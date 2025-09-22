https://ukraina.ru/20250922/zapad-ukrainy-vyderzhit-ostalnye---net-mozhno-li-v-kharkove-pet-po-russki-vertolet-vmesto-petra-i-1068994065.html

"Запад Украины выдержит, остальные - нет". "Можно ли в Харькове петь по-русски?" Вертолет вместо Петра I

О чем говорят на Украине? Что пишут блогеры, что говорят политики, что волнует простой народ?

Тема мобилизации, "ТЦК", остаётся на первом месте. Но теперь добавилась тема эмиграции, переездов и периодического отсутствия электричества.Происходят новые "прилеты" в области, которые считались до сих пор спокойными и безопасными.Киев, Николаев, ОдессаВ Киеве, пишут, горит свет бесперебойно только в районе правительственных кварталов, там же поблизости и живут "народные избранники" и их родственники.Также у них нет и проблем с мобильными телефонами: депутатам Рады давно ещё заботливо раздали спутниковые телефоны.Мало ли, может быть, новый договор надо будет подписать о столетнем "сотрудничестве", как на прошлой неделе, с Британией. А кворума-то и нет.Кому бы еще продать страну? Размышляют Зеленский с Ермаком. США продали, Британии продали. Кого бы еще найти?У остальных жителей Украины - проблемы со светом, с водой.География прилётов значительно расширилась: мощные прилёты были по городу Днепропетровск, который совсем недавно считался "тыловым". Там раздались взрывы на складах предприятия "Агро-сервис".Но тот "Агро-сервис" давно был выкуплен Зеленским, и на складах хранились совсем не плоды овощеводства и зерноводства.Взрывались "бахчевые" долго и горело так, что жители города Днепропетровска, несмотря на строжайшие запреты, снимали зарево всю ночь.Конечно, это были крупные партии вооружения и боеприпасов. Днепропетровск - "хаб" для вооружения подразделений ВСУ.Прилёты и взрывы в Киевской области, в Николаевской, в Одесской.Крупные пожары после попадания по складам в Хмельницкой области.В Ровенской области, возле железнодорожного узла Здолбунов, в Винницкой области, в районе терминала Джурина, на границе с Молдавией.Львов, Тернополь, Канев, Ржищев, Смела, Чернигов, Черкассы - все эти города и городки считались до недавнего времени "тыловыми". Но теперь это не так.И теперь тема номер один на Украине: что делать, если не будет отопления. А также света и воды. Блогеры призывают переезжать в села, где можно топить дровами или уезжать за рубеж.Обычные люди на Украине - заложники Зеленского и его политики "бороться до последнего украинца".Ищите, где перезимоватьВот глава союза потребителей коммунальных услуг тоже подбадривает "пэрэсичных громадян" (обычных граждан):"Ищите, где перезимовать. Если повезёт, то запад Украины ещё выдержит после обстрелов и будет с газом и светом. Но остальным нужно подумать, куда переехать."И не надо забывать, что на всем пути "переезда" жителей Юга и Востока Украины ждут мобилизаторы, которые ловят мужчин и отправляют их на фронт, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. От 25 до 60? Автоматически годен!Они уже даже не смотрят на справки, отсрочки, на наличие трёх детей и другие "глупости законодательства".Сколько таких случаев, когда отцов трех и более детей мобилизовали, с тяжелой формой заболеваний - тоже. Сколько погибших просто "от мобилизации", в процессе, так сказать. Их никто даже не считает.Вот недавний вопиющий случай: уже служивший в армии мужчина, инвалид, шёл по дороге, увидел брошенный велосипед, машину рядом, заглянул туда. Получил сразу же перцовым баллончиком в лицо и был избит "мобилизаторами", причем били по основанию черепа, где у человека стоят специальные пластины.Теперь этот мужчина в больнице. Он даже не успел сказать ни одного слова в защиту того, кого усердно "паковали"."Слишком много русских на Западной"Дальнейший путь переселенца, который, допустим, чудом избежал встречи с мобилизационными зондер-командами, приведёт его на Западную Украину, где ему сдадут втридорога жильё и на улицах он встретит уже "мовные патрули" (языковые).На заседании львовского горсовета недавно поднимался вопрос о том, что в городе сейчас стало слишком много русского языка. Непорядок. А все из-за этих переселенцев. "Схидняков" (людей с Востока).Украина давно трещит по швам. Ещё со времён первого майдана. Да и гораздо раньше. И если бы сейчас проходили выборы, хоть мало-мальски демократичные, то каждая часть Украины выбрала бы "своих"."Выборов не будет. Вы и так всем довольны!"Но выборов не будет. Как сообщил замглавы Центризбиркома Сергей Дубовик:"На сегодняшний день в связи с законодательством условий для проведения выборов нет."Военное положение, нет средств. В общем, никаких выборов в 2026 году не будет, сказал Дубовик.Никакой надежды на изменения у граждан Украины.Но согласно свежему опросу КМИС, 62 процента граждан страны готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (!)Где, как, кого опрашивает КМИС? Где живут эти наслаждающиеся военным положением? Это депутаты Рады? Сотрудники ТЦК?Репортаж из ТЦККаким-то образом один из "заловленных" мужчин смог сделать "репортаж из отстойника" ТЦК. Туда везут всех пойманных на улицах городов Украины мужчин.Ежедневно на охоту выходят 150 тысяч "сотрудников" ТЦК и 100 тысяч полицейских. Это целая армия!У мужчин, которые выходят "на поверхность", мало шансов спастись. И множество видео о том, как "хапают в ТЦК", демонстрируют: полицаи становятся всё злее и злее.