекрытие границы Польшей даже после завершения учений "Запад-2025", перекрытие границ прибалтами — литовцами и латышами. Инцидент с тремя российскими истребителями, которые якобы зашли в эстонское воздушное пространство. Не берусь интерпретировать — нет полноты информации, заходили ли они туда, а, если заходили, то насколько и как долго, и насколько это важно.
Последним аккордом истерии (якобы) для меня стало внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта о возможности перемещения и нахождения контингентов ВСУ за границей. В частности, речь шла о подразделениях украинских ВМС. В марте Зеленский уже подписывал документ, позволяющий ВСУ размещать ограниченные контингенты за границей. И всё это, на мой взгляд, звенья одной цепи. Вишенкой на торте стали заявления польских официальных лиц о готовности разместить французские ядерные силы на своей территории.
А это, если не casus belli, то почти casus belli для России. Рекомендую вспомнить: причиной начала широкомасштабных военных действий после неудачи переговоров 2021 года и невыполнения Украиной договорённостей в рамках нормандского формата в Париже стала именно проблема расширения НАТО на восток, приближение натовских наступательных комплексов к границе России, сокращения подлётного времени, создания экзистенциальной угрозы безопасности РФ. И вот теперь Польша заявляет о готовности разместить французское ядерное оружие...
При этом происходит целый ряд "инцидентов": Украина заявляет о планах перемещения своих частей за границу, фиксируются странные налёты дронов на Копенгаген и Норвегию — были ли они вообще, непонятно, фото- и видеоподтверждений я не видел, но шума было много. Всё это звенья одной цепи событий, на которые Путин отвечает предупреждением: Россия ответит гарантированно в военно-техническом смысле на все угрозы.
Почему эти, казалось бы, склоки или инциденты выглядят тревожными сигналами? Помимо вопроса размещения французского ядерного оружия в Польше, совершенно точно можно сказать: мы наблюдаем "бета-тест". Тестирование границ возможного. Тестирование реакции России на недружественные шаги европейских государств.
Тестируются сценарии, когда неочевидные поводы становятся причиной, если не прямого военного столкновения, то как минимум эскалации. В прямое столкновение с Россией европейцы, на мой взгляд, не пойдут — без американского ядерного зонтика, они ведь не самоубийцы. Но военные доктрины Запада меняются. Аналитические центры изучают опыт противостояния России и Украины, и меняется представление о финальной "невыживаемости" после ядерного конфликта. Теперь считается, что при определённых обстоятельствах инициатор ядерного конфликта может его пережить, и почти наверняка переживёт. Это становится доминирующей точкой зрения среди западных военных экспертов и политиков. Это прямо скажем, расхолаживает натовских стратегов.
Но, несмотря на это, повторюсь, я не верю в прямое столкновение Европы с Россией. Они побоятся. Но они будут создавать очаги напряжённости и нестабильности, которые, по их мнению, позволят, если не усилить санкционное давление (усиливать уже особо некуда), то хотя бы создать проблемы для российского экспорта, прежде всего углеводородного. Втягивание России в такие конфликты, как они считают, создаст нагрузку на ее экономику, демографию, социально-экономическую сферу, вынудит уделять больше ресурсов ВПК, а не развитию логистики, железнодорожных маршрутов, контейнерных перевозок, трубопроводов, портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.
В их представлении это даже не просто сдерживание, а конфликты, которые должны надломить внутреннюю стабильность в России и создать предпосылки для сценария воссоздания "компрадорской" России, находящейся под управлением Запада, в первую очередь Лондона, Берлина и Парижа. В лучшем для них варианте — декомпозиция и распад России с последующими "выгодными" двусторонними отношениями с её обломками, также компрадорскими.
Вот почему это тестирование — прощупывание границ этих сценариев. Где Россия ответит, как ответит, что будет заявлять. Россия действует очевидным образом: совещание Совбеза и публичное выступление Путина. Американцам сигнал: давайте продлевать договор и серьёзно заниматься глобальной безопасностью. Европейским милитаристам и реваншистам — предупреждение: не пытайтесь прощупывать. Вы будете думать, что проверяете, а Россия уже начнёт отвечать. И ответ будет вполне конкретным — военно-техническим.
Это ещё не аналог заявления ТАСС 1941 года, но уже очень серьёзно. Недооценивать нельзя. Всё это взаимосвязано: разговоры о французском ядерном присутствии в Восточной Европе, о сохранении украинских вооружённых контингентов как резерва будущих конфликтов даже в случае мирных соглашений о демилитаризации Украины. Формально, за счёт вывода контингентов за границу, создаётся резерв. Потом их можно интернировать и переподчинить — как частные военные компании (законодательство уже создано), как "особые контингенты" Бундесвера, британских ВМС или французского Иностранного легиона. Юридические формы будут найдены, предпосылки создаются сейчас.
А вообще, всё это — истерия вокруг беспилотников в Польше, трёх истребителей в Эстонии, закрытия границ и неба в Польше и Прибалтике. Даже разговоры о возобновлении торфодобычи и заболачивании в регионе выглядят комично, но призваны сформировать у восточноевропейского обывателя состояние "необратимой войны", загодя подавить пацифистские настроения и подготовить к милитаризации.
Я говорил и повторю: кризис с Россией готовится ими на конец десятилетия. Осталось не так много лет — два, три, максимум четыре года. Вряд ли пять: они не будут ждать запуска "Силы Сибири-2". Дать России быстро закончить конфликт на Украине, за пять лет построить новые экспортные маршруты на Севморпути и Дальнем Востоке — в их планах этого нет. Они хотят ударить в самый сложный момент, до завершения этих проектов, чтобы резко сократить доходы российского бюджета.
Именно поэтому уже сейчас следует воспринимать заявление Путина как очень грозное предупреждение, потому что военно-политическое руководство России явно осознает риски и готово действовать.
О ситуации в Европе - в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны"
