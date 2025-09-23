https://ukraina.ru/20250923/pazl-slozhilsya-kak-evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1069057876.html

Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией

Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией - 23.09.2025 Украина.ру

Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией

"Складывается впечатление, что прямого столкновения с Европой едва ли удастся избежать". Это мнения философа Александра Дугина вполне отражает нынешнюю повестку. Служба внешней разведки России сообщила, что Европа готовится оккупировать Молдавию.

2025-09-23T16:23

2025-09-23T16:23

2025-09-23T16:23

европа

россия

польша

александр дугин

сикорский

дональд трамп

нато

служба внешней разведки

совет безопасности оон

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069059797_0:12:1238:708_1920x0_80_0_0_825bc300025a05f554d8de6764fc7d5c.jpg

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", - уточнили в ведомстве. По имеющимся у СВР данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Новости последних недель о том, что якобы российские беспилотники атакуют Польшу, Эстонию, Данию, Норвегию, которые вынуждены закрывать аэропорты, поднимать по тревоге боевую авиацию, указывают, что и по северному флангу готовится эскалация. Глава МИД Польши Сикорский на Совбезе ООН уже открыто угрожает России: "Если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены". В Германии нагнетают атмосферу внутри страны сообщениями о росте продаж индивидуальных бункеров на случай войны с Россией. Зачем Европе новая война и как избежать эскалации – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоВ настоящий момент в мире существуют три потенциальных очага конфликтов, которые могут довольно быстро масштабироваться (в их число вовсе не входят Тайвань и даже индо-пакистанское противостояние). Первый - это Ближний Восток, который включает в себя нарастающее напряжение вокруг Газы и подготовку Израиля и США к новому удару по Ирану, который неизбежен, потому что Тегеран и не думает отказываться от своей ядерной программы. В качестве второго можно называть готовящуюся военную операцию против Венесуэлы. Администрация Трампа явно рассчитывает, что дело может ограничиться несколькими показательными ракетными ударами. На деле агрессия Соединённых Штатов против Венесуэлы способна привести к быстрой консолидации многих стран Латинской Америки против Вашингтона. А в результате произойдёт резкое обострение ситуации уже на американо-мексиканской границе и не только. Причём высока вероятность гибридного ответа на действия США. Наконец, Европа. Вооружённый конфликт на Украине открывает прямую дорогу к большой европейской войне. Участившиеся инциденты в воздушном пространстве в любой момент могут стать её триггером. Кроме того, Киев вполне может пойти на авантюру в Приднестровье или даже Белоруссии. И в этом случае ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию. В общем, скорее полыхнёт, чем нет. Вопрос только в том, когда это произойдёт?Политический аналитик Евгений ФилиндашВойна России и Украины лишь часть куда более масштабного процесса – глобального передела мира.Те правила, которые Запад установил после своей победы в Холодной войне, больше не работают: изменилась расстановка сил, изменились возможности, и капитализм в его нынешнем виде упёрся в стену. Чтобы двигаться дальше, ему нужен новый передел рынков — а главнейшим инструментом такого передела всегда была большая война. Поэтому конфликт продолжается и расширяется, несмотря на все разговоры о переговорах и мире. Мы видим первые тревожные сигналы: инциденты в Польше, в странах Балтии, пролёты дронов, военные провокации. Пока это выглядит как мелкие эпизоды, но именно так, шаг за шагом, формируется воронка эскалации, которая может затянуть в себя всё больше государств. И тогда перспектива Третьей мировой перестанет быть фантастическим сценарием и станет реальной угрозой. Если мир не хочет скатиться в этот сценарий, войну нужно останавливать как можно скорее. И чем дольше мировые лидеры будут тянуть время и пытаться играть в геополитический покер, тем выше риск, что выйти из этой игры без катастрофических последствий не удастся.Политический аналитик Андрей ПономарьЭстония вчера устроила в Совбезе ООН дешевое шоу, "доказывая" вторжение российских МиГов. В качестве убойного аргумента миру явили… распечатку картинки из Google. Да, фото истребителя МиГ-31 с принтера и карта с нарисованной в Paint красной линией — вот они, неопровержимые свидетельства "российской агрессии". Сценарий не нов. Призрак Колина Пауэлла с его знаменитой пробиркой, должно быть, одобрительно кивал из зала. Министерство обороны РФ, разумеется, все обвинения опровергло, заявив, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Но кого волнует скучная реальность, когда можно все обставить как захватывающий спектакль? Для чего же был весь этот цирк с распечатками? Как пишет The Telegraph, сразу после "разоблачения". Таллин заявил о готовности разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерное оружие.Пазл сложился. Картинка из Google — это не просто картинка, а информационный повод для дальнейшей милитаризации региона.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГлавной проблемой Североатлантического альянса остаётся недостаток живой силы. Он связан с демографией, невысоким престижем армии, низкими зарплатами и прочими социально-экономическими факторами. А значит, для решения проблемы Западу потребуются усилия системного уровня, утверждают экс-помощник министра ВВС США по кадрам Алекс Вагнер и представитель "Атлантического совета" (нежелателен в РФ) Кристен Тейлор. Даже если союзники по блоку начнут тратить по 5% от ВВП на военные нужды, компенсировать нехватку личного состава сугубо деньгами им будет сложно, предупреждают эксперты. И это несмотря на то, что в среднем страны НАТО расходуют примерно 36% своих военных бюджетов на персонал, а некоторые, такие как Италия, — почти 60%. Скажем, Германия объявила о намерении увеличить численность личного состава Бундесвера на 30 тыс. чел. в течение шести лет, чтобы создать "самые сильные вооружённые силы" в Европе, но испытывает трудности с тем, чтобы мотивировать граждан к военной службе. В Норвегии, где доля призывников высока, очень немногие готовы остаться, чтобы служить на профессиональной основе. В Италии — проблемы с зарплатой, недостаточный престиж службы, слабая мотивация у населения. В качестве предложений — кроме повышения финансирования — звучат идеи задействовать женщин и иностранцев, смягчить критерии набора, повысить престиж армии, запустив мощные пиар-кампании, и наладить связи между обществом и военными институтами. В разрезе стратегической задачи Европы по подготовке к Большой войне с Россией озабоченность американских аналитиков выглядит разумной. Однако предложенные ими меры в лучшем случае дадут эффект в среднесрочной перспективе. Культурный компонент — один из самых долгоиграющих, изменение представлений простого европейца о службе, патриотизме, обязанностях — всё требует времени и усилий. Также стоит учитывать, что разные страны НАТО находятся в разных стартовых условиях. У них не одинаковые бюджеты, различная демографическая динамика, различающиеся социальные настройки и даже непохожие системы воинской службы (добровольцы, призывники). Самое опасное тут то, что может возникнуть ситуация самосбывающегося прогноза. Если в Европе появятся перестроенная на войну экономика, поставленная на военные рельсы промышленность и переориентированные на долгое противостояние социальные институты, то вкупе с оголтелой русофобской пропагандой получится взрывоопасный коктейль. Несложно догадаться, в какую сторону будет направлен этот накопленный потенциал.О том, что означают последние провокации Запада - в статье Павла Котова "Тонкий лед третьей мировой войны"

европа

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

европа, россия, польша, александр дугин, сикорский, дональд трамп, нато, служба внешней разведки , совет безопасности оон, эксклюзив