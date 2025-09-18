https://ukraina.ru/20250918/uspeshnyy-eksperiment-no-ne-bolee-ekspert-prokommentiroval-udar-po-mostu-v-kremenchuge-1068793999.html
Успешный эксперимент, но не более. Эксперт прокомментировал удар по мосту в Кременчуге
Удар российской армии по мосту в Кременчуге Полтавской области можно засчитать за успешный эксперимент, но серьезного урона логистической системе ВСУ это не нанесло. Такое мнение высказал военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко в интервью изданию Украина.ру
2025-09-18T05:15
Крюковский мост через Днепр в Кременчуге, по которому проходят автомобильная и железнодорожная трассы получил повреждения в ночь на 7 сентября после удара ВС РФ. На следующий день украинские власти сообщили о восстановлении автомобильного движения по мосту. По словам Стаценко, этот эксперимент можно считать удачным, так как мост удалось вывести из строя, его восстановление для движения по железной дороге займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Но нужно учесть, добавил эксперт, что в 100 км севернее от него находится мост в Черкассах, а еще через 100 км севернее находится мост в Каневе. Поэтому Украина перенаправила железнодорожные потоки на эти мосты, а также южнее на город Днепр.Все-таки 100 км для железнодорожного состава – это не очень большое расстояние, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.
Крюковский мост через Днепр в Кременчуге, по которому проходят автомобильная и железнодорожная трассы получил повреждения в ночь на 7 сентября после удара ВС РФ. На следующий день украинские власти сообщили о восстановлении автомобильного движения по мосту.
По словам Стаценко, этот эксперимент можно считать удачным, так как мост удалось вывести из строя, его восстановление для движения по железной дороге займет от нескольких недель до нескольких месяцев.
Но нужно учесть, добавил эксперт, что в 100 км севернее от него находится мост в Черкассах, а еще через 100 км севернее находится мост в Каневе. Поэтому Украина перенаправила железнодорожные потоки на эти мосты, а также южнее на город Днепр.
"Повторюсь, как эксперимент удар по Крюковскому мосту можно считать успешным, но вряд ли это нанесло серьезный урон железнодорожным перевозкам с правого берега Днепра на левый. Может быть, какая-то задержка была, но незначительная", - отметил Стаценко.
Все-таки 100 км для железнодорожного состава – это не очень большое расстояние, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.