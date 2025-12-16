Остановим StopFake - остановим неонацизм - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/ostanovim-stopfake---ostanovim-neonatsizm-1073185942.html
Остановим StopFake - остановим неонацизм
Остановим StopFake - остановим неонацизм - 16.12.2025 Украина.ру
Остановим StopFake - остановим неонацизм
Украинский пропагандистский ресурс StopFake уже давно не впечатляет. Работа "разоблачителей" ведется скорее по инерции, без прежнего огонька и задора. Тем не менее эта контора достойна того, чтобы в очередной раз напомнить о ее корнях и истинных задачах
2025-12-16T14:59
2025-12-16T14:59
эксклюзив
украина
россия
сша
супрун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/83/1018408357_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_a9154aaaf2aa910d4358ba2808672669.jpg
Фактчекинг головного мозгаКак следует из названия, StopFake призван поставить непроходимый шлагбаум на пути фейков, дезинформации, манипуляции и прочее и прочее. Естественно, результат выходит исключительно противоположный.Вместо борьбы за правду "фактчекеры" из StopFake стали оплотом цензуры и избирательной свободы слова, где кошмарится все, что не нравится нынешнему украинскому государству и что хоть как-то можно скрыть за завесой откровенной лжи.Возможности этого ресурса оказались не бесконечны. Никакой демагогией не прикрыть, например, многочисленные видео мобилизации на Украине с похищением и избиением людей. Никакой "российской пропагандой" не объяснишь громкие коррупционные скандалы среди верхушки киевского режима, хотя такие чудовищные по своей нелепице попытки и были."Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Она — логичный отголосок прошлого, когда Украина была в сфере влияния [России]", - заявил недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.StopFake действует в примерно такой же парадигме, переворачивая все с ног на голову и выдавая белое за черное.От ворот поворотЛюбой такой постмайданный украинский проект исторически требует две вещи – деньги и слащавую легенду о высших смыслах, под которую эти деньги можно получить.Со вторым все понятно - информирование об "опасности пропаганды и распространения ложной информации в СМИ", внедрение "высоких стандартов журналистского образования в Украине", повышение "уровня медиаграмотности".Что касается финансирования, то средства собираются с миру по нитке. Известно, что в разное время StopFake кормился за счет британского посольства, американского Национального фонда за демократию и прочих грантораздающих структур.Сегодня эта организация явно не в приоритете у своих покровителей. Судя по сайту этой структуры, деятельность StopFake заметно сузилась – "аналитики" стало явно меньше, практически сошли на нет всевозможные форумы, посиделки и прочие тренинги.Заметную долю ресурсов StopFake последние пять лет поглощала работа созданной при соцсети Марка Цукерберга платформы, которая отвечает за поиск фейков в украинском сегменте этой площадки. В разных странах на себя взяли эту функцию "независимые сторонние организации по проверке фактов, прошедшие сертификацию независимой Международной сети по проверке фактов или Европейской сети по проверке фактов".Соответствующий договор был подписан еще в 2020 году, после чего соцсеть Цукерберга превратилась практически в выжженное поле для любой альтернативной точки зрения на украинские дела.В начале этого года держащий нос по ветру Цукерберг вдруг "прозрел" и солидаризировался с новым президентом США Дональдом Трампом касательно взглядов на цензуру в интернете. Владелец соцсети вонзил "стопфейковцам" нож в спину и отменил эту систему.Таким образом StopFake пополнил копилку реликтовых осколков бесноватой американской внешней политики времен господства Демпартии, которые ныне при Трампе оказались в положении бедных родственников и живут остатками былой роскоши.Неонацистская подоплека "Стопфейка"В контексте ресурса StopFake интересны также его первые лица, а точнее руководитель англоязычного подразделения этой организации Марко Супрун. В апреле этого года его имя снова промелькнуло в СМИ – канадско-украинский деятель был задержан полицией в Вашингтоне за нападение на журналиста.Дело было так. В столице США проходило мероприятие под названием "Разрыв в России и западная политика", организованное местным неоконсервативным аналитическим центром. В нем участвовал Супрун.К нему обратился журналист издания The Grayzone Мосс Робинсон, Супруну не понравился вопрос, он стал толкать репортера, наносить ему удары и душить. После этого его задержала полиция и обвинила в нанесении легких телесных повреждений.