Москва ответила на разворот Трампа. Главное на 13:00 24 сентября

Москва ответила на разворот Трампа. Главное на 13:00 24 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа, сделанные после разговора с Владимиром Зеленским."Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков в эфире радиостанции РБК.Со всеми высказываниями Трампа Кремль не может согласиться, добавил Песков. Так он ответил на предположение американского лидера, будто Украина может вернуть территории до границ 1991 года "и даже пойти дальше".СВО - это одно, а вокруг России происходит война, сказал Песков. Эта война судьбоносна, и ее нужно выиграть ради детей, внуков и их будущего."Конечно же, когда идет война, происходит патриотический подъем. Отсюда патриотические чувства, отсюда обсуждение того, как это все должно дальше развиваться и так далее. Я считаю, что патриотизм был всегда. В определенные моменты он громкий, настоящий патриотизм громким никогда не бывает, он всегда молчаливый", - сказал он.Госдума России приняла "сбалансированный бюджет", экономика перестроилась под нужды СВО, а все потребности фронта "покрываются с лихвой". При этом проблемы в экономике есть, но все социальные обязательства государства выполняются и будут выполняться.В России "подавляющее большинство населения" поддерживает и консолидировано вокруг президента РФ Владиммира Путина. И те, кто его поддерживают, добавил Песков, готовы на дополнительную нагрузку. Во многих странах мира принимаются более кардинальные антикризисные меры, чем в России - здесь ситуация в экономике более стабильная и предсказуемая.Войска пополняются за счет добровольцев, и такой ресурс у России во время СВО высокий. Он позволяет Вооруженным силам России "соответствующим образом комплектовать воинские соединения". Процесс отлажен, добавил он, и вот почему с 2022 года больше не объявляли частичную мобилизацию."Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - сказал он.Дональд Трамп попал в альтернативную реальность, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он раскритиковал "яркий пост" Трампа, а порцию "политических заклинаний на тему "Как слаба Россия" объяснил его характером. Спустя время Трамп, предположил Медведев, сменит риторику."Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", - написал он в своем телеграм-канале.Владимир Зеленский нюансы в американской политике не различает. В интервью американским журналистам он подумал, что так называемый "маятник Трампа" связан якобы с его желанием поддерживать Киев до конца боевых действий."И я вижу – да, это был немного сюрприз для меня, вы правы – я увидел очень позитивный сигнал, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови боже, чтобы так было", - сказал он.Владимири Зеленский и Дональд Трамп провели семиминутную встречу на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. После непродолжительного разговора Трамп опубликовал заявление в соцсети о том, что Украина при поддержке Евросоюза якобы может вернуть территории. Россию при этом он назвал "бумажным тигром" с большими экономическими проблемами."В любом случае, я желаю блага обеим странам. Мы продолжим поставлять вооружения НАТО, а НАТО пусть делают с ними все, что хотят. Удачи всем!" - заключил Трамп.Зеленский после разговора провел пресс-конференцию и выступил на заседании СБ ООН. Подробнее об этом в материале Алексея Туманова "А я не знаю". Зеленский скомкал пресс-конференцию и выступил в ООН с призывом к миру

