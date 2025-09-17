https://ukraina.ru/20250917/1068757275.html

Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад

Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад - 17.09.2025 Украина.ру

Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад

Зеленский приказал Сырскому любой ценой сохранить сегодняшнюю конфигурацию на фронте до 1 января. Это нужно, чтобы Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год. Пока у нас масштабных прорывов нет. Видимо, что-то у противника получается

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, автор книги "Киев бомбили" Алексей Стаценко- Алексей, в прошлый раз мы с вами обсуждали, что если российское руководство начнет наносить удары по мостам через Днепр, то это надо делать в вашей родной Черкасской области. Дескать, и мосты там в аварийном состоянии, и с логистической точки зрения они крайне важны. И вот некоторое время назад был прилет по Крюковскому железнодорожному мосту в Кременчуге, который совсем рядом. Насколько этот эксперимент можно считать удачным?- Эксперимент удачен хотя бы потому, что мост вывели из строя. Он до сих пор не работает. По некоторым оценкам, его восстановление займет от нескольких недель до месяца. Но нужно учесть, что в 100 километрах севернее от него находится мост в Черкасах, а еще через 100 километров севернее находится мост в Каневе. Поэтому Украина перенаправила железнодорожные потоки на эти мосты, а также южнее на Днепропетровск.Повторюсь, как эксперимент удар по Крюковскому мосту можно считать успешным, но вряд ли это нанесло серьезный урон железнодорожным перевозкам с правого берега Днепра на левый. Может быть, какая-то задержка была, но незначительная. Все-таки 100 километров для железнодорожного состава – это не очень большое расстояние.- Правильно ли я понимаю, что если Украина продолжит вести против нас рельсовую войну, то надо бить по мостам в Каневе и в Черкассах?- Тут нужно вспомнить, что весь Днепр состоит из целого каскада ГЭС. Севернее каждой ГЭС расположены водохранилища. Железнодорожные мосты как раз находятся в районе ГЭС. Именно по ним переправляется основная масса грузов и пассажиров.Если уничтожить эти мосты, грузоперевозки вы полностью не прекратите, поскольку есть еще автомобильные мосты, а их уничтожить намного сложнее. Но мы в разы увеличим затраты противника на топливо, которое нужно потратить для перевозки тонн грузов.Учитывая, что с топливом у Украины не все хорошо, мы создадим ей дополнительные проблемы.Смысл в этом. А уж если удастся вывести из строя автомобильные мосты, киевскому режиму придется использовать понтонные переправы и наплавные мосты, которые тоже можно вывести из строя.Насколько у нас готовы авиация и другие рода войск, чтобы осуществить такую операцию по выводу из строя вражеской инфраструктуры – мне неизвестно.- А что важнее: погасить украинскую энергетику или транспортное сообщение?- Это вопрос из разряда "Что главнее: курица или яйцо?". Все взаимосвязано.Выносите транспортную инфраструктуру – у противника возникают проблемы с доставкой грузов на передовую. Да и в экономической жизни наступает определенный коллапс.Выносите топливную инфраструктуру – лишаете топлива экономику, которая производит вооружение и доставляет его на передовую. Да и в принципе лишаете армию врага топлива.Не секрет, что со времен Второй мировой любая война – это война моторов, а моторы должны что-то кушать. Даже электромоторы завязаны на какие-то энергоносители от угля до газа.То есть любая война – это комплексное решение целого ряда вопросов. Не существует какого-то волшебного рубильника, когда мы что-то перекрыли врагу, и он сдался.- Удары по украинским тылам – это больше технический вопрос или политический?- Сейчас политика и экономика насколько связаны, а связывающие их нити настолько неизвестны, что мне тяжело ответить на ваш вопрос. Многие сами не понимают, почему удары по мостам и НПЗ на Украине до недавнего времени не наносились. Это явно был какой-то жест доброй воли с нашей стороны.- Может быть, мы стали бить, потому что Украина переборщила с ударами по российским НПЗ?- Мне трудно сказать, кто первый начал. Судя по свежей статистике ударов по НПЗ, мы бьем меньше. Правда, на Украине и НПЗ меньше.Как экономист по образованию могу сказать, что до 2014 года общая переработка нефти на Украине достигала 42,6 миллионов тонн в год. Из них более 40% приходилась на Кременчугский НПЗ. Следующим по мощности (около 8 миллионов тон) был Лисичанский НПЗ, а потом – Одесский (7 миллионов тонн).- Насколько я знаю, Лисичанский НПЗ давно не работал.- На самом деле большинство украинских НПЗ (во Львовской области есть еще два небольших завода с довольно-таки древней историей: Наддворнянский и Дрогобычский) входили в группу "Приват". И до 2014 года эти два львовских завода не работали. А Кременчугский работал не на всю мощность.Тем не менее, это все равно гигантское предприятие. По состоянию на 2022 год он был загружен на 11%, но все равно обеспечивал треть потребностей Украины в ГСМ. Раздолбать его за один- два налета было бы проблематично. Тем более, наверняка там сидят инженеры старой закалки, которые знают, как его быстро отремонтировать и обеспечить нефтепереработку в меньших масштабах.Следовательно, удары по Кременчугскому НПЗ продолжатся.- На земле как оцениваете ситуацию? Удалось ли в ходе летней кампании окончательно лишить противника веры в победу?- Украинские солдаты давно не верят в тот вариант победы, который им обещали накануне Запорожского контрнаступа. Но на что-то они еще рассчитывают, и поэтому сопротивляются. Да, по официальным украинским данным, каждый месяц из ВСУ дезертируют по 17-18 тысяч человек. Но обвала фронта пока нет.Когда они перестанут верить в победу, то начнут массово сдаваться в плен и ставать нам своих командиров. Пока же Зеленский приказал Сырскому любым способом сохранить сегодняшнюю конфигурацию на фронте до 1 января 2026 года. И это вялотекущее наступление российской армии сдерживается за счет насильно мобилизованных с минимальным уровнем подготовки и минимальными шансами на выживание. Это нужно, чтобы Зеленский доказал своим западным работодателям, что Украина еще может представлять угрозу для России и выбить себе финансирование на следующий год.Пока у нас масштабных прорывов нет. Мы пока не освободили Купянск и Покровск. Видимо, что-то у противника получается.- Насколько верны расчёты наших экспертов, что в условиях осенне-зимней распутицы мы возьмем под огневой контроль все асфальтированные дороги и навернем врагу логистику?- Я не знаю, какими ресурсами располагает Генштаб и какие у него планы на осенне-зимнюю кампанию. Пока масштабных прорывов на фронте не видно. К системности ударов по тылам тоже есть вопросы. Те же ТЦК мы выносим по одному-по два-по три, а не так, что все сразу за один день. Мост через Днепр всего один вывели из строя.В принципе, такое надо делать перед масштабными наступлениями. И в ближнем тылу выносить мосты на участке наступления, и в стратегическом тылу.Возможно, том, как осуществляются эти удары, есть какая-то система. Но мне она не совсем понятна.Повторюсь, я не могу давать советы Генштабу. Я могу только рассказать, как это было в годы Великой Отечественной войны и высказать свои соображения по тактическим вопросам.Тогда наступавшим фронтам целенаправленно передавались воздушные армии. Эти воздушные армии по заявкам наземных соединений совершали вылеты. Выполняли задачи и по прикрытию от атак с воздуха, и по штурмовку, и по бомбардировке. Еще нашим соединениям придавались противотанковые полки и бригады (истребители танков). Я бы сказал, что работа беспилотников на фронте – это что-то среднее между фронтовой авиацией и истребительными артиллерийскими частями, поскольку дроны и бронетехнику уничтожают, и разведкой занимаются, и даже бомбардировкой.