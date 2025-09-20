https://ukraina.ru/20250920/pribalty-naryvayutsya-no-shtaty-ikh-ne-podderzhat-itogi-20-sentyabrya-1068950279.html

Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября

Министры государств Прибалтики призывают к более жёстким мерам в отношении России, в то время, как СМИ сообщают, что США прекращают им помощь

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Литвы Довиле Шакалене, призвавшей сбивать российские истребители."Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем "магистру юридической психологии" реализоваться по специальности", — заявила Захарова в интервью одному из российских информационных агентств.Ранее Шакалене в соцсети X призвала сбивать российские истребители."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — написала Шакалене.На слова Шакалене отреагировали и на Украине."Специально просмотрели её биографию. 100% соросёнок: права человека, журналистские проекты, специалист по психологии и ассоциативному поведению. Глобалисты именно таких тотально некомпетентных людей приводят к власти в ключевых сферах", — отметил популярный украинский телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала указали на то, что Шакалене стала министром обороны без понимания военной специфики."Представьте, она в течение многих лет активно работала над "инициированием перехода от институционального ухода к уходу семейного типа и уходу на уровне местного сообщества для детей, людей с инвалидностью, лиц с проблемами психического здоровья и пожилых людей", была ведущей шоу Kas graužia tėvus и "Необыкновенные истории", и вот те на — министр обороны! Конечно она может себе позволить намекать на войну с РФ, потому что она нихр**а в этом не понимает и не представляет, что это такое", — отмечалось в публикации.Примечательно, что призыв Шакалене прозвучал практически одновременно с информацией в западных СМИ об отказе США защищать государства Прибалтики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник."В конце августа чиновники Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и направили им жёсткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - членам НАТО, граничащим с Россией", — отмечалось в публикации.По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер заявил им, что Европе необходимо меньше зависеть от США.Как отмечает агентство, при президенте США Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, в частности, оборону страны.Также в публикации приведён комментарий представителя Белого дома относительно американских программ, предусматривающих оказание военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. По его словам, "многие из европейских союзников входят в число самых богатых стран мира"."Они вполне могут финансировать эти программы, если захотят", — указал представитель Белого дома.В материале приводятся и слова ряда источников агентства из числа работающих в Вашингтоне европейских дипломатов, которые указали, что устали от частой смены тональности заявлений президента США Дональда Трампа относительно России.Ранее сам Трамп прокомментировал информацию о якобы нарушении российскими истребителями эстонского воздушного пространства."Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", — заявил Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.До этого, 19 сентября министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.Как утверждало эстонское министерство иностранных дел, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут."Сегодня, 19 сентября, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", — отмечалось в заявлении на сайте МИД страны.Спустя час пресс-секретарь НАТО Алисон Арт повторила неподтверждённые обвинения МИД Эстонии."Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", — говорилось в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава Альянса."Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолётам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4", — написал премьер в пятницу на своей странице в соцсети X.Позднее поляки также обвинили Россию в том, что её самолёты якобы пролетели над польской буровой платформой.Так, пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней."Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", — заявили в ведомстве.Никаких доказательств ни Эстония, ни Польша не привели.Позднее, в ночь на 20 сентября Минобороны РФ выпустило официальное заявление по этому вопросу."19 сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полёт проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В МО РФ ответили на прозвучавшие ранее обвинения со стороны Эстонии."Во время полёта российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолётов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", — сообщили в министерстве.Многие эксперты указали на то, что версия Минобороны РФ соответствует истине, т. к. обвиняющие Россию в нарушении воздушного пространства эстонцы и поляки никаких доказательств, в частности, данных объективного контроля, не приводят.О планах Запада — в статье Сергея Зуева ""Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада".

