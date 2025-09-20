Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России - 20.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250920/sily-pvo-sbili-vecherom-neskolko-bpla-nad-yugom-rossii-1068922807.html
Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России
Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России - 20.09.2025 Украина.ру
Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России
Российские средства ПВО вечером 19 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один — над Ростовской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2025-09-20T00:26
2025-09-20T00:29
новости
россия
ростовская область
крым
украина.ру
пво
минобороны рф
бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066062046_0:21:1192:692_1920x0_80_0_0_ebbca0af6942ebaf1462af4202165612.jpg
"19 сентября с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении военного ведомства.В настоящее время опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлена в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.Отменена опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в Крыму и Севастополе. Регион переведён "в режим повышенного внимания".В ряде российских регионов юга и центра России объявлен предупредительный "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Подробнее в публикации "Красный" уровень опасности: несколько регионов РФ готовятся к возможным атакам с воздуха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
ростовская область
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066062046_122:0:1071:712_1920x0_80_0_0_54f879747d1d50f5af46575a1a78464c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, крым, украина.ру, пво, минобороны рф, бпла, всу
Новости, Россия, Ростовская область, Крым, Украина.ру, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, ВСУ

Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России

00:26 20.09.2025 (обновлено: 00:29 20.09.2025)
 
© Украина.руКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства ПВО вечером 19 сентября уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом и один — над Ростовской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"19 сентября с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
В настоящее время опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлена в Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.
Отменена опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в Крыму и Севастополе. Регион переведён "в режим повышенного внимания".
В ряде российских регионов юга и центра России объявлен предупредительный "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.
Подробнее в публикации "Красный" уровень опасности: несколько регионов РФ готовятся к возможным атакам с воздуха.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияРостовская областьКрымУкраина.руПВОМинобороны РФБПЛАВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:43В Днепропетровске разгорается пожар после прилётов
03:39И ещё один удар нанесён по Днепропетровску
03:38США приостанавливают продажи вооружений некоторым странам Европы
03:35Удар нанесён по Днепропетровску
03:19В небе более 110 "Гераней", Ту-95 и Ту-160: сводка ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины на 3:00
02:45Росавиация ввела ограничения на работу уже пятого аэропорта, в Ульяновске
02:24В воздухе уже пять стратегов Ту-95 и более 70 "Гераней"
02:12Местные каналы сообщают о работе ПВО и уничтожении вражеских БПЛА в районе Саратова
01:56Носители "Кинжалов" МиГ-31 усилили российскую группировку в Калининградской области
01:41Итоги 19 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
01:26Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте Ту-95 ВКС России
01:13Росавиация временно ограничила работу уже четвёртого аэропорта
01:04Ожесточённые бои и контратаки ВСУ: фронтовая сводка за 19 сентября от канала "Дневник Десантника"
00:44Росавиация временно ограничила работу трёх аэропортов из-за угрозы БПЛА
00:26Силы ПВО сбили вечером несколько БПЛА над югом России
23:49Воздушная тревога: Волгоградский аэропорт приостановил работу из-за угрозы дронов
23:41Волна "Гераней": 50 российских БПЛА атакуют цели в трёх областях Украины
23:24Бои за Покровск: юг города рассечён, идёт штурм железнодорожного узла
23:15Паломники-хасиды пострадали в серьёзной аварии под Киевом
23:05"Отрезанный ломоть": украинский политолог о судьбе городов Донбасса
Лента новостейМолния