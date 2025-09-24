Провал ВСУ под Курском, Россия нашла путь из тупика. Залужный идет в наступление - 24.09.2025 Украина.ру
Провал ВСУ под Курском, Россия нашла путь из тупика. Залужный идет в наступление
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил тряхнуть стариной и опубликовал 24 сентября статью за своим авторством, посвященную настоящему и будущему военного противостояния с Россией
2025-09-24T15:55
2025-09-24T15:55
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067666962_0:0:1256:708_1920x0_80_0_0_f941a95b3e192f9176a26863a9abb50e.jpg
Залужный не виноватОгромный материал под скучным и неудобоваримым заголовком "Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления в лишении России возможности навязывать свои условия через войну" был опубликован на сайте украинского издания "Зеркало недели".Если коротко, то в этой статье Залужный рассуждает о характере современной войны, о том, как она зашла в позиционный тупик и как из этого тупика выходить.Рассуждения бывшего главкома украинской армии наверняка будут изучать и комментировать военные эксперты и специалисты, мы же сделаем акцент на политической подоплеке его статьи, а также тех сигналах, которые можно в ней разглядеть.Первое. Залужный снова выставляет себя непризнанным гением войны, который не только вел и в конечным итоге привел бы Украину к победе, но и на пальцах объяснял западным военспецам как нужно жить и воевать, однако услышан не был.Бывший командующий ВСУ рассказал, как побывал на выставке вооружений DSEI-2025 в Лондоне, созерцание которой породило у него убеждение в собственной правоте несколько лет назад."Моя статья в известном британском издании как раз в ноябре 2023 года должна была подтолкнуть наших партнеров к переосмыслению современных форм боевых действий и перестройки собственных доктрин. По моему глубокому убеждению, нам нужно было время для перехвата именно технологической инициативы, чего при отсутствии современных технологий самостоятельно сделать было невозможно. Поэтому и разработанная нами стратегия стратегической обороны на 2024 год также нуждалась в их поддержке. Все же сложилось по-другому. Однако, знакомясь с экспозицией выставки, я понял, что в чем-то был прав", - пишет Залужный.Далее он подводит к мысли, что провал украинского "контрнаступа" два года назад вовсе не его вина. Виноваты, по его версии, "объективные и субъективные причины", которые не позволили сконцентрировать в достаточном количестве силы и средства наступательных группировок.Среди них: рассредоточение наступательной группировки по другим направлениям, создание "сухопутных компонентов для ведения боевых действий из других министерств и ведомств и, как следствие, их неполной, мягко говоря, готовностью к ведению именно современных боевых действий", а также "непонимание некоторыми командирами важности замены боеспособных подразделений и подготовки их к наступательным действиям".Досталось от Залужного и западным союзникам Киева."Недостаточный, а иногда и отсутствующий минимальный уровень вооружения созданных воинских частей, полностью зависевший от видения и возможностей наших партнеров", - перечислил он среди причин провала контрнаступления.Таким образом, я не я и хата не моя, транслирует Залужный. Напротив, еще загодя он будто бы предвидел такой вариант развития событий, но к его пророческому голосу никто так и не прислушался.Единственный выход для Украины по версии ЗалужногоВторой момент, который обращает на себя внимание – это плохо завуалированная критика т.н. Курской операции ВСУ, которую планировали и претворяли в жизнь уже тогда, когда Залужный постигал азы дипломатии в британской столице."Конечно, такие действия, если они оправданы, прежде всего, человеческими потерями, с ограниченными целями, можно произвести. Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне", - прокомментировал он вторжение ВСУ в Курскую область.Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами совершили тактическое продвижение — также без оперативного успеха, продолжил Залужный.Тут с экс-главкомом трудно не согласится. По информации Минобороны РФ, потери ВСУ в Курской области составили более 76,5 тыс. человек и более 7 тыс. единиц техники, однако власти Украины продолжают делать хорошую мину при плохой игре и утверждают, что операция прошла успешно и имела смысл.Данная тема на Украине практически табуирована и преподносится исключительно в официозном ключе, поэтому слова Залужного, не просто отставного генерала, а действующего посла страны в Британии, выглядят симптоматично.Таким образом, своей статьей в "Зеркале недели" Залужный не только обеляет себя и дистанцируется от последних неудач, но и наносит ощутимый укол Владимиру Зеленскому, который является главным апологетом вторжения в Курскую область.