Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко - 23.09.2025
Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко
Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко
2025-09-23T20:40
2025-09-23T20:40
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о провокациях Запада на границах с Россией, а также объяснил, с чем связан парад признаний Палестины в Европе и почему экс-президент Украины Виктор Ющенко хочет, чтобы боевики ВСУ дошли до Москвы. 00:20 – Вероятен ли десант НАТО в Приднестровье? 07:42 – Интеграция Молдавии в Румынию; 17:07 – Ющенко о походе ВСУ на Москву; 20:52 – Судьба украинского бизнеса; 36:00 – Признание Палестины; 44:36 – Добьются ли мусульмане военного противостояния Европы и Израиля? * В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Почему начался парад признаний Палестины и какие провокации готовят на границах России — Ищенко

20:40 23.09.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о провокациях Запада на границах с Россией, а также объяснил, с чем связан парад признаний Палестины в Европе и почему экс-президент Украины Виктор Ющенко хочет, чтобы боевики ВСУ дошли до Москвы.
00:20 – Вероятен ли десант НАТО в Приднестровье?
07:42 – Интеграция Молдавии в Румынию;
17:07 – Ющенко о походе ВСУ на Москву;
20:52 – Судьба украинского бизнеса;
36:00 – Признание Палестины;
44:36 – Добьются ли мусульмане военного противостояния Европы и Израиля?
* В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
