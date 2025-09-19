Киевская митрополия между католиками и протестантами: катехизическая "перезагрузка" от Петра Могилы
18 сентября 1640 года в Киеве начал работу церковный собор, сыгравший важную роль в истории русского православия. Инициатор собора, знаменитый киевский митрополит Петр Могила, планировал фактически перезагрузить церковную организацию юго-западной Руси, но результаты его деятельности актуальны и по сей день, хотя и получили неоднозначную оценку
Собор был созван по инициативе Петра Могилы – одного из наиболее ярких церковных деятелей Восточной Европы XVII веке. В 1632 году тогда ещё архимандрит Киево-Печерской лавры сумел добиться поддержки со стороны православного духовенства и мирян Речи Посполитой кандидатуры Владислава IV на выборах польского короля. Взамен он получил гарантии свободы вероисповедания и кафедру митрополита Киевского, Львовского и всея Руси.
Новый Митрополит рьяно принялся за восстановление православной митрополии и переустройства её на новых началах. Получив блестящее европейское образование, особое место он уделял насаждению учёности, взяв за основу католические образцы. Так, им была основана Киевская коллегия – первое русское высшее учебное заведение.
Венцом деятельности митрополита Петра стал поместный собор Киевской митрополии, прошедший с 18 по 28 сентября 1640 года. В работе собора приняли участие представители луцкого, львовского, перемышльского и мстиславского епископов, архимандриты и игумены монастырей, священники и миряне.
Главной задачей собора было принятие нового катехизиса, который, во-первых, содержал бы точное и систематические изложение православного вероучения, во-вторых, упорядочил бы церковную жизнь Киевской митрополии и, в-третьих, давал бы ответы на наиболее актуальные повседневные вопросы эпохи.
Участники собора на ежедневных заседаниях последовательно рассматривали пункты предложенного им документа. Катехизис был составлен на латыни в форме вопросов и ответов и состоял из трёх частей, каждая из которых была посвящена одной из важнейших христианских добродетелей – вере, любви и надежде. Документ содержал ощутимое влияние католицизма – например, в нем содержалось учение о чистилище.
Первоначально катехизис назывался "Изложение веры церкви Малой России".
В таком виде он был направлен на рассмотрение константинопольского патриарха. Затем исправленный греческий перевод был вынесен на рассмотрение собора в Яссах, где после внесения необходимых изменений и дополнений был принят предстоятелями четырёх церквей православного востока – Константинопольской, Иерусалимской, Александрийской и Антиохийской.
Катехизис получил название "Православное исповедание веры кафолической и апостольской восточной церкви", но часто по имени автора и составителя первоначальной версии его называют катехизисом Петра Могилы.
Помимо принятия этого документа на Киевском, а вслед за ним и на Ясском соборах была повторена анафема прежнему константинопольскому патриарху Кириллу Лукарису, за его латиноязычный трактат "Исповедание православной веры" изданный в 1629 году в Женеве — центре кальвинизма. Именно идеи этого направления протестантизма нашли отражение в учении Лукариса, крайне негативно относившегося к католицизму и надеявшегося найти поддержку в борьбе с его экспансией у протестантских морских держав Великобритании и Нидерландов. Книга вышла в разгар грандиозной войны католиков и протестантов, вошедшей в историю как Тридцатилетняя, и наделала много шуму.
И хотя Петр Могила был рукоположен именно Кириллом Лукарисом, но взглядов его не разделял, а потому составил свой катехизис во многом как православный ответ на вызов протестантизма. При этом взгляды самого Могилы находились под очевидным влиянием католицизма, как общей культурной и образовательной доминанты Речи Посполитой, и наиболее последовательной доктрины, отвергающей протестантизм вообще и кальвинизм в частности.
Борьба католиков и протестантов оказывала огромное влияние на религиозно-политические процессы в Восточной Европе. С одной стороны, учение Кальвина, и нидерландские повстанцы, провозгласившие лозунг "лучше служить султану чем папе", с другой – контрреформация, и её передовой отряд – орден иезуитов. Обе стороны наращивали богословские, научные, эстетические и, в конечном счете, политические аргументы.
В ситуации, когда огромное количество православных в таких державах как Османская империя и Речь Посполитая были лишены опоры на собственные государственные институты, они должны были стремиться к тому, чтобы не отстать от западных христиан в уровне богословской и философской подготовки. Это позволяло хотя бы потенциально на равных оппонировать экспансии западного христианства.
Выпускники Киевской академии оказались весьма востребованы московскими патриархами и царями и скоро заняли ведущие места в иерархии Русской православной церкви, надолго определив направления её развития, заданные митрополитом Петром Могилой и его трудами, среди которых особое место занимает принятый в 1640 году катехизис. Новый катехизис, отвечающий требованиям эпохи, был принят Русской православной церковью только в первой половине XIX века.
Полная версия катехизиса была издана в Амстердаме в 1667 году – уже после смерти митрополита Петра, а затем неоднократно переводилась и переиздавалась. Краткую версию опубликовал сам Могила в 1645 году, незадолго до своей смерти.
Киевской митрополией более не проводилось соборов, посвящённых богословским и организационным вопросам. Проводились лишь выборы митрополита, череда которых в конечном итоге привела к её от Константинопольского к Московскому патриархату.
Сегодня на наших глазах эти события многовековой давности обретают небывалую актуальность, не только сугубо религиозную, но, в большей мере, политическую. Православная церковь на Украине вновь оказывается под давлением прозападных политических элит, а Константинополь оспаривает права Москвы. Именно ко временам Киевского собора и последовавших за ним событий апеллируют стороны конфликта в поисках аргументов.