Пока это еще рано расценивать как полноценное объявление войны главе режима со стороны Залужного, скорее это можно сравнить с разведкой боем с целью дальнейшего разворачивания критики в адрес властей, ведь именно Залужного уже давно называют потенциальным следующим президентом Украины.Интересно еще и то, какой прогноз дает экс-главком на будущее конфликта."Следовательно, суммируя события, разворачивающиеся только на поле боя, можно констатировать, что позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России", - пишет он.Отсюда и третий посыл статьи Залужного: он не только ни в чем не виноват, в отличие от политического руководства страны, но и готов примерить на себя роль пророка и спасителя нации."Следовательно, единственный выход сегодня состоит в скорейшем изобретении средств или систем, которые повысят выживание личного состава. Все это, конечно, напрямую связано с вопросами мобилизации и подготовки. Это непростая задача, поскольку требует не только разработки и масштабирования необходимых технологических решений, но и фундаментального пересмотра форм и способов применения и, как следствие, структуры Вооруженных сил в части, касающейся противодроновой обороны", - утверждает автор статьи.Далее он пускается в пространные рассуждения о том, что единственный путь для победы Украины – это перехват и сохранение технологической инициативы.Залужный прямо не говорит, но это подразумевается, что именно он знает, как нужно действовать, что именно он носитель того самого секрета, который позволит Киеву одержать верх.Любопытно, что прямо под статьей Залужного на сайте "Зеркала недели" размещен опрос на тему того, от кого или чего в наибольшей степени зависит быстрое внедрение инноваций в украинской армии. Самый популярный ответ у читателей – от верных государственных решений и финансирования.Дальнейшее спрогнозировать не трудно – если таких решений от нынешних государственных управленцев нет, то их надо менять. На кого? Да вот хотя бы на того же Залужного, который все уже в своих статьях дотошно расписал и вообще все давно предвидел.Стоящие за спиной бывшего главкома кураторы дают понять, что их кандидат по-прежнему в игре, а подобные статьи за его авторством должны закрепить его образ как потенциального президента войны, который умеет и знает, как побеждать.О том, как на Западе раскручивают Залужного как будущего президента Украины - в материале издания Украина.ру Залужный выбрался из лондонского схрона! Это к выборам.
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный решил тряхнуть стариной и опубликовал 24 сентября статью за своим авторством, посвященную настоящему и будущему военного противостояния с Россией
Залужный не виноват
Огромный материал под скучным и неудобоваримым заголовком "Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления в лишении России возможности навязывать свои условия через войну" был опубликован на сайте украинского издания "Зеркало недели".
Если коротко, то в этой статье Залужный рассуждает о характере современной войны, о том, как она зашла в позиционный тупик и как из этого тупика выходить.
Рассуждения бывшего главкома украинской армии наверняка будут изучать и комментировать военные эксперты и специалисты, мы же сделаем акцент на политической подоплеке его статьи, а также тех сигналах, которые можно в ней разглядеть.
Первое. Залужный снова выставляет себя непризнанным гением войны, который не только вел и в конечным итоге привел бы Украину к победе, но и на пальцах объяснял западным военспецам как нужно жить и воевать, однако услышан не был.
Бывший командующий ВСУ рассказал, как побывал на выставке вооружений DSEI-2025 в Лондоне, созерцание которой породило у него убеждение в собственной правоте несколько лет назад.
"Моя статья в известном британском издании как раз в ноябре 2023 года должна была подтолкнуть наших партнеров к переосмыслению современных форм боевых действий и перестройки собственных доктрин. По моему глубокому убеждению, нам нужно было время для перехвата именно технологической инициативы, чего при отсутствии современных технологий самостоятельно сделать было невозможно. Поэтому и разработанная нами стратегия стратегической обороны на 2024 год также нуждалась в их поддержке. Все же сложилось по-другому. Однако, знакомясь с экспозицией выставки, я понял, что в чем-то был прав", - пишет Залужный.
Далее он подводит к мысли, что провал украинского "контрнаступа" два года назад вовсе не его вина. Виноваты, по его версии, "объективные и субъективные причины", которые не позволили сконцентрировать в достаточном количестве силы и средства наступательных группировок.
Среди них: рассредоточение наступательной группировки по другим направлениям, создание "сухопутных компонентов для ведения боевых действий из других министерств и ведомств и, как следствие, их неполной, мягко говоря, готовностью к ведению именно современных боевых действий", а также "непонимание некоторыми командирами важности замены боеспособных подразделений и подготовки их к наступательным действиям".
