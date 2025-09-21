Трамп грозит Афганистану, позабыв об СССР. Главное на утро 21 сентября - 21.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250921/tramp-grozit-afganistanu-pozabyv-ob-sssr-glavnoe-na-utro-21-sentyabrya-1068958423.html
Трамп грозит Афганистану, позабыв об СССР. Главное на утро 21 сентября
Трамп грозит Афганистану, позабыв об СССР. Главное на утро 21 сентября - 21.09.2025 Украина.ру
Трамп грозит Афганистану, позабыв об СССР. Главное на утро 21 сентября
Президент США Дональд Трамп выдвинул требование Афганистану, позабыв об истории
2025-09-21T10:42
2025-09-21T10:42
эксклюзив
хроники
дональд трамп
олег царев
пит хегсет
баграм
сша
афганистан
пентагон
ввс
Американский президент Дональд Трамп потребовал от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США."Мы сейчас ведём переговоры с Афганистаном и хотим вернуть её (базу — Ред.). И мы хотим вернуть её как можно скорее, немедленно", —заявил Трамп журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.Ранее он пригрозил Афганистану в соцсетях."Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил, Соединённым Штатам Америки, произойдут плохие вещи!" — написал Трамп в Truth Social.При этом ряд пользователей соцсетей напомнил, что авиабазу строили не американцы."Дональд Трамп заявил, что авиабазу Баграм надо вернуть тем, кто её построил. Интересный намёк на передачу авиабазы Вооруженным Силам России - всем интересующимся темой известно, что Баграм был старой советской авиабазой, на которой во время афганской войны базировались ВВС СССР", — указал адвокат Максим Пашков.Журналист Дмитрий Лекух также отметил, что Трамп будет удивлён, когда узнает, кто построил авиабазу."Донни, когда ты узнаешь, кто её построил, ты а****шь. А еще больше а****шь, если талибы ее как раз реальным строителям и вернут", — отметил он.До этого, в пятницу, 19 сентября, Трамп уже заявлял о намерениях вернуть авиабазу."Мы собираемся вернуть Баграм — большую авиабазу, одну из самых больших авиабаз в мире. Мы отдали её им просто так. Мы пытаемся вернуть её обратно. Им нужны вещи от нас., а мы хотим эту базу обратно. Одна из причин: вы знаете, она находится поблизости от места, где Китай производит своё ядерное оружие", — заявил президент США.В мире уже отреагировали на слова Трампа.Так, агентство Reuters процитировало неназванных американских чиновников, которые утверждают: план Трампа по возвращению к использованию авиабазы Баграм в Афганистане американскими военными может быть расценён как повторное вторжение в страну."Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 000 военнослужащих, а также развертывания современных систем ПВО, заявляют действующие и бывшие американские чиновники", – писало агентство.В настоящее время США не ведут активного планирования по военному возвращению авиабазы, которую Соединенные Штаты оставили при выводе войск из Афганистана в 2021 году, рассказали источники агентства.Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что даже если талибы согласятся на возвращение США в Баграм в результате переговоров, базу придется защищать от множества угроз, включая боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* внутри Афганистана.Также база может быть уязвима для современных ракетных угроз со стороны Ирана, который уже атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.Афганистан уже предупредил США, что воспримет американских военных как захватчиков и будет их уничтожать. Представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном, основанному на "взаимном уважении и общих интересах", но "не допустит восстановления военного присутствия США".Прокомментировали планы Трампа и в России."Совершенно неясно, как Трамп планирует вернуть контроль над базой? Силой? Войной на талибов пойдет? Отмечу, что для военных действий США в Афганистане президенту Бушу Конгрессом было выдано отдельное "разрешение на применение военной силы" — Authorization for Use of Military Force (AUMF) 2001 года. Сделано это было сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года и позволило США начать борьбу с причастными к терактам. Именно на основании этого мандата США осуществляли боевые действия и длительное военное присутствие на территории Афганистана с 2001 по 2021 годы", — напомнил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Олег Царёв.Он указал, что сейчас в Конгрессе США обсуждается отмена этого мандата."Однако сейчас в Конгрессе США активно обсуждается (пока на уровне конгрессменов и комитетов) вопрос об отмене AUMF 2001 года. Инициировали процесс демократы и ряд умеренных республиканцев — сторонники ограничения президентской власти в вопросах ведения войны — видимо, боятся, что Трамп реально решит повторно пойти в Афганистан. Кстати, в марте 2025 Сенат отменил аналогичного разрешения AUMF 2002 на использование ВС США в Ираке, сейчас законопроект вынесен на рассмотрение Палаты представителей", — отметил Царёв.По его словам, с учётом всего вышеуказанного возвращение американцами базы маловероятно."Таким образом, перспектива возвращения Баграма пока остаётся малореальной. Баграм войдет в тот же перечень, где уже находятся Панама, Гренландия и Канада", — подытожил Царёв.Тем временем в США проводится расследование вывода американских войск из Афганистана. О нём ещё в конце августа заявлял министр обороны страны Пит Хегсет."Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло. Поэтому, по указанию президента, мы незамедлительно инициировали расследование, которое показало необходимость еще более глубокого разбирательства. Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона и сам ветеран Афганистана, возглавляет эту работу", — сообщал 26 августа Хегсет журналистам в Белом доме.Он добавил, что американское военное ведомство в ходе проводимого расследования намерено получить доступ ко всем необходимым документам, получить объяснения причин принятых при выводе войск решений, а также выяснить обстоятельства игнорирования определённых мер защиты войск США."Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее", — указывал Хегсет.В мае он уже сообщал, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.* - запрещённые в России террористические организации.О происходящих в мире процессах — в статье Самуэля Траппа "Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места".
