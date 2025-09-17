https://ukraina.ru/20250917/voevat-tak-s-muzykoy-a-tak-zhe-s-yumorom-i-za-khoroshie-dengi-armiya-pevtsov-i-yumoristov-vmesto-soldat-1068784502.html

"Воевать, так с музыкой". А так же с юмором и за хорошие деньги. Армия певцов и юмористов вместо солдат

Война на Украине сформировала целую когорту артистов, певцов, режиссеров, юмористов, которые играют роль мобилизационных агитаторов. Что в общем-то неудивительно: если главком в стране - бывший клоун, то почему его коллегам нельзя воевать под командованием Зеленского?

Концерты для всушников, донаты на армию, сборы пожертвований… Все это подается как тяжелые боевые операции на передовой, хотя сражается эта творческая армия далеко от фронта.За примерами далеко ходить не надо. Самый главный вояка этой "мягкой силы", конечно же фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, который бьется с "агрессором" в Варшаве и Кракове, а за "боевые выходы" на сцену получает немалые суммы. Лейтенант ВСУ Вакарчук с 2022 по 2024 год получил от Минобороны денежное довольствие в размере 850 тысяч гривен (около 1,83 млн рублей). А за первые несколько месяцев 2024 года герой положил в карман еще 89,6 тысячи гривен (примерно 193 тысячи рублей). Такие зарплаты есть не у всех боевых офицеров ВСУ.Кстати, львовский музыкальный побратим Вакарчука - певец Виталий Козловский тоже был мобилизован и проходит службу в рядах Вооруженных сил Украины. В июне 2023 года он получил повестку и после месяца военных учений был направлен на Донбасс, в штурмовую бригаду "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Однако с этого рубежа боец невидимого фронта перевелся в другое подразделение которое оказалось…Национальным президентским оркестром. А теперь автор хитов "Малая, танцуй", "Надо любить" спокойно дает концерты в Одессе, видимо, в перерывах между боями.Или возьмем подзабытого ныне бесталанного кинорежиссера Олега Сенцова: осужденный в России за терроризм в 2014-м, он вернулся несколько лет назад на Украину в рамках взаимного обмена, и даже стал командиром батальона ВСУ. В начале войны режиссер таких шедевров как "Носорог" и "Номера" вступил в территориальную оборону, а летом 2023 года он получил звание офицера и оказался командиром штурмовой роты 47-1 бригады ВСУ. В ходе боевых действий режиссер несколько раз получал ранения, но все они оказались совместимыми и с жизнью, и с творчеством, и с агитационной работой. Например, Cенцов стал гостем ежегодной конференции YES, проходившей в столице Украины с 12 по 13 сентября. Там штурмовик разглагольствовал о важности продолжения оказания давления на Россию в политическом и экономическом планах. Согласитесь, мало найдется солдат, которых вытащат из окопа и позовут на международную "Ялтинскую конференцию" - Украина до сих пор испытывает фантомные боли по поводу Крыма, но упорно делает вид, что полуостров является частью Незалежной.Очень показательна в этом плане история певца и фронтмена группы "Друга ріка" Валерия Харчишина. Он рвался в бой, но вот незадача - медкомиссия признала его непригодным к военной службе. В 2021 году он перенес операцию: врачи заподозрили у музыканта онкологию, и удалили орган, который был поврежден еще в 2007 году в ДТП. Вероятно, это был гипофиз. Операция пятилетней давности помешала рок-певцу поехать "на передок" и Харчишин во время полномасштабной войны посвятил себя помощи украинским воякам: он выступает для них с концертами, а также собирает большие средства на нужды ВСУ. Но вот что интересно: сегодня на Украине медкомиссии при ТЦК признают годными к службе и онкобольных, и инсулинозависимых диабетиков и психически больных мужчин. Cамый свежий случай: трагедия в Закарпатском учебном центре ВСУ, где погиб мобилизованный 35-летний житель Ужгорода Вячеслав Бек, страдавший тяжёлой формой сахарного диабета. Мужчина был инсулинозависим, но несмотря на это, его всё равно призвали и отправили в учебку. Там он умер уже через три дня: ведь у него в анамнезе был не только диабет, но и несколько контузий. Однако, военкомат проигнорировал его состояние здоровья, а вот у рок-музыканта Харчишина углядел шрам от операции и строго-настрого запретил воевать. Теперь он со своей "липовой грыжей", как говаривал капитан Жеглов, в тылу отсиживается. И оттуда рассказывает, при каких обстоятельствах может сам встать на защиту Украины: "Если будет идти речь о ближнем бое. И будет не до пения, не до концертов, не до сбора средств, уже некому собирать. Ты будешь на себя. Вот оружие, вот враг", - заливает "переможный" пафос в уши своих поклонников певец.