Досталось от Залужного и западным союзникам Киева.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2025
13:59
Геополитический хозрасчет Трампа и Зеленский без гарантий. США толкают Украину в войну на евроденьгиНаблюдение за перипетиями на полях Генассамблеи ООН в ее кулуарах оставляет прежде всего чувство неловкости – необходимо комментировать не так действия, как слова человека, обсуждать которого должны либо криминалисты, либо психиатры с обширной практикой работы в дурдоме.
"Недостаточный, а иногда и отсутствующий минимальный уровень вооружения созданных воинских частей, полностью зависевший от видения и возможностей наших партнеров", - перечислил он среди причин провала контрнаступления.
Таким образом, я не я и хата не моя, транслирует Залужный. Напротив, еще загодя он будто бы предвидел такой вариант развития событий, но к его пророческому голосу никто так и не прислушался.
Единственный выход для Украины по версии Залужного
Второй момент, который обращает на себя внимание – это плохо завуалированная критика т.н. Курской операции ВСУ, которую планировали и претворяли в жизнь уже тогда, когда Залужный постигал азы дипломатии в британской столице.
"Конечно, такие действия, если они оправданы, прежде всего, человеческими потерями, с ограниченными целями, можно произвести. Однако практика показала, что изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне", - прокомментировал он вторжение ВСУ в Курскую область.
Оборонявшиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами совершили тактическое продвижение — также без оперативного успеха, продолжил Залужный.
"Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высока", - констатировал Залужный.
Тут с экс-главкомом трудно не согласится. По информации Минобороны РФ, потери ВСУ в Курской области составили более 76,5 тыс. человек и более 7 тыс. единиц техники, однако власти Украины продолжают делать хорошую мину при плохой игре и утверждают, что операция прошла успешно и имела смысл.
Данная тема на Украине практически табуирована и преподносится исключительно в официозном ключе, поэтому слова Залужного, не просто отставного генерала, а действующего посла страны в Британии, выглядят симптоматично.
Таким образом, своей статьей в "Зеркале недели" Залужный не только обеляет себя и дистанцируется от последних неудач, но и наносит ощутимый укол Владимиру Зеленскому, который является главным апологетом вторжения в Курскую область.
Пока это еще рано расценивать как полноценное объявление войны главе режима со стороны Залужного, скорее это можно сравнить с разведкой боем с целью дальнейшего разворачивания критики в адрес властей, ведь именно Залужного уже давно называют потенциальным следующим президентом Украины.
Интересно еще и то, какой прогноз дает экс-главком на будущее конфликта.
"Следовательно, суммируя события, разворачивающиеся только на поле боя, можно констатировать, что позиционный тупик действительно есть, он имеет характерные признаки, однако наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него именно со стороны России", - пишет он.
Отсюда и третий посыл статьи Залужного: он не только ни в чем не виноват, в отличие от политического руководства страны, но и готов примерить на себя роль пророка и спасителя нации.
© APВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP
Валерий Залужный
"Следовательно, единственный выход сегодня состоит в скорейшем изобретении средств или систем, которые повысят выживание личного состава. Все это, конечно, напрямую связано с вопросами мобилизации и подготовки. Это непростая задача, поскольку требует не только разработки и масштабирования необходимых технологических решений, но и фундаментального пересмотра форм и способов применения и, как следствие, структуры Вооруженных сил в части, касающейся противодроновой обороны", - утверждает автор статьи.
Далее он пускается в пространные рассуждения о том, что единственный путь для победы Украины – это перехват и сохранение технологической инициативы.
Залужный прямо не говорит, но это подразумевается, что именно он знает, как нужно действовать, что именно он носитель того самого секрета, который позволит Киеву одержать верх.
Любопытно, что прямо под статьей Залужного на сайте "Зеркала недели" размещен опрос на тему того, от кого или чего в наибольшей степени зависит быстрое внедрение инноваций в украинской армии. Самый популярный ответ у читателей – от верных государственных решений и финансирования.
Дальнейшее спрогнозировать не трудно – если таких решений от нынешних государственных управленцев нет, то их надо менять. На кого? Да вот хотя бы на того же Залужного, который все уже в своих статьях дотошно расписал и вообще все давно предвидел.
Стоящие за спиной бывшего главкома кураторы дают понять, что их кандидат по-прежнему в игре, а подобные статьи за его авторством должны закрепить его образ как потенциального президента войны, который умеет и знает, как побеждать.
О том, как на Западе раскручивают Залужного как будущего президента Украины - в материале издания Украина.ру Залужный выбрался из лондонского схрона! Это к выборам.
