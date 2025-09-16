https://ukraina.ru/20250916/zelenskiy-prosit-srochnosanktsii-gosdolg-ukrainy-prevysit-100-vvp-glavnoe-na-1300-16-sentyabrya-1068738781.html

Зеленский просит "срочносанкции", госдолг Украины превысит 100% ВВП. Главное на 13:00 16 сентября

Владимир Зеленский выступил с призывом к партнерам срочно усилить санкционное давление на Россию в условиях продолжающегося конфликта. В это же время стало известно, что государственный долг Украины впервые превысит отметку в 100% от ВВП страны, что отражено в проекте бюджета на 2026 год

"Срочносанкции"Владимир Зеленский разочарован в Западе, заявили британские журналисты, которые приглашали его накануне на интервью. Зеленский рассчитывает на срочное введение нового пакета антироссийских санкций. Представители европейских стран, по его словам, все время находят какие-либо оправдания, чтобы этого не делать.По версии Зеленского, президент России Владимир Путин делает все возможное, чтобы "помешать США и Трампу" ввести санкции. А президент США Дональд Трамп, по его словам, не хочет усиливать давление на Кремль, так как опасается срыва переговорного процесса."Я думаю, что США достаточно сильны сами по себе. Они могут сделать это быстрее, и все, чего сейчас не хватает, это мощного пакета санкций со стороны США", - заявил Зеленский.Зеленский заявил, что хочет получить некий документ, который поддержат США и все европейские страны. В этом документе должны быть зафиксированы договоренности Украины с ее иностранными донорами. В том числе гарантии безопасности для Киева.В настоящее время, если верить Зеленскому, от него требуют заключить мир, подписать некий договор, и боевые действия тут же закончатся. Он этого не хочет, так как завидует Дональду Трампу - тот получит Нобелевскую премию, а он, Зеленский, - ничего.США полностью осознают вопросы санкционного давления на Россию, но решение будет принимать Трамп, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, американская администрация знает, какие еще ограничения может ввести, и в определенный момент это может сделать Трамп. Без всяких заранее очерченных сроков."Он не будет ходить вокруг и не будет объявлять искусственные временные рамки", - сказал он журналистам.Аналогичного решения американцы ожидают от европейских партнеров. В Европе до сих пор есть государства, покупающие российские товары, в том числе и нефть. Трамп, напомнил Рубио, призвал их самих вводить санкции, которые они просят ввести у Штатов.На следующей неделе в Нью-Йорке состоится заседание Генассамблеи ООН. Возможно, Дональд Трамп снова встретится с Зеленским. Трамп, по словам Рубио, все еще пытается достигнуть мира между Россией и Украиной, но он может дойти до точки, когда сделает вывод о невозможности.По словам главы Минфина США Скота Бессента, украинский конфликт якобы прекратится за 60-90 дней, если Европа введет вторичные пошлины на покупателей российской нефти.Госдолг превысит ВВПВ 2026 году государственный долг Украины составит 10,472 трлн гривен (почти 21 трлн рублей). Госдолг превысит ВВП в 101,6%. Это значит, что впервые государственная задолженность превысит совокупную годовую стоимость произведенных товаров и оказанных услуг. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета на следующий год.Планируется, что примерно 20% долгов будет приходиться на внутренние заимствования, а подавляющая доля — более 80% — будет формироваться за счет внешних кредиторов.Средняя процентная ставка по новым внутренним займам заявлена на уровне 17,1% годовых, а внешние кредиты будут обходиться бюджету близко к 5% годовых. На покрытие расходов по обслуживанию госдолга в следующем году закладывается 513 млрд гривен.Предыдущий бюджет на 2025 год устанавливал максимально допустимый государственный долг в 8,21 трлн гривен (97% ВВП).По оценке Международного валютного фонда, государственный долг Украины к концу текущего года способен достичь отметки 110% относительно ВВП.Глава украинского Минфина Сергей Марченко накануне заявил, что стране нужно больше денег. По его словам, украинские власти должны найти дополнительно 16 млрд евро на военные расходы."Нам нужно больше денег, чем в этом году. Потому что война продолжается. Мы еще не увидели последнюю стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году войны", - сказал он.В настоящее время Украина ежедневно тратит на боевые действия 172 млн долларов. В 2025 году такой день обходился в Киеву в 140 млн долларов США. В 2026 году украинские власти рассчитывают получить и потратить не менее 120 млрд долларов США.Об угрозе войны с Западом — в статье Сергея Зуева ""Поляки сами ждут ядерного удара". Украинские и российские эксперты об угрозе большой войны".

