Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября
Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября - 20.09.2025 Украина.ру
Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября
Министры государств Прибалтики призывают к более жёстким мерам в отношении России, в то время, как СМИ сообщают, что США прекращают им помощь
2025-09-20T18:55
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Литвы Довиле Шакалене, призвавшей сбивать российские истребители."Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем "магистру юридической психологии" реализоваться по специальности", — заявила Захарова в интервью одному из российских информационных агентств.Ранее Шакалене в соцсети X призвала сбивать российские истребители."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — написала Шакалене.На слова Шакалене отреагировали и на Украине."Специально просмотрели её биографию. 100% соросёнок: права человека, журналистские проекты, специалист по психологии и ассоциативному поведению. Глобалисты именно таких тотально некомпетентных людей приводят к власти в ключевых сферах", — отметил популярный украинский телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала указали на то, что Шакалене стала министром обороны без понимания военной специфики."Представьте, она в течение многих лет активно работала над "инициированием перехода от институционального ухода к уходу семейного типа и уходу на уровне местного сообщества для детей, людей с инвалидностью, лиц с проблемами психического здоровья и пожилых людей", была ведущей шоу Kas graužia tėvus и "Необыкновенные истории", и вот те на — министр обороны! Конечно она может себе позволить намекать на войну с РФ, потому что она нихр**а в этом не понимает и не представляет, что это такое", — отмечалось в публикации.Примечательно, что призыв Шакалене прозвучал практически одновременно с информацией в западных СМИ об отказе США защищать государства Прибалтики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённый источник."В конце августа чиновники Пентагона встретились с группой европейских дипломатов и направили им жёсткое послание: США планируют прекратить часть помощи в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - членам НАТО, граничащим с Россией", — отмечалось в публикации.По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер заявил им, что Европе необходимо меньше зависеть от США.Как отмечает агентство, при президенте США Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, в частности, оборону страны.Также в публикации приведён комментарий представителя Белого дома относительно американских программ, предусматривающих оказание военной помощи Латвии, Литве и Эстонии. По его словам, "многие из европейских союзников входят в число самых богатых стран мира"."Они вполне могут финансировать эти программы, если захотят", — указал представитель Белого дома.В материале приводятся и слова ряда источников агентства из числа работающих в Вашингтоне европейских дипломатов, которые указали, что устали от частой смены тональности заявлений президента США Дональда Трампа относительно России.Ранее сам Трамп прокомментировал информацию о якобы нарушении российскими истребителями эстонского воздушного пространства."Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже", — заявил Трамп журналистам.Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу.До этого, 19 сентября министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало в пятницу временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста в связи с якобы нарушением эстонского воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.Как утверждало эстонское министерство иностранных дел, три российских истребителя МиГ-31 якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут."Сегодня, 19 сентября, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, произошедшим 19 сентября", — отмечалось в заявлении на сайте МИД страны.Спустя час пресс-секретарь НАТО Алисон Арт повторила неподтверждённые обвинения МИД Эстонии."Ранее сегодня российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало", — говорилось в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсети X.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава Альянса."Сегодня утром три российских истребителя МиГ-31 вошли в эстонское воздушное пространство. Истребители НАТО отреагировали, и российским самолётам пришлось отступить. Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии решило запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4", — написал премьер в пятницу на своей странице в соцсети X.Позднее поляки также обвинили Россию в том, что её самолёты якобы пролетели над польской буровой платформой.Так, пограничные войска Польши заявили, что два российских истребителя нарушили зону безопасности нефтегазовой платформы Petrobaltic в Балтийском море, пролетев на малой высоте над ней."Командование вооруженных сил и другие органы власти уведомлены", — заявили в ведомстве.Никаких доказательств ни Эстония, ни Польша не привели.Позднее, в ночь на 20 сентября Минобороны РФ выпустило официальное заявление по этому вопросу."19 сентября сего года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полёт проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", — указывалось в публикации в телеграм-канале ведомства.В МО РФ ответили на прозвучавшие ранее обвинения со стороны Эстонии."Во время полёта российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолётов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", — сообщили в министерстве.Многие эксперты указали на то, что версия Минобороны РФ соответствует истине, т. к. обвиняющие Россию в нарушении воздушного пространства эстонцы и поляки никаких доказательств, в частности, данных объективного контроля, не приводят.О планах Запада — в статье Сергея Зуева ""Москве не отдадут, но и сами проглотить не могут". Украинские эксперты и политики о планах Запада".
Прибалты нарываются, но Штаты их не поддержат. Итоги 20 сентября
Министры государств Прибалтики призывают к более жёстким мерам в отношении России, в то время, как СМИ сообщают, что США прекращают им помощь