Кто следит за украинской политикой должен помнить жену Марко Супруна – печально известную и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.Эта парочка украинского происхождения всю жизнь прожила в США и Канаде, однако после начала Евромайдана отправилась на историческую родину поучаствовать в событиях и наставить протестующих на путь истинный.Получилось неплохо – тогдашний президент Петр Порошенко* выдал им украинское гражданство и пристроил Ульяну Супрун в правительство. За свои "оптимизаторские" реформы в народе эта дама получила прозвище Доктор Смерть, в 2019 году она подала в отставку и отправилась назад в Соединенные Штаты.Супруны, что он, что она, известны как ярые бандеровцы и поклонники украинского национализма. Они не стесняются делать селфи с откровенными ультраправыми и ходить на их мероприятия, например, они гордится дружбой с ультраправым музыкантом Андреем Середой.В 2020 году журналистка украинского издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена бежать с Украины после угроз ультраправых. Поводом к травле стала ее статья о связи StopFake с неонацистами.Материал был посвящен известному ныне на Украине командиру "Русского добровольческого корпуса"** Денису Капустину (Никитину)*** и его роли в становлении украинских неонацистских организаций. После этого с подачи Супруна на Сергацкову обрушилась критика и угрозы со стороны праворадикалов, из-за чего ей пришлось выехать за границу.Таким образом StopFake умудрился соединить в себе любовь к либерально-демократическим вашингтонским грантам и откровенный крен в сторону симпатий к неонацистам, что, впрочем, весьма характерно для Украины последнего десятилетия.*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЕще про StopFake - в материале издания Украина.ру Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса.
https://ukraina.ru/20200721/1028316235.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/83/1018408357_481:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_8edbfe9759e2b7f7ea7971721a51b327.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, супрун
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Супрун

Остановим StopFake - остановим неонацизм

14:59 16.12.2025
 
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
- РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : скриншот с видео StopFake.org
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский пропагандистский ресурс StopFake уже давно не впечатляет. Работа "разоблачителей" ведется скорее по инерции, без прежнего огонька и задора. Тем не менее эта контора достойна того, чтобы в очередной раз напомнить о ее корнях и истинных задачах
Фактчекинг головного мозга
Как следует из названия, StopFake призван поставить непроходимый шлагбаум на пути фейков, дезинформации, манипуляции и прочее и прочее. Естественно, результат выходит исключительно противоположный.
Вместо борьбы за правду "фактчекеры" из StopFake стали оплотом цензуры и избирательной свободы слова, где кошмарится все, что не нравится нынешнему украинскому государству и что хоть как-то можно скрыть за завесой откровенной лжи.
Возможности этого ресурса оказались не бесконечны. Никакой демагогией не прикрыть, например, многочисленные видео мобилизации на Украине с похищением и избиением людей. Никакой "российской пропагандой" не объяснишь громкие коррупционные скандалы среди верхушки киевского режима, хотя такие чудовищные по своей нелепице попытки и были.
"Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Она — логичный отголосок прошлого, когда Украина была в сфере влияния [России]", - заявил недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
StopFake действует в примерно такой же парадигме, переворачивая все с ног на голову и выдавая белое за черное.
От ворот поворот
Любой такой постмайданный украинский проект исторически требует две вещи – деньги и слащавую легенду о высших смыслах, под которую эти деньги можно получить.
Со вторым все понятно - информирование об "опасности пропаганды и распространения ложной информации в СМИ", внедрение "высоких стандартов журналистского образования в Украине", повышение "уровня медиаграмотности".
Что касается финансирования, то средства собираются с миру по нитке. Известно, что в разное время StopFake кормился за счет британского посольства, американского Национального фонда за демократию и прочих грантораздающих структур.
Сегодня эта организация явно не в приоритете у своих покровителей. Судя по сайту этой структуры, деятельность StopFake заметно сузилась – "аналитики" стало явно меньше, практически сошли на нет всевозможные форумы, посиделки и прочие тренинги.
