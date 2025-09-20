"Славянская и Херсонская". 250 лет с момента создания православной епархии в Новороссии - 20.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250920/1021192330.html
"Славянская и Херсонская". 250 лет с момента создания православной епархии в Новороссии
"Славянская и Херсонская". 250 лет с момента создания православной епархии в Новороссии - 20.09.2025 Украина.ру
"Славянская и Херсонская". 250 лет с момента создания православной епархии в Новороссии
20 сентября 1775 года был издан именной указ императрицы Екатерины II синоду "Об учреждении в Новороссийской и Азовской губерниях Епархии под названием Славянская и Херсонская". Всего через несколько месяцев после окончания войны с Турцией, завоёванные земли обретали надлежащее церковное устройство. Но дело было не только в религии
2025-09-20T08:00
2025-09-20T08:00
история
церковь
православие
новороссия
екатерина ii
григорий потемкин
история
история новороссии
россия
xviii век
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102119/25/1021192548_0:214:1829:1243_1920x0_80_0_0_d9633f16815dfd7d98c106c78739e130.jpg
В указе говорилось, что новая епархия создается в благодарность божественной помощи "во бранях с неверными Христолюбивому нашему воинству". По Кючук-Кайнарджийскому договору, завершившему русско-турецкую войну 1768-74 годов, к России были присоединены земли в нижнем течении Днепра, на побережье Керченского пролива и Азовского моря.Вместе с территорией Новороссийской губернии и землями ликвидированного незадолго до этого Войска Запорожского они вошли в состав края, управлявшегося Григорием Потёмкиным. Для удобства управления всё это обширное, но малонаселённое пространство было разделено на две губернии – собственно Новороссийскую и Азовскую. Однако единство этих двух административных единиц закреплялось созданием на этой территории единой православной епархии.Название Славянская и Херсонская, выбранное для неё Екатериной II, глубоко символично. Оно призвано было свидетельствовать о том, "что наш народ есть единоплеменный и сущая отрасль древних Славян, и что Херсон был источник Христианства для России". Вновь созданная епархия получала высокий статус – во главе её стоял архиепископ, а по старшинству она размещалась сразу за Тверской.Архиепископом должен был стать личный библиотекарь Екатерины II Евгений Булгарис (иной вариант произношения — Вульгарис). Помимо перечислявшихся превосходных личных качеств выбор императрицы объяснялся ещё и тем, что иеромонах Евгений был греком. На территорию создаваемой епархии в ходе войны и сразу после неё "многие иноплеменники, не знающие Нашего языка, исповедующие однако ж православную Греческую веру, переселились".Более подходящей кандидатуры для осуществления задумки Екатерины трудно было даже представить. Приветственная речь, произнесенная Булгарисом на первой высочайшей аудиенции, начиналась такими словами: "я славено-болгарин по родоначалию, грек по рождению, россиянин по склонности…"Родился Евгений Булгарис на греческом острове Корфу (Керкира) в знатной семье выходцев из Болгарии. Приняв в молодости монашеский постриг, он посвятил себя просвещению. Высшее образование Булгарис получил в Падуанском университете, где изучал древние и современные языки, философию, богословие, математику и естественные науки. Затем он возглавлял академии на Афоне и в Константинополе, откуда перебрался в Лейпциг. К тому времени благодаря своей учёности он уже приобрёл славу "второго Платона" и прусский король Фридрих Великий, большой поклонник древнегреческой культуры, пригласил его в 1769 году в Берлин.Там Булгарис перевёл присланный из России екатерининский Наказ уложенной комиссии (автором французского перевода был сам Вольтер). Перевод программного политического документа привлёк к нему внимание русской императрицы, и текст был отпечатан в 1771 году в Петербурге. Сюда Булгарис и прибыл после хлопот братьев Орловых, молдавского господаря Григория III и более всего – бывшего посла России в Великобритании Семёна Нарышкина, считавшего что Булгарис "из нынешних греков есть наиученнейший".В конечном итоге "наиученейший грек" стал личным библиотекарем Екатерины II, а спустя четыре года был отправлен на юг, воплощать важнейший идеологический замысел императрицы.Дело было не только в том, чтобы "возродить" православие на северных берегах Черного моря. Новороссия в системе идеологических координат Екатерины занимала центральное место. Именно здесь проходили пути важнейших (по мнению императрицы) персонажей древней русской истории – князя Олега, княгини Ольги, князя Владимира.