В частности, "Баба-Яга" и другие тяжелые агродроны выполняют функции, которые 80 лет назад выполняли бипланы У-2. Для действий в дневное время суток они устарели, но были вполне эффективны при ночных бомбардировках. Сейчас тепловизоры на дронах создают серьезные проблемы для наших солдат, а 80 лет назад это было не так. Приборы ночного виденья только развивались, а прообразов тепловизоров еще не было. Тем более на авиации.То есть сейчас надо максимально помогать войскам с воздуха. У нас уже вводятся в составы батальонов взвода операторов БПЛА с разведывательными и ударными дронами. И должен быть аналог частей и соединений резерва главного командования из войск беспилотных систем, которые на направлении главного удара будут выносить вражеских дроноводов и артиллерию.Рано или поздно мы придем к тому, что наши сухопутные войска будут наступать при мощном прикрытии с ближнего неба и зонтика РЭБ, чтобы враг не мог их поразить.- Мы уже создали "Рубикон". Это не совсем-то? Или это то, что надо, но его на всех не хватает?- У нас же только развертываются беспилотные войска. В ближайшее время они должны органично войти в структуру нашей армии. Насколько я понимаю, "Рубикон" — это организация, которое обеспечивает это развертывание, решая целый ряд вопросов.Как минимум нужно подобрать подходящую материальную часть. Моделей БПЛА много, но из них надо выбрать наиболее эффективные для выполнения различных задач: разведка, бомбардировка, fpv-дроны (штурмовая авиация), дроны-перехватчики (истребительная авиация). Сбиваем же мы "Бабок-Ежек" и разведывательные беспилотники.Нужны дроны попроще и подешевле. Их массовое применение (сотнями тысяч и миллионами) может если не решить исход войны, то склонить чашу весов в нашу сторону.То есть "Рубикон" занимается не столько операциями на фронте, сколько подготовкой специалистов и подбором техники, чтобы наладить ее массовое производство.Для сравнения. Еще в 2023 году Зеленский заявил, что в ВСУ будут поставлено миллион дронов. И, судя по плотности дронов, противник фактически выполнил эту задачу. Не секрет, что минимум 70% потерь личного состава приходится именно на беспилотники. Дроны стали одним из определяющих факторов ведения боевых действий.На днях у меня в гостях был военный медик. Он рассказывал, что сегодня эвакуацию раненых с переднего края можно осуществить только пешком, потому что любая техника (даже беспилотные транспортеры) сразу же поражается дронами. На "Буханке" уже не проехать. Приходится выносить ребят или на носилках, или на специальных тачанках с электродвигателями.Повторюсь, плотность беспилотников сегодня такова, что дрон-детекторы пищат без умолку. Да и смысла в них уже нет. И так понятно, что дроны все время в воздухе.Как говорил Маэстро из фильма "В бой идут одни старики"? "Противник не хочет уступать небо. Наша задача - сбросить его оттуда".Когда мы сбросим врага с неба, начнется наше масштабное продвижение. Пока эта задача не выполнена. И "Рубикон" должен подготовить войска к выполнению этой задачи.- Насколько я знаю, у советской авиации в годы Великой Отечественной войны тоже, мягко говоря, было не все гладко.- Тогда не только у советской авиации "не все было гладко". Но мы относительно быстро осознавали свои недочеты и относительно быстро учились. Вносили правки в организационную структуру и в тылу, и на фронте. Выделяли средства (хотя и скудные) на решение первоочередных задач. Поэтому добились успеха.Конечно, авиация была нашим слабым местом. Еще до войны самолеты часто падали, и пилоты гибли, а уж во время войны тем более. В 1946 году посадили наркома авиационной промышленности СССР Шахурина и целый ряд чиновников за высокую аварийность.Во время войны было 700-800 аварий и более 300 авиакатастроф. Отваливались крылья, рвалась обшивка. И у Ил-2, и у Як-3, и у Як-9. Причем одна из модификаций Як-9 была сознательно запущено в производство в сыром виде, потому что гнались за отчетами. А за это платили летчики своими жизнями. И потом, кто работал на авиазаводах? Женщины и подростки. Мужчины были на фронте. Многие специалисты пошли воевать, и там же остались.Тем не менее, уже в 1944 году господство в воздухе было за Советским Союзом.Но вернемся к "Рубикону". Это очень правильное решение, чтобы подготовить быстрый старт для наших войск беспилотных систем.- Какое будущее у бронетехники? В прошлый раз вы подробно рассказывали о ее уязвимых местах перед угрозой дронов. И вот Ростех презентовал поставил Минобороны новую партию БМП-3 и БМД-2 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты.- Насколько они защищены – покажет эксплуатация в боевых условиях.У любой техники есть слабо бронированные места, о которых противник рано или поздно узнает. В чем проблема танков? У них всегда было слабым местом крышка моторного отделения и крышка башни. Вы не можете со всех сторон забронировать машину так, чтобы дрон не смог ее поразить. Точнее, можете, но она просто не поедет.Возможно, будущее за беспилотными бронированными системами. Чем меньше забронированный объем, тем меньше габариты и тем тяжелее вы сможете сделать броню. Но это далекая перспектива. На этой войне мы такое точно не увидим.- Бывали случаи, когда БМП выдержала попадание 18 дронов. К этому идеалу могут стремиться все наши машины?- Могут. Но у тех же танков есть проблемы с обеспечением их динамической защиты. Коробками, начиненные взрывчаткой, которая при попадании дронов детонирует навстречу ему. Да, она на танки устанавливается, но ДЗ – это расходник. Она может просто отвалиться в процессе движения. Танк разворачивался, зацепился за что-то и сшиб ее. Я уже не говорю про детонацию от попадания ручных гранат и тех же дронов. Одним словом, динамическую защиту надо заменять, а ее поставки не вполне налажены. Волонтеры полностью закрыть этот вопрос не могут.Понимаете, любая война каждый день подкидывает какие-то задачи. Противник тоже не сидит на месте. На каждое техническое решение он пытается найти свое. Мы делаем то же самое. Посмотрите на гонку вооружений времен Великой Отечественной войны. Танк Т-34 образца 1941 года сильно отличается от Т-34-85, который воевал в 1945 году.Если бы это было мирное время, выпускался бы Т-43, а не Т-34-85. Просто посмотрели, что количество танков уменьшится, если перейти на новую модель. Поэтому пришли к соломонову решению: шасси остается от Т-34, а башню берем от нового разработанного танка. Учитывая, что на тот момент в башню прилетало 75% снарядов, танк стал более живучим.Сейчас мне трудно сказать, куда заведет инженеров противостояние дрона и брони. Но надо учесть опыт западных конструкторов по композитной броне. Те же "Брэдли" показали себя эффективно. Идет гонка. А армия и оборонная промышленность – это очень инертные структуры. Тут работают факторы финансирования, мозгов и косность мышления отдельных начальников. Нельзя исключать, что и Западу удалось перетянуть на свою сторону заинтересованных лиц в наших структурах.Все это приводит к тому, что решения принимаются с инерцией. Но, все-таки, принимаются. И появление "Рубикона" радует. И удары по украинским НПЗ радуют. Прогресс налицо. Но когда этот прогресс приведет к тому, что фронт врага рухнет, предугадать невозможно. Это зависит и от позиции Запада (найдет ли он новые миллиарды для финансирования киевского режима). И от психологии украинского солдата (когда до него дойдет, что он пушечное мясо для реализации чужих геополитических интересов).- Про артиллерию еще хотел уточнить. Украина собралась переоборудовать свои 155-мм самоходки "Богдана" на южнокорейские шасси, а мы подтянули на фронт долгожданные "Гиацинт-К".