Заметную долю ресурсов StopFake последние пять лет поглощала работа созданной при соцсети Марка Цукерберга платформы, которая отвечает за поиск фейков в украинском сегменте этой площадки. В разных странах на себя взяли эту функцию "независимые сторонние организации по проверке фактов, прошедшие сертификацию независимой Международной сети по проверке фактов или Европейской сети по проверке фактов".
Соответствующий договор был подписан еще в 2020 году, после чего соцсеть Цукерберга превратилась практически в выжженное поле для любой альтернативной точки зрения на украинские дела.
В начале этого года держащий нос по ветру Цукерберг вдруг "прозрел" и солидаризировался с новым президентом США Дональдом Трампом касательно взглядов на цензуру в интернете. Владелец соцсети вонзил "стопфейковцам" нож в спину и отменил эту систему.
21 июля 2020, 17:30
Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилосьИстория основательницы сайта «Заборона» Екатерины Сергацковой, которая была вынуждена 15 июля покинуть Украину из-за угроз неонацистов, стала уже широко известной. Но вот конкретная причина такой травли остается под вопросом
Таким образом StopFake пополнил копилку реликтовых осколков бесноватой американской внешней политики времен господства Демпартии, которые ныне при Трампе оказались в положении бедных родственников и живут остатками былой роскоши.
Неонацистская подоплека "Стопфейка"
В контексте ресурса StopFake интересны также его первые лица, а точнее руководитель англоязычного подразделения этой организации Марко Супрун. В апреле этого года его имя снова промелькнуло в СМИ – канадско-украинский деятель был задержан полицией в Вашингтоне за нападение на журналиста.
Дело было так. В столице США проходило мероприятие под названием "Разрыв в России и западная политика", организованное местным неоконсервативным аналитическим центром. В нем участвовал Супрун.
К нему обратился журналист издания The Grayzone Мосс Робинсон, Супруну не понравился вопрос, он стал толкать репортера, наносить ему удары и душить. После этого его задержала полиция и обвинила в нанесении легких телесных повреждений.
Кто следит за украинской политикой должен помнить жену Марко Супруна – печально известную и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.
© Фото : Міністерство охорони здоров'я УкраїниУляна Супрун
Уляна Супрун - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Міністерство охорони здоров'я України
Уляна Супрун
Эта парочка украинского происхождения всю жизнь прожила в США и Канаде, однако после начала Евромайдана отправилась на историческую родину поучаствовать в событиях и наставить протестующих на путь истинный.
Получилось неплохо – тогдашний президент Петр Порошенко* выдал им украинское гражданство и пристроил Ульяну Супрун в правительство. За свои "оптимизаторские" реформы в народе эта дама получила прозвище Доктор Смерть, в 2019 году она подала в отставку и отправилась назад в Соединенные Штаты.
Супруны, что он, что она, известны как ярые бандеровцы и поклонники украинского национализма. Они не стесняются делать селфи с откровенными ультраправыми и ходить на их мероприятия, например, они гордится дружбой с ультраправым музыкантом Андреем Середой.
© Фото : The Grayzone
- РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : The Grayzone
В 2020 году журналистка украинского издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена бежать с Украины после угроз ультраправых. Поводом к травле стала ее статья о связи StopFake с неонацистами.
Материал был посвящен известному ныне на Украине командиру "Русского добровольческого корпуса"** Денису Капустину (Никитину)*** и его роли в становлении украинских неонацистских организаций.
Денис Капустин
Денис Капустин
Денис Капустин
После этого с подачи Супруна на Сергацкову обрушилась критика и угрозы со стороны праворадикалов, из-за чего ей пришлось выехать за границу.
Таким образом StopFake умудрился соединить в себе любовь к либерально-демократическим вашингтонским грантам и откровенный крен в сторону симпатий к неонацистам, что, впрочем, весьма характерно для Украины последнего десятилетия.
*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Еще про StopFake - в материале издания Украина.ру Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАСупрун
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния