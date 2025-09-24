https://ukraina.ru/20250924/moralnuyu-podderzhku-trampa-na-khleb-ne-namazhesh-kak-nado-vosprinimat-poslednie-zayavleniya-prezidenta-1069102500.html

Моральную поддержку Трампа на хлеб не намажешь. Как надо воспринимать последние заявления президента США

Моральную поддержку Трампа на хлеб не намажешь. Как надо воспринимать последние заявления президента США - 24.09.2025 Украина.ру

Моральную поддержку Трампа на хлеб не намажешь. Как надо воспринимать последние заявления президента США

Лидер США снова изменил свою публичную риторику и резко высказался в адрес России.

"Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле, это скорее выставляет её в роли "бумажного тигра", - написал Трамп в своей соцсети. На это оперативно отреагировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, Россия - не тигр, а бумажных медведей не бывает. И добавил, что вполне вероятно, что Трамп "вернётся снова" и поменяет свою позицию. Все это указывает на то, что эскалации не избежать, а продолжение войны потребует большей мобилизации и ресурсов, и воли. Эксперты поделились в соцсетях своими первыми прогнозами.Политолог-американист Малек ДудаковВечерние комментарии Трампа после встречи с Зеленским были восприняты очень настороженно европейским лобби. Они не видят особых поводов для оптимизма. Европейцы уже привыкли к тому, что Трамп сегодня говорит одно, завтра другое. Повестка Белого дома постоянно меняется. Но главный и ключевой вопрос - отсутствие каких-либо твёрдых обещаний со стороны команды Трампа делать хотя бы что-то на украинском направлении. Сейчас Вашингтон погряз в бюджетных баталиях, которые вполне могут вылиться в новый шатдаун или приостановку работы правительства США. Главный камень преткновения - расходы на медстраховки, часть из которых уходит в карман нелегалов, и внешние гранты по линии уже ликвидированного USAID. Отдельно про украинские транши никто даже не вспоминает. Нет никаких подвижек в Конгрессе и с принятием санкционного билля. Если шатдаун всё-таки случится, он может затянуться надолго. И даже побить предыдущий рекорд, который был установлен в период первой каденции Трампа зимой 2019 года. Тогда шатдаун длился больше месяца. Это приведёт американское правительство в состояние паралича. Все вопросы внешней политики отойдут на второй и третий план, пока не согласуют бюджеты. Так что нет ничего удивительного в том, что европейцы воспринимают слова Трампа просто как попытку "умыть руки" на украинском треке. Мол, президент США в них верит, воюйте до победного конца, а американцы будут лишь поставлять оружие. Но только когда смогут его произвести. Денег на закупку вооружений нет, времени, чтобы ждать их появления, тоже. Но зато есть “моральная поддержка”, которую, правда, на хлеб не намажешь.Политолог Алексей ЧеснаковОстрые заявления Трампа относительно мирного урегулирования конфликта на Украине были ожидаемы. За громкими фразами относительно способности Украины продолжать боевые действия скрывается несколько важных моментов, которые следует зафиксировать: Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит. Военные вопросы перекладываются на плечи НАТО. Все поставки будут оплачиваться странами Альянса. США снимают с себя вопросы военной помощи Украине. Вопросы обороны Восточной Европы, вероятно, тоже станут головной болью НАТО, а не США. Открывается новый раунд военного противостояния. Тот факт, что Трамп пожелал удачи сторонам конфликта, намекает на отсутствие всяких ограничений и обременений для участников. Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет. Трамп надеется, что после очередного витка эскалации стороны придут к выводу, что увеличение их выигрыша в конфликте военными методами невозможно, а значит необходимо договариваться, и тогда Вашингтон вернется к посредническим услугам. Фактически президент США вчера дистанцировался от процесса урегулирования. А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании.Политический аналитик Евгений ФилиндашЧто означает вчерашний разворот в выступлениях Трампа по войне в Украине? Ровным счётом ничего. Так как на самом деле никакого разворота не произошло. Не устаю повторять: всегда надо смотреть не на слова политиков, а на дела. А в ДЕЙСТВИЯХ администрации Трампа не поменялось ничего. Вооружения для Украины по-прежнему будут продаться, а не передаваться бесплатно, как при Байдене, никаких новых санкций ни против России, ни против Индии и Китая, не вводится, и даже к антироссийской резолюции на последующем заседании Совета Безопасности ООН США не присоединились. По сути, прозвучало примерно следующее: "хотите воевать дальше? Воюйте, мы вам желаем всяческих успехов, но без нашего прямого участия. А мы будем продолжать зарабатывать на этом деньги".Публицист Андрей МедведевТрамп хочет продолжения войны, но хочет сделать это руками европейских стран. Почему он решил так? Да просто потому, что обиделся на нашего президента. Не оценил Владимир Владимирович крутизну этого мощного американского мужчины. Впрочем, не только Путин, но и Моди, и Си, и еще много лидеров. Просто на всех он обижается по-разному. Да и ещё важно, что старик Трамп крайне внушаем. Я писал не раз, что деда Байдена мы ещё не раз добрым словом вспомним. Заодно, напомню, что я писал 27 декабря прошлого года. "Нам не стоит думать, что в следующем, 2025 году, нам будет проще. Это совершенно не выгодно Западу в целом, и не выгодно США и даже лично Трампу. Даже открытые данные свидетельствуют, что следующий год ВСУ точно будут продолжать воевать, и для этого Запад отгрузил достаточно техники. Почему Западу нужно продолжение войны? Ну хотя бы потому, что здесь работает принцип: Россия не должна победить. Если Россия победила, это рушит всю международную конструкцию, которую Запад возводил последние 50 лет. Да, Трамп обещал закончить войну на Украине. Но, восторженные фанаты Трампа в российских политических кругах забывают, что Трамп не обещал закончить войну с учетом интересов России. Войну никто на Западе прекращать не хочет. И бывшая Украина весь следующий год будет вести себя как послушная проксиармия НАТО, будет воевать. С большой долей вероятности можно предположить, что ВСУ попытаются повторить курское вторжение, но уже на другом направлении. Потому, прежде чем вести серьёзные переговоры о чем-либо, о разделе бывшей Украины, капитуляции Киева, условиях мира, Трамп попытается достичь максимально выгодных для США переговорных позиций. Сделать это можно лишь продолжая войну, ослабляя Россию и российскую экономику. Уже сейчас ВСУ готовят план весенне-летней кампании. И совершенно однозначно, ВСУ будут продолжать наносить удары дронами по нашим городам весь 2025 год. И да, будет продолжена практика бандеровского террора. Это никак не скажется на конечном результате. Украина уже никогда не победит, никогда не вернет Новороссию, никогда не восстановит население. И еще десятки иных "никогда" можно сказать. История Украины прошла точку перелома. Но нам просто надо быть морально готовыми к тому, что нас ждет трудный год. И не надо кормить самих себя пустыми надеждами. И не стоит всерьез воспринимать восторженную "аналитику", что теперь вот мы будем вести переговоры с США с позиции силы, и там это понимают. Таким пассажем разродился давеча один бывший дипломат. А с фронта парни пишут, что на их участке ВСУ применяют новые дроны, и команда операторов у врага очень сильная. Это так, без подробностей. Не видно там парням, в окопе, что в Вашингтоне испугались. И таких примеров много у тех, кто воюет." Тогда на пост откликнулись десятки сетевых шизопатриотов, выражавших твёрдую уверенность, что все обо всем договорятся, а с паникерами разберутся те, кому положено. Тут правда, стоит понимать, что Трамп сегодня это все заявил, Россию "бумажным тигром" назвал.Но через недели три-четыре внутренний тумблер может перещелкнуть, и он с улыбкой станет говорить, что Влад Путин его друг и он уважает Россию, как никого в мире.

