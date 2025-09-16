Более 210 подростков находятся в списке террористов и экстремистов в России

https://ukraina.ru/20250916/bolee-210-podrostkov-nakhodyatsya-v-spiske-terroristov-i-ekstremistov-v-rossii-1068725707.html
Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в списке террористов и экстремистов в России. Об этом со ссылкой на базу Росфинмониторинга 16 сентября сообщает РИА Новости
2025-09-16T03:49
Согласно данным базы, в настоящее время в перечне террористов и экстремистов ведомства находятся два 14-летних подростка, 35 — 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних.По данным на июль в перечне террористов и экстремистов в России числилось более 150 подростков от 14 до 17 лет.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Украинские спецслужбы регулярно пытаются использовать несовершеннолетних для совершения терактов в России, а также для ведения подрывной работы, в том числе в социальных сетях.В начале сентября следственные органы задержали троих несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте 15, 16 и 17 лет по подозрению в подготовке теракта на одном из оборонных предприятий города. По предварительным данным, подростки действовали по указанию СБУ.Подозреваемые планировали заложить самодельное взрывное устройство у проходной стратегического объекта. Все фигуранты арестованы и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело о терроризме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
