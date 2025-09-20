https://ukraina.ru/20250920/sily-pvo-sbili-vecherom-neskolko-bpla-nad-yugom-rossii-1068922807.html
Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России
Российские средства ПВО вечером 19 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один — над Ростовской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"19 сентября с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении военного ведомства.В настоящее время опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлена в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.Отменена опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в Крыму и Севастополе. Регион переведён "в режим повышенного внимания".В ряде российских регионов юга и центра России объявлен предупредительный "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Подробнее в публикации "Красный" уровень опасности: несколько регионов РФ готовятся к возможным атакам с воздуха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России
00:26 20.09.2025 (обновлено: 00:29 20.09.2025)
Российские средства ПВО вечером 19 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один — над Ростовской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"19 сентября с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
В настоящее время опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлена в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.
Отменена опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в Крыму и Севастополе. Регион переведён "в режим повышенного внимания".
В ряде российских регионов юга и центра России объявлен предупредительный "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.
