"Общество стукачей и крыс". Украинские и российские эксперты и политики о том, во что превращают Украину

В украинском экспертном сообществе обсуждают истинное положение не так давно ещё очень высокоразвитой страны, говорят об особенностях текущей мобилизации и думают над тем, какое влияние эти особенности оказывают и окажут в будущем на украинское общество.

О нынешнем плачевном состоянии Украины высказалась вынужденно оставившая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. По её словам, недавний визит принца Чарльза в "забытый Богом город Киев" говорит лишь о том, что Украину в Лондоне рассматривают как колонию короны.Цель подобных традиционных вояжей — контроль над элитами колоний, которые, в свою очередь, контролирую туземцев, "являются надзирателями над этими племенами"."Страшно то, что Украина (и украинцы — ред.), будучи потомками победителей, будучи одной из самых высокотехнологичных и богатых республик Советского Союза при распаде, с населением, которое практически на 90 процентов было образованным и на 70 процентов с высшим образованием, с заводами-пароходами и атомной энергетикой, с баллистическими ракетами, вагоностроением, самолётостроением и прочими ништяками… украинцы за 30 лет превратились в аборигенов", - сказала Егорова в беседе с журналистом Александром Шелестом*.По её словам, "принц Гарри по старой доброй традиции... приезжает сюда как хозяин заморских территорий на контроль элиты так называемой, которую они здесь легитимизировали, поставили, и которая занимается тем, что загоняет население вот в этот концлагерь и держит его в страхе лишь с одной единственной целью — выполнять чётко и внятно команды своих белых господ в пробковых, как говорится, шлемах...".Администрация колонии и её хозяева — это самая настоящая мафия, которая занимается разграблением всего, до чего дотянется, вплоть до мощей святых из Киево-Печерской Лавры, "Украина угодила вот в этот сатанинский замес", констатировала Егорова.Она добавила, что для простых людей "создают картинку… их низводят до состояния буквально безмозглых рабов", заставляя потреблять обязательно замешанный на бандеровщине контент.По мнению телеведущей, всё это будет распространяться со скоростью эпидемии — люди "во всём мире пали жертвой вот этих вот ложных смысловых конструкций".Очередная "информационная революция" набирает ход - пока люди, как в "платоновской пещере", смотрят на танец теней на стене, реальные события разворачиваться у них за спиной — и всё для того, чтобы кому-то удобнее было их ограбить и убить. Человечество перейдёт в новый информационный уклад, когда большинство будет верить теням, искусственно созданным информационным потокам, а те, кто контролирует процессы, будут держать в руках все ресурсы, они присвоят себе всё — и поля, и леса, и реки.То, что происходит с Украиной, это и есть такой эксперимент, который они (сатанинские элиты — ред.) провели, констатировала Снежана Егорова, напомнив, как последовательно и умело вели Зеленского к власти, представляя его простым русскоговорящим "мальчиком с нашего двора". Поверили. И теперь украинские земли и ресурсы проданы, да и вся страна отдана на разграбление...По словам ведущей, поводов для оптимизма нет, эта война на территории Украины ведётся для того, чтобы уничтожить как можно больше носителей украинского гражданства, независимо от того, на украинском языке они говорят, или же это русские, которых свёл с ума телевизор.Даже тех, кто сумел сохранить разум, всё равно отловят и отправят на убой на фронт. Все условия для этого созданы.Покинувший Украину, но сохранивший связи с земляками блогер, известный как "Колобок из Одессы", так рассказал в своём блоге об особенностях продолжающейся мобилизации и её влиянии на состояние общества: "Власть нагнула всех, заставив всех стучать друг на друга в кейсе мобилизации (это к слову о том, кто написал миллионы/тысячи доносов в советское время)".По словам блогера, суть схемы проста: "Все таксисты должны сливать данные заказчика. Плюс по возможности фото. Если доставляешь на блокпост ухилянта (уклониста — ред.), то получаешь "вынагороду" (награду — ред.). И, конечно, тебе продлевают самому "откос" от могилизации.Далее, все бары, кафе, рестораны дают данные с камер и там уже высекают.Далее курьеры сливают инфу о тех, кому доставляют товар. Транспортный бизнес дает свои маршрутки чтобы ловить крепостных и за это получают откосы".Кроме того, "давно работают "титушки" в гражданском, которые по беспределу похищают людей"."Всё сделано для того, чтобы сделать из украинцев общество стукачей и крыс. Делается это не для того, чтобы сделать из Украины, вторую Швейцарию, а для того, чтобы продлить Зеленскому время на троне...", - заявил блогер.И добавил: "Украину давно списали сценаристы, просто рабам об этом никто не скажет".Но въехать в рай на чужом горбу ни у кого не получится. Блогер обратился к доносчикам и добровольным помощникам ТЦК с предостережением: "Вы пешки режима. Когда режим сожрет рабов, он начнет пожирать вас".Конечно, не будем так уж обобщать. На Украине и сегодня много нормальных и адекватных людей, которые в силу сложившихся обстоятельств вынуждены молчать в обществе "стукачей и крыс". Осуждать их за молчание легко со стороны.Что дальше? Бои и обстрелы продолжаются, ВС РФ продвигаются вперёд, где они остановятся и остановятся ли — никто сейчас не скажет. Есть разные предположения. И многие задают себе вопрос, какой вариант завершения конфликта может обезопасить и украинцев, и русских на достаточно длительный срок.Понятно, что украинскую территорию, которую не контролирует Россия, контролируют американцы и их вассалы, заявил украинский политический обозреватель Михаил Онуфриенко, комментируя в эфире канала "БелТА" обещания западных политиков ввести войска на Украину.Намерения Запада в отношении России известны. Поэтому прекращение боевых действий можно допустить в единственном варианте - "это полный контроль (РФ ред.) над всей территорией бывшей УССР", никакие другие варианты к миру не приведут.Подробнее в обзоре Сергея Зуева "Народ в заложниках у террористов". Украинские и российские эксперты о том, как будут делить Украину"И в статье Василия Стоякина "Не будем хайповать. Пара слов о "плане оккупации Украины"

