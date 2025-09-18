https://ukraina.ru/20250918/uspeshnyy-eksperiment-no-ne-bolee-ekspert-prokommentiroval-udar-po-mostu-v-kremenchuge-1068793999.html

Успешный эксперимент, но не более. Эксперт прокомментировал удар по мосту в Кременчуге

Успешный эксперимент, но не более. Эксперт прокомментировал удар по мосту в Кременчуге - 18.09.2025 Украина.ру

Успешный эксперимент, но не более. Эксперт прокомментировал удар по мосту в Кременчуге

Удар российской армии по мосту в Кременчуге Полтавской области можно засчитать за успешный эксперимент, но серьезного урона логистической системе ВСУ это не нанесло. Такое мнение высказал военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко в интервью изданию Украина.ру

2025-09-18T05:15

2025-09-18T05:15

2025-09-18T05:15

новости

кременчуг

днепр

полтавская область

вооруженные силы украины

мост

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052376571_5:0:1276:715_1920x0_80_0_0_ca9bbe0543f971bab1061fd055d364f5.jpg

Крюковский мост через Днепр в Кременчуге, по которому проходят автомобильная и железнодорожная трассы получил повреждения в ночь на 7 сентября после удара ВС РФ. На следующий день украинские власти сообщили о восстановлении автомобильного движения по мосту. По словам Стаценко, этот эксперимент можно считать удачным, так как мост удалось вывести из строя, его восстановление для движения по железной дороге займет от нескольких недель до нескольких месяцев. Но нужно учесть, добавил эксперт, что в 100 км севернее от него находится мост в Черкассах, а еще через 100 км севернее находится мост в Каневе. Поэтому Украина перенаправила железнодорожные потоки на эти мосты, а также южнее на город Днепр.Все-таки 100 км для железнодорожного состава – это не очень большое расстояние, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко - на сайте Украина.ру.

кременчуг

днепр

полтавская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кременчуг, днепр, полтавская область, вооруженные силы украины, мост, сво