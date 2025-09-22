Александр Потебня: от украинства к панрусизму. 190 лет выдающемуся русскому лингвисту
22 сентября 1835 года родился Александр Потебня, ставший выдающимся русским лингвистом. В его трудах ни разу не встречается термин "украинский язык", но учёного посмертно назначили "украинским языковедом"
В своей автобиографии, подготовленной в 1886 году, Александр Потебня писал:
"По происхождению с отцовской и материнской стороны я принадлежу к тому меньшинству Малороссийского казачества, которое в течение XVIII века получило права Российского дворянства. Если не ошибаюсь, мои однофамильцы и дальние родственники остаются доныне в сословии Малороссийских козаков, особенности которого по освобождении крестьян почти сгладились. Моя фамилия есть прозвище одного из предков, полученное им, по всей вероятности, среди военных людей".
Действительно, "потебня" – это кожаный элемент седла, расположенный сбоку и прикрывающий ноги всадника.
Александр Потебня родился 22 сентября 1835 года на хуторе Манев возле села Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии (ныне Сумская область). Судя по всему, отец будущего филолога, штабс-капитан Афанасий Потебня, был полонофилом, потому что отправил сына учиться в польский город Радом. Окончив в 1851 году семилетнюю классическую гимназию с серебряной медалью, юноша поступил на юридический факультет Харьковского университета, но через год перевёлся на историко-филологический факультет.
Для преподавателей и студентов Харьковского университета первой половины XIX века было характерно увлечение малороссийским эпосом, песней и народным бытом. Особую роль в этом сыграл русский филолог-славист Измаил Срезневский, который в 1837-47 годах был профессором этого университета. Его традиции продолжил профессор Амвросий Метлинский (составитель сборника "Народные южнорусские песни"), который стал не только учителем, но и наставником Александра Потебни.
Дипломную работу на тему "Первые годы войны Хмельницкого" Потебня написал на основе украинских летописей, народных песен и других фольклорных материалов, использовав их как исторические свидетельства, сохранившиеся в народной памяти. После окончания университета в 1856 году молодого выпускника был назначен классным надзирателем, а затем преподавателем русской словесности 1-й Харьковской гимназии.
Но уже в ноябре 1857 года историко-философский факультет перед советом Харьковского университета о прикомандирования Александра Потебни в университет "для подготовки магистерского экзамена по поручению выкладывать части курсов русской словесности и истории литературы славянских народов под контролем профессоров". В 1860 году он блестяще защитил магистерскую диссертацию "О некоторых символах в славянской народной поэзии" (её напечатали за казённый счёт), и начал читать лекции в Харьковском университете.
В первые годы преподавательской работы Александр Потебня сблизился со студентами старших курсов, и стал активным деятелем харьковской "Громады" – организации, целью которой было "формирование национального сознания украинского народа". Хотя сам Потебня в своих произведениях всегда использовал термин "малороссийский/малорусский", однако сути это не меняло.
Харьков в начале XX века
Студентка Александра Потебни, известная украинская деятельница Христина Алчевская, вспоминала позже, что тот "привлекал к себе самые горячие симпатии молодежи, и когда он говорил нам об историческом прошлом нашей родины, о нашей песне, о нашей поэзии, и призывал нас к изучению её, к любви к ней, мы восторженно слушали его всё время, и я уверена, что каждый из нас клялся в душе в Эти минуты посвятить Этой родине все Свои силы, отдать ей всю жизнь".
В 1862 году, в возрасте всего 26 лет, Александр Потебня издал труд под названием "Мысль и язык", в котором проанализировал новейшую тогда немецкую лингвистическую и психологическую литературу. На этой основе, а также на славянском языковом и этнографическом материале, он сформировал собственный взгляд на процесс становления и развития языка, указал, что он играет большую роль в развитии человеческого мышления, а язык и мышление находятся в тесной связи.
После этого учёный совет Харьковского университета решил направить Александра Потебню за границу для подготовки его к работе на кафедре сравнительного языкознания. Несмотря на то, что в июне 1862 года его младший брат, подпоручик Андрей Потебня, совершил неудачное покушение на наместника Царства Польского графа Александра Лидерса, молодого учёного за казённые деньги командировали в Берлин. Ходили даже слухи, что по дороге из Варшавы в Лондон, к Герцену и Огарёву, Андрей Потебня посетил брата в Берлине.
Но, как бы там ни было, Потебня в тот период был обуреваем русофобскими настроениями. В конце 1862 года (то есть накануне польского восстания) в письме Ивану Беликову, своему другу по харьковской "Громаде", учёный использовал термин "украинский", призывал к объединению всех "украинских земель" ("Мы не можем забыть своего ближайшего кровного родства с простым людом Подолии, Волыни, Галича и т.д. и права принимать к сердцу их дела") и их союзу с Польшей.
Потебня критиковал Переяславское соглашение Хмельницкого:
"Было ли это соединение с правительством России только чистое подданство или и соединение с народом? Есть ли в настоящее время потребность соединения с Великорусским народом? И если есть – то на каких условиях?" Правда, вывод он сделал неутешительный для украинского движения: "Наши отцы и деды были крепки в своей народности невольно, сами того не сознавая, они могли ещё оставаться украинцами; мы уже можем быть крепки только сознанием своей "особенности".
