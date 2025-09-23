https://ukraina.ru/20250923/pazl-slozhilsya-kak-evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1069057876.html
Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией
"Складывается впечатление, что прямого столкновения с Европой едва ли удастся избежать". Это мнения философа Александра Дугина вполне отражает нынешнюю повестку. Служба внешней разведки России сообщила, что Европа готовится оккупировать Молдавию.
"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - уточнили в ведомстве. По имеющимся у СВР данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Новости последних недель о том, что якобы российские беспилотники атакуют Польшу, Эстонию, Данию, Норвегию, которые вынуждены закрывать аэропорты, поднимать по тревоге боевую авиацию, указывают, что и по северному флангу готовится эскалация. Глава МИД Польши Сикорский на Совбезе ООН уже открыто угрожает России: "Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены". В Германии нагнетают атмосферу внутри страны сообщениями о росте продаж индивидуальных бункеров на случай войны с Россией. Зачем Европе новая война и как избежать эскалации – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоВ настоящий момент в мире существуют три потенциальных очага конфликтов, которые могут довольно быстро масштабироваться (в их число вовсе не входят Тайвань и даже индо-пакистанское противостояние). Первый - это Ближний Восток, который включает в себя нарастающее напряжение вокруг Газы и подготовку Израиля и США к новому удару по Ирану, который неизбежен, потому что Тегеран и не думает отказываться от своей ядерной программы. В качестве второго можно называть готовящуюся военную операцию против Венесуэлы. Администрация Трампа явно рассчитывает, что дело может ограничиться несколькими показательными ракетными ударами. На деле агрессия Соединённых Штатов против Венесуэлы способна привести к быстрой консолидации многих стран Латинской Америки против Вашингтона. А в результате произойдёт резкое обострение ситуации уже на американо-мексиканской границе и не только. Причём высока вероятность гибридного ответа на действия США. Наконец, Европа. Вооружённый конфликт на Украине открывает прямую дорогу к большой европейской войне. Участившиеся инциденты в воздушном пространстве в любой момент могут стать её триггером. Кроме того, Киев вполне может пойти на авантюру в Приднестровье или даже Белоруссии. И в этом случае ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию. В общем, скорее полыхнёт, чем нет. Вопрос только в том, когда это произойдёт?Политический аналитик Евгений ФилиндашВойна России и Украины лишь часть куда более масштабного процесса – глобального передела мира.Те правила, которые Запад установил после своей победы в Холодной войне, больше не работают: изменилась расстановка сил, изменились возможности, и капитализм в его нынешнем виде упёрся в стену. Чтобы двигаться дальше, ему нужен новый передел рынков — а главнейшим инструментом такого передела всегда была большая война. Поэтому конфликт продолжается и расширяется, несмотря на все разговоры о переговорах и мире. Мы видим первые тревожные сигналы: инциденты в Польше, в странах Балтии, пролёты дронов, военные провокации. Пока это выглядит как мелкие эпизоды, но именно так, шаг за шагом, формируется воронка эскалации, которая может затянуть в себя всё больше государств. И тогда перспектива Третьей мировой перестанет быть фантастическим сценарием и станет реальной угрозой. Если мир не хочет скатиться в этот сценарий, войну нужно останавливать как можно скорее. И чем дольше мировые лидеры будут тянуть время и пытаться играть в геополитический покер, тем выше риск, что выйти из этой игры без катастрофических последствий не удастся.Политический аналитик Андрей ПономарьЭстония вчера устроила в Совбезе ООН дешевое шоу, "доказывая" вторжение российских МиГов. В качестве убойного аргумента миру явили… распечатку картинки из Google. Да, фото истребителя МиГ-31 с принтера и карта с нарисованной в Paint красной линией — вот они, неопровержимые свидетельства "российской агрессии". Сценарий не нов. Призрак Колина Пауэлла с его знаменитой пробиркой, должно быть, одобрительно кивал из зала. Министерство обороны РФ, разумеется, все обвинения опровергло, заявив, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Но кого волнует скучная реальность, когда можно все обставить как захватывающий спектакль? Для чего же был весь этот цирк с распечатками? Как пишет The Telegraph, сразу после "разоблачения". Таллин заявил о готовности разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерное оружие.Пазл сложился. Картинка из Google — это не просто картинка, а информационный повод для дальнейшей милитаризации региона.