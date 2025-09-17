https://ukraina.ru/20250917/zelenskiy-priglasil-voennykh-drugikh-stran-obuchatsya-na-ukraine-1068772972.html
Зеленский пригласил военных из других стран обучаться на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина прекращает направлять своих военных на обучение за границу, но, напротив, приглашает обучаться у себя военнослужащих из других стран. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
"С самого начала этой войны мы направляли наших военных на обучение в странах Балтии, севера Европы, Великобритании, Польше, также и в США. А уже на следующем этапе этой войны, в следующем году после начала вторжения мы поняли, что мы больше не можем обучать наших людей там, потому что война изменилась. И мы начали переобучать их, когда они возвращались. А сейчас, спустя три с половиной года этой войны мы не направляем наших военных куда-либо. Напротив, мы приглашаем офицеров и представителей других стран обучаться здесь... Некоторые приезжают", — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.По данным украинского журналиста Владимира Бойко, специализирующегося на теме дезертирства, за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части. С февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.Депутат Верховной рады Анна Скороход в марте заявила, что отправленные на обучение за границу украинские военнослужащие обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
03:11 17.09.2025 (обновлено: 03:13 17.09.2025)
По данным украинского журналиста Владимира Бойко, специализирующегося на теме дезертирства, за первые 8 месяцев 2025 года в ВСУ зарегистрировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части. С февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
Депутат Верховной рады Анна Скороход в марте заявила, что отправленные на обучение за границу украинские военнослужащие обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.