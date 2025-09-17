Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/predatelstvo-natsii-ekspert-obyasnil-pochemu-v-polshe-zagovorili-o-roste-simpatiy-k-rf-1068738369.html
Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ - 17.09.2025 Украина.ру
Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
Заявления польских властей о том, что в стране растут пророссийские настроения на фоне охлаждения отношения к Украине нужны только для дискредитации оппонентов. Такое мнение выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
2025-09-17T05:45
2025-09-17T06:34
новости
польша
россия
украина
олег неменский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/37/1019513732_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8a488f5e21bde30c1146137b03022fee.jpg
Подобные заявления - это особенности польской политической риторики, пояснил аналитик. "Дело в том, что в Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель. Заявление о росте пророссийских настроений, это обвинение с целью дискредитации оппонента", - сказал Неменский.К реальной пророссийской оппозиции оно никакого отношения не имеет. И говорить о том, что сейчас в Польше растут пророссийские взгляды, к сожалению, не приходится, отметил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
польша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/37/1019513732_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b20e3786f28693bb25dfefb30b6285d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, украина, олег неменский
Новости, Польша, Россия, Украина, Олег Неменский

Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ

05:45 17.09.2025 (обновлено: 06:34 17.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве по случаю Дня независимости
Марш в Варшаве по случаю Дня независимости - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заявления польских властей о том, что в стране растут пророссийские настроения на фоне охлаждения отношения к Украине нужны только для дискредитации оппонентов. Такое мнение выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
Подобные заявления - это особенности польской политической риторики, пояснил аналитик.
"Дело в том, что в Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель. Заявление о росте пророссийских настроений, это обвинение с целью дискредитации оппонента", - сказал Неменский.
К реальной пророссийской оппозиции оно никакого отношения не имеет. И говорить о том, что сейчас в Польше растут пророссийские взгляды, к сожалению, не приходится, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияУкраинаОлег Неменский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния