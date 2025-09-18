https://ukraina.ru/20250918/nesluchaynaya-isterika-evstafev-o-prizrake-bolshoy-voyny-posle-ucheniy-zapad-2025-i-dengakh-dlya-es-1068857801.html
Неслучайная истерика: Евстафьев о призраке большой войны после учений "Запад-2025" и деньгах для ЕС
Неслучайная истерика: Евстафьев о призраке большой войны после учений "Запад-2025" и деньгах для ЕС - 18.09.2025 Украина.ру
Неслучайная истерика: Евстафьев о призраке большой войны после учений "Запад-2025" и деньгах для ЕС
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал целесообразность трёхсторонней встречи по украинскому вопросу. А также он рассказал о развилке решений, которые могут быть приняты: будет ли это большая война, продолжение СВО или запустится процесс мирного урегулирования конфликта
00:27 – Переговорный процесс: нужна ли встреча с Зеленским?11:01 – О союзных учениях "Запад-2025";23:00 – О непреодолимом желании Европы воевать с Россией;25:40 – Почему Польша выбрана новой Украиной?
Неслучайная истерика: Евстафьев о призраке большой войны после учений "Запад-2025" и деньгах для ЕС
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру проанализировал целесообразность трёхсторонней встречи по украинскому вопросу. А также он рассказал о развилке решений, которые могут быть приняты: будет ли это большая война, продолжение СВО или запустится процесс мирного урегулирования конфликта
– Переговорный процесс: нужна ли встреча с Зеленским?
– О союзных учениях "Запад-2025";
– О непреодолимом желании Европы воевать с Россией;
– Почему Польша выбрана новой Украиной?