Начавшееся в январе 1863 года очередное польское восстание, которое в апреле-мае перекинулось на Правобережную Украину, резко изменило жизнь Александра Потебни. Его брат Андрей погиб в рядах польских повстанцев 5 марта (его некролог разместил "Колокол" Герцена), самый младший брат, Николай, тоже сгинул в водовороте восстания, тоже с польской стороны. Хотя учёный мог оставаться в Берлине ещё год, летом 1863-го он засобирался в Россию – правда, почему-то через Вену и Львов, где встречался с украинскими деятелями.
Это не понравилось австрийской полиции, которая потребовала от Потебни покинуть Австрию на протяжении 24 часов как "русского шпиона". Тот отказался ехать через австрийско-российскую границу из-за восстания, и вернулся в Петербург через Прагу и Берлин. Но в России его уже ждала публикация Михаила Каткова в "Московских ведомостях", который назвал Потебню "лицом из породы Бакуниных и Герценов, которое выполняло польскую миссию в Галиции".
Неизвестно, был ли Александр Потебня вызван на допрос в полицию или Третье отделение императорской канцелярии, однако с 1863 год он навсегда (даже в письмах) перестал высказывать идеи, которые могли быть признаны антигосударственными. Потебня отошёл от "Громады" и других украинских организаций, и целиком погрузился в науку.
Начиная с середины 1860-х одна за другой выходят в свет его работы "О полногласии" (1864), "О звуковых особенностях русских наречий с приложением образцов менее известных малорусских говоров" (1865), "О мифическом значении некоторых обрядов и поверий" (1865), "Заметки о малорусским наречии" (1870), которые были первыми научными исследованиями в отечественной диалектологии.
С конца 1860-х ученый начал подготовку новой докторской диссертации под названием "Из записок по русской грамматике", которую защитил в 1874 году. Это было капитальное лингвистическое исследование, которое произвело настоящий переворот в русской филологии. На большом фактическом материале (письменные памятники, свидетельства народных говоров, родственные славянские и неславянские языки) Александр Потебня объяснил много различных языковых явлений, историю становления и развития отдельных грамматических категорий, показал изменения в структуре русского и других славянских языков. За этот труд он получил полную Ломоносовскую медаль в 1875-м.
Книга А. Потебни "Из записок по русской грамматике". Харьков, 1899 (фото из социальных сетей)
Книга А. Потебни "Из записок по русской грамматике". Харьков, 1899 (фото из социальных сетей)
В 1874 году Потебня стал экстраординарным, а всего год спустя – ординарным профессором Харьковского университета. В том же году был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук, а в 1877-м – был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете и возглавил Харьковское историко-филологическое общество. Кроме этого, Потебня был действительным членом Чешского общества наук (1887), а незадолго до смерти ему присудили Золотую Константиновскую медаль Русского географического общества.
С конца 1870-х интересы Александра Потебни сосредоточились на народном творчестве. Две его работы – "Объяснения малорусских и сродных народных песен" и рецензия сборника Якова Головацкого "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" – имеют важное теоретическое значение для фольклористики, за них он учёный получил Уваровские медали в 1878 и 1879 годах. Примечательно, что в этих работах Потебня чётко занял великорусскую позицию.
Его ученик, профессор Новороссийского, Казанского, Харьковского и Санкт-Петербургского университетов Дмитрий Овсянико-Куликовский, вспоминал:
"Приверженность к общерусской литературе была у него частным выражением общей его приверженности к России, как к политическому и культурному целому. Знаток всего славянства, он не стал, однако, ни славянофилом, ни панславистом, невзирая на все сочувствие развитию славянских народностей. Но зато он, несомненно, был – и по убеждению, и по чувству – "панрусистом", то есть признавал объединение русских народностей (великорусской, малорусской и белорусской) не только как исторический факт, но и как нечто долженствующее быть, нечто прогрессивно-закономерное, как великую политическую и культурную идею".
По его словам, к концу жизни Потебня "всё больше разочаровывался в национальной дееспособности своих земляков, и все успехи украинской культуры и литературы, которые были налицо, считал недостаточными". Когда в одном из разговоров с учителем Овсянико-Куликовский начал возражать, ссылаясь на Шевченко, Потебня саркастически выкрикнул: "Шевченко! Жизненность нации! Этнографический материал, а не нация…"
В то же время, Потебня издал сборники малороссийских колядок и "веснянок" (пасхальных народных песен) с комментариями, редактировал и издал произведения Петра Гулака-Артемовского и Григория Квитки-Основьяненко, частично перевёл на малороссийский язык "Одиссею".
Умер учёный 11 декабря 1891 года в Харькове, где и похоронен. В городе сохранился дом Потебни, ныне расположенный на одноименной улице. Имя Александра Потебни в 1945 году было присвоено Институту языкознания Академии наук УССР, учреждение сохраняет это имя до сих пор. Тот факт, что лингвист ни в одном из своих произведений не употреблял термин "украинский язык", власти как советской, так и нынешней Украины попросту игнорировали.
