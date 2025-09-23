https://ukraina.ru/20250923/pochemu-nachalsya-parad-priznaniy-palestiny-i-kakie-provokatsii-gotovyat-na-granitsakh-rossii--ischenko-1069072312.html

Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о провокациях... Украина.ру, 23.09.2025

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о провокациях Запада на границах с Россией, а также объяснил, с чем связан парад признаний Палестины в Европе и почему экс-президент Украины Виктор Ющенко хочет, чтобы боевики ВСУ дошли до Москвы. 00:20 – Вероятен ли десант НАТО в Приднестровье? 07:42 – Интеграция Молдавии в Румынию; 17:07 – Ющенко о походе ВСУ на Москву; 20:52 – Судьба украинского бизнеса; 36:00 – Признание Палестины; 44:36 – Добьются ли мусульмане военного противостояния Европы и Израиля? * В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

