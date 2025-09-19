https://ukraina.ru/20250919/probuzhdenie-ukraintsev-krakh-nadezhd-trampa-i-frontovye-uspekhi-glavnoe-na-utro-19-sentyabrya--1068880339.html

"Пробуждение" украинцев, крах надежд Трампа и фронтовые успехи. Главное на утро 19 сентября

"Пробуждение" украинцев, крах надежд Трампа и фронтовые успехи. Главное на утро 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру

"Пробуждение" украинцев, крах надежд Трампа и фронтовые успехи. Главное на утро 19 сентября

Жители Украины все активнее выступают против политики Владимира Зеленского по мобилизации. Президент США Дональд Трамп "фактически расписался в окончательном крахе своих надежд на скорый мир". ВС РФ прорвали оборону противника в районе населенного пункта Ямполь в ДНР

2025-09-19T10:11

2025-09-19T10:11

2025-09-19T10:11

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

польша

владимир путин

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068421065_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35b4142bb3f45221aee3f6ff91514217.jpg.webp

В ночь на пятницу стало известно, что российские подразделения нанеси удары по целям в Киеве. Сообщалось, что в украинской столице были поражены объекты инфраструктуры, управления и производства.Кроме того, ВС РФ ударили по объекту инфраструктуры в Сумской области. Также российские войска атаковали цели в Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях. В Днепропетровской области, по сообщениям местных каналов, ударные БПЛА поразили химзавод и склад боеприпасов в Павлограде.Между тем Минобороны сообщило, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом.Украинцы проснулись: как выглядит борьба против мобилизацииЖурналист Рик Санчез в своих соцсетях написал, что жители Украины все активнее выступают против политики Владимира Зеленского по мобилизации. В публикации говорится, что "украинцы просыпаются — улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации". Все меньше украинцев хотят жертвовать жизнями ради "войны Зеленского против всего русского", подчеркнул журналист.На фоне огромных потерь ВСУ на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин. Такой вывод сделали в силовых структурах РФ после данных о появлении в бригадах ВСУ должностей советников командира по вопросам гендерного равенства.Посол по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник полагает, что Украина неизбежно будет снижать возраст тех, кого можно отправить на фронт, перейдя в конечном итоге к мобилизации 15-летних.Между тем российские издания со ссылкой на силовые структуры РФ отмечают, что мирные жители в Херсонской и Запорожской областях охотно делятся местоположением территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).Мирные жители, особенно те, кто не хочет служить, или те, у кого родных мобилизовали в ВСУ, продолжают делиться местоположением и маршрутами передвижений ТЦК, а также местами массового проживания украинских военных.По многим из этих мест ВС РФ не могут нанести удар, так как там рядом находятся гражданские лица. Поэтому российские военные просто наблюдают, в том числе и с помощью местных очагов сопротивления, чтобы в нужный момент нанести удар, уточняется в публикации.Что происходит на международной арене Телеграм-канал "Два майора" напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, после которого "фактически расписался в окончательном крахе своих надежд на скорый мир". Военкоры Телеграм-канала имеют ввиду слова американского лидера о том, что "еще рано просить [президента России Владимира] Путина о мире, так как глава РФ и Зеленский друг друга ненавидят". В то же время первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может затянуться до момента победы президента США Дональда Трампа над так называемым глубинным государством (Deep state).По его словам, "Америка будет пытаться лавировать между огнем и мечом". Депутат считает, что пока у Трампа не хватает ресурсов и сил, "чтобы достать шашку и срубить головы тому самому глубинному государству".Водолацкий добавил, что переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине могут возобновиться только после определенных изменений в Европе. Чем быстрее начнутся преобразования в странах ЕС, тем быстрее с политической арены "снесут" одиозных личностей — поклонников Гитлера."Тогда только можно вернуться к разговорам о переговорах", — резюмировал Водолацкий."Два майора" также обратили внимание на то, что итоги визита украинского министра обороны Дениса Шмыгаля в Варшаву прямо втягивают Польшу в войну. Чтобы оправдать это перед населением, МВД Польши этой ночью заявило об "активности дронов у своих границ", отмечают авторы канала.Фронтовая сводка Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его данным, после рывка передовые отряды ВС России "с ходу вошли в населенный пункт"."Сейчас бойцы РФ закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина", — заявил Марочко. Накануне о прорыве ВС России в районе Ямполя сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, сейчас в поселке идут ожесточенные бои. Кимаковский также отметил, что украинские военные используют местное население в качестве живого щита. Так, солдаты ВСУ прячутся в домах и подвалах вместе с местным населением, где оборудуют огневые точки.Между тем военкор Евгений Лисицын в пятницу опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. Так, на Покровском направлении ВС РФ продвинулись в Молодецком. Кроме того, стало известно, бои идут у Филии. По данным Лисицына, Муравка почти освобождена. На Краснолиманском направлении большая часть Шандриголово находится под контролем российской армии. Отмечается, что на местности заняты господствующие высоты. На данный момент, по данным военкора, ВС РФ идут на Коровий Яр и Александровку и уже вошли в Ямполь с северо-востока, перерезав железную дорогу на Дроновку. Что касается Харьковского направления, то в регионе идут ожесточённые бои в Волчанске и в лесу у Синельниково. На Хатненском плацдарме освобождено Отрадное.Тем временем на Угледарском направлении российские войска штурмуют Берёзовое, закрепляются южнее Сосновки и двигаются к Орестополю. Противник признал потерю Обратного. Севернее ВС РФ выбили врага из Зелёного Гая, заняли позиции в Искре и Ивановке. На Сумском направлении ВСУ снова пытались вернуть позиции на юге Юнаковки, атаки отбиты. Контратака у Алексеевки также сорвана. А на Запорожском направлении идут схватки у Приморского и Степногорска, противник стягивает резервы. ВС РФ наступают на Полтавку с двух сторон — от Ольговского и Малиновки. На Константиновском направлении армия РФ продвигается в Александро-Шультино. Также идут встречные бои в районе Предтечино и Ступочек, упорные схватки под Катериновкой, Плещеевкой и у Клебан-Быка. Лисицын отметил и Купянское направление. По его словам, на этом участке фронта ВС РФ давят противника у Кондрашовки и Степовой Новосёловки. Кроме того, идут бои за Петропавловку.О других новостях с фронта от Телеграм-канал DivGen — в публикации Изменения линии фронта за минувшие сутки.

https://ukraina.ru/20250919/glavnoe-za-noch-19-sentyabrya--1068877150.html

https://ukraina.ru/20250919/1068877793.html

https://ukraina.ru/20250919/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-ob-osnovnykh-prichinakh-po-kotorym-protivnik-teryaet-boesposobnost--1068835937.html

россия

украина

сша

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, польша, владимир путин, бпла, вооруженные силы украины, всу, потери всу, крах всу, вс рф, наступление вс рф, мобилизация, тцк