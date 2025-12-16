https://ukraina.ru/20251216/ostanovim-stopfake---ostanovim-neonatsizm-1073185942.html

Остановим StopFake - остановим неонацизм

Остановим StopFake - остановим неонацизм - 16.12.2025 Украина.ру

Остановим StopFake - остановим неонацизм

Украинский пропагандистский ресурс StopFake уже давно не впечатляет. Работа "разоблачителей" ведется скорее по инерции, без прежнего огонька и задора. Тем не менее эта контора достойна того, чтобы в очередной раз напомнить о ее корнях и истинных задачах

2025-12-16T14:59

2025-12-16T14:59

2025-12-16T14:59

эксклюзив

украина

россия

сша

супрун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/83/1018408357_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_a9154aaaf2aa910d4358ba2808672669.jpg

Фактчекинг головного мозгаКак следует из названия, StopFake призван поставить непроходимый шлагбаум на пути фейков, дезинформации, манипуляции и прочее и прочее. Естественно, результат выходит исключительно противоположный.Вместо борьбы за правду "фактчекеры" из StopFake стали оплотом цензуры и избирательной свободы слова, где кошмарится все, что не нравится нынешнему украинскому государству и что хоть как-то можно скрыть за завесой откровенной лжи.Возможности этого ресурса оказались не бесконечны. Никакой демагогией не прикрыть, например, многочисленные видео мобилизации на Украине с похищением и избиением людей. Никакой "российской пропагандой" не объяснишь громкие коррупционные скандалы среди верхушки киевского режима, хотя такие чудовищные по своей нелепице попытки и были."Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Она — логичный отголосок прошлого, когда Украина была в сфере влияния [России]", - заявил недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.StopFake действует в примерно такой же парадигме, переворачивая все с ног на голову и выдавая белое за черное.От ворот поворотЛюбой такой постмайданный украинский проект исторически требует две вещи – деньги и слащавую легенду о высших смыслах, под которую эти деньги можно получить.Со вторым все понятно - информирование об "опасности пропаганды и распространения ложной информации в СМИ", внедрение "высоких стандартов журналистского образования в Украине", повышение "уровня медиаграмотности".Что касается финансирования, то средства собираются с миру по нитке. Известно, что в разное время StopFake кормился за счет британского посольства, американского Национального фонда за демократию и прочих грантораздающих структур.Сегодня эта организация явно не в приоритете у своих покровителей. Судя по сайту этой структуры, деятельность StopFake заметно сузилась – "аналитики" стало явно меньше, практически сошли на нет всевозможные форумы, посиделки и прочие тренинги.Заметную долю ресурсов StopFake последние пять лет поглощала работа созданной при соцсети Марка Цукерберга платформы, которая отвечает за поиск фейков в украинском сегменте этой площадки. В разных странах на себя взяли эту функцию "независимые сторонние организации по проверке фактов, прошедшие сертификацию независимой Международной сети по проверке фактов или Европейской сети по проверке фактов".Соответствующий договор был подписан еще в 2020 году, после чего соцсеть Цукерберга превратилась практически в выжженное поле для любой альтернативной точки зрения на украинские дела.В начале этого года держащий нос по ветру Цукерберг вдруг "прозрел" и солидаризировался с новым президентом США Дональдом Трампом касательно взглядов на цензуру в интернете. Владелец соцсети вонзил "стопфейковцам" нож в спину и отменил эту систему.Таким образом StopFake пополнил копилку реликтовых осколков бесноватой американской внешней политики времен господства Демпартии, которые ныне при Трампе оказались в положении бедных родственников и живут остатками былой роскоши.Неонацистская подоплека "Стопфейка"В контексте ресурса StopFake интересны также его первые лица, а точнее руководитель англоязычного подразделения этой организации Марко Супрун. В апреле этого года его имя снова промелькнуло в СМИ – канадско-украинский деятель был задержан полицией в Вашингтоне за нападение на журналиста.Дело было так. В столице США проходило мероприятие под названием "Разрыв в России и западная политика", организованное местным неоконсервативным аналитическим центром. В нем участвовал Супрун.К нему обратился журналист издания The Grayzone Мосс Робинсон, Супруну не понравился вопрос, он стал толкать репортера, наносить ему удары и душить. После этого его задержала полиция и обвинила в нанесении легких телесных повреждений.Кто следит за украинской политикой должен помнить жену Марко Супруна – печально известную и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун.Эта парочка украинского происхождения всю жизнь прожила в США и Канаде, однако после начала Евромайдана отправилась на историческую родину поучаствовать в событиях и наставить протестующих на путь истинный.Получилось неплохо – тогдашний президент Петр Порошенко* выдал им украинское гражданство и пристроил Ульяну Супрун в правительство. За свои "оптимизаторские" реформы в народе эта дама получила прозвище Доктор Смерть, в 2019 году она подала в отставку и отправилась назад в Соединенные Штаты.Супруны, что он, что она, известны как ярые бандеровцы и поклонники украинского национализма. Они не стесняются делать селфи с откровенными ультраправыми и ходить на их мероприятия, например, они гордится дружбой с ультраправым музыкантом Андреем Середой.В 2020 году журналистка украинского издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена бежать с Украины после угроз ультраправых. Поводом к травле стала ее статья о связи StopFake с неонацистами.Материал был посвящен известному ныне на Украине командиру "Русского добровольческого корпуса"** Денису Капустину (Никитину)*** и его роли в становлении украинских неонацистских организаций. После этого с подачи Супруна на Сергацкову обрушилась критика и угрозы со стороны праворадикалов, из-за чего ей пришлось выехать за границу.Таким образом StopFake умудрился соединить в себе любовь к либерально-демократическим вашингтонским грантам и откровенный крен в сторону симпатий к неонацистам, что, впрочем, весьма характерно для Украины последнего десятилетия.*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЕще про StopFake - в материале издания Украина.ру Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса.

https://ukraina.ru/20200721/1028316235.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, супрун