- Любая бронированная САУ – это дорогая история. При ее поражении теряется много ресурсов. Опыт СВО показал, что для дронов любая бронемашина – это реальная цель. Особенно, если атаковать ее роем. А самоходка на автомобильных шасси может оказаться более живучей за счет мобильности. И стоит она дешевле. И, с учетом появления управляемых снарядов, которые летят дальше и бьют точнее, удешевление платформ и увеличение их мобильности может оказаться более эффективным решением, чем производство дорогих и громоздких САУ, которые еще не везде могут пройти.В этом направлении развивается военная мысль и у нас, и у противника.Понятное дело, что обывателю "Богданы" будут преподноситься как чудо украинского военпрома. На самом деле их будет изготавливать завод в Германии. А если будут производиться на Украине, рано или поздно мы об этом узнаем и разнесем этот завод.- А в целом вы за самоходную артиллерию или за буксируемые орудия?- Я за ту артиллерию, которую мы сможем массово производить и эффективно применять. Какая она будет – мне все равно. Лишь бы война скорее закончилась.- Давайте напоследок про позицию Запада поговорим. Мы проводим учения "Запад 2025", а Польша устраивает провокации с беспилотниками и бьется в военной истерии. Действительно ли нам надо успеть достичь целей СВО до 2027-2030 годов, чтобы у них не возникло соблазна напрямую с нами повоевать?- Сейчас заканчиваются натовские учения "Большой орел". Это четвертый этап масштабных европейских учений "Квадрига", которые стартовали еще летом.На первом этапе они должны были эвакуировать людей на госпитальные судна с побережья. Но нас интересует второй и четвертый этап. На втором этапе проводились учения в Финляндии по использованию РЭБ для отражения массированной атаки БПЛА и нанесению собственных дроновых ударов. Финляндия очень близко от Санкт-Петербурга. Такие учения - это серьезная угроза для нас.На третьем этапе НАТО тренировал свои военно-морские силы на Балтике. В них участвовали скандинавские страны и Германия (главный заводила в этом процессе).На четвертом этапе была переброска немецкой панзергренадерской дивизии в Литву через тот самый Сувалкский коридор.То есть нам прямо угрожают: "Вы вас атакуем, если вы нападаете. Или мы сами на вас нападем". И в ответ на это мы проводим учения "Запад-2025". Причем в них участвует не только Россия и Белоруссия, но и Северная Корея. Тем самым мы намекаем: "Если вы захотите на нас напасть, то будете иметь дело не только с Россией и Белоруссией, но и с нашими союзниками".- В учениях еще Индия принимает участие.- Фактически это продолжение того, что недавно происходило в Китае.Война – это продолжение политико-экономического противостояния. Страны бывшего третьего мира вырываются из-под колониального ига англосаксов, в котором они прибывали последние 300 лет. Главные в этом процессе – Россия, Индия, Китай и КНДР (в военном отношении).Современный мир, построенный на господстве доллара, трещит по швам. Огромные экономические проблемы в США. Всю Европу сотрясают политические и экономические кризисы. Некоторые эксперты считают, что Европа на пороге крупного коллапса с массовым обрушением фондовых рынков. Выходить из этих проблем эти страны умеют только одним способом – мировая война.Поэтому Европа увеличивает производство бронетехники и снарядов, а также увеличивает численность армии. Польша в этом процессе впереди всех. Точнее, поляки понимают, что рискуют стать первыми, на кого обрушится весь опыт и количество вооружений, которое мы накопим за время СВО, поэтому лезть вперед не хотят. Но к войне тоже готовятся.То есть мы сейчас балансируем на грани очередной мировой войны. Чтобы она не произошла, проводятся все эти учения. Хотя мне кажется, нам все-таки придется провести ядерные испытания, несмотря на все моратории и запреты. По-другому до западных политиков не доходит.Также по теме - в интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе