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГлавной проблемой Североатлантического альянса остаётся недостаток живой силы. Он связан с демографией, невысоким престижем армии, низкими зарплатами и прочими социально-экономическими факторами. А значит, для решения проблемы Западу потребуются усилия системного уровня, утверждают экс-помощник министра ВВС США по кадрам Алекс Вагнер и представитель "Атлантического совета" (нежелателен в РФ) Кристен Тейлор. Даже если союзники по блоку начнут тратить по 5% от ВВП на военные нужды, компенсировать нехватку личного состава сугубо деньгами им будет сложно, предупреждают эксперты. И это несмотря на то, что в среднем страны НАТО расходуют примерно 36% своих военных бюджетов на персонал, а некоторые, такие как Италия, — почти 60%. Скажем, Германия объявила о намерении увеличить численность личного состава Бундесвера на 30 тыс. чел. в течение шести лет, чтобы создать "самые сильные вооружённые силы" в Европе, но испытывает трудности с тем, чтобы мотивировать граждан к военной службе. В Норвегии, где доля призывников высока, очень немногие готовы остаться, чтобы служить на профессиональной основе. В Италии — проблемы с зарплатой, недостаточный престиж службы, слабая мотивация у населения. В качестве предложений — кроме повышения финансирования — звучат идеи задействовать женщин и иностранцев, смягчить критерии набора, повысить престиж армии, запустив мощные пиар-кампании, и наладить связи между обществом и военными институтами. В разрезе стратегической задачи Европы по подготовке к Большой войне с Россией озабоченность американских аналитиков выглядит разумной. Однако предложенные ими меры в лучшем случае дадут эффект в среднесрочной перспективе. Культурный компонент — один из самых долгоиграющих, изменение представлений простого европейца о службе, патриотизме, обязанностях — всё требует времени и усилий. Также стоит учитывать, что разные страны НАТО находятся в разных стартовых условиях. У них не одинаковые бюджеты, различная демографическая динамика, различающиеся социальные настройки и даже непохожие системы воинской службы (добровольцы, призывники). Самое опасное тут то, что может возникнуть ситуация самосбывающегося прогноза. Если в Европе появятся перестроенная на войну экономика, поставленная на военные рельсы промышленность и переориентированные на долгое противостояние социальные институты, то вкупе с оголтелой русофобской пропагандой получится взрывоопасный коктейль. Несложно догадаться, в какую сторону будет направлен этот накопленный потенциал.О том, что означают последние провокации Запада - в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны"
Виктория Титова
Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией
"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - уточнили в ведомстве.
По имеющимся у СВР данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Новости последних недель о том, что якобы российские беспилотники атакуют Польшу, Эстонию, Данию, Норвегию, которые вынуждены закрывать аэропорты, поднимать по тревоге боевую авиацию, указывают, что и по северному флангу готовится эскалация.
Глава МИД Польши Сикорский на Совбезе ООН уже открыто угрожает России: "Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены".
В Германии нагнетают атмосферу внутри страны сообщениями о росте продаж индивидуальных бункеров на случай войны с Россией. Зачем Европе новая война и как избежать эскалации – рассуждали эксперты в своих соцсетях.
В настоящий момент в мире существуют три потенциальных очага конфликтов, которые могут довольно быстро масштабироваться (в их число вовсе не входят Тайвань и даже индо-пакистанское противостояние).
Первый - это Ближний Восток, который включает в себя нарастающее напряжение вокруг Газы и подготовку Израиля и США к новому удару по Ирану, который неизбежен, потому что Тегеран и не думает отказываться от своей ядерной программы.
В качестве второго можно называть готовящуюся военную операцию против Венесуэлы. Администрация Трампа явно рассчитывает, что дело может ограничиться несколькими показательными ракетными ударами. На деле агрессия Соединённых Штатов против Венесуэлы способна привести к быстрой консолидации многих стран Латинской Америки против Вашингтона. А в результате произойдёт резкое обострение ситуации уже на американо-мексиканской границе и не только. Причём высока вероятность гибридного ответа на действия США.
Наконец, Европа. Вооружённый конфликт на Украине открывает прямую дорогу к большой европейской войне. Участившиеся инциденты в воздушном пространстве в любой момент могут стать её триггером. Кроме того, Киев вполне может пойти на авантюру в Приднестровье или даже Белоруссии. И в этом случае ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию. В общем, скорее полыхнёт, чем нет. Вопрос только в том, когда это произойдёт?