Своеобразная "реставрация" Древней Руси, наряду с "Греческим проектом" были основой идеологемы власти, которую выстраивала Екатерина. Именно на ней немецкая принцесса, получившая престол в результате дворцового переворота, основывала легитимность своего правления, своих территориальных приобретений и геополитических амбиций.Всё это, словно в кратком коде, было зашифровано в самом названии новой епархии – Херсонской и Славянской. Стоит отметить, что в рамках той же идеологической логики, несколькими месяцами ранее, столичная епархия из просто Санкт-Петербургской была переименована в Новгородскую и Санкт-Петербургскую.Однако учреждения епархии, рукоположения епископа и определения Синодом точных пределов его владений ("церкви и приходы Елисаветградской провинции и все места Азовской губернии до Черкасска и прочих земель Войска Донского") для "упасения стада Христова" в Новороссийском крае было ещё недостаточно.Нужно было ещё основать города, в которых размещалась бы епископская кафедра и которые населяла бы паства владыки Евгения. А для их основания ещё не было даже выбрано места!Так, между Адмиралтейством и генерал-губернатором края светлейшим князем Потёмкиным шла дискуссия о том, где именно следует построить верфь, порт и крепость, которые должны стать основой центра Новороссийской губернии. Каждая из сторон апеллировала к императрице.Выслушав все аргументы указом от 18 июня 1778 года Екатерина предоставила право выбора на усмотрение специалистов, при этом отметив, что вне зависимости от окончательной локализации "место сие повелеваем наименовать Херсоном". По легенде именно в городе с таким названием крестился князь Владимир.В своих "Записках касательно российской истории" Екатерина специально оговаривала возможность локализации древнего города в районе Днепро-Бугского лимана и Кинбурнской косы, как, по её мнению, наиболее вероятную. Всё это должно было означать, что русские не основывают новый город на захваченной земле, а возрождают старый, имеющий к их истории непосредственное отношение.Со Славянском, который должен был стать центром епархии, всё было ещё более запутано. Сперва было решено, что город будет построен вокруг небольшой крепости Славянская на Днепре, которая являлась центром одноименного уезда. Однако даже строительство Херсона продвигалось медленно и было сопряжено с огромными трудностями. Поэтому, в конце концов, в Славянск переименовали уже существующий город. В 1784 году так стал называться городок вокруг старинной русской пограничной крепости Тор. Так этот топоним и закрепился на Донбассе.В 2014 году Славянск станет символом вооружённой борьбы за возвращение Новороссии в состав России, а уже после того, как он был занят украинскими войсками, в логике "декоммуниазации" выдвигались инициативы по возвращению ему первоначального "украинского" названия – Тор.Пока епархиальные центры были ещё только в проекте, временной столицей Херсонской и Славянской епархии стала Полтава, куда Евгений Булгарис прибыл спустя год после рукоположения. Резиденцией его стал полтавский Крестовоздвиженский монастырь. Обосновавшись здесь, епископ-просветитель первым делом создал органы управления епархией и основал училище. Четыре года спустя Евгений Булгарис попросился на покой. Его приемником стал земляк и единомышленник, выходец с Корфу, богослов, автор учебников по физике и математике Никифор Феотоки.Выйдя в отставку Булгарис поселился в Херсоне, где продолжил свои учёные и просветительские занятия. Здесь в 1787 году он вновь встретился с Екатериной и обратился с просьбой о возвращении в Петербург.Оставляя молодой город, епископ продал свою библиотеку Потёмкину, который присоединил её к своему обширному собранию книг и рукописей. По мысли светлейшего князя эта объединенная библиотека должна была достаться университету, который он планировал основать в Екатеринославе. Евгений Булгарис заслужил благосклонность и императора Павла, и Александра I и скончался в 1806 году в Санкт-Петербурге, где и был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.История создания первой православной епархии Новороссии особенно актуальна сейчас, когда решается судьба церкви на Украине. Каким бы ни был статус древней Киевской митрополии, следует помнить, что в её канонические границы никогда не входили города, основанные в Причерноморье Екатериной Великой и ее сподвижниками – Херсон, Николаев, Севастополь, Александровск (ныне Запорожье), Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Одесса, Луганск.Церковная организация на этих землях возникла трудами рукоположенного в Москве "словено-болгарина, грека, россиянина" архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса.