Мужчина рассказывает: на улице хватают, моментально надевают наручники.Никакие документы не действуют, их просто перестали проверять. Идёт жёсткая охота.Никакой врачебной комиссии, естественно, тоже нет. Просто ставят всем сразу "годен"."У нас тут один пытался сразу повеситься, не получилось. Так он тогда чашку разбил и вены порезал".Мужчин бьют, запугивают, а в армии будет ещё хуже."У них низкие зарплаты, колоссальный стресс"И на этом фоне выступает депутат Рады Федиенко и требует "поднять зарплаты ТЦК"."У них низкие зарплаты, ежедневно колоссальный стресс. Им надо сделать зарплаты как в армии."Это просто фантасмагория. Вся Украина знает, что ТЦК - это не только машина по отлову людей, но и машина по вымогательству денег. Все знают, сколько стоит откупиться, на каждом этапе.Постоянно происходят разоблачения то одного, то другого "начальника из ТЦК" с миллионами "в тумбочке".Но нет, надо ещё и зарплаты поднять.Украина давно живёт на западных дотациях. Основной бизнес: продажа рабов для армии, которая является натовским ЧВК. Так что, возможно, денег и дадут.А Федиенко просто озвучивает планы спонсоров "Украины - не России".Украина как суперконцлагерьЕсли хотите узнать планы Сороса в отношении Украины и её жителей, это сделать достаточно легко: надо всего лишь послушать кого-то из "партии Сороса" - это партия "Голос".Главой её, или как принято говорить, "фронтменом" был лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.С ним еще заигрывал словесно Зеленский, который только шёл тогда на выборы: "Слава, если я и ты, если мы оба, вместе... Ну, ты понял".Карьера Славы Вакарчука как политика завершилась, не начавшись. В Раде ему было скучно, как оратор он никого не зажигал, да и не пытался. И Вакарчук потяготился этой ролью, потяготился, да и сложил полномочия.А ведь "соросовские" рассматривали его как будущего президента Украины!Но фракция с названием "Голос" (под Вакарчука) осталась. И её депутаты иногда что нибудь озвучивают.Вот выступил Сергей Рахманин, журналист издания "Зеркало недели", депутат Рады, фракция "Голос".Он быстренько набросал примерный план, как превратить Украину из концлагеря в суперконцлагерь. Супер, мега-, гига- концлагерь. Такой, чтоб никому не повадно было!Итак: все, кто ушёл в СЗЧ (самовольно залышыв (оставил) часть) и другие дезертиры должны лишаться имущества.Все их ближайшие родственники тоже должны лишаться имущества!Должны быть заблокированы банковские карты всех, кто посмел покинуть армию. А также им должны быть прекращены вообще любые выплаты.Интересно, есть хоть одна еще страна на земном шаре, где действуют такие законы? Отбирать имущество у родственников? Да и у самого насильно мобилизованного?Как это демократично, как гуманно.Рахманин стыдливо прикрывается словами "так говорят боевые офицеры".Но офицеров тех никто в глаза не видел.А Сорос-то не дремлет! Не зря недавно Александр Сорос побывал на Украине, пообнимался с Ермаком и призвал украинцев: "вступайте в войско!"Вертолёт вместо Петра ПервогоНу а в Полтаве вместо памятника Петру Первому (который, естественно, снесли как символ то ли царизма, то ли просто России) установили вертолёт.Почему вертолёт? Зачем вертолёт? Как символ чего? Что вся Полтава скоро отсюда улетит?Но произошла грандиозная "зрада". Вертолёт оказался, конечно же, российский.Вертолет МИ-2, разработан Московским вертолётным заводом имени Михаила Миля.Михаил Леонтьевич Миль, конструктор вертолётов, доктор технических наук, Герой Социалистического труда. Лауреат Ленинской премии, уроженец города Иркутска, был знаменитым создателем советских вертолётов.Вертолёты конструкции Миля эксплуатируются сегодня в 100 странах мира.Аборигены притащили и установили артефакт советского могущества вместо "имперского".Быстро демонтировали.Можно ли петь на русском языке?Ну и к новостям культурной жизни.Можно ли на Украине петь на русском языке? Это не такой простой вопрос, оказывается. Можно. Но это только ПОКА ЧТО."К сожалению, пока что законодательство Украины не запрещает петь гражданам Украины на русском языке. Это очень печально!"Это вещает Игорь Спиридонов, человек с русской фамилией. Представитель уполномоченного по защите государственного языка (мовы).Как они себе представляют запрет на пение? Специальные певческие патрули теперь будут ходить?Это в дополнение к ТЦК, полиции, "мовным патрулям"?"Спасибо, панэ прэзыдэнтэ!"И вся Украина обсуждает блог молодого человека, который сначала рыдал на камеру своего телефона: "Я в Польщи! Я в Польщи!"Он выехал сразу же, как только дали выехать парням "до 23 лет".Дальше он разместил видео с митинга "в поддержку Украины". В вышиванке, что-то патриотическое пел и кричал.И вот - новый поворот. Он нашёл свою любовь. Ей 52, ему 21. Оба счастливы, танцуют и поют. На украинском языке, все строго "на мови".Ну, чего только не бывает на свете.Но вот последнее видео: он опять рыдает! И она. А почему?"Спасибо, панэ прэзыдэнтэ! За то, что дали осуществить мечту!"Вот такая она, украинская мечта: выехать из Украины, желательно, навсегда. Надеть уже там вышиванку, кричать "Слава Украине!" И не видеть никаких противоречий, абсолютно никаких.В ножки надо поклониться Зеленскому: не на фронте, подальше от Украины, пою и танцую от счастья.Спасибо вам, панэ прэзыдэнтэ, что дали сбежать из нашей страны!О том, что происходит с украинским языком на Украине - в статье "Что-то пошло не так. Почему в Киеве вдруг смягчают языковую политику"

