Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
Заявления польских властей о том, что в стране растут пророссийские настроения на фоне охлаждения отношения к Украине нужны только для дискредитации оппонентов. Такое мнение выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
05:45 17.09.2025 (обновлено: 06:34 17.09.2025)
Заявления польских властей о том, что в стране растут пророссийские настроения на фоне охлаждения отношения к Украине нужны только для дискредитации оппонентов. Такое мнение выразил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
Подобные заявления - это особенности польской политической риторики, пояснил аналитик.
"Дело в том, что в Польше высказывать какие-либо пророссийские идеи считается морально недопустимым. Если кто-то обвиняется в пророссийском настроении, значит, он является предателем нации. Психологическая атмосфера предполагает всеобщую подготовку к войне с Россией. Если ты высказываешь мысли, которые работают в пользу врага, значит, ты предатель. Заявление о росте пророссийских настроений, это обвинение с целью дискредитации оппонента", - сказал Неменский.
К реальной пророссийской оппозиции оно никакого отношения не имеет. И говорить о том, что сейчас в Польше растут пророссийские взгляды, к сожалению, не приходится, отметил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Неменского - на сайте Украина.ру.