баграм
сша
афганистан
Трамп грозит Афганистану, позабыв об СССР. Главное на утро 21 сентября

10:42 21.09.2025
 
Егор Леев
Президент США Дональд Трамп выдвинул требование Афганистану, позабыв об истории
Американский президент Дональд Трамп потребовал от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль США.
"Мы сейчас ведём переговоры с Афганистаном и хотим вернуть её (базу — Ред.). И мы хотим вернуть её как можно скорее, немедленно", —заявил Трамп журналистам на мероприятии в штате Вирджиния.
Ранее он пригрозил Афганистану в соцсетях.
"Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм тем, кто её построил, Соединённым Штатам Америки, произойдут плохие вещи!" — написал Трамп в Truth Social.
При этом ряд пользователей соцсетей напомнил, что авиабазу строили не американцы.
"Дональд Трамп заявил, что авиабазу Баграм надо вернуть тем, кто её построил. Интересный намёк на передачу авиабазы Вооруженным Силам России - всем интересующимся темой известно, что Баграм был старой советской авиабазой, на которой во время афганской войны базировались ВВС СССР", — указал адвокат Максим Пашков.
Журналист Дмитрий Лекух также отметил, что Трамп будет удивлён, когда узнает, кто построил авиабазу.
"Донни, когда ты узнаешь, кто её построил, ты а****шь. А еще больше а****шь, если талибы ее как раз реальным строителям и вернут", — отметил он.
До этого, в пятницу, 19 сентября, Трамп уже заявлял о намерениях вернуть авиабазу.
"Мы собираемся вернуть Баграм — большую авиабазу, одну из самых больших авиабаз в мире. Мы отдали её им просто так. Мы пытаемся вернуть её обратно. Им нужны вещи от нас., а мы хотим эту базу обратно. Одна из причин: вы знаете, она находится поблизости от места, где Китай производит своё ядерное оружие", — заявил президент США.
В мире уже отреагировали на слова Трампа.
Так, агентство Reuters процитировало неназванных американских чиновников, которые утверждают: план Трампа по возвращению к использованию авиабазы Баграм в Афганистане американскими военными может быть расценён как повторное вторжение в страну.
"Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 000 военнослужащих, а также развертывания современных систем ПВО, заявляют действующие и бывшие американские чиновники", – писало агентство.
В настоящее время США не ведут активного планирования по военному возвращению авиабазы, которую Соединенные Штаты оставили при выводе войск из Афганистана в 2021 году, рассказали источники агентства.
Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что даже если талибы согласятся на возвращение США в Баграм в результате переговоров, базу придется защищать от множества угроз, включая боевиков "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* внутри Афганистана.
Также база может быть уязвима для современных ракетных угроз со стороны Ирана, который уже атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.
Афганистан уже предупредил США, что воспримет американских военных как захватчиков и будет их уничтожать. Представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что Кабул готов к диалогу с Вашингтоном, основанному на "взаимном уважении и общих интересах", но "не допустит восстановления военного присутствия США".
Прокомментировали планы Трампа и в России.
"Совершенно неясно, как Трамп планирует вернуть контроль над базой? Силой? Войной на талибов пойдет? Отмечу, что для военных действий США в Афганистане президенту Бушу Конгрессом было выдано отдельное "разрешение на применение военной силы" — Authorization for Use of Military Force (AUMF) 2001 года. Сделано это было сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года и позволило США начать борьбу с причастными к терактам. Именно на основании этого мандата США осуществляли боевые действия и длительное военное присутствие на территории Афганистана с 2001 по 2021 годы", — напомнил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Олег Царёв.
Он указал, что сейчас в Конгрессе США обсуждается отмена этого мандата.
"Однако сейчас в Конгрессе США активно обсуждается (пока на уровне конгрессменов и комитетов) вопрос об отмене AUMF 2001 года. Инициировали процесс демократы и ряд умеренных республиканцев — сторонники ограничения президентской власти в вопросах ведения войны — видимо, боятся, что Трамп реально решит повторно пойти в Афганистан. Кстати, в марте 2025 Сенат отменил аналогичного разрешения AUMF 2002 на использование ВС США в Ираке, сейчас законопроект вынесен на рассмотрение Палаты представителей", — отметил Царёв.
По его словам, с учётом всего вышеуказанного возвращение американцами базы маловероятно.
"Таким образом, перспектива возвращения Баграма пока остаётся малореальной. Баграм войдет в тот же перечень, где уже находятся Панама, Гренландия и Канада", — подытожил Царёв.
Тем временем в США проводится расследование вывода американских войск из Афганистана. О нём ещё в конце августа заявлял министр обороны страны Пит Хегсет.
"Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло. Поэтому, по указанию президента, мы незамедлительно инициировали расследование, которое показало необходимость еще более глубокого разбирательства. Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона и сам ветеран Афганистана, возглавляет эту работу", — сообщал 26 августа Хегсет журналистам в Белом доме.
Он добавил, что американское военное ведомство в ходе проводимого расследования намерено получить доступ ко всем необходимым документам, получить объяснения причин принятых при выводе войск решений, а также выяснить обстоятельства игнорирования определённых мер защиты войск США.
"Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее", — указывал Хегсет.
В мае он уже сообщал, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.
* - запрещённые в России террористические организации.
О происходящих в мире процессах — в статье Самуэля Траппа "Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места".