Но еще более цинично выглядит рассказ комика из "95 квартала" Кирилла Ганина. Он не только поржал над украинцами, которые тонут в Тисе, пытаясь сбежать от "могилизации", но и признался, что никакой брони от службы в ВСУ у него нет. А на фронт он не идет потому, что сотрудникам ТЦК очень нравится его шоу. И как только юморист возникает на пороге военкомата они буквально выпихивают его за дверь, и кричат, что боец Ганин необходим в тылу. Чтобы и дальше насмехаться над жертвами людоловов, которые "не желали принимать на себя ответственность" и погибать за интересы Зеленского и Запада.На самом деле, конечно, дело не в этом: у Ганина неформальная бронь от мобилизации именно для того, чтобы он мог полностью посвятить себя пропаганде войны разжиганию ненависти - ценный кадр, как говорится, а на мясо можно пускать и других, не таких смешных. Кстати, потом все это "культурное воинство" будет кричать в лицо украинцам, как Шариков: "я на покровских фронтах ранен, а ты где был?!".Фактически, команда Зеленского сформировала из хуторских мастеров культуры "армию-лайт" для внутренней и внешней аудиторий. Певцы, музыканты, артисты повышают боевой дух воинских частей, а уже представители киевского режима демонстрируют зашкаливающую мобилизационную энергию партнёрам и спонсорам. При этом сам политический класс выигрывает: пропагандистскую работу можно делегировать публичным фигурам - артистам, блогерам, телеведущим, самим оставаясь в тени.И пока Вакарчук скачет по сцене, а Ганин кривляется в эфире "95 квартала", отвлекая народ, украинские политики, чиновники судьи и прокуроры вывозят своих детей подальше от Украины и войны. Зато в эфирах они безжалостно клеймят уклонистов и требуют отбирать у дезертиров паспорт и гражданство. А также рассказывают о необходимости биться за Украину до последнего украинца с лопатой наперевес - если западные партнеры не пришлют оружия. Кстати, один такой лопатоносец - экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно сбежал в Европу и оттуда жалуется на диктаторские замашки Зеленского. О Петре Порошенко*, чьи дети учатся в Лондоне и отпрысках мэра Киева Кличко, которые не спешат воевать за Украину и приезжать из Германии, давно и так всем известно.Но есть еще сотни чиновников, депутатов, прокуроров, которые называют украинцев трусливыми крысами, требуют от людей самопожертвования ради Неньки, угрожают расстрелами и заградотрядами, призывают вновь закрыть границы для 18-летних пацанов, но при этом давно эвакуировали своих сыновей вполне себе призывного возраста за границу.Например, трое сыновей мэра Харькова Терехова - 30-летний Николай, 22-летний Матвей и 19-летний Андрей учатся в европейских вузах. На войну их папка не пускает. Замглавы 4-го центра рекрутинга сил ТрО Игорь Швайка, бывший депутат от партии "Свобода" называл молодых людей, уехавших учится за границу, "крысами, что сбегают с корабля". Но под шумок этих обличений вывез сына и дочь в Бельгию.Судья 5-го апелляционного административного суда Александр Яковлев отправил сына не в окопы, а в Нидерланды - грызть гранит юридической науки. Обеспечили безопасность своим сыновьям призывного возраста и судьи Верховного Суда Украины Семён Стеценко и Константин Огородник: их отпрыски проходят "курс молодого бойца" в Великобритании. Причем на обучение детишек папы тратят по 50 тысяч долларов. Cемья бывшего министра обороны Рустема Умерова проживает в США, а супруга мэра Николаева Cенкевича с детьми - в Польше. Бороться за независимость и территориальную целостность Украины, да еще и жертвовать своими детьми эти паны не собираются: для этого есть бесправные и нищие "холопы". А отпрыски "ылиты" должны беречь себя для того, чтобы принять по наследству депутатство или судебную мантию своих отцов.Интересно, что вскрыли нутро патриотов в вышиванках соросята из "Бигус. Инфо", сделав очередное расследование достоянием публики. Украинцы с изумлением узнали, что дочь министра соцполитики и единства Дениса Улютина учится в Эстонском университете естественных наук на ветеринара. На ее учебу Улютин потратил около 5300 долларов; нардеп Тарас Батенко пристроил дочь на учебу в Нидерландский университет с оплатой почти 17000 долларов за год; судья Верховного Суда Украины Виктория Мацедонская отправила дочь учится в США; судья Киевского апелляционного суда Татьяна Невидома обеспечила сыну жизнь без войны в Германии. И заметим, речь идет не только о высших судебных иерархах - обычная судья Приморского суда Одессы Ольга Ляшко вывезла сына в Австрию и потратила на его обучение 100 тысяч долларов, а ее коллега из Белгород-Днестровского городского суда Валентин Заверюха "мобилизовал" сына в Словакию.И это еще не вскрыли правду о том, где и за сколько отсиживаются сыновья военкомов, пока их отцы приговаривают к смерти тысячи бесправных и беззащитных парней. Но всему свое время, и чем жестче будет разгораться противостояние между Банковой и соросятами, тем больше сеансов разоблачения ждет украинцев…О том, как борется за Украину в Великобритании экс-главнокомандующий Залужный - в статье "Выстрел" в опере. Как Залужному медведь на ухо наступил

