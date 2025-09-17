https://ukraina.ru/20250917/predatelstvo-natsii-ekspert-obyasnil-pochemu-v-polshe-zagovorili-o-roste-simpatiy-k-rf-1068738369.html

Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ

Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ - 17.09.2025 Украина.ру

Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ

Заявления польских властей о том, что в стране растут пророссийские настроения на фоне охлаждения отношения к Украине нужны только для дискредитации оппонентов. Такое мнение выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

2025-09-17T05:45

2025-09-17T05:45

2025-09-17T06:34

новости

польша

россия

украина

олег неменский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/37/1019513732_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8a488f5e21bde30c1146137b03022fee.jpg

Подобные заявления - это особенности польской политической риторики, пояснил аналитик. "Дело в том, что в Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель. Заявление о росте пророссийских настроений, это обвинение с целью дискредитации оппонента", - сказал Неменский.К реальной пророссийской оппозиции оно никакого отношения не имеет. И говорить о том, что сейчас в Польше растут пророссийские взгляды, к сожалению, не приходится, отметил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, олег неменский