Политический аналитик Евгений Филиндаш
Война России и Украины лишь часть куда более масштабного процесса – глобального передела мира.Те правила, которые Запад установил после своей победы в Холодной войне, больше не работают: изменилась расстановка сил, изменились возможности, и капитализм в его нынешнем виде упёрся в стену.
Чтобы двигаться дальше, ему нужен новый передел рынков — а главнейшим инструментом такого передела всегда была большая война. Поэтому конфликт продолжается и расширяется, несмотря на все разговоры о переговорах и мире. Мы видим первые тревожные сигналы: инциденты в Польше, в странах Балтии, пролёты дронов, военные провокации.
Пока это выглядит как мелкие эпизоды, но именно так, шаг за шагом, формируется воронка эскалации, которая может затянуть в себя всё больше государств. И тогда перспектива Третьей мировой перестанет быть фантастическим сценарием и станет реальной угрозой. Если мир не хочет скатиться в этот сценарий, войну нужно останавливать как можно скорее. И чем дольше мировые лидеры будут тянуть время и пытаться играть в геополитический покер, тем выше риск, что выйти из этой игры без катастрофических последствий не удастся.
Политический аналитик Андрей Пономарь
Эстония вчера устроила в Совбезе ООН дешевое шоу, "доказывая" вторжение российских МиГов. В качестве убойного аргумента миру явили… распечатку картинки из Google. Да, фото истребителя МиГ-31 с принтера и карта с нарисованной в Paint красной линией — вот они, неопровержимые свидетельства "российской агрессии".
Сценарий не нов. Призрак Колина Пауэлла с его знаменитой пробиркой, должно быть, одобрительно кивал из зала. Министерство обороны РФ, разумеется, все обвинения опровергло, заявив, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Но кого волнует скучная реальность, когда можно все обставить как захватывающий спектакль?
Для чего же был весь этот цирк с распечатками? Как пишет The Telegraph, сразу после "разоблачения". Таллин заявил о готовности разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерное оружие.
Пазл сложился. Картинка из Google — это не просто картинка, а информационный повод для дальнейшей милитаризации региона.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Главной проблемой Североатлантического альянса остаётся недостаток живой силы. Он связан с демографией, невысоким престижем армии, низкими зарплатами и прочими социально-экономическими факторами. А значит, для решения проблемы Западу потребуются усилия системного уровня, утверждают экс-помощник министра ВВС США по кадрам Алекс Вагнер и представитель "Атлантического совета" (нежелателен в РФ) Кристен Тейлор.
Даже если союзники по блоку начнут тратить по 5% от ВВП на военные нужды, компенсировать нехватку личного состава сугубо деньгами им будет сложно, предупреждают эксперты. И это несмотря на то, что в среднем страны НАТО расходуют примерно 36% своих военных бюджетов на персонал, а некоторые, такие как Италия, — почти 60%.
Скажем, Германия объявила о намерении увеличить численность личного состава Бундесвера на 30 тыс. чел. в течение шести лет, чтобы создать "самые сильные вооружённые силы" в Европе, но испытывает трудности с тем, чтобы мотивировать граждан к военной службе.
В Норвегии, где доля призывников высока, очень немногие готовы остаться, чтобы служить на профессиональной основе. В Италии — проблемы с зарплатой, недостаточный престиж службы, слабая мотивация у населения. В качестве предложений — кроме повышения финансирования — звучат идеи задействовать женщин и иностранцев, смягчить критерии набора, повысить престиж армии, запустив мощные пиар-кампании, и наладить связи между обществом и военными институтами.
В разрезе стратегической задачи Европы по подготовке к Большой войне с Россией озабоченность американских аналитиков выглядит разумной. Однако предложенные ими меры в лучшем случае дадут эффект в среднесрочной перспективе. Культурный компонент — один из самых долгоиграющих, изменение представлений простого европейца о службе, патриотизме, обязанностях — всё требует времени и усилий.
Также стоит учитывать, что разные страны НАТО находятся в разных стартовых условиях. У них не одинаковые бюджеты, различная демографическая динамика, различающиеся социальные настройки и даже непохожие системы воинской службы (добровольцы, призывники).
Самое опасное тут то, что может возникнуть ситуация самосбывающегося прогноза. Если в Европе появятся перестроенная на войну экономика, поставленная на военные рельсы промышленность и переориентированные на долгое противостояние социальные институты, то вкупе с оголтелой русофобской пропагандой получится взрывоопасный коктейль. Несложно догадаться, в какую сторону будет направлен этот накопленный потенциал.
О том, что означают последние провокации Запада - в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны"