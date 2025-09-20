https://ukraina.ru/20250920/sily-pvo-sbili-vecherom-neskolko-bpla-nad-yugom-rossii-1068922807.html

Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России

Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России - 20.09.2025 Украина.ру

Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России

Российские средства ПВО вечером 19 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один — над Ростовской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале

2025-09-20T00:26

2025-09-20T00:26

2025-09-20T00:29

новости

россия

ростовская область

крым

украина.ру

пво

минобороны рф

бпла

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066062046_0:21:1192:692_1920x0_80_0_0_ebbca0af6942ebaf1462af4202165612.jpg

"19 сентября с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении военного ведомства.В настоящее время опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлена в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.Отменена опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в Крыму и Севастополе. Регион переведён "в режим повышенного внимания".В ряде российских регионов юга и центра России объявлен предупредительный "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Подробнее в публикации "Красный" уровень опасности: несколько регионов РФ готовятся к возможным атакам с воздуха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

ростовская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, крым, украина.ру, пво, минобороны рф, бпла, всу