https://ukraina.ru/20240919/1057552920.html
https://ukraina.ru/20230921/1049546149.html
https://ukraina.ru/20250520/1023623367.html
https://ukraina.ru/20250901/kantemir-i-kantemiriya-neudacha-proekta-moldavskoy-avtonomii-i-nauchnyy-uspekh-gospodarya-1067950303.html
новороссия
россия
херсон
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Александр Васильев
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102119/25/1021192548_0:43:1829:1415_1920x0_80_0_0_04958ef28f77dfc02ad16ecfed8a3f1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, церковь, православие, новороссия, екатерина ii, григорий потемкин, история новороссии, россия, xviii век, херсон, славянск
История, Церковь, Православие, Новороссия, Екатерина II, Григорий Потемкин, История, история Новороссии, Россия, XVIII век, Херсон, Славянск

"Славянская и Херсонская". 250 лет с момента создания православной епархии в Новороссии

08:00 20.09.2025
 
© РИА Новости . Балабанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Балабанов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Васильев авторы
Александр Васильев
Обозреватель
Все материалы
20 сентября 1775 года был издан именной указ императрицы Екатерины II синоду "Об учреждении в Новороссийской и Азовской губерниях Епархии под названием Славянская и Херсонская". Всего через несколько месяцев после окончания войны с Турцией, завоёванные земли обретали надлежащее церковное устройство. Но дело было не только в религии
В указе говорилось, что новая епархия создается в благодарность божественной помощи "во бранях с неверными Христолюбивому нашему воинству". По Кючук-Кайнарджийскому договору, завершившему русско-турецкую войну 1768-74 годов, к России были присоединены земли в нижнем течении Днепра, на побережье Керченского пролива и Азовского моря.
Вместе с территорией Новороссийской губернии и землями ликвидированного незадолго до этого Войска Запорожского они вошли в состав края, управлявшегося Григорием Потёмкиным. Для удобства управления всё это обширное, но малонаселённое пространство было разделено на две губернии – собственно Новороссийскую и Азовскую. Однако единство этих двух административных единиц закреплялось созданием на этой территории единой православной епархии.
Название Славянская и Херсонская, выбранное для неё Екатериной II, глубоко символично. Оно призвано было свидетельствовать о том, "что наш народ есть единоплеменный и сущая отрасль древних Славян, и что Херсон был источник Христианства для России". Вновь созданная епархия получала высокий статус – во главе её стоял архиепископ, а по старшинству она размещалась сразу за Тверской.
Архиепископом должен был стать личный библиотекарь Екатерины II Евгений Булгарис (иной вариант произношения — Вульгарис). Помимо перечислявшихся превосходных личных качеств выбор императрицы объяснялся ещё и тем, что иеромонах Евгений был греком. На территорию создаваемой епархии в ходе войны и сразу после неё "многие иноплеменники, не знающие Нашего языка, исповедующие однако ж православную Греческую веру, переселились".
Более подходящей кандидатуры для осуществления задумки Екатерины трудно было даже представить. Приветственная речь, произнесенная Булгарисом на первой высочайшей аудиенции, начиналась такими словами: "я славено-болгарин по родоначалию, грек по рождению, россиянин по склонности…"
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
19 сентября 2024, 16:00История
"Хочу жить в России": как Российская империя заселяла НовороссиюВ середине XVIII века в находившихся под контролем Петербурга Бахмутской провинции, Украинской оборонительной линии, землях Запорожского войска и "Заднепровских местах" жило лишь около 43 тыс. душ мужского пола. Переселение иностранцев было призвано приумножить население России в стратегически важном регионе и обрести квалифицированных подданных
Родился Евгений Булгарис на греческом острове Корфу (Керкира) в знатной семье выходцев из Болгарии. Приняв в молодости монашеский постриг, он посвятил себя просвещению. Высшее образование Булгарис получил в Падуанском университете, где изучал древние и современные языки, философию, богословие, математику и естественные науки. Затем он возглавлял академии на Афоне и в Константинополе, откуда перебрался в Лейпциг. К тому времени благодаря своей учёности он уже приобрёл славу "второго Платона" и прусский король Фридрих Великий, большой поклонник древнегреческой культуры, пригласил его в 1769 году в Берлин.
Там Булгарис перевёл присланный из России екатерининский Наказ уложенной комиссии (автором французского перевода был сам Вольтер). Перевод программного политического документа привлёк к нему внимание русской императрицы, и текст был отпечатан в 1771 году в Петербурге. Сюда Булгарис и прибыл после хлопот братьев Орловых, молдавского господаря Григория III и более всего – бывшего посла России в Великобритании Семёна Нарышкина, считавшего что Булгарис "из нынешних греков есть наиученнейший".
В конечном итоге "наиученейший грек" стал личным библиотекарем Екатерины II, а спустя четыре года был отправлен на юг, воплощать важнейший идеологический замысел императрицы.
Дело было не только в том, чтобы "возродить" православие на северных берегах Черного моря. Новороссия в системе идеологических координат Екатерины занимала центральное место. Именно здесь проходили пути важнейших (по мнению императрицы) персонажей древней русской истории – князя Олега, княгини Ольги, князя Владимира.
Своеобразная "реставрация" Древней Руси, наряду с "Греческим проектом" были основой идеологемы власти, которую выстраивала Екатерина. Именно на ней немецкая принцесса, получившая престол в результате дворцового переворота, основывала легитимность своего правления, своих территориальных приобретений и геополитических амбиций.
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
21 сентября 2023, 18:00История
"Греческий проект" и НовороссияТермин "Греческий проект" появился в исторической литературе в связи с письмом императрицы Екатерины II австрийскому императору Иосифу II от 21 сентября 1782 года, в котором речь шла о территориальном переустройстве Балканского полуострова. Центральным предложением императрицы являлось "восстановление древней Греческой империи"
Всё это, словно в кратком коде, было зашифровано в самом названии новой епархии – Херсонской и Славянской. Стоит отметить, что в рамках той же идеологической логики, несколькими месяцами ранее, столичная епархия из просто Санкт-Петербургской была переименована в Новгородскую и Санкт-Петербургскую.
Однако учреждения епархии, рукоположения епископа и определения Синодом точных пределов его владений ("церкви и приходы Елисаветградской провинции и все места Азовской губернии до Черкасска и прочих земель Войска Донского") для "упасения стада Христова" в Новороссийском крае было ещё недостаточно.
Нужно было ещё основать города, в которых размещалась бы епископская кафедра и которые населяла бы паства владыки Евгения. А для их основания ещё не было даже выбрано места!
Так, между Адмиралтейством и генерал-губернатором края светлейшим князем Потёмкиным шла дискуссия о том, где именно следует построить верфь, порт и крепость, которые должны стать основой центра Новороссийской губернии. Каждая из сторон апеллировала к императрице.
Выслушав все аргументы указом от 18 июня 1778 года Екатерина предоставила право выбора на усмотрение специалистов, при этом отметив, что вне зависимости от окончательной локализации "место сие повелеваем наименовать Херсоном". По легенде именно в городе с таким названием крестился князь Владимир.
«Путешествие Екатерины II по России в 1787 году. Аллегория»
20 мая, 16:00История
20 мая - день основания Екатеринослава. Один из20 мая 1787 года во время путешествия по вновь обретённым российским землям Екатерина Великая заложила первый камень в строительство Преображенского собора на месте, которое вскоре станет губернским городом Екатеринославом. Однако в разные годы жители этого города, несколько раз менявшего имя, отмечали разные годовщины его основания
В своих "Записках касательно российской истории" Екатерина специально оговаривала возможность локализации древнего города в районе Днепро-Бугского лимана и Кинбурнской косы, как, по её мнению, наиболее вероятную. Всё это должно было означать, что русские не основывают новый город на захваченной земле, а возрождают старый, имеющий к их истории непосредственное отношение.
Со Славянском, который должен был стать центром епархии, всё было ещё более запутано. Сперва было решено, что город будет построен вокруг небольшой крепости Славянская на Днепре, которая являлась центром одноименного уезда. Однако даже строительство Херсона продвигалось медленно и было сопряжено с огромными трудностями. Поэтому, в конце концов, в Славянск переименовали уже существующий город. В 1784 году так стал называться городок вокруг старинной русской пограничной крепости Тор. Так этот топоним и закрепился на Донбассе.
В 2014 году Славянск станет символом вооружённой борьбы за возвращение Новороссии в состав России, а уже после того, как он был занят украинскими войсками, в логике "декоммуниазации" выдвигались инициативы по возвращению ему первоначального "украинского" названия – Тор.
Пока епархиальные центры были ещё только в проекте, временной столицей Херсонской и Славянской епархии стала Полтава, куда Евгений Булгарис прибыл спустя год после рукоположения. Резиденцией его стал полтавский Крестовоздвиженский монастырь. Обосновавшись здесь, епископ-просветитель первым делом создал органы управления епархией и основал училище. Четыре года спустя Евгений Булгарис попросился на покой. Его приемником стал земляк и единомышленник, выходец с Корфу, богослов, автор учебников по физике и математике Никифор Феотоки.
Выйдя в отставку Булгарис поселился в Херсоне, где продолжил свои учёные и просветительские занятия. Здесь в 1787 году он вновь встретился с Екатериной и обратился с просьбой о возвращении в Петербург.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 08:00История
Кантемир и "Кантемирия". Неудача проекта молдавской автономии и научный успех господаря1 сентября – день памяти вероятно самого известного молдавского учёного Дмитрия Кантемира. Этот соратник российского Петра I ушёл из жизни в 1723 году. Действительный член Берлинской академии наук, чьи труды в XVIII веке издавались на нескольких европейских языках, учёным стал скорее вынужденно, в силу неудач в реализации его политических проектов
Оставляя молодой город, епископ продал свою библиотеку Потёмкину, который присоединил её к своему обширному собранию книг и рукописей. По мысли светлейшего князя эта объединенная библиотека должна была достаться университету, который он планировал основать в Екатеринославе. Евгений Булгарис заслужил благосклонность и императора Павла, и Александра I и скончался в 1806 году в Санкт-Петербурге, где и был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.
История создания первой православной епархии Новороссии особенно актуальна сейчас, когда решается судьба церкви на Украине. Каким бы ни был статус древней Киевской митрополии, следует помнить, что в её канонические границы никогда не входили города, основанные в Причерноморье Екатериной Великой и ее сподвижниками – Херсон, Николаев, Севастополь, Александровск (ныне Запорожье), Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Одесса, Луганск.
Церковная организация на этих землях возникла трудами рукоположенного в Москве "словено-болгарина, грека, россиянина" архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияЦерковьПравославиеНовороссияЕкатерина IIГригорий Потемкинистория НовороссииРоссияXVIII векХерсонСлавянск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:13Бобер-террорист, золотой Трамп и очки "Стрекоза" на Путине. Неделя в этих и других необычных фотофактах
07:05"Обкрадывает друг друга": Сергейцев о том, почему глобальный Юг — не союзник, а партнер
07:00Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры
06:53Выгодный антисемитизм, еврейский вариант ТЦК и другие приключения хасидов на пути к Умани
06:44Как Албания и Непал опередили весь мир. Госуправление без чиновников в эпоху ИИ
06:35"Англосаксы не консолидируются": Сидоров заявил, что Трамп давит на Британию ради войны с Китаем
06:05"Россия дает цель, Белоруссия готовит пуск": Шаландин объяснил схему работы "Орешников"
06:00Дмитрий Евстафьев: Если Европа украдет российские активы, то убьет перспективу диалога с Москвой
05:35Сергейцев: Трамп хочет повторить сценарий Второй мировой, заставив Европу воевать с Россией
04:15"Столкновение с европейскими армиями неизбежно": военкор дал совет россиянам
04:10Сумской суд требует 4,5 млн гривен от России
04:03Рекордное количество молодёжи покинуло Украину
04:00"Не до сантиментов": военкор о том, что пора бить по распределительным подстанциям Украины
03:38США приостанавливают продажи вооружений некоторым странам Европы
03:19В небе более 110 "Гераней", Ту-95 и Ту-160: сводка ударов по объектам ВСУ и ВПК Украины на 3:00
02:45Росавиация ввела ограничения на работу уже пятого аэропорта, в Ульяновске
02:24В воздухе уже пять стратегов Ту-95 и более 70 "Гераней"
02:12Местные каналы сообщают о работе ПВО и уничтожении вражеских БПЛА в районе Саратова
01:56Носители "Кинжалов" МиГ-31 усилили российскую группировку в Калининградской области
01:41Итоги 19 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
Лента новостейМолния