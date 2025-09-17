Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине - 17.09.2025 Украина.ру
Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине
Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине - 17.09.2025 Украина.ру
Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина прекращает направлять своих военных на обучение за границу, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих из других стран. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-09-17T03:11
2025-09-17T03:13
"С самого начала этой войны мы направляли наших военных на обучение в странах Балтии, севера Европы, Великобритании, Польше, также и в США. А уже на следующем этапе этой войны, в следующем году после начала вторжения мы поняли, что мы больше не можем обучать наших людей там, потому что война изменилась. И мы начали переобучать их, когда они возвращались. А сейчас, спустя три с половиной года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь... Некоторые приезжают", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.По данным украинского журналиста Владимира Бойко, специализирующегося на теме дезертирства, за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части. С февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.Депутат Верховной рады Анна Скороход в марте заявила, что отправленные на обучение за границу украинские военнослужащие обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине

03:11 17.09.2025 (обновлено: 03:13 17.09.2025)
 
Диктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных "трудных решениях"
Диктатор Зеленский на встрече с депутатами сообщил заявил о потенциальных трудных решениях - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский заявил, что Украина прекращает направлять своих военных на обучение за границу, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих из других стран. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
"С самого начала этой войны мы направляли наших военных на обучение в странах Балтии, севера Европы, Великобритании, Польше, также и в США. А уже на следующем этапе этой войны, в следующем году после начала вторжения мы поняли, что мы больше не можем обучать наших людей там, потому что война изменилась. И мы начали переобучать их, когда они возвращались. А сейчас, спустя три с половиной года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь... Некоторые приезжают", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
По данным украинского журналиста Владимира Бойко, специализирующегося на теме дезертирства, за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части. С февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
Депутат Верховной рады Анна Скороход в марте заявила, что отправленные на обучение за границу украинские военнослужащие обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
Вчера, 23:39
Киев прекращает обучение военных в странах НАТО из-за массового дезертирстваВладимир Зеленский объявил о прекращении программы обучения украинских военнослужащих в странах Североатлантического альянса. Такое решение связано с многочисленными скандалами, когда прошедшие зарубежную подготовку военнослужащие ВСУ массово дезертировали из своих частей. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
