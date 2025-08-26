https://ukraina.ru/20250826/zaluzhnyy-vybralsya-iz-londonskogo-skhrona-eto-k-vyboram-1067688976.html

Залужный выбрался из лондонского схрона! Это к выборам

Залужный выбрался из лондонского схрона! Это к выборам

На днях произошло событие знаменательное с какой стороны не посмотри. Речь про большую статью, посвящённую, де-факто, перспективам кандидата в президенты Украины Валерия Залужного. Вышедшую не где-нибудь, а в Guardian. Одном из самых презентабельных, как считается, британских медиа.

мнения

У них, в Британии, есть даже такой пул и понятие "качественные СМИ", вот Guardian входит в этот пул. Нет, в статье нет прямого указания на то, что экс-главком начинает свою избирательную кампанию. Да и кампания еще не то что не объявлена, а вообще обсуждается как-то отстраненно. Может быть, потом, если США захочет. Но, по факту, все на Украине в ней уже, по мере сил, участвуют. Ну и куда в этой ситуации без рейтингоносца Валерия Залужного?И вообще, эта статья не просто статья. Коих о нем было уже немало. Нет. Как политтехнолог скажу вам, друзья, совершенно точно — это позиционирующая статья. Такие материалы называются программными. Там раскрывается, какие взгляды у Залужного по тем или иным вопросам, каким бы он был лидером, какие у него отношения с Зеленским, как он себя вёл перед самым началом специальной военной операции, или, как они пишут, "неспровоцированной агрессии России". Отдельно указывается, что он вместе с министром Резниковым требовал ввести военное положение, а Зеленский колебался. В общем, совершенно точно — статья знаковая для Залужного. И появление её не случайно, вне всякого сомнения. Причин у этого несколько. Во-первых, конечно же, это оплаченная статья, так называется размещение на профессиональном языке. Цифры за подобное размещение внушительные, но оно того стоит. Потому, что задает всю будущую рамку оценок генерала в западных медиа. Повторюсь – материал поворотный для возможного будущего экс-главкома. То есть, он долго-долго сидел в засаде и, похоже, выходит из неё.Перед этой статьей был активно разгонявшийся в медиа вброс, опять же, я уверен, от него же, точнее, от его окружения, про то, что есть уже некий избирательный штаб Залужного. И есть в нем Виктория Сюмар - политтехнолог Порошенко*. Есть руководитель штаба генерал Наев, который тоже человек Порошенко. Есть Тароп, журналистка, медийщица, которая тоже из команды Порошенко (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ). И вот вся эта конфигурация здесь просматривается и становится понятно – Залужный действует не сам, у него есть покровители и спонсоры. Среди ключевых – бывший президент "сывочолый гэтьман" и "шоколадный заяц" Петро Порошенко.Возвращаясь к содержанию статьи нужно отметить еще один важный момент. Важнейший сигнал, который она транслирует, помимо того, что Зеленский был такой себе, неуверенный, сомневающийся перед 24.02.2022, а Залужный — прямо "железный генерал". Это был главный сигнал у них. А вот второй сигнал, и тоже позиционирующий, даже противопоставляющий — что Залужный отказал Ермаку в ноябре 2024 года в сотрудничестве с Банковой.На самом деле это сотрудничество никогда всерьёз не начиналось, но коммуникация между ними и некое, скажем так, выстраивание общей линии существует до сих пор. Банковая действительно рассматривала Залужного как первого номера для своей политической силы на будущих парламентских выборах. И Залужный действительно отказал в этом смысле. Но до сих пор Банковая поддерживает контакты с его окружением, с его супругой. Супруга, кстати, сильно влияет на Залужного. Контакты по какому поводу? Все просто. История ровно про то, что если вдруг американцы не позволят Зеленскому баллотироваться, будут требовать от него написать "по собственному" и не участвовать в выборах, тогда они, Зеленский и Ко готовы договариваться за любые деньги с Залужным. А Залужный, очень по-украински не говорит "да" и не говорит "нет". Держит ситуацию про запас.Ну и параллельно активно сотрудничает с Порошенко. Там же, в этом конгломерате людей, расписывающих пулю под будущие парламентские и президентские выборы, есть Лёвочкин, есть братья Кличко. То есть "все те же на манеже", что называется. И в данном случае, да, на 100% Залужный уже включился в избирательную кампанию. И это отличный сигнал в пользу того, что она более чем вероятна. Ведь Залужный и те, кто за его спиной, не могут себе позволить фальстарт. Здесь уместно напомнить, что американцы сейчас продавливают Киев на подписание меморандума, дорожной карты, где одним из требований России являются именно выборы.Министр Лавров буквально только что сказал, что должен появиться от Украины легитимный подписант. Встречаться и о чём-то договариваться можно и с Зеленским, но подписывать мирное соглашение должен человек, который будет легитимным. Для этого нужны выборы.И всё на Украине зашевелилось именно в этой логике, подстраиваясь под такую траекторию развития событий. Соответственно, ещё больше увеличился поток ходоков к "Валере спасителю нации", хотя он не поддерживается американцами. Он для них неприемлемый вариант. Мне об этом говорят давно. Но украинское политическое сословие давно живет под двумя господами - в Вашингтоне и Лондоне.Так вот, в этой логике, сейчас я слышу много теорий и версий, что Залужный — это английская ставка. А как же агент МИ6 Зеленский спросите вы? Всё, списали? Нет, друзья, всё не так. Британцы, как всегда, играют гораздо изящнее. В этом они специалисты. Всё, что касается разведывательных операций, дипломатических или теневых политических комбинаций, они по сей день, наверное, одни из лучших, если не лучшие в мире. Поэтому они могут играть одновременно и в Залужного, и в Зеленского. Напомню: недавно был большой нажим на Зеленского с требованием ратифицировать в Верховной Раде "столетние соглашения" с Британией, которые уже давно лежат "под сукном". А за играми НАБУ против Зеленского стоят те же британцы вместе с Брюсселем. Говорят, Зеленский "всё понял и осознал" и просил Лондон "понять его и простить". Джентльмены взяли паузу на подумать.Таким образом, Зеленского они пока не списали, но Залужный в этой конфигурации однозначно тоже их вариант. Второй вариант. А еще Залужный это фигура, человек-проект, которая дисциплинирует Зеленского. Показывает, что незаменимых для Лондона нет.Так что, пока не объявлены выборы и Залужный не подал документы в Центризбирком, всё это можно рассматривать и как игру в воспитание Зеленского. Которая может легко из плана "Б" стать планом "А".О других планах Залужного - в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского"*Внесен в список экстремистов и террористов

